Wie Sie sich in eine Kartoffel (und andere Dinge) für Zoom-Meetings, Team-Anrufe und mehr verwandeln

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie nicht unter einem Felsen geschlafen haben, haben Sie möglicherweise die zunehmende Beliebtheit verschiedener Videoanruf-Apps bemerkt. Jetzt suchen Benutzer nach Möglichkeiten, diese Anrufe interessant zu machen.

Neben verschiedenen coolen Hintergründen für Zoom haben Benutzer auch verrückte Dinge getan, wie sich selbst in Kartoffeln für Microsoft Teams- Anrufe zu verwandeln.

Wenn Sie sich gefragt haben, wie Sie Ihre langweiligen Meetings aufpeppen können, dann haben wir genau das, was Sie brauchen. In diesem Handbuch erfahren Sie, wie Sie Ihren bevorzugten Videoanruf-Apps Filter hinzufügen.

Der erste Schritt dieses Prozesses ist das Herunterladen von Software, um Ihrer Webcam einen Filter hinzuzufügen. Die gute Nachricht ist, dass Software ziemlich vertraut sein sollte, wenn Sie sich bereits mit Snapchat beschäftigt haben, da es sich um eine Software dieser Firma handelt, die Snapchat-Objektive auf Ihren Desktop bringen soll.

Snap Camera ist eine kostenlose App zum Herunterladen für Windows und Mac.

Snap Camera gibt es seit 2018 und bringt Tausende von Snapchat-Objektiven auf Ihren Desktop oder Laptop. Diese können für alle möglichen Dinge verwendet werden. Egal, ob Sie Ihre Spiele auf Twitch streamen oder mit Freunden, Familie und Kollegen Videoanrufe tätigen.

Mit dieser Software können Sie Ihre Anrufe aufpeppen, um sie interessanter zu machen. Zoom hat 2020 eigene Filter hinzugefügt - wir haben hier eine vollständige Anleitung -, damit Sie diese hinzufügen oder die Snap-Kamera verwenden können, die Ihnen viel mehr Optionen bietet.

Sobald Sie die Snap-Kamera heruntergeladen haben, können Sie einfach in die Einstellungen gehen und Ihre Haupt-Webcam auswählen und sich dann durch die Filter durchsuchen, bis Sie eine finden, die Ihnen gefällt. Es gibt eine große Auswahl. Wir haben einige unserer Favoriten weiter unten in diesem Handbuch aufgelistet.

Wir haben bereits darüber geschrieben, was Zoom ist und wie man es verwendet . Wir haben auch die besten Hintergründe für Ihr Zoom- Meeting geteilt. Aber wie wäre es, eine Kartoffel zu werden?

Nun, jetzt haben Sie Snap Camera heruntergeladen, genau das ist einfach.

Laden Sie zuerst die Snap Camera und wählen Sie den Filter Ihrer Wahl - es muss natürlich nicht die Kartoffel sein. Sobald dies angewendet wurde, öffnen Sie die Zoom-App.

Im unteren Bereich dieser App sehen Sie, dass "Video starten" standardmäßig deaktiviert ist. Klicken Sie zuerst, um es zu aktivieren. Klicken Sie dann auf den kleinen Aufwärtspfeil auf der rechten Seite und wählen Sie Kamera als Kamera anstelle Ihrer Webcam aus. Im Wesentlichen führen wir Ihre Kamera zuerst durch die Snap-Kamera und dann in das Zoom-Meeting.

Dies bedeutet, dass Sie den Filter im laufenden Betrieb ändern können, wenn Sie dies in der Snap Camera-App möchten. Andernfalls können Sie während des gesamten Anrufs einfach eine Kartoffel adoptieren und Ihr neues Leben als Couch Potato genießen, bis Sie entlassen werden, weil Sie Besprechungen nicht ernst nehmen.

Mit der Snap Camera-App können Sie jeden gewünschten Filter auch auf Microsoft Teams-Besprechungen anwenden.

Der Prozess ist der gleiche. Laden Sie zuerst die Snap-Kamera und wenden Sie den richtigen Filter an. Wenn Sie sich in einem Team-Anruf befinden, klicken Sie auf das Menüsymbol und wählen Sie die Snap-Kamera als Videogerät.

Dies sollte den von Ihnen gewählten Filter auf Ihre Kamera anwenden und den Scherz beginnen lassen.

Ja, es ist auch möglich, diese Filter auch zu Skype-Anrufen hinzuzufügen.

Laden Sie Skype und klicken Sie oben links auf das dreipunktige Menüsymbol. Dann:

Klicken Sie auf Einstellungen

Klicken Sie auf Audio & Video

Klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben der Kamera

Wählen Sie Snap Camera anstelle Ihrer Standard-Webcam

Wie bei den anderen Videoanruf-Apps können Sie den Filter dann jederzeit während des Anrufs über die Snap Camera-App ändern.

Dieselbe Logik kann problemlos von allem über Slack bis Skype verwendet werden.

Wenn Sie die Snapchat-Kamera installiert haben und ausführen, ist es wirklich einfach, Filter zu Google Meet- Anrufen hinzuzufügen. Besuchen Sie meet.google.com und Sie haben die Möglichkeit, sich dem Anruf anzuschließen und den eindeutigen Anruflink mit anderen Personen zu teilen.

