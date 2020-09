Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Videokonferenzsoftware und Apps sind ein wesentliches Kommunikationsmittel für alle Arten von Menschen und Unternehmen.

Unabhängig davon, ob Sie in einer Fernbeziehung sind, an einem Online-Kurs teilnehmen oder von zu Hause aus arbeiten, benötigen Sie eine Möglichkeit, sich über Videokonferenzen mit anderen zu verbinden. Produkte wie Zoom, Microsoft Teams und Google Meet (ehemals Hangouts Meet) gehören zu den beliebtesten Videokonferenzlösungen.

Um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, welche am besten geeignet ist, haben wir diese drei Apps gegeneinander ausgespielt und ihre Angebote verglichen.

Zoom ist ein Videokonferenzdienst, mit dem Sie sich virtuell mit anderen treffen können - entweder nur per Video oder Audio oder beides, während Sie Live-Chats durchführen. Außerdem können Sie diese Sitzungen aufzeichnen, um sie später anzuzeigen. Es war ursprünglich ein Nischendienst, der hauptsächlich von Unternehmenskunden genutzt wurde (Berichten zufolge nutzten 2019 mehr als die Hälfte der Fortune 500-Unternehmen Zoom). Mittlerweile hat Zoom jedoch täglich über 300 Millionen Benutzer.

Dieses schnelle Wachstum verursachte einige leichte Skalierungsprobleme - hauptsächlich in Form von Zoom-Bombenangriffen. Dies geschieht, wenn Teilnehmer ungebeten an einem Zoom-Meeting teilnehmen und NSFW-Inhalte senden. Zoom hat kürzlich ein großes Update veröffentlicht , um dieses Sicherheitsproblem einzudämmen, und seitdem andere Maßnahmen eingeführt.

Wenn über Zoom gesprochen wird, hören Sie normalerweise die folgenden Sätze: Zoom Meeting und Zoom Room. Zoom-Meeting bezieht sich auf ein Videokonferenz-Meeting, das mit Zoom gehostet wird. Sie können an diesen Besprechungen über eine Webcam oder ein Telefon teilnehmen. Ein Zoom-Raum ist das physische Hardware-Setup, mit dem Unternehmen Zoom-Meetings von ihren Konferenzräumen aus planen und starten können.

Neben den geringen Nutzungskosten ist Zoom so attraktiv, dass es kinderleicht ist und Sie problemlos von Ihrem Laptop oder Mobilgerät aus darauf zugreifen können. Zu den Hauptfunktionen gehört die Möglichkeit, auch mit dem kostenlosen Plan unbegrenzt Einzelgespräche zu führen, sich mit großen Gruppen zu treffen, Ihren Bildschirm oder Audio zu teilen und sogar Ihren Hintergrund in ein benutzerdefiniertes virtuelles Bild zu ändern - kein Green Screen erforderlich.

Zoom ist unserer Meinung nach die beste Option für Bildschirmfreigabe und Teilnehmersteuerung, wurde jedoch in Bezug auf einige Sicherheitsprobleme kritisiert.

Die Desktop-App ist für Windows und MacOS verfügbar, während die mobile App für Android und iOS verfügbar ist oder in einem Browser ausgeführt werden kann.

Die kostenlose Stufe von Zoom ermöglicht unbegrenzte Einzelgespräche, beschränkt die Gruppensitzungen jedoch auf 40 Minuten und 100 Teilnehmer. Bezahlte Pläne beginnen bei 15 USD pro Monat und Host. Zoom-Räume erfordern ein zusätzliches Abonnement zusätzlich zu einem Abonnement und sind die idealere Lösung für größere Unternehmen.

Microsoft Teams ist ein Chat-basierter Arbeitsbereich in Microsoft 365 (ehemals Office 365). Es ist für alle gedacht, die M365 regelmäßig verwenden. Wenn Ihr Unternehmen oder Ihre Organisation jedoch ein Google G Suite-Nutzer ist, wird es wirklich nicht so ansprechend sein, und mit Slack , einer unabhängigen Alternative, sind Sie wahrscheinlich besser dran. Tatsächlich ist Teams eher ein Slack-Rivale als ein Zoom-Rivale - es konzentriert sich mehr auf Chats als auf Videos.

