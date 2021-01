Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Videokonferenzdienste sind sehr beliebt geworden, sodass Sie sich virtuell mit anderen treffen können, wenn persönliche Gespräche nicht möglich sind. Für Zoom hat dies zur Erstellung der virtuellen Hintergrundfunktion geführt, mit der Sie Ihren Hintergrund ändern können, um so zu tun, als wären Sie in einer Bibliothek, am Strand oder so ziemlich überall, wo Sie möchten.

Wir führen Sie durch die Einrichtung und Verwendung von a virtueller Hintergrund in Zoom hier oder im Video unten auf der Seite (kein grüner Bildschirm erforderlich). Im Wesentlichen können Sie ein beliebiges Bild als Hintergrund auswählen. Es ist praktisch, wenn Sie einen unordentlichen Raum oder eine überfüllte Umgebung haben, die Sie während eines Videoanrufs verstecken möchten. Sogar Disney und DC sind Fans der virtuellen Hintergrundfunktion von Zoom, da sie jetzt kostenlose Bilder für die Benutzer freigegeben haben.

Normale Leute haben dasselbe in den sozialen Medien getan, was zu einigen ziemlich lustigen und lustigen Zoom-Hintergrundideen geführt hat.

Möchten Sie Ihrem Zoom-Anruf eine dystopische Verzweiflung hinzufügen? CD Project Red hat eine Reihe von Cyberpunk-Bildern freigegeben, die Sie verwenden können.

Die Charaktere im Büro verbrachten den größten Teil ihrer Arbeitstage damit, mit Kameras zu sprechen. Jetzt machen Sie im Grunde das Gleiche, aber mit Zoom.

Wenn Ihr Chef nicht der Meinung ist, dass dies ein angemessener Hintergrund für ein Meeting ist, erinnern Sie ihn einfach daran, dass alle Arbeit und kein Spiel Jack zu einem langweiligen Jungen macht. Alle Arbeit und kein Spiel machen Jack zu einem langweiligen Jungen. Alle Arbeit und kein Spiel machen Jack zu einem langweiligen Jungen. Alle Arbeit und kein Spiel machen Jack zu einem langweiligen Jungen.

Dieser Hintergrund bringt Ihre Mitarbeiter dazu, zu glauben, Ihr Haus sei wirklich zusammengebaut und sauber.

Fox veröffentlichte kostenlose Hintergründe aus seiner erfolgreichen Zeichentrickserie. In diesem Fall sieht es so aus, als würden Sie vom Wohnzimmer der Simpsons aus arbeiten.

Fox veröffentlichte auch einen Hintergrund von Bobs Burgers und zwei weitere von Family Guy. Dieser besondere Hintergrund ist gleichzeitig ein gutes Beispiel für die soziale Distanzierung zwischen Linda und Bob.

Lassen Sie Ihre Mitarbeiter wissen, dass Sie lieber Minecraft spielen als arbeiten. Natürlich könnte sich Ihr Chef fragen, was Sie den ganzen Tag tun.

Jeder kann sich im Moment zumindest ein wenig auf das Mem This is Fine beziehen. Warum machen Sie es nicht zu Ihrem Zoom-Hintergrund?

Wir alle könnten es gebrauchen, mich den ganzen Tag über ein wenig abzuholen, sodass es Ihrem Selbstvertrauen nur helfen kann, wenn Sie sich bei Ihrer nächsten Videokonferenz anmelden, nur um zu sehen, wie jemandes Freund Sie überprüft.

Zeigen Sie, wo Sie beim Stehlen von Büromaterial stehen, indem Sie dank dieses von DC Comics veröffentlichten Hintergrunds an der nächsten Bürobesprechung von den Stufen der Justizhalle aus teilnehmen .

DC veröffentlichte auch einen Hintergrund für Batmans legendäres Versteck, die Batcave. Verwenden Sie dieses, damit Sie mit Ihren Mitarbeitern besprechen können, warum Batman einen T-Rex in voller Größe und ein 10-Fuß-Joker-Poster in seiner Batcave hat.

Disney twitterte Hintergründe von einigen der größten Hits von Pixar, darunter diesen von Inside Out sowie Toy Story und Finding Nemo.

