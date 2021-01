Warum ist mein Zoom-Video rückwärts und wie behebe ich es?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie auf diese Seite gekommen sind, versuchen Sie wahrscheinlich zu verstehen, warum bei einem Zoom-Anruf alles, was Sie in Ihrem Zoom- Video sehen, rückwärts ist und Dinge wie Text- und Kleidungsmotive falsch herum erscheinen.

Also, was ist los und wie würden Sie dieses Problem beheben? Zuerst müssen Sie verstehen, was los ist.

Sie müssen nicht in Panik geraten, da Ihr Video nicht wirklich rückwärts ist. Wenn diese Personen am anderen Ende des Anrufs Sie sehen, sehen Sie genau so aus, wie Sie sollten. Das bedeutet, dass der gesamte Text der richtige Weg zu ihnen ist.

Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie im Wesentlichen nichts tun, da nur die Vorschau Ihrer Person im Video, die Sie sehen , falsch aussieht.

Dies liegt daran, dass die Spiegelung bei Verwendung von Zoom standardmäßig aktiviert ist. Sie können dies testen, indem Sie sich die Hand geben. Beim Spiegeln werden Sie und Ihr Videobild mit derselben Hand ausgestreckt. So wissen Sie, dass die Spiegelung aktiviert ist. Es wird auch in Skype und Google Meets gespiegelt.

Ein gespiegeltes Bild zeigt die Ansicht von sich selbst, die Sie gewohnt sind. Sie sehen es jeden Morgen, wenn Sie in den Spiegel schauen. Wenn es um die Präsentation geht, ist es für Sie viel einfacher zu verstehen, was vor sich geht, und dank der Spiegelung werden viel natürlichere Ergebnisse erzielt.

Ohne Spiegelung in Ihrem Vorschaufenster sehen Sie, wenn Sie nach links gelangen, nach rechts und das ist verwirrend. Sie denken sofort, dass Sie es rückwärts machen, weil es nicht das ist, was Sie erwarten, und Sie versuchen, es zu korrigieren. Es ist ein Phänomen, das nur bei Videos auftritt, bei denen Sie sich selbst sehen können. Dies ist nur etwas, mit dem wir uns seit einigen Jahrzehnten befassen.

Es ist wichtig zu wissen, dass die Leute am anderen Ende der Leitung nicht auf Ihrem Sitz sitzen, sondern effektiv Ihnen gegenüber sitzen. Wenn Sie ihre Sicht sehen - die nicht gespiegelte Sicht - ist das wie eine außerkörperliche Erfahrung. Es ist etwas, das man nie sieht, weshalb die Spiegelung verwendet wird.

Es ist nicht nur auf Videokonferenzen beschränkt, sondern es ist nur so, dass Videokonferenzen Ihnen zeigen, was Sie tun, während andere Situationen dies nicht tun. Denken Sie an einen Lehrer, der vor einer Klasse steht, wenn er sagt "schau nach links", alle Schüler schauen nach links, aber das ist eigentlich rechts vom Lehrer, weil sie gegenüber stehen. Sie werden dies wahrscheinlich in Fitnesskursen gesehen haben, in denen der Ausbilder "nach links bewegen" sagt und dann nach links tritt, was Ihre rechte ist.

Die gute Nachricht ist, dass wenn Sie Text durch die Kamera anzeigen - vielleicht etwas lesen und Ihren Finger entlang der Linie ziehen - Spiegelung bedeutet, dass Sie rückwärts schauen, während es für alle anderen auf der Videokonferenz normal aussieht. Schreiben Sie einfach nichts rückwärts, da es dann rückwärts sein wird.

Zoom, Skype, Google Meet all zeigen Ihnen diese gespiegelte Ansicht, aber alles für die Betrachter ist genau so, wie es sein sollte. Ändern Sie also nichts, schreiben Sie nichts rückwärts, drucken Sie nichts rückwärts - hören Sie stattdessen einfach auf Denken Sie darüber nach, denn Sie werden sich in Knoten binden.

Zoom ist (derzeit) die einzige Plattform, auf der Sie die Spiegelung deaktivieren können. Wenn Sie es allzu verwirrend finden - vielleicht, wenn Sie viel Zeit damit verbringen, Text wie einen Online-Tutor zu präsentieren -, können Sie die Spiegelung in den Videoeinstellungen deaktivieren.

So gehts:

Klicken Sie in Ihrem Konferenzfenster in Zoom auf den Aufwärtspfeil auf der Video-Schaltfläche. Klicken Sie auf Videoeinstellungen - dies öffnet das Einstellungsfenster. Klicken Sie auf "Mein Video spiegeln" und sehen Sie, welche Ansicht für Sie am besten geeignet ist.

Das Spiegeln ist bei Selfie-Kameras sehr verbreitet. Wieder zeigen sie eine Ansicht, die Sie normalerweise nicht sehen, dh jemanden, der Sie ansieht, sodass die Bilder, die Sie auf einer Selfie-Kamera sehen, gespiegelt werden und nicht das, was die Kamera tatsächlich sieht.

Sie können dies selbst mit dem oben erwähnten Handshake-Test testen. Wenn Sie versuchen, Ihrem Bild die Hand zu geben, sehen Sie bei einem gespiegelten Bild beide Ihre Hand auf derselben Seite, sodass Sie sozusagen nicht die Hand schütteln können.

In Smartphones gibt es normalerweise die Möglichkeit, entweder das gespiegelte Bild, das Sie in der Vorschau sehen, oder eine gespiegelte Version zu speichern, die eine Person gegenüber gesehen hätte. Auch hier ist das Schreiben auf Kleidung verheerend, wo Marken rückwärts sind, wenn Sie das gespiegelte Bild speichern, was viele Menschen tun.

Es wirft eine viel größere philosophische Frage auf, für wen Selfies gehalten werden: Wenn Sie der Meinung sind, dass die gespiegelte Version die richtige ist, nehmen Sie sie für sich selbst; Wenn Sie der Meinung sind, dass das gespiegelte Bild korrekt ist, nehmen Sie es für eine andere Person. Bist du ein narzisstischer Selfie-Nehmer?

Denken Sie auch hier nicht zu viel darüber nach, da dies Ihren Kopf in Knoten binden wird. Wenn Sie jedoch feststellen, dass Ihre Selfies immer "rückwärts" sind, überprüfen Sie die Kameraeinstellungen auf Ihrem Telefon und Sie können sie wahrscheinlich ändern, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten wollen.

Schreiben von Chris Hall.