Da Teams jedoch Videoanruffunktionen integriert haben, ist dies definitiv eine Überlegung wert. Es hat kürzlich 44 Millionen Benutzer pro Tag erreicht und wird Berichten zufolge von Hunderttausenden von Unternehmen, Organisationen, Schulen und Hochschulen genutzt.

Teams ist in alle Microsoft-Apps integriert, einschließlich Skype und der traditionellen Office-Apps wie Outlook. Es kombiniert geschäftliche VoIP-, Kollaborations- und Videofunktionen in einer einzigen App. Es geht hauptsächlich um Thread-Chats, die Sie später durchsuchen können. So können Sie alles im Auge behalten, ohne E-Mails verwenden zu müssen. Alle sind sich einig, dass dies kein ideales Tool für die Zusammenarbeit ist.

Teams sollen Menschen dazu bringen, effektiver zusammenzuarbeiten und gleichzeitig die Integration von Microsoft 365-Apps zu nutzen. Sie können beispielsweise einfach ein Meeting mit Kalendern einrichten, Inhalte erstellen und freigeben, Teammitglieder einfach anrufen und vieles mehr. In Bezug auf Videokonferenzen kann es Anrufe mit bis zu 250 Mitgliedern hosten. Es bietet auch Bildschirmfreigabe und Anrufaufzeichnung.

Sie können bis zu neun Teilnehmer gleichzeitig bei einem Anruf sehen, und Teams können sogar kurz nach der Besprechung Abschriften einer Besprechung bereitstellen.

Microsoft Teams ist kompatibel mit Windows, MacOS, Android, iOS und auch im Internet verfügbar - genau wie andere Microsoft 365-Apps.

Microsoft Teams ist in allen Microsoft 365-Plänen enthalten (ab 5 USD pro Benutzer und Monat). Es gibt jedoch eine Freemium-Version des Dienstes , die Unterstützung für bis zu 300 Personen bietet. Wenn Sie sich auf der kostenlosen Ebene befinden, erhalten Sie laut Microsoft unbegrenzt Chat-Nachrichten und suchen. Sie erhalten außerdem wichtige Funktionen wie 10.000 durchsuchbare Nachrichten, 10 App-Integrationen, 5 GB Dateispeicher und 1: 1-Video-Chats.

Google hat Hangouts Meet kürzlich in Google Meet umbenannt. Es handelt sich um eine Videokonferenzlösung, die in Google Mail, YouTube und Google Voice integriert ist. Außerdem gibt es Apps für iOS, Android, die über die meisten Browser ausgeführt werden können. Es ist im Wesentlichen eine nützliche und kostengünstige Plattform für kleine Unternehmen sowie Unternehmenskunden. Es verfügt über eine sehr leichte und schnelle Benutzeroberfläche, mit der Sie problemlos Meetings mit bis zu 250 Personen verwalten können.

Der Videokonferenzdienst bedient täglich etwa 100 Millionen Nutzer, einschließlich G Suite-Unternehmens- und Unternehmenskunden, obwohl Google Meet allen Google-Kontoinhabern zur Verfügung gestellt hat. Dies bedeutet, dass Einzelpersonen ohne G Suite-Abonnement bis zu 24 Stunden lang 100 Teilnehmermeetings abhalten können. Diese Vereinbarung gilt bis zum 30. September 2020.

Google Meet kann bis zu 250 Teilnehmer pro Anruf verarbeiten, Live-Streaming für bis zu 100.000 Zuschauer innerhalb einer Domain durchführen und Besprechungen auf Google Drive für spätere Sendungen aufzeichnen, um G Suite-Abonnenten zu bezahlen. Da Google Meet für alle Kontoinhaber verfügbar ist, ist dies alles, was Sie benötigen, um ein Basis-Meeting für bis zu 100 Teilnehmer zu starten. Das normale Zeitlimit von 60 Minuten entfällt, sodass Sie 24-Stunden-Meetings abhalten können.

