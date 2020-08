Was ist Zoom und wie funktioniert es? Plus Tipps und Tricks

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Im Jahr 2020 hat sich Zoom zu einer der führenden Apps für Videokonferenzsoftware entwickelt .

Sie können virtuell mit Kollegen interagieren, wenn persönliche Besprechungen nicht möglich sind, und waren auch bei gesellschaftlichen Veranstaltungen äußerst erfolgreich.

Zoom ist zu einem unverzichtbaren Werkzeug für kleine, mittlere und große Teams geworden, die in Kontakt bleiben und ihre täglichen Arbeitsabläufe mit minimalen Störungen fortsetzen möchten - und bei Einzelpersonen zu einem festen Favoriten werden möchten.

Zoom ist ein Cloud-basierter Videokonferenzdienst, mit dem Sie sich virtuell mit anderen treffen können - entweder nur per Video oder Audio oder beides, während Sie Live-Chats durchführen - und mit dem Sie diese Sitzungen aufzeichnen können, um sie später anzuzeigen. Berichten zufolge nutzte mehr als die Hälfte der Fortune 500-Unternehmen Zoom im Jahr 2019 und erreichte im Jahr 2020 noch größere Höhen. Vor kurzem wurden 300 Millionen tägliche Zoom-Meeting-Teilnehmer gefordert.

Wenn über Zoom gesprochen wird, hören Sie normalerweise die folgenden Sätze: Zoom Meeting und Zoom Room. Ein Zoom-Meeting bezieht sich auf ein Videokonferenz-Meeting, das mit Zoom gehostet wird. Sie können an diesen Besprechungen über eine Webcam oder ein Telefon teilnehmen. Ein Zoomraum ist das physische Hardware-Setup, mit dem Unternehmen Zoom-Meetings von ihren Konferenzräumen aus planen und starten können.

Zoom-Räume erfordern ein zusätzliches Abonnement zusätzlich zu einem Zoom-Abonnement und sind eine ideale Lösung für größere Unternehmen.

Hier sind die Hauptfunktionen von Zoom:

Einzelgespräche: Veranstalten Sie auch mit dem kostenlosen Plan unbegrenzt Einzelgespräche. Gruppenvideokonferenzen: Veranstalten Sie bis zu 500 Teilnehmer (wenn Sie das Add-On "Großes Meeting" erwerben). Mit dem kostenlosen Plan können Sie jedoch Videokonferenzen mit einer Dauer von bis zu 40 Minuten und bis zu 100 Teilnehmern abhalten. Bildschirmfreigabe: Treffen Sie sich einzeln oder mit großen Gruppen und teilen Sie Ihren Bildschirm mit ihnen, damit sie sehen können, was Sie sehen.

Zoom ermöglicht Einzel-Chat-Sitzungen, die sich zu Gruppenanrufen, Schulungen und Webinaren für interne und externe Zielgruppen entwickeln können, sowie globale Videokonferenzen mit bis zu 1.000 Teilnehmern und bis zu 49 Bildschirmvideos. Die kostenlose Stufe ermöglicht unbegrenzte Einzelgespräche, beschränkt die Gruppensitzungen jedoch auf 40 Minuten und 100 Teilnehmer. Bezahlte Pläne beginnen bei 15 USD pro Monat und Host.

Zoom bietet vier Preisstufen (ohne Zoom Room-Abonnement):

Frei zoomen: Diese Stufe ist kostenlos. Sie können eine unbegrenzte Anzahl von Besprechungen abhalten. Gruppensitzungen mit mehreren Teilnehmern sind auf maximal 40 Minuten begrenzt, und Besprechungen können nicht aufgezeichnet werden. Zoom Pro: Diese Stufe kostet 14,99 USD / 11,99 GBP pro Monat und Tagungsleiter. Es ermöglicht Hosts, persönliche Besprechungs-IDs für sich wiederholende Zoom-Besprechungen zu erstellen, und es ermöglicht die Aufzeichnung von Besprechungen in der Cloud oder auf Ihrem Gerät. Die Dauer von Gruppensitzungen wird jedoch auf 24 Stunden begrenzt. Zoom Business: Diese Stufe kostet $ 19,99 / £ 15,99 pro Monat und Tagungsleiter (mindestens 10). Sie können Zoom-Meetings mit Vanity-URLs und Unternehmensbranding versehen und Transkripte von in der Cloud aufgezeichneten Zoom-Meetings sowie dedizierten Kundensupport anbieten. Zoom Enterprise: Diese Stufe kostet 19,99 USD / 15,99 GBP pro Monat und pro Meeting-Host (mindestens 100) und ist für Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern gedacht. Es bietet unbegrenzten Cloud-Speicher für Aufzeichnungen, einen Kundenerfolgsmanager und Rabatte auf Webinare und Zoom-Räume. Optional - Zoom-Räume: Wenn Sie Zoom-Räume einrichten möchten, können Sie sich für eine kostenlose 30-Tage-Testversion anmelden. Danach benötigen Zoom-Räume zusätzliche 49 USD / 39 GBP pro Monat und ein Zimmerabonnement, während Webinare mit Zoom 40 USD / kosten. £ 32 pro Monat und Gastgeber.

