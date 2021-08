Moderne Politiker, die in berühmten Porträtgemälden fantastisch neu erfunden wurden

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wir haben in der Vergangenheit einige fantastische Kunstwerke abgedeckt. Mit talentierten Photoshop-Künstlern, die ihre Fähigkeiten einsetzen, um einige raffinierte Stücke moderner Kunst zu schaffen.

Bei Design Crowd gibt es eine Reihe von regelmäßigen Photoshop-Wettbewerben, die die Leute herausfordern, kreative Kunstwerke zu bestimmten Themen zu entwickeln. Es gab alle möglichen Arten, von Tieren in Renaissance-Gemälden über Zeichentrickfiguren bis hin zu Filmen mit neuen Schauspielern .

Hier dreht sich alles um Politiker. Egal, ob Sie Politiker lieben oder verabscheuen, Sie werden diese Sammlung von Bildern genießen, in denen Fotos der bekanntesten in gemalte Porträts umgewandelt wurden.

Wladimir Putin trifft Van Gogh

Wladimir Putin ist vielleicht einer der bekanntesten modernen Politiker, von dem Sie wahrscheinlich jemals ein Foto sehen werden. Der Präsident Russlands bekleidet seit vielen Jahren hohe Ämter im Land. Hier ist er in einfacheren Zeiten zu sehen, dank eines Künstlers, der sein Bild so optimiert hat, dass es perfekt zu den Werken von Vincent Van Gogh passt.

Wir haben das Gefühl, dass das freche Augenzwinkern keine Seite seines Charakters ist, die Sie normalerweise sehen würden, und das macht dieses Bild wirklich zu einem Gewinner.

Hillary Clinton trifft Mona Lisa

Sie war vielleicht nicht die beliebteste Politikerin, obwohl sie bei den Wahlen 2016 die Volksabstimmung gewonnen hat, aber es ist nicht zu leugnen, dass Hillary Clinton auf diesem Gemälde großartig aussieht.

Das Wunder von Leonardo da Vincis Werk wurde mit dem Abbild des amerikanischen Politikers neu erfunden. Sie ist keine Mona Lisa, aber es ist immer noch ein krachendes Photoshopping.

Kim Jong-il trifft The Son of Man

Der Menschensohn war ein surrealistisches Selbstporträt von René Magritte, das ursprünglich 1964 angefertigt wurde. Das Originalbild zeigte einen Apfel, der vor dem Gesicht des Künstlers hing und den Hut noch fest auf seinem Kopf. Jetzt neu interpretiert, zeigt es Kim Jong-Un mit Apple in der Hand und Hut im Wind verloren.

Angela Merkel trifft Das Mädchen mit dem Perlenohrring

Das Mädchen mit dem Perlenohrring wurde ursprünglich 1665 angefertigt und zeigte ein schönes, junges europäisches Mädchen, das ein exotisches Kleid und einen großen Ohrring trug. Jetzt wurde es überarbeitet, um ein Abbild von Angela Merkel, der deutschen Bundeskanzlerin, zu zeigen. Wir genießen diesen wirklich sehr. Es ist überzeugend und amüsant zugleich. Wir fragen uns, was Merkel davon halten würde.

Dilma Vana Rousseff trifft Prinzessin Albert De Broglie

Dilma Rousseff war vor ihrer Amtsenthebung im Jahr 2016 Präsidentin von Brasilien. Hier wird sie als Alternative zum Bildnis von Prinzessin Albert De Broglie, der Frau des französischen Premierministers im Jahr 1845, gesehen.

Wir sind der Meinung, dass die aktualisierte Version eine große Verbesserung gegenüber dem Originalbild darstellt . Ob es eine gute Hommage an eine der beiden Frauen ist, ist völlig subjektiv.

Donald Trump trifft Young Boy mit Whip

Nun, dieser ist ziemlich speziell, nicht wahr? Das Originalgemälde von 1840 zeigte einen Knaben in einem rosa Kleid mit einer Peitsche. An sich schon ein etwas seltsames Bild. Umso mehr, wenn sein Konterfei durch das von Donald Trump ersetzt wird.

Francois Hollande trifft Napoleon Bonaparte

Francois Hollande, der ehemalige Präsident Frankreichs, wird hier im königlichen Glanz von Napoleon Bonaparte, dem Kaiser von Frankreich und dem großen Heerführer aus der Zeit der Französischen Revolution, vorgestellt. Ein passender Tribut? Wir sind uns nicht sicher.

Clinton und Trump treffen auf American Gothic

Donald Trump und Hilary Clinton zeigen Grant Woods ikonisches Gemälde American Gothic. Der eine sieht sicherlich glücklicher aus als der andere. Ein weiteres klassisches Ölgemälde, das amüsant neu erfunden wurde, damit alle es genießen können.

Bill Clinton trifft Prinz Leopold

Viele der alten Ölgemälde haben ein solches Aussehen und Gefühl. Bedeutende Männer der Zeit in ausgewachsener Militärtracht mit einer Brust voller Orden und posieren für historische Porträts. Hier wurde das Bildnis von Prinz Leopold durch das von Bill Clinton ersetzt.

David Cameron trifft auf den Tod von Marat

Ein dunkles, wenn auch etwas ergreifendes Photoshopping ersetzt das Abbild des ermordeten französischen Revolutionsführers Jean-Paul Marat durch das des Ex-Premierministers David Cameron. Er hat sicherlich die Zukunft unserer Nation ermordet.

Boris Johnson von Andy Warhol

Der britische Premierminister Boris Johnson wurde mit dem Pop-Art-Stil von Andy Warhol neu interpretiert.

Der Premierminister sieht normalerweise etwas nervös und flatterhaft aus und dieses Gemälde verdoppelt diese Stimmung nur auf seltsame und wundervolle Weise.

Das verlorene Abendmahl

Statt Jesus und seinen Jüngern sehen wir stattdessen Politiker der Welt. Alle versammelten sich zum verlorenen Abendessen. Ex-US-Präsident Donald Trump steht wie immer im Mittelpunkt.

Putin statt Thomas Eakins

Es gibt ein paar Visionen von Putin in dieser Liste und irgendwie scheint der russische Politiker mit Leichtigkeit in viele von ihnen zu passen.

Napoleon verkleidet als Kim

Kim Jong-Un passt perfekt zum Gewand von Napoleon. So sehr, dass wir uns vorstellen können, dass er in seiner Freizeit in einem solchen Outfit herummarschiert.

Überquerung der Alpen

Im Mai 1800 überquerte Napoleon die Alpen und ritt in Italien zum Sieg. Die ursprüngliche Inspiration für dieses Bild wurde 1850 von Paul Delaroche gemalt. Es wurde dann für den Design Crowd-Wettbewerb neu erfunden, wobei Trump stattdessen auf dem Esel reitet.