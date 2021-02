Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sie haben TikTok kürzlich heruntergeladen, nicht wahr ? Es macht süchtig, oder?

Haben Sie es geschafft, die Seite "Für Sie" beiläufig zu scrollen und zufällige TikToks zu mögen, um vielleicht Ihre eigenen TikTok-Videos zu erstellen, die Sie privat oder öffentlich teilen möchten? Oder vielleicht wissen Sie nicht einmal, wo Sie anfangen sollen, und Sie können nicht herausfinden, wozu all diese Schaltflächen dienen, und Sie sind erstaunt über die schiere Menge an verfügbaren Videobearbeitungswerkzeugen. Wenn ja, werden Sie froh sein, diesen Leitfaden gefunden zu haben.

Betrachten Sie dies als eine Hauptliste von TikTok-Funktionen , versteckten Tools und allgemeinen Tipps und Tricks. Wir benutzen die App schon eine Weile und haben uns in fast jeder Ecke der Sache umgesehen. Aber wir sind immer offen für das Lernen. Wenn wir also etwas verpasst haben, sagen Sie es uns unten.

Hinweis: Die meisten dieser Tipps und Tricks wurden aus der Sicht eines iPhone-Benutzers geschrieben, sollten jedoch unter Android identisch sein.

Bevor wir uns mit Tipps und Tricks befassen, wollen wir uns die Navigation in der App ansehen. Wenn Sie TikTok öffnen, wird unten eine Menüleiste angezeigt. Es verfügt über Verknüpfungen zu jedem der folgenden fünf Bildschirme (oder Seiten) in der App:

Home zeigt Ihnen zwei Feeds, "Folgen" und "Für Sie", zwischen denen Sie wechseln können.

Im Folgenden werden Videos von Konten angezeigt, denen Sie folgen Auf der Seite "Für Sie" werden Trendvideos und Videos angezeigt, von denen TikTok glaubt, dass Sie sie am liebsten sehen möchten (vermutlich basierend auf Ihren Nutzungsdaten).

Discover zeigt Ihnen hauptsächlich TikTok-Videos, die mit einem Trend-Hashtag versehen sind.

Auf dieser Seite können Sie jedoch auch Suchbegriffe eingeben, um Benutzer, Videos, Sounds und Hashtags zu finden. Eine Scan-Schaltfläche neben dem Suchfeld öffnet einen Sucher, mit dem Sie den TikCode einer Person erfassen können. Ihre ist auch hier zu finden; Es ist wie ein QR-Code, mit dem Sie Benutzer schnell finden können.

Video erstellen öffnet sich zum Aufnahmebildschirm, auf dem Sie ein Video filmen und beispielsweise die Geschwindigkeit anpassen, einen Schönheitseffekt aktivieren, einen Filter hinzufügen und nach anderen Effekten suchen können, die Sie ausprobieren können. Sie können sogar mehrere Videos und Fotos hochladen, um sie zu bearbeiten und zu teilen.

Der Posteingang zeigt Ihnen alle Aktivitäten in Ihren öffentlich freigegebenen Videos. Sie können diese Benachrichtigungen nach Kommentaren und Erwähnungen filtern - gehen Sie einfach zum Dropdown-Menü oben. Tippen Sie auf das Umschlagsymbol in der Ecke des Posteingangs, um alle Ihre privaten Nachrichten mit Freunden zu finden.

Ihr öffentliches Profil, das Sie und andere Benutzer sehen können. Sie können Teile davon - Videos, die Ihnen gefallen haben - privat machen. Ansonsten sind deine Likes und öffentlichen Videos hier sichtbar. Ich zeige auch, wem du gefolgt bist, wer dir folgt, wie viele Likes in all deinen Videos, deinen bevorzugten Videos und deinen verlinkten sozialen Medien wie YouTube oder Instagram. Ich bin für alle sichtbar, sodass Sie auch ein Profilfoto und eine Biografie hinzufügen können.

Nachdem Sie die Grundlagen von TikTok kennen, wollen wir uns mit den wichtigsten Funktionen und vergrabenen Optionen sowie weiteren Tipps und Tricks befassen, die Sie kennen sollten.

Der erste Weg, einen TikTok zum Ansehen zu finden, ist über den Startbildschirm.