Organisatoren der G Suite können Anrufe über Google Kalender, URLs oder Codes für Besprechungslinks, Einwahl über Telefonnummern und über dedizierte Google Meet-Hardware wie Chromebox und Chromebase einrichten. Für G Suite Enterprise-Kunden verfügt jedes Meeting über eine eigene Einwahl-Telefonnummer.

Google Meet wurde kürzlich aktualisiert und enthält nun eine zoomähnliche Galerieansicht. Während Sie zuvor nur vier Personen gleichzeitig sehen konnten, hat Meet ein neues gekacheltes Layout eingeführt, mit dem Sie 16 Anrufteilnehmer gleichzeitig sehen können. Es wird die gemeinsame Nutzung von Bildschirmen in verschiedenen Formen ermöglichen und Google wird die Sicherheit von Meet dank der Nutzung der Google Cloud-Infrastruktur weiter verbessern. Google Meet bietet nicht alle Bildschirmfreigabeoptionen, die Zoom bietet.

Google Meet ist als mobile Android- und iOS-App verfügbar. Sie können auch über Chrome-, Mozilla-, Microsoft- oder Safari-Webbrowser auf Meet zugreifen.

G Suite-Pläne beinhalten den Zugriff auf Google Meet und beginnen bei 6 USD pro Nutzer pro Monat für die Basisstufe (einschließlich G Suite-Apps und 30 GB Cloud-Speicher). Jeder mit einem Google-Konto kann kostenlos auf Google Meet zugreifen. Der Zugang wird im Mai 2020 eingeführt.

Hier ist Ihr Entscheidungsbaum: Sind Sie ein normaler, alltäglicher Verbraucher, der mit Freunden und Familie in Kontakt bleiben möchte? Verwenden Sie dann Zoom oder Google Meet - besonders jetzt ist letzteres jetzt frei verfügbar. Leiten Sie eine kleine Gruppe? Dies sind wahrscheinlich auch Ihre besten Optionen.

Sind Sie ein G Suite-Benutzer? Verwenden Sie auf jeden Fall Google Meet.

Sind Sie ein Microsoft 365-Benutzer? Gehen Sie mit Microsoft Teams.

Bist du ein Geschäft oder eine Schule? Sie verwenden wahrscheinlich entweder G Suite oder 365, verwenden Sie also die in Ihrem Plan enthaltene Videokonferenz-App. Wenn nicht, haben Sie freien Zugriff auf Zoom und Google Meet, um Sie zu unterstützen.

Ehrlich gesagt sind Zoom und Google Meet die schnellste und einfachste Möglichkeit, Videoanrufe mithilfe von Kalenderlinks, Besprechungs-URLs und Telefon-Einwahlnummern zu starten. Sie müssen nicht einmal ein Konto bei Zoom erstellen, obwohl für Meet mindestens ein kostenloses Google-Konto erforderlich ist, das laut Google eine Sicherheitsfunktion darstellt. Microsoft Teams hingegen glänzen wirklich, wenn ein Team auf einen Videoanruf aus einem Chat-Nachrichtenthread springen muss.

Wenn Sie wirklich möchten, dass wir einen Service empfehlen, wählen Sie Zoom. Es ist das, was derzeit von allen verwendet wird, und das Unternehmen hat seine Sicherheitsanstrengungen verdoppelt und sogar ein umfangreiches 5.0-Update eingeführt, bei dem die Schlüsseleinstellungen unter einem neuen Sicherheitssymbol in der Menüleiste zusammengefasst werden. Es verbessert auch Google Meet, wenn es um die Verwaltung größerer Gruppen geht, und bietet bessere Optionen und Steuerelemente für die Bildschirmfreigabe.

Schreiben von Maggie Tillman. Bearbeiten von Dan Grabham.