Wenn Sie jemanden vermissen, der gerade telefoniert, teilen Sie ihm mit, dass Sie Ihren Sessel mit dem Hintergrund von Up neben seinen stellen möchten.

Der Disney Princess-Account auf Facebook hat eine Sammlung von Hintergründen veröffentlicht, die von Disney-Geschichten inspiriert sind, wie diese mit dem legendären Schloss.

RuPaul hat vier verschiedene Hintergründe auf dem Twitter-Account von RuPauls Drag Race veröffentlicht, sodass Sie sich wie in der Show fühlen können.

Nehmen Sie live vom Mond am nächsten Meeting teil!

Dies ist der perfekte Hintergrund für alle Trekkies, die in ein Meeting telefonieren. Stellen Sie einfach sicher, dass Ihre Sternenflottenuniform für diesen Anlass gedrückt wird.

Das Monterey Bay Aquarium hat eine Seite mit Hintergründen mit mehreren Wasserfreunden erstellt, darunter dieses Bild von Quallen.

Lassen Sie Mitarbeiter wissen, dass Sie der Meinung sind, dass Carole Baskin es definitiv getan hat oder dass Sie ein Fan des Tiger King auf Netflix mit einem Joe Exotic-Hintergrund sind.

Einschüchtern Sie Ihre Mitarbeiter, indem Sie ihnen zeigen, dass der König der Monster Ihren Rücken hat. Legendary Pictures hat dieses Bild zusammen mit einigen anderen für Zoom-Hintergründe getwittert , darunter eines mit King Kong.

Tauschen Sie Ihre Mitarbeiter gegen einen Copiloten mit diesem Zoom-Hintergrund aus dem neuen Film Top Gun: Maverick. Der offizielle Twitter-Account hat dieses Bild zusammen mit einigen anderen getwittert.

Das Team hinter dem Remake von Final Fantasy VII teilte vier wunderschöne Sci-Fi-Zoom-Hintergründe aus dem kommenden Spiel.

Der Twitter-Account für John Wick 3: Parabellum hat einige Hintergrundbilder für Zoom geteilt. Das einzige Problem ist, dass wir keine Geschäfte aus kontinentalen Gründen tätigen sollen.

Das kürzlich veröffentlichte Animal Crossing ist ein Riesenerfolg geworden. Wir glauben, dass es keinen besseren Weg gibt, einen Freund oder Kollegen auf Ihre Insel einzuladen, wenn Sie nicht auf der Uhr sind, als mit diesem Zoom-Hintergrund.

Einer der besten Running Gags in der Simpsons-Show sind die lächerlichen Sprüche auf Zeichen verschiedener Orte, die der Charakter besucht. Und diese passieren einfach so, dass sie perfekte Zoom-Hintergründe ergeben .

Der Twitter-Account von Knives Out hat die Begeisterung für den Zoom-Hintergrund geweckt, indem er Bilder aus dem Blockbuster-Krimi-Film geteilt hat.

Nehmen Sie an Ihrem nächsten virtuellen Anruf an Bord eines Raumschiffs der Föderation mit den Zoom-Hintergründen von Star Trek: Picard teil. Der offizielle Twitter-Account von Star Trek hat ein paar weitere Bilder getwittert , die Sie ebenfalls verwenden können.

Der Twitter-Account von Parks and Rec teilte auch Hintergründe aus seiner Hit-Show. Mit unserem Favoriten können Sie dasselbe Büro wie Ron Swanson teilen.

Wenn Sie nicht genug von Yorkshire Tea und den sanften Hügeln im Norden Englands bekommen können, wird Ihnen dieser Hintergrund gefallen. Eine typisch englische Ansicht mit einer großen roten Flugmaschine.

Dieser Zoom-Hintergrund sorgt dafür, dass sich alle etwas ruhiger fühlen. Eine klassische Szene mit einer wunderschönen Aussicht auf die Landschaft, einigen kleinen pelzigen Kreaturen und sogar einem klassischen Cricketspiel. Was willst du mehr? Ein schönes Gebräu natürlich.

Sie können den Tag nicht ohne ein gutes Gebräu überstehen? Dieser Hintergrund ist alles, was Sie brauchen, um Ihre Liebe zum Tee auszudrücken.