Die Desktop-App ist für Windows und MacOS verfügbar, während die mobile App für Android und iOS verfügbar ist.

Mit allen Apps können Sie an einem Meeting teilnehmen, ohne sich anzumelden, aber Sie können sich auch mit einem Zoom-Konto, Google, Facebook oder SSO anmelden. Von dort aus können Sie eine Besprechung starten, an einer Besprechung teilnehmen, Ihren Bildschirm in einem Zoomraum freigeben, indem Sie die Besprechungs-ID eingeben, Zoom-Besprechungen starten, Ihr Mikrofon stummschalten / die Stummschaltung aufheben, das Video starten / stoppen, andere zur Besprechung einladen und Ihre ändern Bildschirmname, Chat in Besprechungen durchführen und eine Cloud-Aufzeichnung starten.

Wenn Sie ein Desktop-Benutzer sind, können Sie auch eine lokale Aufzeichnung starten, Umfragen erstellen, Ihr Facebook live auf Facebook übertragen und vieles mehr. Mit anderen Worten, die Desktop-App bietet mehr Funktionen. Wenn Sie jedoch ein kostenloser Benutzer sind, können Sie mit der mobilen App immer noch viele Kilometer sammeln.

Neben den verschiedenen anderen Zoom-App-Downloads ist es auch möglich, Zoom auf andere Weise zu verwenden. Beispielsweise gibt es ein Zoom Outlook-Plugin , das direkt in Ihrem Microsoft Outlook-Client oder als Add-In für Outlook im Web funktioniert. Mit diesem Outlook-Plug wird eine Zoom-Schaltfläche direkt in die Standard-Outlook-Symbolleiste eingefügt und Sie können ein Zoom-Meeting mit einem einfachen Klick starten oder planen.

Ein weiteres Tool zum schnellen Starten oder Planen eines Zoom-Meetings ist eine Erweiterung für Ihren bevorzugten Browser. Es gibt eine Zoom Chrome-Erweiterung und ein Zoom Firefox-Add-On , mit denen Sie ein Zoom-Meeting über Google Kalender planen können. Durch einfaches Klicken auf die Schaltfläche Zoom können Sie eine Besprechung starten oder eine für später planen. Alle Informationen zur Besprechung werden über Google Kalender gesendet, um den Teilnehmern die Teilnahme zu erleichtern.

Es ist ziemlich schwierig, an einem Zoom-Meeting in Ihrem Browser teilzunehmen, ohne die App zu verwenden. Es ist jedoch möglich. Sie können beispielsweise direkt an einer Besprechung teilnehmen, indem Sie einen Zoom-Webclient-Link verwenden, der ungefähr so aussieht: zoom.us/wc/join/your-meeting-id.

Einige clevere Entwickler haben auch eine Browser-Erweiterung entwickelt, mit der Sie direkt von Ihrem Browser aus an einem Zoom-Meeting teilnehmen können, ohne die App zu benötigen. Dies ist ideal, wenn Sie sich auf einem sicheren Arbeitslaptop befinden, auf dem Sie beispielsweise keine Apps installieren können.

Es bringt mich um, dass Zoom absichtlich den Link "Von Ihrem Browser verbinden" verbirgt. Hier ist eine kleine Browsererweiterung (20 Zeilen), die Zoom-Links transparent umleitet, um ihren Webclient zu verwenden: https://t.co/ZeYmmS2R2A https: // t.co/50f6ak4i9x - Arkadiy Tetelman (@arkadiyt), 22. März 2020

Diese Erweiterung ist derzeit für Chrome und Firefox verfügbar. Es ist jedoch erwähnenswert, dass es nicht offiziell von Zoom erstellt wurde.