Bevor Sie beginnen, sollte Ihre Kamera aktiviert sein. Wenn nicht, fordert der Browser möglicherweise den Zugriff auf Ihre Kamera und Ihr Mikrofon an. Gewähren Sie dies also zuerst.

Wenn Sie nicht die bereits angewendeten Filter sehen, sondern nur Ihre Standard-Webcam-Ansicht, klicken Sie auf die drei Punkte auf der rechten Seite der Kameraansicht, um auf das Menü zuzugreifen.

Klicken Sie dann auf Einstellungen und Video. Von dort aus sollte ein Dropdown-Menü für die Kameraauswahl angezeigt werden, wenn Sie darauf klicken, dass Sie dann Kamera ausrichten als Hauptkameraoption auswählen können. Klicken Sie dann auf Fertig. Rufen Sie dann die Snap Camera App auf und wählen Sie den Filter aus, den Sie anwenden möchten. Wir genießen die Banane sehr .

Wenn Sie bereits auf einen Anruf geklickt haben, können Sie Ihre Kamera wie folgt ändern. Im unteren Bereich des Fensters sollten Sie die Tasten sehen, mit denen Sie Ihr Mikrofon stummschalten, auflegen und das Video ein- und ausschalten können. Auf der rechten Seite sehen Sie dort die Menüpunkte. Klicken Sie darauf und befolgen Sie die obigen Schritte. Genießen!

Es gibt Tausende von Snapchat-Filtern, die Sie verwenden und ausprobieren können. Wir haben einige durchgesehen, um unsere Favoriten für Sie auszuwählen. Diese können auch heruntergeladen und in der Standard-Snapchat-App verwendet werden. Wir haben sie jedoch mit ihren Namen aufgelistet, damit Sie sie schnell in der Snap-Kamera-App finden können.

Was willst du mehr als die Fähigkeit, Laser aus deinen Augen zu schießen, während andere Katzen durch den Weltraum hinter dir fliegen? Wahrscheinlich ein wenig ablenkend für einen Anruf, aber lustig und unterhaltsam.

Hungrig? Dieser Filter verwandelt Sie in einen leckeren Snack. Streusel und alles. Wir können nicht anders, als an Homer Simpson zu denken. Vielleicht nicht die Stimmung, die Sie während eines professionellen Meetings anstreben?

Seien Sie gewarnt, die Aubergine ist ein bisschen verrückt. Es wackelt und wackelt überall mit der geringsten Kopfbewegung. Wir werden nicht einmal mit den Auswirkungen des Emoji beginnen.

Werden Sie mit diesem Filter zum klassischen Kindershowpinguin. Wir fordern Sie auf, auch bei Ihren Anrufen die Stimme zu erheben.

Millennials sind verpflichtet, diesen zu billigen. Ein Filter, der Sie in eine Avocado verwandelt, aber nicht in irgendeine Avocado, eine Disco-liebende. Auch in diesem Filter gibt es viel Bewegung. Seien Sie also gewarnt, es ist eine ablenkende Berührung.

Brot ist momentan vielleicht Mangelware, aber zumindest können Sie Ihre Freunde und Kollegen mit leckerer Laibgüte ärgern.

Dieser Filter verleiht Ihrer Kamera einen psychedelischen Look, der nicht nur einen ziemlich verrückten Pilz enthält, sondern auch einige trippige Farben und Formen, die dazu passen.

Ein Hauch von Außenwelt und eine saftige reife rote Tomate. Es ist etwas Beunruhigendes, sich als rosarote Tomate mit Augen und Mund zu sehen.

Wenn Sie lieber irgendwo anders als mitten in einem Meeting sein möchten, wie wäre es dann mit einem warmen, einsamen Strand voller Ananas? Der einzige Haken ist, dass Sie die Ananas sind.

Verlassen Sie das Haus virtuell mit einem Hintergrund, der Sie mit einigen wunderschönen Palmen in die reale Welt entführt. Dieser Filter wird auch mit einigen ernsthaften Sonnenbrillen geliefert.

Wir müssen an Pickle Rick denken, wenn wir diesen Filter anwenden. Mit einem schnellen Klick können Sie sich in eine lächelnde, schwebende, prächtige Gurke verwandeln. Seltsam, wunderbar und verpflichtet zu unterhalten.

Die klassische Kartoffel. Komplett mit Augen, Mund und unterirdischer Lage. Dieser Kartoffelfilter ist gleichzeitig witzig und störend. Genug, um Sie auf eine reine Fleischdiät umzustellen?

Werden Sie mit einem Filter, der Sie in einen Stift verwandelt, etwas ernster. Sie können sogar mit den Augenbrauen wackeln, um die Feder zu verlängern und zurückzuziehen. Vielleicht können Sie sich freiwillig für das Sitzungsprotokoll melden?

Cheese Noodle Boss erinnert uns an eine der Muppets. Urkomisches Styling und ein unterhaltsames Gesicht.

Schreiben von Adrian Willings. Bearbeiten von Chris Hall.