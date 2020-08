Funktionsweise der NHS COVID-19 Coronavirus-Kontaktverfolgungs-App

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die britische Regierung arbeitet an einer COVID-19-App zur Kontaktverfolgung. Gesundheitsminister Matt Hancock gab erstmals bekannt, dass die digitale Innovationsabteilung des Nationalen Gesundheitsdienstes, NHSX, an einer App arbeitet, mit deren Hilfe die Verbreitung von COVID-19 im April 2020 verfolgt werden kann. Die App heißt einfach NHS COVID-19 und ist so konzipiert, dass sie funktioniert neben dem britischen Test and Trace-Programm, das am 28. Mai 2020 begann.

"Wenn Sie mit den Symptomen des Coronavirus nicht zufrieden sind, können Sie diese neue NHSX-App sicher erkennen. Die App sendet dann anonym eine Benachrichtigung an andere App-Benutzer, mit denen Sie in den letzten Tagen bereits zuvor in erheblichem Kontakt standen Sie hatten Symptome, damit sie wissen und entsprechend handeln können ", erklärte Hancock während eines täglichen Pandemie-Briefings in Großbritannien.

Seit der ursprünglichen Ankündigung wurde die App getestet, verschrottet und eine zweite App wird entwickelt, um sie zu ersetzen. Die neue App wird laut BBC ab dem 13. August getestet . Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen.

Die NHSX-Kontaktverfolgungs-App verwendet Bluetooth Low Energy (BLE) -Signale, um den Überblick über Telefonhörer zu behalten. Es erkennt, wenn Sie in erheblichem Kontakt mit anderen Personen stehen, die die App über BLE ausführen, und erstellt mit dieser Methode eine nachvollziehbare Kontaktkarte.

Die App wird das Kontaktverfolgungssystem von Apple und Google verwenden , wobei Großbritannien bei der Entwicklung seiner eigenen App vor technischen Herausforderungen stand. Berichten zufolge arbeitet das Unternehmen jetzt mit Deutschland zusammen , um einen Teil seines Codes zu verwenden, um das britische System in Betrieb zu nehmen.

Wenn ein Benutzer positiv auf COVID-19 testet, wird eine Warnung an andere Personen ausgelöst, denen er ausgesetzt war und die möglicherweise unter Quarantäne gestellt werden müssen. Wenn Sie mit jemandem in Kontakt standen, der dann positiv testet, erhalten Sie über die App eine Benachrichtigung.

Die Nutzung der App geht Hand in Hand mit dem von Menschen durchgeführten HNS-Test- und Trace-Kontaktverfolgungssystem sowie dem breiteren Testnetzwerk, das jetzt in Großbritannien verfügbar ist.

Die App wird Berichten zufolge auch das Scannen von QR-Codes am Eingang von Gebäuden ermöglichen, um im Falle eines Ausbruchs weitere Kontaktnetzwerke aufzubauen. Derzeit fordern viele Veranstaltungsorte wie Bars und Restaurants Kunden auf, ihre Daten zu protokollieren, um die Kontaktverfolgung zu ermöglichen, wenn ein Ausbruch mit diesem Ort verbunden ist. Durch das Scannen eines QR-Codes wird dieses System potenziell zentralisiert - obwohl derzeit nicht klar ist, wie diese Daten gemeinsam genutzt werden. Wenn Sie (zum Beispiel) in einem Restaurant waren, das mit einem Ausbruch in Verbindung gebracht wurde, aber nicht in engen Kontakt mit der infizierten Person gekommen sind (was durch eine Bluetooth-Verbindung erkannt worden wäre), können Sie eine andere Methode verfolgen und alarmiere dich.

Google und Apple gaben am 10. April bekannt, dass sie gemeinsam an einer API (Application Programming Interface) arbeiten, mit der Android- und iPhone-Geräte die für die Kontaktverfolgung erforderlichen Daten mithilfe von BLE anonym weitergeben können. Da Apple und Google so ziemlich den gesamten Smartphone-Markt gemeinsam kontrollieren, würde dies praktisch alle verwendeten Smartphones abdecken, mit Ausnahme einiger viel älterer Modelle, von denen es in Großbritannien nur wenige gibt.

