Beste TikTok-Alternativen 2020: Fünf Apps zum Teilen von Videos zum Ausprobieren

(Pocket-lint) - TikTok ist nicht jedermanns Sache. Einige Leute haben Sicherheitsbedenken bezüglich der App, während andere sie nicht mögen und es niemals tun werden. Das ist okay. Wenn Sie jedoch Videos erstellen und freigeben möchten , insbesondere Kurzform-Clips mit Filtern, Musik und anderen angewendeten Effekten, können Sie TikTok wirklich nicht schlagen. Glücklicherweise gibt es Apps, die versuchen, eine ähnliche Erfahrung zu bieten. Hier sind einige TikTok-Alternativen, die im Apple App Store und im Google Play Store an Fahrt gewinnen.

Vielleicht ist einer genau das, was Sie wollen.

Unsere Auswahl der besten TikTok-Alternativen

Dubsmash

Web: dubsmash.com | iOS: Dubsmash | Android: Dubsmash

Dubsmash von Mobile Motion gibt es seit über fünf Jahren mit über hundert Millionen Download-Nutzern weltweit. Sie können kurze 10-Sekunden-Videos ansehen und erstellen. Sie können von Ihnen erstellte Clips mit zuvor aufgenommenen Sounds, sogenannten Dubs, kombinieren oder „zerschlagen“ - Gesichter ziehen, neue Tänze erfinden, Lippensynchronisationslinien aus Filmen erstellen, was auch immer Sie tun möchten. Sie können sogar benutzerdefinierte Dub-Aufnahmen machen. Oder Sie können einfach verschiedene Abschnitte und Feeds durchsuchen, um Videos zu finden, die Sie gerne ansehen.

Byte

Web: byte.com | iOS: Byte | Android: Byte

Byte kommt direkt vom Schöpfer von Vine. Wie bei Vine können Sie sich wiederholende Videos bearbeiten und freigeben. Sie können Filmmaterial bearbeiten, das Sie über die App aufgenommen haben, oder Sie können die integrierte Kamera der App verwenden, um Sechs-Sekunden-Videos aufzunehmen, die dann alle auf Ihre Seite hochgeladen werden können. "Nostalgie ist unser Ausgangspunkt, aber wo wir als nächstes hingehen, liegt bei Ihnen", heißt es in der Beschreibung der App im Apple App Store. Byte bietet Benutzern außerdem einen Feed mit Inhalten von Personen, denen sie folgen, sowie eine Seite, auf der neue Inhalte gefunden werden können.

Triller

Web: triller.co | iOS: Triller | Android: Triller

Triller ist eine einfache App, mit der Sie - egal ob Sie ein berühmter Künstler oder nur ein durchschnittlicher Joe sind - Musikvideos erstellen und teilen können. Sie können Triller auch zum Tanzen, Lippensynchronisieren und Comedy verwenden - genau wie bei TikTok. Es bietet über 100 Filter und Bearbeitungswerkzeuge. Tatsächlich verwendet Triller eine KI-Bearbeitungstechnologie, mit der Sie sofort mehrere Videos für eine Spur unterschiedlicher Länge erstellen können. Bis 2019 hatte Triller Berichten zufolge etwa 26 Millionen Benutzer und 120 Millionen Downloads.

Funimate

Web: funimate.com | iOS: Funimate | Android: Funimate

Mit Funimate können Sie sich wiederholende Videos erstellen und bearbeiten. Technisch gesehen ist es eine Möglichkeit für junge Leute, Musikvideos zu bearbeiten und zu teilen. Mit Funimate in Echtzeit, erweiterten Effekten, Filtern und Übergängen können Sie mit Funimate auf Aufnahmen zeichnen, Texte und Neonlichter hinzufügen sowie viele Clips ausschneiden, zuschneiden und zusammenführen. Sie können auch Emoji und Aufkleber verwenden, eigene Effekte erstellen und an täglichen Herausforderungen teilnehmen. Laut Funimate ist es in mehr als 100 Ländern die Nummer 1 im App Store.

Chingari

Web: chingari.io | iOS: Chingari | Android: Chingari

Chingari ist eine indische Alternative zu TikTok, mit den meisten Videos über Musik und Tanz. Es fühlt sich etwas langsam und klobig an. Berichten zufolge werden jedoch 300.000 Benutzer pro Stunde hinzugefügt, und es werden über 2,2 Millionen Videoaufrufe pro Stunde erzielt. Es verfügt über eine Kacheloberfläche mit einer separaten Spielzone, in der Sie Quiz spielen können, um Preisgeld zu gewinnen. In Bezug auf die Videoerstellung verfügt es über mehrere Filter und ermöglicht das Hinzufügen von Hintergrundmusik zu Videos. Sie können auch einen Timer einstellen und die Geschwindigkeit ändern.

Schreiben von Maggie Tillman.