Es ist tatsächlich möglich, Zoom auf Ihrem Fernseher zum Laufen zu bringen, damit Sie einen Videoanruf auf dem großen Bildschirm tätigen können. Wir haben eine ausführliche Anleitung zu den verschiedenen Möglichkeiten geschrieben, wie Sie Zoom auf Ihren Fernseher bringen können .

Es gibt einige bemerkenswerte Unterschiede zwischen den kostenpflichtigen und den kostenlosen Zoom-Plänen.

Sie können die Zoom-App auf Ihren Computer oder Ihr Telefon herunterladen und mit einer bereitgestellten Besprechungs-ID an einer Besprechung teilnehmen. Sie können Audio oder Video auch vor dem Beitritt deaktivieren. Sie können sogar Ihr kostenloses Zoom-Konto erstellen, indem Sie beispielsweise Ihr Google-Konto verknüpfen. Von dort aus können Sie ein neues Meeting erstellen, ein Meeting planen, an einem Meeting teilnehmen, einen Bildschirm freigeben, Kontakte hinzufügen usw.

Denken Sie daran, dass Sie jeweils nur auf einem Computer, einem Tablet und einem Telefon bei Zoom angemeldet sein können. Wenn Sie sich bei einem zusätzlichen Gerät anmelden, während Sie bei einem anderen Gerät des gleichen Typs angemeldet sind, werden Sie laut Zoom auf dem ersten Gerät automatisch abgemeldet.

Sie können sich anmelden und Zoom mithilfe Ihrer geschäftlichen E-Mail-Adresse auf Ihren Computer herunterladen, wenn Ihr Systemadministrator über ein Pro-, Business- oder Enterprise-Konto verfügt. Anschließend möchten Sie Zoom mit Ihrem Kalender synchronisieren, damit Sie Zoom-Besprechungen planen und Remote-Teilnehmer zur Teilnahme einladen können.

Wenn Sie einen Zoomraum einrichten, benötigen Sie einen Computer zum Synchronisieren und Ausführen von Zoom-Meetings und ein Tablet, damit die Teilnehmer die Zoom-Meetings starten können. Sie benötigen außerdem ein Mikrofon, eine Kamera und einen Lautsprecher, mindestens einen HDTV-Monitor zur Anzeige von Remote-Besprechungsteilnehmern und ein HDMI-Kabel zur Freigabe von Computerbildschirmen auf einem Display sowie ein Internetkabel für Ihre Verbindung

Sie müssen auch "Zoomräume für Konferenzräume" auf den Computer im Zimmer und "Zoomraum-Controller" für das Tablet im Besprechungsraum herunterladen. Sie können diese Räume dann mit dem freigegebenen Kalender Ihres Unternehmens synchronisieren, damit die Mitarbeiter sehen können, welche Besprechungsräume verfügbar sind.

In letzter Zeit gab es eine Reihe von Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Zoom und der Probleme mit unerwünschten Gästen, die als Zoombomber bekannt sind .

Das Unternehmen hat mehrere Schritte unternommen, um diesen Problemen entgegenzuwirken und die Benutzer über die Bedeutung von Sicherheit und Datenschutz zu beruhigen. Dies umfasst einfache Dinge wie das Entfernen der Besprechungs-ID aus der Titelleiste des Anrufs. Wenn Benutzer Screenshots online freigeben, ist die Besprechung keinem zukünftigen Missbrauch ausgesetzt.

Das Unternehmen hat eine Reihe von Updates für die App veröffentlicht, um die Sicherheitsanmeldeinformationen zu verbessern.

Die zunehmende Bekanntheit von Zoom muss dazu führen, dass der Dienst von Internet-Trollen und Menschen mit zu viel Zeit missbraucht wird. Einige Personen haben öffentliche und unsichere Zoom-Meetings gejagt und sich eingelassen und dann andere Personen beim Anruf mit grafischen Videos, Pornografie und anderen unangemessenen Inhalten "bombardiert".

Wir haben vor einiger Zeit eine Anleitung zum Beenden von Zoombombing geschrieben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie dies verhindern können, einschließlich der Sicherung Ihrer Anrufe, der Verhinderung der Bildschirmfreigabe und sogar der Deaktivierung von Videos. Das Team hinter Zoom verbessert außerdem regelmäßig Ihre Anrufe und schützt sie.

