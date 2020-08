Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Berichten zufolge hat Präsident Donald Trump gegenüber den Medien bestätigt, dass er TikTok - eine App in chinesischem Besitz - unmittelbar aus den USA verbannen will.

Laut mehreren Berichten teilte Trump Reportern während eines Fluges der Air Force One auf dem Weg nach Washington DC am 31. Juli 2020 mit, dass er die App verbieten werde. "Was TikTok betrifft, verbieten wir sie aus den USA", sagte Trump. "Ich habe diese Autorität. Ich kann es mit einer Executive Order oder so machen."

TikTok wird zum Erstellen und Teilen von Videos verwendet . Ceators können den umfangreichen Katalog der App mit Soundeffekten, Musik und Filtern nutzen, um kurze Clips von sich selbst aufzunehmen, die tanzen und die Lippen synchronisieren. Es gibt unzählige Videos zu verschiedenen Themen zu entdecken. Es gibt DIY- und Bastelvideos, Comedy, wie du es nennst.

Wenn TikTok vertraut klingt, liegt es daran, dass es ähnliche Apps wie Vine und Dubsmash gab. TikTok hatte auch einen Vorgänger namens Musical.ly, den die chinesischen Unternehmer Alex Zhu und Luyu Yang 2014 auf den Markt brachten. ByteDance erwarb Musical.ly 2017 und faltete ein Jahr später die Kernfunktionalität und Benutzerbasis des Dienstes in eine eigene TikTok-App . Bestehende Musical.ly-Benutzer wurden auf TikTok-Konten migriert.

Bis 2018 hatte TikTok Facebook, Instagram, YouTube und Snapchat bei monatlichen Installationen im US-amerikanischen Apple App Store und im Google Play Store übertroffen. Es hat weltweit über eine Milliarde aktive Benutzer pro Monat. Infolgedessen gilt ByteDance heute mit einem Wert von mehr als 105 Milliarden US-Dollar als das wertvollste Startup der Welt.

ByteDance behauptet, dass US-Benutzerdaten in den USA gespeichert sind und die größten Investoren von TikTok aus den USA stammen. Es wird auch behauptet, 10.000 US-Mitarbeiter einzustellen. Und es wird versucht, sich von seinen Wurzeln zu lösen und die App als Reaktion auf Pekings umstrittenes nationales Sicherheitsgesetz aus Hongkong zurückzuziehen.

Trumps Kommentare am Freitag folgen Berichten von früher am Tag darüber, dass Microsoft Gespräche über den Kauf der App führt. Laut CNBC News gab Trump während seines Fluges mit Reportern an, dass er Microsoft beim Kauf von TikTok von ByteDance nicht unterstütze. Denken Sie daran, dass TikTok seit Wochen unter dem Glanz der USA steht. Sogar Außenminister Mike Pompeo hat das Verbot der App diskutiert. "Wir nehmen das sehr ernst", sagte Pompeo gegenüber Fox News .

Er warnte auch US-Bürger, bei der Verwendung von TikTok vorsichtig zu sein, da ihre privaten Daten "in die Hände der Kommunistischen Partei Chinas" gelangen.

Schreiben von Maggie Tillman.