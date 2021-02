Die besten Spiele für Zoom

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wir alle wenden uns Videokonferenzen zu, um mit Menschen in Kontakt zu bleiben. Weniger Zeit zum Ausgehen, mehr Zeit online, und viele entscheiden sich für Zoom, um sich selbst zu unterhalten.

Es gibt viele Gründe, warum Zoom ganz oben auf dem Videokonferenzstapel steht, nicht zuletzt, weil es in seiner Grundform kostenlos verwendet werden kann - obwohl Google Meet möglicherweise eine praktische Alternative bietet, die auch kostenlos ist.

Aber was können Sie mit Zoom machen? Hier sind einige Ideen, um sich zu unterhalten.

Wir haben viel darüber geschrieben, wie man ein Quiz auf Zoom veranstaltet , aber es ist eine perfekte Verwendung des ursprünglichen Business-Tools. Wenn Sie eine Präsentation, einschließlich Musik, von Ihrem Computer aus teilen können, können Sie im Grunde genommen ganz einfach ein Quiz durchführen - mit dem Vorteil, dass Sie gleichzeitig viele Menschen erreichen können. Es ist großartig, wenn sich 15 bis 20 Personen in verschiedenen Teams engagieren. Haben Sie also keine Angst, groß zu denken!

Beste iPhone Apps 2021: Der ultimative Leitfaden von Maggie Tillman · 5 February 2021

Als klassisches Gesellschaftsspiel können Sie Videokonferenzen wirklich nutzen, um Charades zum Laufen zu bringen. Sie benötigen ein wenig Platz für die Aufführung - und viel Licht, damit das Video nicht zu körnig wird -, aber wenn Sie so etwas wie einen Charades-Generator auf Ihrem Telefon verwenden, können Sie dem Darsteller leicht eine Idee einfallen lassen und sie umsetzen für den Rest ihres Teams zu erraten. Die Teilnehmer des Videoanrufs können zuschauen, die Zeit verfolgen und sicherstellen, dass nicht geschummelt wird! Wenn Sie beide zufällig einen Satz Charades-Karten zu Hause haben, ist dies sogar noch besser. Es ist ein ideales Spiel, um zwei Hälften einer getrennten Familie zusammenzubringen, und ideal für Kinder, um sich zu engagieren.

Ein weiteres einfaches Spiel, das über Zoom sehr gut funktioniert und über eine integrierte Whiteboard-Funktion verfügt. Um darauf zuzugreifen, starten Sie einfach Zoom und klicken Sie auf die Schaltfläche zum Teilen des Bildschirms. Daraufhin wird die Option für das Whiteboard angezeigt. Dort gibt es viele Funktionen, und Sie müssen genau entscheiden, was Sie verwenden können (schreiben Sie es nicht einfach…), aber Sie können ein bisschen mehr Spaß haben, wenn Sie Ihre Antwort zeichnen. Sie können entweder zeichnen, damit jeder raten kann, oder in Teams auf beiden Seiten in verschiedenen Häusern arbeiten. Es macht Kindern und Erwachsenen gleichermaßen viel Spaß und Sie können entweder Karten aus einem Pictionary-Set zu Hause oder einen Online-Wortgenerator auf Ihrem Telefon verwenden.

Wenn Sie die Kinder wirklich aufregen wollen, dann funktionieren Schnitzeljagden wirklich gut. Sie benötigen eine große Gruppe oder viele Kinder in verschiedenen Häusern und eine Person als Gastgeber. Der Gastgeber ruft einfach an, was er finden muss, und schickt die Kinder durch das Haus, um das zu holen, wonach sie gefragt haben - einen Löffel, etwas Rosa, Ihre Bettdecke. Es ist am besten, wenn die Eltern nicht im Weg sind - lassen Sie Oma einfach die Schätze rufen, die die Enkel finden müssen.

