So starten Sie eine Spendenaktion auf Instagram

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

Instagram startet eine neue Funktion, mit der ausgewählte Benutzer persönliche Spendenaktionen auf der Plattform starten können. Hier finden Sie alles, was Sie darüber wissen müssen.

Instagram, das sich im Besitz von Facebook befindet, bietet eine neue Möglichkeit, auf Instagram Geld für "eine persönliche Sache wie Sie selbst, Ihr kleines Unternehmen, einen Freund oder eine für Sie wichtige Sache" zu sammeln. Beachten Sie, dass Facebook bereits eine ähnliche Möglichkeit bietet, auf Facebook Geld für persönliche Zwecke zu sammeln.

Jetzt startet das Unternehmen eine persönliche Spendenaktion für die mobile Instagram-App für Android. Instagram-Nutzer der iPhone-App sollen ebenfalls die neue Funktion erhalten. Es ist zunächst auch ein begrenzter Rollout oder Test.

Sie müssen die Instagram Android App (iPhone folgt) verwenden und mindestens 18 Jahre alt sein, um eine persönliche Spendenaktion auf Instagram zu erstellen.

Um eine persönliche Spendenaktion auf Instagram zu erstellen, bearbeiten Sie Ihr Profil, tippen Sie auf "Spendenaktion hinzufügen" und wählen Sie "Geld sammeln". Sie müssen die Spendenaktion kategorisieren, weitere Informationen und ein Foto hinzufügen und Zahlungsdetails über Stripe bereitstellen. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf Senden, um Ihre Spendenaktion zur Überprüfung einzureichen.

Alle Spendenaktionen werden zur Überprüfung an Instagram gesendet, bevor sie live gehen. Weitere Informationen zu den Regeln für das Sammeln persönlicher Spenden finden Sie hier.

Nach der Genehmigung können Sie Geld sammeln. Jede Spendenaktion dauert 30 Tage, kann aber beliebig oft verlängert werden.

Wenn Personen für Ihre Spendenaktion spenden, können sie ihre Informationen verbergen, obwohl Sie ihren Benutzernamen, Namen und ihre Spende sehen. Nach Beendigung der Spendenaktion wird das Geld auf Ihr vorab festgelegtes Bankkonto überwiesen. Um mehr über den Erhalt von Zahlungen von einer persönlichen Spendenaktion zu erfahren, klicken Sie hier .

Weitere Informationen zu verfügbaren Spendenkategorien finden Sie hier. Hier finden Sie auch eine Liste der zulässigen Ursachen.

Mit Instagram können Menschen in den USA, Großbritannien und Irland zunächst Geld für ihre eigenen persönlichen Zwecke sammeln. Es beginnt mit einem kleinen Test in diesen Ländern. Aber irgendwann wird das Feature höchstwahrscheinlich eine breitere Version haben. Laut Instagram können Sie auch an eine persönliche Spendenaktion spenden, wenn Sie in einem Land leben, in dem Sie über die mobile Instagram-App für eine Spendenaktion spenden können.

Schauen Sie sich den Blog-Beitrag von Instagram an .