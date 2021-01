So führen Sie das beste Zoom-Quiz durch: Tipps für den Erfolg von Tests

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Zoom hat sich zum bevorzugten Werkzeug entwickelt, um Menschen in Verbindung zu halten. Ein überraschender Trend ist jedoch das Quiz.

Quiz funktionieren bei Zoom so gut, weil sie sozial sind, ohne dass die Leute die ganze Zeit über einander schreien müssen. Im Wesentlichen ist es eine Möglichkeit, eine Gruppe von Menschen zusammenzubringen, die an einer Aktivität beteiligt sind, ohne sich abwechselnd unterhalten zu müssen.

Hier finden Sie einige Tipps, wie Sie das ultimative Quiz von zu Hause aus durchführen können - vom Business-Tool bis zum coolen Quiz.

Jeder Quizmaster muss mit einem Quiz beginnen und jedes Quiz muss strukturiert sein - und die wichtigsten Teile der Durchführung eines Quiz finden offline oder vielmehr in der Planung statt.

Zunächst benötigen Sie Ihre Fragen. Machen Sie eine Präsentation, während Sie dies über Zoom ausführen, anstatt alle Ihre Fragen zu lesen und mit Menschen zu kämpfen, die nicht hören können.

Das kann in PowerPoint, Keynote, Folien oder irgendetwas anderem sein - und wir denken, dass Folien wirklich gut funktionieren, mit dem Vorteil, kostenlos zu sein. Das Wichtigste dabei ist, eine Präsentation zu erstellen, die Ihr Quiz zum Platzen bringt - denn alle anderen werden dies sehen. Wie immer üben, üben, üben, organisieren Sie Ihre Übergänge oder Effekte, damit Sie wissen, was Sie tun.

Der Vorteil der Verwendung einer Präsentation besteht darin, dass Sie alles in diese Präsentation einbetten können - eine Bilderrunde, zu vervollständigende Zitate, eine Musikrunde, was auch immer Sie möchten. Versetzen Sie es in den "Präsentations" - und / oder Vollbildmodus, damit die Teilnehmer des Quiz den Rest Ihres Desktops nicht sehen können.

Top Tipp : Legen Sie jede Frage auf eine andere Folie, damit Sie leicht durchklicken oder bei Bedarf zurück.

Es lohnt sich, alles herunterzufahren, was Sie nicht benötigen - beenden Sie also Skype, Word, Photoshop und beenden Sie es - alles, was möglicherweise im Hintergrund ausgeführt wird und nicht benötigt wird, da Zoom eine anspruchsvolle App ist.

Während Sie Ihren Bildschirm freigeben, möchten Sie nur die Dinge öffnen, die Sie tatsächlich freigeben müssen. Je weniger Programme Sie geöffnet haben, desto weniger Zoom bietet Ihnen beim Freigeben.

Eine gute Möglichkeit, Ihr Quiz zu vereinfachen, ist die Verwendung eines Antwortbogens. Sicher, die Leute können Antworten einfach auf ein Stück Papier schreiben, aber wenn sie ein Antwortblatt vorbereiten, wissen die Leute, wo sie sind, wie viele Fragen zu erwarten sind, und Sie können die Struktur Ihres Quiz etwas komplizierter gestalten - zum Beispiel mit zweiteiligen Antworten , Bilderrunden und so weiter.

Wenn Sie Ihr Quiz erstellt haben, stellen Sie Ihr Antwortblatt zusammen und senden Sie es mit den Einladungs- oder Besprechungsdetails durch. Die Leute können es einfach zu Hause ausdrucken.

Denken Sie daran, dass die Leute als Gastgeber Sie wahrscheinlich mehr als jeder andere Teilnehmer ansehen und Ihnen zuhören. Denken Sie also darüber nach, was Sie im Hintergrund haben und welche Geräusche um Sie herum auftreten.

Bringen Sie Ihr Telefon zum Schweigen, um diese lästigen Bings und Bongs zu vermeiden, und setzen Sie sich beim Schleudern nicht neben Ihren Kühlschrank oder Ihre Waschmaschine. Setzen Sie sich auch nicht mit dem Rücken zu einem Fenster oder einer Terrassentür, da Sie sonst eine Silhouette haben. Ein schöner einfacher Hintergrund ist einfach; Ein sorgfältig aussehendes Bücherregal liegt derzeit im Trend, oder Sie können einen Zoom-Hintergrund auswählen. Wenn Sie es jedoch einfach halten, werden die Anforderungen an Ihren Computer reduziert.