Zoom wurde mit mehreren Sicherheitsänderungen aktualisiert , um die Benutzer zu beruhigen. Eine davon war die Anforderung eines Kennworts als Standard für Zoom-Besprechungen . In Kombination mit virtuellen Warteräumen wird so sichergestellt, dass nur diejenigen Personen zugelassen werden, die zu dem Anruf eingeladen wurden.

Ein weiterer Schritt, um sicherzustellen, dass Anrufe für alle sicher sind.

Zoom hat es auch einfach gemacht, Ihre Besprechungen zu verwalten und zu sichern, wenn sie stattfinden. Es gibt eine Reihe von Sicherheitstools, auf die Sie jetzt mit wenigen Klicks zugreifen können, einschließlich der Möglichkeit, das Meeting zu sperren, wenn es gestartet wurde, damit keine neuen Personen teilnehmen können, aktuelle Teilnehmer des Anrufs entfernen, Teilnehmer stummschalten und auch den privaten Chat deaktivieren können.

Um auf die Zoom-Sicherheitstools zuzugreifen, können Sie einfach auf die Sicherheitsschaltfläche klicken, die im Fenster angezeigt wird, wenn der Anruf ausgeführt wird, oder mit der Maus über einen Teilnehmer fahren, um gezielt mit ihm zu interagieren - um ihn beispielsweise aus dem Anruf zu entfernen.

Es ist jetzt möglich, Teilnehmer über den Anruf zu melden, die nicht willkommen sind oder Probleme verursachen. Sie können sie nicht nur aus dem Anruf entfernen, sondern auch einen Bericht an das Zoom Trust and Safety-Team senden, um den Missbrauch des Systems zu behandeln. Dies wird dazu beitragen, sie in Zukunft vom Dienst auszuschließen und auch andere Anrufe zu stören.

Klicken Sie dazu in der Besprechung auf die Schaltfläche Sicherheit und dann auf Bericht.

Mit Zoom können Sie wiederkehrende Besprechungen erstellen. Sie können die gewünschten Anrufeinstellungen einmal festlegen und sie jedes Mal dort haben, wenn Sie sich treffen möchten, und Sie können Anrufe jedes Mal unter derselben URL verbinden. Melden Sie sich in der mobilen Zoom-App einfach an, klicken Sie auf Zeitplan, tippen Sie auf die Option Wiederholen und wählen Sie eine Wiederholung aus. Weitere Informationen zum Planen von Besprechungen im Allgemeinen und zu allen Besprechungseinstellungen finden Sie in den häufig gestellten Fragen von Zoom zum Planen von Besprechungen .

Mit Zoom können Sie Anrufe als Videos aufzeichnen. Sie benötigen jedoch die Erlaubnis dazu. Der Besprechungsleiter muss Aufzeichnungen in den Einstellungen aktivieren. Es lohnt sich, Ihre Kontoeinstellungen zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Aufzeichnung aktiviert ist, bevor Sie beginnen.

Melden Sie sich in Ihrem Zoom-Konto an Klicken Sie hier, um die Kontoeinstellungen / Besprechungseinstellungen anzuzeigen Navigieren Sie zur Registerkarte Aufnahme und klicken Sie, um die Videoaufzeichnung zu aktivieren

Es ist erwähnenswert, dass Zoom-Administratoren die Aufzeichnung für alle Benutzer oder Gruppen aktivieren können. Weitere Anleitungen zu den Aufnahmeeinstellungen finden Sie hier .

Um eine Zoom-Besprechung aufzuzeichnen, müssen Sie auswählen, ob Sie die lokale oder die Cloud-Option verwenden möchten.

Lokal bedeutet, dass Sie die Videodatei selbst auf Ihrem Computer oder in einem anderen Speicherbereich speichern. Mit Cloud, das nur für bezahlte Abonnenten bestimmt ist, speichert Zoom das Video für Sie in seinem Cloud-Speicher. Zum Aufnehmen von Videos benötigen Sie jedoch Zoom unter MacOS, Windows oder Linux. Wenn Sie eine Besprechung aufzeichnen und In der Cloud aufnehmen wählen, werden Video-, Audio- und Chat-Text in der Zoom-Cloud aufgezeichnet.

Wenn der Zoom-Aufruf beginnt, sollte am unteren Bildschirmrand eine Option zum Aufzeichnen angezeigt werden. Wenn Sie darauf klicken, können Sie lokal oder in der Cloud aufnehmen.