Die für dieses System benötigten Teile wurden auf den meisten aktiven iPhone- und Android-Handys aktualisiert, sodass sie sofort nach der Entwicklung und Verwendung zur Verwendung mit der NHS-App bereit sind.

Dies bietet eine Plattform, auf der Gesundheitsbehörden die Daten von Geräten abrufen können, um sie mit anderen Benutzern zu teilen. In Zukunft würde das System Google- und Apple-Geräten ermöglichen, die Daten auf Systemebene zu verarbeiten, diese Daten zu dezentralisieren und sicherzustellen, dass die Privatsphäre durch die Bestimmungen von Apple bzw. Google geschützt wird. Das bedeutet, dass Sie die App nicht ständig öffnen und ausführen müssen - sie funktioniert im Hintergrund und bedeutet auch, dass die Daten privat bleiben.

Es wurde ursprünglich bestätigt, dass der NHS das Apple- und Google-System nicht verwenden würde. Matt Hancock bestätigte jedoch auf Fragen der BBC am 5. Mai 2020, dass der NHS weiterhin mit Apple und Google zusammenarbeitet. Am 8. Mai stellte sich heraus, dass NHSX laut The Financial Times eine zweite App mit dem Apple-Google-System in Betrieb genommen hatte, bevor am 18. Juni endgültig bestätigt wurde, dass Großbritannien seine App auf das Apple- und Google-System umstellen würde.

Das Ministerium für Gesundheit und Soziales wollte betonen, dass die Apple- und Google-Teile des Systems allein keine vollständige App darstellen und dass mehr Arbeit erforderlich ist, insbesondere um die Entfernung zwischen App-Benutzern zu schätzen.

"Unsere Reaktion auf diesen Virus war und ist Teil internationaler Bemühungen. Deshalb haben wir uns im Rahmen eines kollaborativen Ansatzes darauf geeinigt, unsere eigene innovative Arbeit zur Schätzung der Entfernung zwischen App-Nutzern mit Google und Apple zu teilen Wir hoffen, dass andere davon profitieren, während sie ihre Lösung nutzen, um einige der spezifischen technischen Herausforderungen zu bewältigen, die durch unsere strengen Tests ermittelt wurden ", sagten Baroness Dido Harding, Vorstandsvorsitzende von NHS Test and Trace, und Matthew Gould, CEO von NHSX, in einer gemeinsamen Erklärung.

Matt Hancock, Gesundheitsminister, sagte in der Besprechung in der Downing Street am 18. Juni 2020, dass das Apple- und Google-System "die Entfernung nicht gut genug misst ... [und] unsere App funktioniert nicht, weil Apple ihre nicht ändert." System ", bevor bestätigt wird, dass der NHSX-Entfernungsmessalgorithmus mit Apple-Google geteilt werden soll, um die Verbesserung der Systeme zu unterstützen.

Wichtig ist, dass das Apple-Google-System dezentralisiert ist, während das ursprünglich vorgeschlagene System zentralisiert wurde.

In vielen Diskussionen um Kontaktverfolgungs-Apps geht es um zentralisierte und dezentralisierte Systeme. In einem zentralisierten System werden alle Daten zur Verarbeitung auf einen zentralen Server übertragen. Dies ist das System, das beispielsweise Frankreich, Australien und Norwegen verwenden möchten.

Der Vorteil eines zentralisierten Systems besteht darin, dass die Behörden die Daten verwenden können, um mehr Informationen über die Ausbreitung des Virus zu erhalten. An Orten, an denen viel mehr Kontakte gemeldet werden, könnte dies auf einen Ausbruch hinweisen, der eine andere Form der Intervention erfordert.

Ein dezentrales System teilt nur Daten zwischen Telefonen, was bedeutet, dass es viel privater und sicherer ist, da auf diese Daten von niemand anderem wie einer Regierungsbehörde zugegriffen werden kann.