Zoom, in erster Linie ein Tool für Unternehmen, verfügt über eine Reihe von Funktionen, die bei der Präsentation Ihres Quiz nützlich sind. Die wichtigste ist hier die Möglichkeit, Ihren Bildschirm freizugeben, damit Sie diese Präsentation vorführen und sich mit anderen Personen befassen können eine Berufserfahrung.

Zoom-Besprechungen können geplant werden, oder Sie können einfach eine Besprechung starten und andere dazu bringen, daran teilzunehmen. Für etwas, das wie ein Quiz organisiert ist, ist es großartig, es für den gewünschten Zeitpunkt zu planen und die Besprechungs-ID und das Kennwort mit den von Ihnen gewünschten Mitteln zu teilen. Wenn Sie eine Besprechung planen, befinden sich diese ID und Kennwörter auf der Planungsseite für Sie.

Wenn Sie ein neues Meeting gestartet haben, können Sie die Details finden, indem Sie auf das "i" in der oberen linken Ecke klicken und teilen - aber organisiert sein und stattdessen planen.

Wenn Sie planen, können Sie viele Parameter des Meetings im Voraus einrichten, einschließlich der Zulassung von Personen, bevor Sie (der Gastgeber) da sind. Das ist großartig für gesellschaftliche Veranstaltungen.

Zoom hat ein Zeitlimit von 40 Minuten für Besprechungen, es sei denn, Sie zahlen für die Pro-Stufe (14,99 USD / 11,99 GBP / 13,99 USD pro Monat). Wenn Sie viel zoomen, lohnt es sich, ein paar Monate zu bezahlen - oder Sie können jederzeit kündigen. Denken Sie daran, dass nur der Gastgeber zahlen muss - alle anderen erhalten den Vorteil.

Möglicherweise wird Ihnen die Möglichkeit geboten, das Zeitlimit zu umgehen, wenn Sie Ihr nächstes Zoom-Meeting planen. Manchmal gibt es Sonderangebote. Wenn nicht, und wenn Sie nicht zahlen möchten, sollten Sie bereit sein, zu einem geeigneten Zeitpunkt zu beenden und neu zu starten. Dies ermöglicht auch Toilettenpausen und Erfrischungen von Getränken - und Sie können jederzeit mehrere Besprechungs-IDs im Voraus teilen.

Sobald Sie mit Ihrem Meeting fertig sind, müssen Sie Ihre Präsentation teilen. Das ist wirklich einfach und etwas, in dem Zoom wirklich gut ist, weshalb es perfekt für Quiz ist. Klicken Sie einfach auf die große Schaltfläche "Bildschirm teilen" in der Zoom-Symbolleiste und wählen Sie aus, was Sie teilen möchten - Ihre Präsentation.

Sie möchten, dass sich diese Anwendung im aktuellen Modus befindet, damit sie den Bildschirm ausfüllt und Sie nicht Ihr Desktop-Hintergrundbild, Verknüpfungen und den Rest davon anzeigen.

Wenn Sie in die Bildschirmfreigabeoption wechseln, finden Sie einige erweiterte Einstellungen, einschließlich der Option, die Bildschirmfreigabe nur auf Sie, den Host, zu beschränken. Sie sollten diese Option aktivieren, damit niemand anderes die Dinge stören und von Anfang an etwas anderes präsentieren kann.

Zoom erlaubt standardmäßig Anmerkungen, sodass Teilnehmer Anmerkungen zu freigegebenen Bildschirmen hinzufügen können. Das bedeutet, dass jeder in Ihrem Quiz auf Ihre Präsentation zurückgreifen kann - aber Sie können dies deaktivieren.