Gehen Sie in der Menüleiste nach Hause. Tippen Sie oben auf Folgen, um Videos von Konten anzuzeigen, denen Sie folgen. Oder tippen Sie auf, um Trendvideos und von TikTok empfohlene Videos anzuzeigen.

Der zweite Weg führt über Discover.

Gehen Sie in der Menüleiste zu Entdecken. Wählen Sie ein Video aus einem der angesagten Hashtag-Karussells aus oder suchen Sie von oben nach Videos.

Der dritte Weg besteht darin, Videos anzusehen, die Sie favorisiert haben oder die Ihnen bereits gefallen haben.

Gehen Sie von der Menüleiste zu mir. Tippen Sie auf das Lesezeichensymbol, um die von Ihnen bevorzugten Videos anzuzeigen oder zum späteren Ansehen zu speichern. Sie können Videos, die Ihnen gefallen haben, auch erneut besuchen, indem Sie zu dem Abschnitt mit dem Symbol "Herz" gehen.

Sobald Sie ein Video gefunden haben, können Sie es mögen, kommentieren, speichern oder zur Offline-Anzeige herunterladen (sofern vom Ersteller zugelassen). Einige Benutzer lassen Sie sogar duettieren und auf ihre TikToks reagieren. Es gibt sogar Optionen zum Teilen, Erstellen eines Live-Fotos oder GIF und Hinzufügen zu Ihren privaten Favoriten, um sie zu einem späteren Zeitpunkt anzuzeigen. Sie können auch mehr TikToks finden, die diesen Sound oder diese Hashtags aus dem Video verwenden.

Möchten Sie weitere Videos sehen (und hören), die einen bestimmten Audioclip verwenden?

Suchen und sehen Sie sich ein Video mit dem Ton an. Tippen Sie auf den sich drehenden Datensatz rechts im Video. Sie können auch auf den Bildlauf-Soundlink unten im Video tippen. Auf der angezeigten Sound-Seite können Sie den Sound zu Ihren Favoriten hinzufügen, ihn freigeben, die ursprüngliche Verwendung des Sounds ermitteln (sofern er noch verfügbar / öffentlich ist) und jedes Video finden, das diesen Sound verwendet. Von hier aus können Sie sogar ein Video mit diesem Ton aufnehmen.

Alternativ können Sie Sounds über die Suche auf dem Discover-Bildschirm finden.

Möchten Sie weitere Videos sehen, die einen bestimmten Effekt verwenden, z. B. Green Screen?

Suchen und sehen Sie sich ein Video mit dem Effekt an. Tippen Sie auf den Namen des Effekts. Es erscheint mit einem Zauberstab über dem Griff des Videokünstlers. Auf der angezeigten Seite des Effekts können Sie den Effekt Ihren Favoriten hinzufügen, ihn freigeben und jedes Video finden, das diesen Effekt verwendet. Von hier aus können Sie sogar ein Video mit diesem Effekt aufnehmen.

Alternativ können Sie Effekte über die Suche auf dem Discover-Bildschirm finden.

Möchten Sie weitere Videos sehen, die mit einem bestimmten Hashtag wie #FYP versehen sind?

Finde und schau dir ein Video mit dem Hashtag an. Tippen Sie auf den Hashtag. Es wird in der Beschriftung des Videos unter dem Handle des Erstellers angezeigt. Auf der angezeigten Seite des Hashtags können Sie das Hashtag zu Ihren Favoriten hinzufügen, freigeben und jedes mit diesem Hashtag getaggte Video finden. Sie können sogar ein neues Video aufnehmen, um es zu markieren.

Alternativ können Sie Hashtags über die Suche auf dem Discover-Bildschirm finden. Trend-Hashtags werden auch in Discover angezeigt.

Der erste Weg, jemanden zu finden, ist ein TikTok-Video, das Sie gerade ansehen.

Jedes Video zeigt Ihnen den Schöpfer auf der linken Seite. Es ist die erste Blase, ihr Profilfoto. Tippen Sie auf das Blasenfoto, um das Profil anzuzeigen. Wenn Sie eines ihrer Videos ansehen, tippen Sie alternativ in der Ecke auf den TikTok-Griff.

Der zweite Weg führt über Discover.

