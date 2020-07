Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

Google aktualisiert Google Maps so, dass es etwas umweltfreundlicher (und pandemischer?) Ist. Es kann Ihnen jetzt eine Wegbeschreibung für angedockte Leihfahrräder anzeigen.

Es funktioniert mit Leihfahrrädern wie Citi Bike in New York City oder Santander Cycles in London. Im Grunde gibt es Ihnen zuerst eine Wegbeschreibung, um zu einem Fahrrad zu gelangen, das sich in der Nähe befindet und angedockt ist, und dann gibt es Ihnen eine Wegbeschreibung zwischen verschiedenen Docks. Es zeigt Ihnen auch die Wegbeschreibung von Ihrem letzten Dock zu Ihrem Ziel. Es ist einer anderen Funktion sehr ähnlich, die es für Roller und Fahrräder bietet, die nicht angedockt werden müssen.

Google Maps bietet seit langem auch die Navigation für herkömmliche Fahrräder an. So beschreibt Google seine neueste Fahrradfunktion in einem Blogbeitrag:

"Um Ihnen die aktuellste Fahrradroute zu bieten, verwenden wir eine Kombination aus maschinellem Lernen, komplexen Algorithmen und unserem Verständnis der realen Bedingungen auf der Grundlage von Bildern und Daten von Regierungsbehörden und Beiträgen der Gemeinde. Wir berücksichtigen auch verschiedene Formen von Radwegen und nahe gelegenen Straßen, die für Ihre beiden Räder möglicherweise weniger geeignet sind (wie Tunnel, Treppen und schlechte Oberflächenbedingungen), damit Sie die beste und glatteste Radroute haben. Sie können auch sehen, wie flach oder steil Ihre Route sein wird Sie werden wissen, ob Sie eine leichte, luftige Fahrt unternehmen oder eine, die das Herz höher schlagen lässt.

Am interessantesten ist vielleicht, dass Google festgestellt hat, dass seit Beginn der Pandemie im Februar die Anfragen nach Fahrradanweisungen in Google Maps um 69 Prozent gestiegen sind. Google schlug vor, dass Menschen Fahrräder benutzen, um entweder in Form zu bleiben oder sicher zu pendeln. "Da sich die Fahrradgewohnheiten ändern, insbesondere wenn sich die Dinge mit COVID-19 weiterentwickeln, aktualisieren wir diese Informationen ständig, um Ihnen dabei zu helfen, die zuverlässigste Fahrradroute zu ermitteln", sagte Google.

Die neue Funktion von Google Maps wird diesen Sommer in 10 Städten eingeführt: Chicago, New York City, die San Francisco Bay Area, Washington DC, London, Mexiko-Stadt, Montreal, Rio de Janeiro, Sao Paulo sowie Taipeh und New Taipei. Google sagte, dass in den kommenden Monaten mehr Städte unterstützt werden.