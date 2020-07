Pocket-Lint erweitert internationale Ausgaben um Deutsch

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

Als Pocket-Lint 2003 begann, war es das Ziel, die Tech-Industrie auf verbraucherfreundliche Weise für diejenigen zu behandeln, die es lesen möchten. Obwohl es sich um eine in Großbritannien ansässige Veröffentlichung handelt, bestand der Ansatz immer darin, Geschichten aus einer globalen Perspektive anzugehen.

Im Laufe der Jahre hat sich unsere Leserschaft von einer Handvoll Menschen in London zu einem riesigen globalen Publikum mit Lesern an allen weit entfernten Orten auf der ganzen Welt entwickelt, die Sie sich vorstellen können.

Aber es gab immer ein Hindernis für uns, mehr Orte und mehr Menschen zu erreichen - Sprache.

Im Januar 2020 begann diese Barriere für uns abzufallen. Durch Verbesserungen der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens können Computer jetzt eine Vielzahl von Dingen ausführen, die bisher weder im Maßstab noch in der Geschwindigkeit möglich waren.

Eines dieser Dinge ist die Übersetzung.

Mithilfe einer Kombination aus der Google Übersetzer-API, maschinellem Lernen und menschlichem Eingreifen kann Pocket-lint unsere Nachrichten, Bewertungen, Funktionen und Kaufanleitungen in anderen Sprachen anbieten.

Der Prozess ist zwar hinter den Kulissen komplex und kompliziert, für Sie als Leser jedoch sehr einfach zu genießen. Wenn einer unserer Redakteure einen Artikel auf der Website schreibt, wird dieser nun automatisch in die von uns unterstützten Sprachen übersetzt.

Mit Tausenden von Artikeln, die seit 2003 auf Pocket-lint veröffentlicht wurden, schien es sinnlos, jeden einzelnen zu übersetzen. Unsere nicht englischsprachigen Ausgaben bieten jeden Artikel aus dem Jahr 2017 sowie eine Auswahl von Rezensionen und Funktionen, die wir zuvor von Hand ausgewählt haben. In Zukunft wird jeder Artikel, den wir schreiben, in den von uns unterstützten Sprachen verfügbar sein, sobald der Autor auf die Schaltfläche "Veröffentlichen" klickt.

Wir können dies tun, weil wir nicht darauf warten, dass ein Mensch jeden Artikel manuell übersetzt, nachdem wir ihn veröffentlicht haben.

Wir verwenden den Begriff "Sprache" anstelle von "Ort", da wir bei Pocket-lint der Meinung sind, dass dies eine wichtige Unterscheidung ist.

Unser Ansatz bei unseren internationalen Ausgaben besteht nicht darin, lokalisierte Nachrichten für ein bestimmtes Land anzubieten, sondern unsere globalen Inhalte in bestimmten Sprachen einem globalen Publikum auf der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen.

Unsere erste internationale Ausgabe war Portugiesisch. Die portugiesische Sprache ist eine der am häufigsten gesprochenen Sprachen der Welt. Schätzungsweise 229 Millionen Menschen sprechen täglich den Dialekt.

Es wird rund um den Globus weit über Portugal hinaus gesprochen und ist die offizielle Sprache von Orten wie Brasilien, Mosambik, Angola, Guinea-Bissau, Timor-Leste, Äquatorialguinea, Kap Verde und São Tomé, Principe und sogar dem chinesischen autonomen Gebiet Macau .

Unsere zweite internationale Ausgabe ist Spanisch. Die spanische Sprache wird weltweit von geschätzten 483 Millionen Menschen täglich verwendet. Es wird in der Heimat Spanien, aber auch in Äquatorialguinea, in 19 Ländern Amerikas wie Argentinien, Chile, Peru, Mexiko und Venezuela sowie in anderen Gebieten weltweit gesprochen.

Die dritte Sprache, die wir eingeführt haben, ist Französisch. Französisch ist die Landessprache von 29 Ländern. Außerhalb Frankreichs wird es in Teilen Kanadas, Belgiens und der Schweiz als Muttersprache und in Europa und Nordafrika als Zweitsprache gesprochen. Bonjour, mes amis.

Die vierte Sprache, die wir eingeführt haben, ist Deutsch. Deutsch wird nicht nur in Deutschland gesprochen, sondern ist die am häufigsten gesprochene Sprache in der Europäischen Union - vor Spanisch, Französisch und sogar Englisch. Guten Morgen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, auf unsere internationalen Ausgaben zuzugreifen.

Wahrscheinlich lesen Sie dies bereits auf Portugiesisch, Spanisch, Französisch oder Deutsch. Wenn Ihre Browsersprache auf "pt" oder "pt-br" eingestellt ist, empfehlen wir Ihnen automatisch die übersetzte Seite, die wir auf Portugiesisch zur Verfügung gestellt haben, damit Sie sie lesen können. Wenn Ihr Browser auf es-es, fr-fr oder de-de eingestellt ist, gilt das Gleiche - wir zeigen Ihnen die übersetzte spanische, französische oder deutsche Seite automatisch für Sie.

Sie können die portugiesische Ausgabe auch unter Pocket-lint.com/pt-br/ (oder Pocket-lint.com/es-es/ für Spanisch, Pocket-lint.com/fr-fr/ für Französisch, Pocket) lesen -lint.com/de-de für Deutsch) oder noch einfacher, klicken Sie auf das Globussymbol in unserem Impressum, um die internationale Ausgabe anzuzeigen, nach der Sie suchen.

Sie können jederzeit zu einer englischen Version zurückkehren (wenn Sie dies wünschen), und das System merkt sich Ihre Wahl für das nächste Mal.

Es gibt eine Reihe von Abkürzungen, die wir hätten nehmen können, um dies viel schneller zu verwirklichen, aber das schien zwecklos.

Unsere internationalen Ausgaben werden als eigenes Angebot innerhalb der Pocket-Lint-Publishing-Plattform gelten und nicht nur als Plug-In für die sofortige Übersetzung.

Wir haben hart gearbeitet, um nicht nur die einzelnen Artikel, sondern alle Funktionen der Website zu übersetzen. Unabhängig davon, ob es sich um Menüs, Navigation und sogar um die Suche handelt, funktioniert alles so, wie Sie es erwarten würden, und alles von Haus aus, um ein nahtloses Erlebnis zu bieten.

Wir wollten, dass die internationalen Ausgaben dieselben Merkmale und Funktionen wie die englische Ausgabe haben.

Portugiesisch war nur die erste Sprache auf unserer Liste. Wir haben jetzt Spanisch, Französisch und Deutsch hinzugefügt und hören hier nicht auf. Wir haben eine Sprachplattform in Pocket-Lint Rhythm (unserem Content Management System) aufgebaut, mit der wir im Laufe der Zeit schnell und einfach weitere Sprachen hinzufügen können, die alle auf unserer Technologie, KI und maschinellem Lernen basieren.

Wir würden gerne hören, welche Sprachen wir als nächstes unterstützen sollen. Bitte teilen Sie uns dies mit.

Wir glauben, dass Technologie weltweit Spaß machen sollte, egal welche Sprache Sie sprechen. Und obwohl wir nicht versprechen können, vom ersten Tag an jede Sprache anzubieten, haben wir heute damit begonnen, diese Sprachbarrieren abzubauen, und es ist sehr aufregend.