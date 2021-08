Das Limit für kontaktlose Zahlungen in Großbritannien wird ab dem 15. Oktober auf 100 £ erhöht

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Ausgabengrenze für kontaktloses Bezahlen in Großbritannien steigt am 15. Oktober 2021, wurde bestätigt.

Sie können bis zu 100 £ ausgeben, wenn Sie kontaktlose Zahlungssysteme in unterstützenden Geschäften verwenden. Wir wussten vorher von dem Anstieg, aber nicht das Datum.

Der britische Kanzler Rishi Sunak kündigte die Pläne ursprünglich im Rahmen des Budgets vom März 2021 an: „Wenn wir beginnen, die britische Wirtschaft zu öffnen und die Menschen in die High Street zurückkehren, wird die Erhöhung des kontaktlosen Limits es den Menschen einfacher denn je machen, für ihre einkaufen, was dem Einzelhandel einen willkommenen Schub gibt, der Arbeitsplätze schützt und das Wachstum fördert", sagte er (wie damals von der BBC berichtet).

Der vertrauenswürdige Finanzreporter Simon Read hat das bestätigte Datum in seinem Twitter-Feed veröffentlicht.

Das kontaktlose Ausgabenlimit wird ab dem 15. Oktober 2021 von 45 £ auf 100 £ steigen. Die letzte Erhöhung des Limits war von 30 £ auf 45 £ im April 2020. — simon read (@simonnread) 27. August 2021

Aufgrund der anhaltenden Pandemie wurde im Jahr 2020 eine vorherige Anhebung der Kontaktloslimits durchgesetzt. Dadurch konnten Käufer bis zu 45 GBP (von einem früheren Limit von 30 GBP) ausgeben, um die Verwendung kontaktloser Karten zu fördern und das Risiko einer Kontaktübertragung des Virus zu verringern.

Einige Zahlungsmethoden, wie Apple Pay und Google Pay auf Mobilgeräten und Smartwatches, haben keine Grenzen, wenn sie durch biometrische Sicherheitstechnologien geschützt sind.

Einige Einzelhändler können jedoch ihre eigenen Ausgabengrenzen festlegen, selbst wenn sie diese Geräte verwenden. Dasselbe gilt für das neue Limit von 100 £ für Karten, da die Geschäfte nach eigenem Ermessen entscheiden können.