Schitts Creek ist vielleicht zu Ende, aber das bedeutet nicht, dass Sie einige der erkennbaren Gebietsschemata nicht als Zoom-Hintergründe genießen können. Es gibt einige von ihnen zum Herunterladen und Hervorheben Ihrer Liebe zur Show.

Parks and Recreation ist eine weitere solide Lieblingssendung mit sofort erkennbaren Szenen. Auch hier stehen einige Hintergründe zur Auswahl . Perfekt für Fans der Show.

Wenn Sie ein Spieler sind, haben Sie möglicherweise einen anderen Zoom-Stil im Sinn. Wie wäre es mit dieser fantastischen Kulisse aus einem unserer Lieblings-PC-Spiele Kingdom Come: Deliverance. In einer viel einfacheren Zeit, lange bevor es überhaupt darum ging, von zu Hause aus zu arbeiten, zeigen diese Kulissen eine wunderbar mittelalterliche Landschaft.

Es besteht keine wirkliche Gefahr, dass Stewie oder Brian während eines Zoom-Anrufs hereinkommen, und das mag eine Schande sein, aber das macht diesen Family Guy-Hintergrund nicht weniger cool.

Dieser mag etwas zeitgemäß sein und ein verständnisvolles Publikum erfordern, aber wir mögen die humoristische Idee, einen riesigen Haufen Toilettenpapier als Hintergrund für unsere Besprechungen zu haben.

Wenn Sie ein Liebhaber der bildenden Kunst sind, sind Sie möglicherweise an den 100.000 kostenlosen Bildern interessiert, die Sie aus Gettys Open Content-Programm herunterladen können. Dazu gehören alle Arten von Kunstwerken, von Klassikern bis zu moderneren Fotografien. Vincent Van Goghs Werke sind nur eine der brillanten Möglichkeiten.

Besprechungen sind verwirrend. Dies gilt umso mehr, wenn Sie von zu Hause aus arbeiten und den größten Teil des Tages im Schlafanzug verbringen. Es ist in Ordnung, wir waren alle dort. Zeigen Sie Ihre Verwirrung mit Hilfe dieses Memes, das in einen Zoom-Hintergrund umgewandelt wurde.

Windows XP ist vielleicht schon lange tot, aber das hält Bliss nicht auf, da das Standard-Hintergrundbild für das Betriebssystem ein sofort erkennbarer Klassiker ist. Jetzt können Sie Ihr Alter und Ihre Liebe zu Microsoft während Ihrer Zoom-Anrufe zeigen.

CD Projekt Red hat eine Reihe verschiedener Bilder von The Witcher 3 Wild Hunt (einem unserer Lieblings-Rollenspiele) veröffentlicht. Ideal, wenn Sie ein begeisterter Spieler sind und Ihre Liebe für das großartige Spiel bei einem Zoom-Anruf zeigen möchten.

Wenn dieser Turm zu unanständige Erinnerungen für Ihr Zoom-Meeting hat, wie wäre es dann mit dieser wunderbaren Kulisse mit Bergen und einheimischen Wildtieren? Solange auf dem Anruf keine Monster erscheinen, die getötet werden müssen, sollte alles in Ordnung sein, oder?

Starten Sie Ihren Zoom-Anruf mit Blick auf eine alte, zerfallende Ruine. Es ist der perfekte Kontrast zu Ihrer modernen Videokonferenz und eine Erinnerung daran, wie die Außenwelt auch aussieht.

CD Projekt Red hat nicht nur Hintergründe von The Witcher veröffentlicht, sondern auch einige von Cyberpunk 2077 . Herrliche futuristische Ansichten mit einem Cyberpunk-Touch.

Stellen Sie sich vor, Sie sind zurück in der Elfenschule und lernen aus dem Film Elf, wie man mit Will Farrell der kleine Helfer des Weihnachtsmanns ist.

Schauen Sie sich unser Video an, wie Sie diese Hintergründe verwenden und sich mit der folgenden Snap-Kamera in andere lustige Gegenstände verwandeln können:

Schreiben von Maggie Tillman. Bearbeiten von Chris Hall.