Wenn die Option zum Aufzeichnen nicht angezeigt wird, überprüfen Sie Ihre Einstellungen in der Web-App (unter "Einstellungen für Besprechungen") oder lassen Sie sie von Ihrem Kontoadministrator aktivieren. Die Aufnahmedateien können auf einen Computer heruntergeladen oder von einem Browser gestreamt werden.

Während des Meetings können Sie auch sehen, welche Teilnehmer das Meeting aufzeichnen. Den Teilnehmern des Meetings wird auch mitgeteilt, wann das Meeting aufgezeichnet wird. Wenn der Anruf beendet ist, konvertiert Zoom die Aufnahme automatisch in eine verwendbare MP4-Videodatei.

Es ist auch möglich, Zoom-Besprechungen und Anrufe auf dem Handy aufzuzeichnen. Dies erfolgt jedoch über Cloud-Aufzeichnungen, sodass Sie eine kostenpflichtige Zoom-Mitgliedschaft benötigen, um diese Funktion nutzen zu können. Beachten Sie auch, dass der Cloud-Speicher begrenzt ist. Achten Sie also darauf, wie viele Besprechungen Sie mit der mobilen App aufzeichnen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Zoom-Anruf auf dem Handy aufzuzeichnen:

Öffnen Sie die Zoom-App auf Ihrem Handy Klicken Sie hier, um an einem Meeting teilzunehmen oder es zu starten Klicken Sie auf das Dreipunktmenü unten rechts auf dem Bildschirm Klicken Sie auf "In die Cloud aufnehmen" oder "Aufzeichnen". Sie sehen dann ein Aufnahmesymbol und die Möglichkeit, die Aufnahme anzuhalten oder zu stoppen Sobald der Anruf beendet ist, finden Sie die Aufnahme im Abschnitt "Meine Aufnahmen" der Zoom-Site

Wenn Sie lokal aufnehmen, werden Zoom-Anrufaufzeichnungen im Zoom-Ordner auf Ihrem PC oder Mac gespeichert. Diese finden Sie an folgenden Standorten:

PC: C: \ Benutzer \ Benutzername \ Dokumente \ Zoom

C: \ Benutzer \ Benutzername \ Dokumente \ Zoom Mac: / Benutzer / Benutzername / Dokumente / Zoom

Sie können einfach auf Zoom-Aufzeichnungen zugreifen, indem Sie die Zoom-App öffnen und zu Besprechungen navigieren. Dort sehen Sie eine Registerkarte "Aufgezeichnet", auf der Sie das gewünschte Meeting auswählen und die Aufnahme entweder abspielen oder öffnen können.

Melden Sie sich für die Cloud-Speicherung Ihrer Zoom-Besprechungsaufzeichnungen in Ihrem Konto an und navigieren Sie zur Seite Meine Aufzeichnungen .

Weitere Informationen zu Zoom-Aufnahmen finden Sie hier .

Zoom hat Einstellungen eingeführt, mit denen Sie das Audio Ihres Anrufs anpassen und unnötige und unerwünschte Hintergrundgeräusche entfernen können.

Um dies zu aktivieren, klicken Sie in die Einstellungen und suchen Sie die Audiooptionen. Dort sehen Sie ein Dropdown-Menü mit "Hintergrundgeräusche unterdrücken".

Es gibt verschiedene Unterdrückungsstufen, die Sie hier hinzufügen können. Die höchste Stufe entfernt so viel wie möglich und reduziert Probleme mit Fangeräuschen und bellenden Hunden, während Sie in den unteren Stufen weiterhin Hintergrundmusik bei einem entspannten, ungezwungenen Gespräch mit Freunden spielen können.

Wenn die integrierte Geräuschentfernung nicht ausreicht, stehen andere Optionen zur Verfügung.

Wenn Sie kein perfekt friedliches Büro haben, in dem Sie arbeiten können, sind die Dinge möglicherweise etwas laut und für Ihre Anrufe weniger professionell. Nvidia hat die Lösung mit einer AI-gestützten Software, die Hintergrundgeräusche bei Ihren Anrufen eliminieren kann.

Sie müssen Windows 10 ausführen und über eine Nvidia GeForce RTX- oder Quadro RTX-Grafikkarte verfügen. Wenn Sie diese Kontrollkästchen aktivieren, können Sie mit Nvidia RTX Voice unerwünschte Geräusche von Ihrem Mikrofon entfernen.