Leider befinden sich diese in den erweiterten Optionen Ihres Zoom-Kontos, auf die Sie über das Zoom-Webportal zugreifen können. Wenn Sie die Einstellungen für die Zoom-App öffnen, können Sie diese aufrufen, indem Sie in das Profil gehen und dann "Erweiterte Funktionen anzeigen". Dadurch wird die Webseite für Ihr Konto geöffnet und auf dieser Seite finden Sie "Anmerkungen" mit der Option, den Zugriff für Teilnehmer zu deaktivieren.

Sobald Ihr Quiz begonnen hat, müssen Sie die Kontrolle über das Gesindel behalten. Die Leute werden sich wahrscheinlich stumm schalten, wenn sie als Team diskutieren möchten, aber Sie haben auch die Macht als Gastgeber, das gesamte Quiz stumm zu schalten. Sie finden diese Option bei den Teilnehmern in der Symbolleiste, wo Sie alle stummschalten und die Stummschaltung aufheben können. Es gibt die Möglichkeit, die Stummschaltung aufzuheben. Sie können diese auch deaktivieren, wenn Sie möchten.

Wenn Sie stumm schalten, können die Leute hören, was Sie sagen. Wenn Sie die Regeln einer Runde erklären oder Hinweise geben müssen, schalten Sie auf jeden Fall alle stumm - und Sie möchten auch alle für die Musikrunde stumm schalten, wenn Sie eine haben.

Aber lassen Sie die Dinge nicht die ganze Zeit stumm, da dies das soziale Gefühl des Quiz dämpft - die Leute werden immer noch reden, lachen und interagieren wollen. Während Sie eine Präsentation verwenden, können die Leute die Fragen selbst lesen, damit ein wenig Lärm die Dinge nicht verdirbt.

Eine Musikrunde ist ein großartiges Quiz, und nichts hindert Sie daran, dies auch über Zoom zu tun. Es gibt eine Reihe von Optionen für die Verwendung von Musik, im Grunde genommen eine einfache und eine kompliziertere.

Am einfachsten ist es, das Mikrofon Ihres Computers zu verwenden, um es den Teilnehmern Ihres Quiz vorzuspielen.

Sie können dies sogar von Ihrem Computer aus abspielen (von Spotify oder wo auch immer), da die "Beobachter" des Meetings nach dem Teilen Ihrer Vollbildpräsentation dies auch weiterhin betrachten, wenn Sie weg navigieren - da Zoom dann die Bildschirmfreigabe bis anhält Sie kehren zu dieser App zurück.

Sie können also zu Spotify wechseln und diese Titel aus einer vorab zusammengestellten Wiedergabeliste abspielen, da Sie wissen, dass diejenigen, die das Quiz durchführen, nicht auf Ihren Bildschirm schauen, sondern immer noch auf Ihre Präsentation.

Wenn Sie dies nicht möchten, können Sie die Musik immer einfach von einem anderen Gerät wie Ihrem Telefon direkt in das Mikrofon Ihres Computers abspielen.

Der Nachteil dabei ist, dass Sie sich auf Ihr Mikrofon verlassen und die Qualität nicht immer so gut sein wird.

Zoom verfügt über die Option "Computer-Sound freigeben". Dies ist wirklich so konzipiert, dass wenn Sie Musik oder Videos teilen, diese direkt von Ihrem Computer und nicht von Ihrem Mikrofon kommen.

Wenn Sie dies in Ihr eigenes Quiz integrieren möchten, ist dies einfach genug. Wenn Sie Audio (oder Video) in Ihre Präsentation eingebettet haben, können Sie dies tun:

Klicken Sie in der Zoom-Symbolleiste auf die Option "Bildschirm freigeben". Klicken Sie auf die Option "Computer-Sound freigeben", bleiben Sie jedoch bei derselben Präsentationsdatei, die Sie verwenden. Dann "Bildschirm teilen" und dann Ihre Musik abspielen.

Dadurch wird die Musik direkt von Ihrer Präsentation an die Zuschauer weitergegeben und klingt viel besser als mit Ihrem Mikrofon. Denken Sie daran, das Symbol für die Musik beim Präsentieren auszublenden, damit es schön und sauber aussieht.

Dies funktioniert auch für Videos, die Sie einbetten, abspielen und freigeben können. Außerdem gibt es ein zusätzliches Kontrollkästchen, mit dem Sie Videos für die Freigabe optimieren können.