Gehen Sie in der Menüleiste zu Entdecken. Suchen Sie von oben nach einem Benutzer.

Im Profil eines TikTok-Benutzers können Sie sehen, wer ihm folgt, wer ihm folgt, wie viele Likes in seinen Videos, in seinen öffentlichen Videos und in den Videos, die ihm gefallen haben (falls öffentlich). Sie können auch auf die verbundenen sozialen Medien wie YouTube oder Instagram zugreifen.

Hier ist der schnellste Weg, um Ihren TikCode zu finden, einen QR-Code, den die Leute scannen können, um Sie zu finden:

Gehen Sie von der Menüleiste zu mir. Tippen Sie oben neben Ihrem Namen auf das Symbol mit den vier Quadraten. Ihr TikCode wird mit der Option angezeigt, ihn auf Ihrem Gerät zu speichern.

Hier ist ein anderer Weg:

Gehen Sie in der Menüleiste zu Entdecken. Tippen Sie neben dem Suchfeld auf das Scan-Symbol. Wählen Sie unten Mein TikCode aus.

Hier ist eine Möglichkeit, einen TikCode zu scannen:

Gehen Sie von der Menüleiste zu mir. Tippen Sie oben neben Ihrem Namen auf das Symbol mit den vier Quadraten. Ihr TikCode wird mit der Option zum Scannen eines TikCodes angezeigt. Richten Sie den QR-Code im zu scannenden Frame aus.

Hier ist ein anderer Weg:

Gehen Sie in der Menüleiste zu Entdecken. Tippen Sie neben dem Suchfeld auf das Scan-Symbol. Richten Sie den QR-Code im zu scannenden Frame aus.

Die erste Möglichkeit, jemandem zu folgen, ist ein TikTok-Video, das Sie gerade ansehen.

Jedes Video zeigt Ihnen den Schöpfer auf der linken Seite. Es ist die erste Blase, ihr Profilfoto. Drücken Sie lange auf das + -Zeichen unter dem Blasenfoto, um ihnen zu folgen.

Der zweite Weg ist, wenn Sie sich die Profilseite einer Person ansehen.

Gehen Sie zum Profil eines TikTok-Benutzers. Tippen Sie in ihrem Profil auf die Schaltfläche Folgen.

Wenn Sie einem TikTok-Konto folgen, können Sie nicht nur deren Profile auf der Registerkarte "Folgen" auf dem Bildschirm "Ich" finden, sondern auch schnell alle neuesten Inhalte aus dem folgenden Feed in der Startseite durchsuchen.

Finde und schau dir ein Video an. Tippen Sie auf das Herzsymbol rechts im Video. Es wird rot und zeigt an, dass Ihnen das Video gefallen hat.

Um ein Video nicht zu mögen, wiederholen Sie einfach Schritt 2, nachdem Sie ein Video gemocht haben.

Wenn Sie sich über einen bestimmten Trend bei TikTok ärgern und weniger solche Videos sehen möchten oder vielleicht nur weniger Videos in derselben Richtung sehen möchten, können Sie eines als "nicht interessiert" kennzeichnen, wodurch TikTok ausgelöst wird, um Ihnen weniger dieser Videos anzuzeigen vorwärts gehen.

Finde und schau dir ein Video an. Drücken Sie lange auf das Video, um ein Menü aufzurufen. Tippen Sie auf Nicht interessiert.

Möchten Sie mit anderen Benutzern in Kontakt treten? Hinterlasse Kommentare zu Videos.

Finde und schau dir ein Video an. Tippen Sie auf die Schaltfläche Kommentar rechts neben dem Video. Oder tippen Sie unten auf Kommentar hinzufügen. Der Kommentarbildschirm des Videos wird angezeigt, in dem vorhandene Kommentare und ein Feld zur Eingabe Ihres Kommentars angezeigt werden. Tippen Sie auf das Hashtag-Symbol, um einen Benutzer zu markieren, oder auf das Emoji-Symbol, um Ihrem Kommentar ein Emoji hinzuzufügen. Klicken Sie auf Senden, wenn Sie mit dem Schreiben Ihres Kommentars fertig sind. Scrollen Sie im Kommentarbildschirm des Videos einfach, um Ihren neuen Kommentar mit den anderen Kommentaren anzuzeigen. Sie können den Kommentar eines Benutzers sogar mögen, indem Sie auf das Herzsymbol neben seinem Kommentar tippen.