Wir haben hier eine ausführliche Anleitung zum Einrichten von RTX Voice geschrieben. Im Wesentlichen müssen Sie jedoch nur die Software herunterladen und dann als Standard-Eingabe- und Ausgabegerät in der App festlegen:

Sobald Sie dies getan haben, sollten Sie feststellen, dass die Qualität Ihres Mikrofons verbessert ist und Ihre Besprechungen viel professioneller sind.

Wenn Sie die Dinge ein wenig aufpeppen möchten oder nicht möchten, dass andere Personen beim Zoom-Anruf das schreckliche Durcheinander Ihres Hauses sehen, dann gibt es gute Nachrichten, da Zoom virtuelle Hintergründe bietet. Dies sind Kulissen für Ihre Anrufe, zu denen auch Dinge wie Raum, Stadtlandschaften und Meerblick gehören.

Mit virtuellen Zoom-Hintergründen können Sie auch ein Bild von allem hochladen, was Sie Ihren Hintergrund anpassen möchten. Es ist sowohl für das iPhone als auch für Desktops verfügbar

Es ist ziemlich einfach, mit virtuellen Zoom-Hintergründen zu beginnen. Öffnen Sie beispielsweise auf einem Mac oder PC einfach Ihren Zoom-Client, klicken Sie auf das Symbol "Setup" in der Ecke und wählen Sie im Seitenmenü "Virtueller Hintergrund".

Zoom bietet einige virtuelle Hintergründe. Klicken Sie auf diejenige, die Sie verwenden möchten. Wenn Sie einen eigenen Hintergrund wünschen, klicken Sie auf das Pluszeichen oben und links neben den Beispielhintergründen, wählen Sie ein Bild von Ihrem Computer aus und fügen Sie es hinzu.

Sie können während eines Meetings auch einen virtuellen Hintergrund hinzufügen. Klicken Sie in Ihrem Zoom-Client links auf den Pfeil neben dem Videosymbol, wählen Sie "Virtuellen Hintergrund auswählen ...", und Sie sehen dieselbe Seite für den virtuellen Hintergrund.

Das Unternehmen empfiehlt die Verwendung eines Greenscreens und einer guten Webcam , um die besten Ergebnisse zu erzielen. Es ist jedoch auch möglich, einen virtuellen Hintergrund ohne Greenscreen zu verwenden.

Sie können auch virtuelle Zoom-Hintergründe in der App verwenden.

Melden Sie sich in Ihrem Konto an und nehmen Sie über Ihr Telefon an einer Besprechung teil. Klicken Sie dann auf die drei Punkte am unteren Bildschirmrand und dann auf das Menü "Mehr". Klicken Sie dann auf "virtueller Hintergrund" und wählen Sie den Hintergrund aus, den Sie verwenden möchten.

Neben virtuellen Hintergründen können Sie Ihre Zoom-Aufrufe mithilfe von Filtern aufpeppen. Diese gibt es in zwei Formen und sie befinden sich in denselben Hintergrundeinstellungen wie virtuelle Hintergründe.

Sie können Ihrer Kamera entweder einfache Farbtöne hinzufügen (Sepia, Schwarzweiß usw.) oder aus mehreren Snapchat-Eque-Filtern auswählen, um Ihrer Kamera Cartoon-Stile hinzuzufügen. Diese sind möglicherweise nicht ideal für geschäftliche Anrufe, sollten aber die Unterhaltung mit Freunden und Familie unterhaltsamer gestalten.

Neben virtuellen Hintergründen bietet Zoom die Möglichkeit, Ihr Aussehen zu verbessern, wenn Sie telefonieren. Es gibt eine Funktion namens "Touch Up My Appearance", die nützlich ist, wenn Sie nicht täglich Koffein fixiert haben oder Probleme mit dem Leben im Home Office haben.

Touch Up My Appearance verwendet einen Filter, um feine Linien subtil zu glätten, und er soll sehr natürlich aussehen. Um "Mein Aussehen nachbessern" zu verwenden, gehen Sie zu "Einstellungen" und aktivieren Sie auf der Registerkarte "Video" das Kontrollkästchen neben "Nachbessern".

