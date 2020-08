TikTok bekämpft tiefe Fälschungen vor den US-Wahlen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - TikTok hat angekündigt, Deepfakes zu verbieten, da es wie andere Social-Media-Plattformen die Verbreitung von Fehlinformationen verhindern soll.

Der Zeitpunkt der Änderung ist aufgrund der bevorstehenden US-Wahlen und der Drohungen von Präsident Donald Trump , TikTok in den USA zu verbieten, bemerkenswert .

Natürlich wollen soziale Netzwerke in keiner Weise als Hilfsmittel für die Einmischung in Wahlen angesehen werden, insbesondere nachdem die Cambridge Analytica-Saga sowie Twitter und Facebook im Rampenlicht für die Überprüfung und Zensur von Posts stehen.

In einer Erklärung von TikToks US-Chef Vanessa Pappas sagte der Social-Media-Riese:

"Wir fügen eine Richtlinie hinzu, die synthetische oder manipulierte Inhalte verbietet, die Benutzer irreführen, indem sie die Wahrheit von Ereignissen auf eine Weise verfälschen, die Schaden verursachen kann.

"Unsere Absicht ist es, Benutzer vor flachen oder tiefen Fälschungen zu schützen. Obwohl diese Art von Inhalten bereits in unseren Richtlinien weitgehend behandelt wurde, macht dieses Update die Richtlinien für unsere Benutzer klarer."

TikTok fügt hinzu, dass es vor den Wahlen 2020 mit externen Faktenprüfern (PolitiFact und Lead Stories) zusammenarbeitet und es Benutzern ermöglicht, wahlbezogene Fehlinformationen in seiner App zu melden. Und das Unternehmen arbeitet mit dem Department of Homeland Security zusammen, um ausländische Einmischung in die Wahlen zu bekämpfen.

"Während TikTok nicht die richtige App ist, um Nachrichten oder Politik zu verfolgen, konzentrieren wir uns darauf, unsere Benutzer mit Informationen und maßgeblichen Informationen zu wichtigen öffentlichen Themen zu unterstützen", sagt Pappas.

"Fehlinformationen, Desinformation und Bedrohungen des bürgerschaftlichen Engagements sind Herausforderungen, die keine Plattform ignorieren kann. Durch die Zusammenarbeit als Branche mit Experten und Organisationen der Zivilgesellschaft können wir die für unsere Benutzer so wichtigen Bürgerprozesse besser schützen."

Pappas macht auch klar, dass die Plattform keine politischen Anzeigen akzeptiert, "weil die Art der bezahlten politischen Anzeigen unserer Meinung nach nicht zu der Erfahrung passt, die unsere Nutzer auf TikTok erwarten." Dies scheint darauf zu schließen, dass das Engagement für solche Inhalte ohnehin ziemlich gering wäre.

Schreiben von Dan Grabham.