Hinweis: Wenn Sie ein Video beispielsweise auf der Registerkarte "Gefällt mir" eines Benutzers ansehen, wird möglicherweise die Option zum Hinzufügen von Kommentaren am unteren Rand des Videos angezeigt. Tippen Sie auf das Feld. Eine Tastatur wird angezeigt, über die Sie Ihren Kommentar hinzufügen können. Befolgen Sie dann die obigen Schritte 4 und 5.

Wenn Sie Duettieren, zeichnen Sie sich mit einem anderen TikTok-Video im Split-Screen-Stil auf (entweder Ihr Video oder das eines anderen, wenn dieser Duette zulässt).

Finde und schau dir ein Video an. Tippen Sie rechts im Video auf die Schaltfläche Teilen. Es ist nur sichtbar, wenn der Ersteller das Teilen zulässt. Tippen Sie auf Duett. Nehmen Sie einen Clip auf, indem Sie auf die rote Aufnahmetaste tippen. Bearbeiten Sie es, indem Sie Effekte usw. hinzufügen. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 5 noch einige Male. Tippen Sie auf die Schaltfläche Weiter. Passen Sie Ihre Einstellungen an, z. B. ob privat oder öffentlich. Tippen Sie auf Posten, um Ihr Duett zu veröffentlichen.

Mit React können Sie aufzeichnen, wie Sie buchstäblich auf einen TikTok reagieren, wenn der Ersteller dies zulässt. Ihr Video zeigt den Bild-in-Bild-Stil.

Finde und schau dir ein Video an. Tippen Sie rechts im Video auf die Schaltfläche Teilen. Es ist nur sichtbar, wenn der Ersteller das Teilen zulässt. Tippen Sie auf Reagieren. Nehmen Sie einen Clip auf, indem Sie auf die rote Aufnahmetaste tippen. Bearbeiten Sie es, indem Sie Effekte usw. hinzufügen. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 5 noch einige Male. Tippen Sie auf die Schaltfläche Weiter. Passen Sie Ihre Einstellungen an, z. B. ob privat oder öffentlich. Tippen Sie auf Posten, um Ihre Reaktion zu veröffentlichen.

Mit TikTok können Sie andere Benutzer in einem Direktnachrichtenbereich privat benachrichtigen.

Gehen Sie in der Menüleiste zum Posteingang. Tippen Sie in der Ecke auf das Umschlagsymbol.

Um tatsächlich mit dem Versenden von Nachrichten an einen anderen Benutzer zu beginnen, können Sie:

Gehen Sie in der Menüleiste zum Posteingang. Tippen Sie in der Ecke auf das Umschlagsymbol. Tippen Sie auf das + -Zeichen und suchen Sie nach einem Benutzer, der eine Nachricht senden soll. Tippen Sie auf ihr Profil. Sie sehen die Option, einen Chat-Thread mit ihnen zu schreiben und zu beginnen.

Alternativ können Sie beim Ansehen eines TikTok-Videos auf die Schaltfläche "Teilen" rechts klicken und dann "Nachricht" auswählen.

Möchten Sie mehr von Ihren tatsächlichen Freunden auf TikTok sprechen? Lade Sie ein!

Gehen Sie von der Menüleiste zu mir. Tippen Sie in der Ecke auf das Symbol Person hinzufügen. Tippen Sie auf Freunde einladen. Wählen Sie die Plattform aus, auf der Sie eine Einladungsnachricht senden möchten, und wählen Sie Ihre Freunde aus.

Sie können auch sehen, ob sich bereits Personen in den Kontakten Ihres Geräts auf TikTok befinden.

Gehen Sie von der Menüleiste zu mir. Tippen Sie in der Ecke auf das Symbol Person hinzufügen. Tippen Sie auf Kontakte suchen. Scrollen Sie durch die verfügbaren Kontakte und klicken Sie auf Folgen, um ihnen zu folgen.

Zuletzt können Sie Ihre Facebook-Freunde auf TikTok finden.

Gehen Sie von der Menüleiste zu mir. Tippen Sie in der Ecke auf das Symbol Person hinzufügen. Tippen Sie auf Facebook-Freunde suchen. Scrollen Sie durch die verfügbaren Freunde und klicken Sie auf Folgen, um ihnen zu folgen.