Sie können nicht nur Zoom-Besprechungen aufzeichnen, sondern auch automatisch das Audio einer Besprechung, die Sie aufzeichnen, in die Cloud übertragen. Als Besprechungsleiter können Sie Ihr Transkript bearbeiten, den Transkripttext nach Schlüsselwörtern durchsuchen, um in diesem Moment auf das Video zuzugreifen, und die Aufzeichnung freigeben.

Um die Audio Transcript-Funktion für Ihren eigenen Gebrauch zu aktivieren, melden Sie sich im Zoom-Webportal an und navigieren Sie zu "Meine Besprechungseinstellungen". Wechseln Sie dann zur Option "Cloud-Aufzeichnung" auf der Registerkarte "Aufzeichnung" und überprüfen Sie, ob die Einstellung aktiviert ist. Wählen Sie bei Bedarf Einschalten. Wenn die Option ausgegraut ist, wurde sie entweder auf Gruppen- oder auf Kontoebene gesperrt, und Sie müssen sich an Ihren Zoom-Administrator wenden.

In der Galerieansicht werden bis zu 49 Besprechungsteilnehmer gleichzeitig angezeigt, anstatt der Standard-25, je nach Gerät.

Mit der mobilen Zoom-App für Android und iOS können Sie ein Meeting starten oder daran teilnehmen. Standardmäßig zeigt die mobile Zoom-App die aktive Lautsprecheransicht an. Wenn ein oder mehrere Teilnehmer an der Besprechung teilnehmen, wird in der unteren rechten Ecke ein Video-Miniaturbild angezeigt. Sie können das Video von bis zu vier Teilnehmern gleichzeitig anzeigen.

Wenn Sie 49 Personen anzeigen möchten, benötigen Sie den Zoom-Desktop-Client für MacOS oder Windows. Sobald Sie die Desktop-App auf Ihrem Computer installiert haben, müssen Sie zu Einstellungen gehen und auf Video klicken, um die Seite mit den Videoeinstellungen anzuzeigen. Aktivieren Sie dann die Option "Bis zu 49 Teilnehmer pro Bildschirm in der Galerieansicht anzeigen".

Wussten Sie, dass Sie nicht nur Ihren Bildschirm (Smartphone und Desktop) freigeben, sondern auch die Bildschirmfreigabe unterbrechen können? Drücken Sie einfach auf Pause teilen, wenn Ihre Besprechungsteilnehmer nicht zusehen sollen, wie Sie Ihre Präsentationsfolien durcheinander bringen. Erfahren Sie hier mehr.

Sie können während der Besprechung Dateien direkt von Ihrem Telefon aus freigeben und die Whiteboarding-Funktion auf Ihrem Telefon verwenden, indem Sie Kommentare mit Ihrem Finger schreiben. Um beim Anzeigen des freigegebenen Bildschirms einer anderen Person Anmerkungen zu machen , wählen Sie oben im Zoomfenster die Option " Ansichtsoptionen" und anschließend " Anmerkungen" . Eine Symbolleiste mit allen Optionen zum Kommentieren wird angezeigt, z. B. Text, Zeichnen, Pfeil usw.

Es ist möglich, während Zoom-Besprechungen verschiedene Tastenkombinationen zu verwenden, um auf Funktionen zuzugreifen oder Einstellungen einfach zu ändern. Dazu gehören eine Vielzahl von Dingen, aber unsere Favoriten sind:

Alt + A oder Befehl (⌘) + Umschalt + A: Audio stummschalten / Stummschaltung aufheben

Audio stummschalten / Stummschaltung aufheben Alt + M oder Befehl (⌘) + Strg + M: Audio für alle außer dem Host stummschalten / die Stummschaltung aufheben

Strg Audio für alle außer dem Host stummschalten / die Stummschaltung aufheben Alt + S oder Befehl (⌘) + Strg + S: Bildschirmfreigabe starten

Bildschirmfreigabe starten Alt + R oder Befehl (⌘) + Umschalt + R : Lokale Aufnahme starten / stoppen

: Lokale Aufnahme starten / stoppen Alt + C oder Befehl (⌘) + Umschalt + C : Cloud-Aufzeichnung starten / stoppen

: Cloud-Aufzeichnung starten / stoppen Alt + P oder Befehl (⌘) + Umschalt + P : Pause oder Fortsetzung der Aufnahme

: Pause oder Fortsetzung der Aufnahme Alt + F1 oder Befehl (⌘) + Umschalt + W: Wechselt in der Videokonferenz zur aktiven Sprecheransicht