Oh ja, wenn Sie ungefähr 20 Leute haben, dann ist Zoom perfekt zum Spielen. Ratet mal, wer? Sie müssen Zugriff auf die Galerieansicht haben, damit dies funktioniert. Es funktioniert auch sehr gut mit der Schnitzeljagd oben und wir werden jetzt erklären, warum. Sie benötigen jemanden, der das Spiel kontrolliert, wobei alle anderen Teilnehmer sind. Um sicherzustellen, dass die Menschen anders aussehen, ist es großartig, Hüte, Brillen, Schals und anderes Zubehör zu haben. So kommt die Schnitzeljagd ins Spiel (die Jagd kann darin bestehen, einen Hut zu finden, eine Sonnenbrille zu finden usw.), bevor Sie sicherstellen, dass Sie alle haben Die Teilnehmer sehen etwas anders aus.

Der Gamecontroller wählt dann die Person aus, die die anderen zu erraten versuchen - sagt es aber niemandem. Dann spielen Sie das Spiel wie gewohnt durch, wobei jeder Teilnehmer abwechselnd diese allgemeinen Fragen stellt - ist es ein Mädchen, ist es ein Junge, haben sie einen Bart, tragen sie einen Hut und so weiter? Der Controller beantwortet diese Ja- oder Nein-Fragen. Um Leute aus dem Spiel zu entfernen (wie das Umdrehen der Bildkarte in Guess Who?), Schalten sie einfach ihre Kamera aus und lassen die verbleibenden Charaktere noch im Spiel. Durch einen Eliminierungsprozess können Sie zum letzten Charakter gelangen.

Wenn jemand eliminiert wird, kann er immer noch eine Runde raten und der Controller muss nur sicherstellen, dass die richtigen Leute ihre Kamera ausgeschaltet haben, um das Spiel am Laufen zu halten. Es ist ein großartiges Spiel für Gruppen von Kindern.

Ein weiteres lustiges Familienbrettspiel, Articulate! sieht Spieler, die Wörter beschreiben, die andere erraten können. Natürlich können Sie nicht sagen, was das Wort ist, Sie müssen Ihre Sprache verwenden. Dies funktioniert gut, wenn sich viele Personen an verschiedenen Orten befinden und der Host oder Gamemaster die Wörter entweder über eine Direktnachricht im Zoom (mithilfe der Chat-Funktion) senden kann, wenn sich Personen in verschiedenen Häusern befinden oder wenn Sie Gruppen von Personen haben Menschen am selben Ort, über ihre Telefone. Es geht wirklich nur darum, alle einzubeziehen.

Für etwas ruhigeres ist Schach ein einfaches Spiel, das man über Zoom spielen kann. Natürlich können Sie Schach bereits online oder über jede Form von Nachrichten spielen, aber wenn Sie sich hinsetzen, um einige Zeit mit einem entfernten geliebten Menschen zu verbringen, der beide ein Schachbrett hat, werden Sie näher zusammenrücken. Denken Sie daran, die Teile auf beiden Brettern zu bewegen, damit Sie wissen, was los ist. Das Beste ist, dass Sie über mehrere Tage spielen können - lassen Sie einfach das Board-Setup mit all diesen Teilen an Ort und Stelle. Das gibt Ihnen zumindest Zeit, Ihre Gewinnstrategie zu planen.

Es ist interaktiv, macht Spaß und ist (fast) einfach für alle Altersgruppen. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie beide ein gedrucktes Raster haben, damit Sie wissen, was Sie aufnehmen, und lesen Sie dann einfach die Referenz für das Quadrat vor, das Sie treffen möchten, und markieren Sie es. Der beste Tipp hier ist, zu verfolgen, wo Sie auf den Feind geschossen haben, damit Sie nicht mehr als einmal auf dasselbe Feld treffen!

Wahrscheinlich das beliebteste Brettspiel, fast jeder hat Monopoly. Wie beim obigen Schach müssen Sie es nur einrichten, Platz für den Computer schaffen, damit es eine gemeinsame Erfahrung ist, und spielen. Sicher, Sie benötigen zwei Banker, einen in jedem Raum, die auch sicherstellen müssen, dass in beiden Teams keine Leute versuchen, Mayfair zu kaufen, und dass diese Remote-Transaktionen zwischen Spielern funktionieren. Sie müssen sich auch an beiden Orten auf dem Brett bewegen und diese Häuser löschen, sobald sie gebaut werden. Ja, einige der Zufallskarten und Community-Truhenkarten werden dupliziert, und einige Teile des Spiels funktionieren nicht ganz - aber wen interessiert das?

Schreiben von Chris Hall.