Währenddessen ist Ihr eigenes Mikrofon immer noch eingeschaltet, sodass Sie bei Bedarf immer noch sprechen können. Sobald Sie mit der Musikrunde fertig sind, können Sie zur normalen Bildschirmfreigabe zurückkehren. Mit Zoom können Sie diese Audiooptionen während eines Anrufs ändern, wenn Sie den Computersound während des Quiz aktivieren und deaktivieren möchten.

Unterschiedliche Computer-Setups funktionieren jedoch auf unterschiedliche Weise, und einige externe Lautsprecher hören möglicherweise die Audiowiedergabe auf, sodass Sie die Musik nicht hören können. Einige haben möglicherweise die Möglichkeit, Audio separat zu überwachen - beispielsweise über einen Kopfhörer, der an das Mikrofon angeschlossen ist -, testen Sie jedoch auf jeden Fall, ob dies auf Ihrem Computer funktioniert, bevor Sie versuchen, dies in einem Live-Quiz zu tun.

Es gibt eine dritte Option, bei der nur Audio freigegeben wird. Dies bedeutet, dass Sie Ihren Bildschirm nicht freigeben, sodass Sie Ihre Präsentation für die Musikrunde effektiv beiseite legen.

Da Sie Ihren Bildschirm nicht freigeben, können Sie zu Ihrer Musikquelle wechseln (z. B. zur Spotify-App) und Ihre Wiedergabeliste abspielen.

Sie können diese Methode wie folgt verwenden:

Klicken Sie in der Zoom-Symbolleiste auf "Bildschirm freigeben" (oder "Neue Freigabe", wenn Sie Ihren Bildschirm bereits freigeben). Wählen Sie die Registerkarte "Erweitert". Wählen Sie "Nur Musik oder Computer-Sound". Spielen Sie Ihre Musik.

Dies ist eine einfache Option, da Sie wissen, dass Sie die Musikquelle nicht preisgeben und sie nicht als Teil Ihrer Präsentation einbetten müssen.

Wie oben werden die meisten Leute wahrscheinlich feststellen, dass dies gut funktioniert, aber in einigen Computer-Setups hören die Lautsprecher möglicherweise auf zu spielen, sodass Sie die Musik nicht hören können. Testen Sie erneut, bevor Sie dies live tun.

Wenn Sie zu einem anderen Freigabestil für Musik wechseln, denken Sie daran, zu Ihrer Präsentation zurückzukehren, sobald Sie die Musik beendet haben!

Es ist einfach, Ihre Antworten auf Folien zu haben, damit Sie schnell durchgehen und die Leute ihre eigenen Blätter markieren können. Wenn sie wieder ausgestellt werden, bedeutet dies keine Verwirrung darüber, wie die Antwort tatsächlich lautet.

Dies ist auch eine großartige Zeit, um alle Mikrofone anzuschalten, damit jeder das Jubel- oder Übelkeitsgefühl genießen kann, wenn er etwas falsch macht.

Schließlich müssen Sie wissen, wer gewonnen hat, und der einfache Weg, dies zu tun, besteht darin, dass jeder seine Punktzahl auf sein Blatt schreibt und sie an die Kamera hält.

Wenn jemand das Schreiben in die Kamera aufhält, wird in seinem eigenen Vorschaubild das Schreiben rückwärts für ihn sein - aber es wird an alle anderen weitergeleitet. Dies hängt mit der Spiegelung der Kamera zusammen , wodurch Sie viel einfacher sehen können, was Sie auf dem Bildschirm tun, da Ihr Vorschau-Video Ihren eigenen Bewegungen entspricht.

Die Spiegelung ist zu Ihrem Vorteil vorhanden, und alle Schriften, die Sie an die Anzeige halten, werden in Ihrer Vorschau nur rückwärts angezeigt - alle anderen sehen alles genau so, wie es sein sollte.

Die einzige Möglichkeit, wie Ihre Schrift rückwärts angezeigt wird, besteht darin, sie rückwärts zu schreiben. Wenn dies allzu verwirrend ist, können Sie die Spiegelung in den Videooptionen für Zoom deaktivieren.

Vielen Dank an Laura für die Inspiration für diesen Artikel!

Schreiben von Chris Hall.