Ursprünglich wollte NHSX ein zentrales System verwenden und sagte: "Es wäre epidemiologisch sehr nützlich, wenn die Leute bereit wären, uns nicht nur die anonymen Proximity-Kontakte anzubieten, sondern auch den Ort, an dem diese Kontakte stattfanden - denn das würde uns erlauben." zu wissen, dass bestimmte Orte oder bestimmte Sektoren oder was auch immer eine bestimmte Quelle von Proximity-Kontakten waren, die später problematisch wurden ", sagte Matthew Gould, CEO von NHSX, laut TechCrunch , als die App am 28. April 2020 im Wissenschafts- und Technologieausschuss des Common diskutiert wurde .

Das Hinzufügen von QR-Code-Scans ist möglicherweise eine Problemumgehung, die eine zentralisierte Verfolgung ermöglicht, wer wohin außerhalb des von Apple und Google kontrollierten Systems geht. Die Einzelheiten zur Funktionsweise dieses Teils des Systems bleiben jedoch abzuwarten.

NHSX ist der Ansicht, dass mehr als 60 Prozent der Bevölkerung die App nutzen müssen, damit das Land wieder zur Normalität zurückkehren kann. Neuere Berichte deuten jedoch darauf hin, dass 80 Prozent der Smartphone-Nutzer (56 Prozent der Bevölkerung) dies tun würden Laut Experten der Universität Oxford , die mit der BBC sprechen, muss es für die besten Ergebnisse verwendet werden.

Das Big-Data-Team in Oxford, das das NHSX-Team beriet, schloss die über 70-Jährigen nicht in diese Gruppe ein, da davon ausgegangen wurde, dass sie zu Hause abgeschirmt sein würden, wenn die Sperrbeschränkungen aufgehoben wurden.

Das Problem besteht darin, dass eine große Anzahl von Personen eine App verwendet, zumal die Nutzung freiwillig sein wird.

Die NHSX-Kontaktverfolgungs-App befindet sich derzeit in der Entwicklung und kann noch nicht heruntergeladen und auf iPhones und Android-Geräten verwendet werden.

Die alte Version der App wurde ursprünglich auf der Isle of Wight getestet. Der Gesundheitsminister, der von Hancock auf dem Briefing in der Downing Street am 4. Mai 2020 angekündigt wurde, erklärte, dass die Isle of Wight ein perfektes Testgelände für das System darstelle, da es isoliert sei, eine Behörde und einen NHS-Trust habe und noch relativ wenig Coronavirus habe Zeit. Dieser Test ist abgeschlossen und die App wurde eingestellt, während eine neue Lösung entwickelt wird.

Es wird berichtet, dass die neue Version der App ab dem 13. August mit dem Testen beginnt, obwohl sie anscheinend keine große Fanfare gesehen hat - wahrscheinlich um die Kritik an der vorherigen Version und den Tests zu vermeiden.

Die britische Regierung sagte zunächst, sie erwäge Mitte Mai einen Start. Es wurde Mitte Juni vorgeschlagen, gefolgt von einer Erklärung, in der die Umstellung auf das Apple-Google-System am 18. Juni bestätigt wurde, wobei der Zeitplan eher dem Ende des Jahres ähnelte.

Als Hancock am 18. Juni beim Briefing in der Downing Street sprach, sagte er: "Wir arbeiten daran", als er gefragt wurde, wann die App verfügbar sein würde, bevor er betonte, dass sie die App erst starten würden, wenn sie sicher waren, dass dies der Fall sein würde erledige den Job. Hoffentlich nähern wir uns dieser Position ein wenig.

Die EU hat dargelegt, wie sie der Ansicht ist, dass Kontaktverfolgungs-Apps für EU-Mitgliedstaaten funktionieren sollten - und dazu gehört auch die Überprüfung des Apple- und Google-Systems, um sicherzustellen, dass es mit den EU-Datenschutzbestimmungen übereinstimmt. Zu diesen Dingen gehört, dass eine Person nicht über das System identifiziert werden kann und dass sie deaktiviert wird, sobald die Notwendigkeit der Kontaktverfolgung abgelaufen ist.

Die EU hat im Wesentlichen vorgeschrieben, dass entweder ein zentrales System oder ein dezentrales System akzeptiert wird, sofern es nur für die Rückverfolgung von Coronavirus-Kontakten verwendet wird, anonymisiert und freiwillig.

Schreiben von Chris Hall.