Bei einigen Erstellern können Sie ihre Videos teilen.

Finde und schau dir ein Video an. Tippen Sie rechts auf die Schaltfläche Teilen. Es ist nur sichtbar, wenn der Ersteller das Teilen zulässt. Wählen Sie aus, wo Sie teilen möchten: Facebook Messenger, Direktnachricht, Snapchat, Instagram, Instagram Stories, Facebook, Twitter, E-Mail usw.

Bei einigen Erstellern können Sie ihre Videos zur Offline-Anzeige auf Ihrem Gerät speichern.

Finde und schau dir ein Video an. Tippen Sie rechts im Video auf die Schaltfläche Teilen. Es ist nur sichtbar, wenn der Ersteller das Speichern zulässt. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.

Alternativ können Sie ein Video lange drücken und Video speichern auswählen. In beiden Fällen können Sie es dann auf der Kamerarolle oder der Galerie Ihres Geräts finden.

Dies setzt im Wesentlichen Lesezeichen für Videos, die Sie später erneut aufrufen können.

Finde und schau dir ein Video an. Tippen Sie rechts im Video auf die Schaltfläche Teilen. Es ist nur sichtbar, wenn der Ersteller das Speichern zulässt. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.

Tippen Sie nun auf dem Bildschirm "Ich" auf das Lesezeichensymbol, um alle Videos zu finden, die Sie als Favoriten markiert haben.

Möchten Sie ein TikTok-Video als Live-Foto speichern, das Sie als Hintergrundbild festlegen können?

Finde und schau dir ein Video an. Tippen Sie rechts auf die Schaltfläche Teilen. Es ist nur sichtbar, wenn der Ersteller das Teilen zulässt. Tippen Sie auf Live-Foto.

Sie können einen TikTok auch in ein GIF konvertieren, das Sie freigeben können. Es wird mit einem Wasserzeichen versehen.

Finde und schau dir ein Video an. Tippen Sie rechts auf die Schaltfläche Teilen. Es ist nur sichtbar, wenn der Ersteller das Teilen zulässt. Tippen Sie auf Als Geschenk teilen. Wählen Sie aus, wo Sie es freigeben möchten, oder speichern Sie es einfach auf Ihrem Gerät.

Endlich können Sie ein TikTok erstellen!

Gehen Sie in der Menüleiste zu Video erstellen. Passen Sie Ihre Einstellungen auf dem Kamerabildschirm an, z. B. die Richtung der Kamera. Sie können auch einen Schönheitsmodus aktivieren, Filter oder Effekte hinzufügen und die Geschwindigkeit ändern. Wählen Sie die Länge der Clips, die Sie aufnehmen möchten, am unteren Rand des Kamerabildschirms aus: 60 Sekunden oder 15 Sekunden. Sie können sogar eine Fotovorlage zum Aufnehmen auswählen - diese fügen eine Vielzahl von Effekten und Filtern hinzu, um das Aussehen Ihres TikTok zu ändern. Wenn Sie fertig sind, tippen und halten Sie die Aufnahmetaste, um Ihr Video kontinuierlich aufzunehmen. Wenn Sie es veröffentlichen, wird es immer noch filmen. Tippen Sie schnell erneut darauf, um den Vorgang zu beenden. Sie können auch schnell darauf tippen, um die Aufnahme ohne Serienaufnahme zu starten und zu stoppen. Nehmen Sie in beiden Fällen eine Reihe von Clips auf, die bearbeitet werden sollen. Tippen Sie alternativ zu den Schritten 2 bis 5 auf dem Kamerabildschirm auf Video erstellen, um Fotos und Videos zum Bearbeiten hochzuladen. Klicken Sie auf das Häkchen, wenn Sie fertig sind. Sie werden zu einem Vorschaubildschirm weitergeleitet, auf dem Sie Sounds, weitere Effekte, Text und Aufkleber hinzufügen können. Tippen Sie auf Weiter, wenn Sie mit der Bearbeitung Ihres TikTok fertig sind. Fügen Sie auf dem Post-Bildschirm Ihre Beschreibung, Hashtags und Tag-Freunde hinzu. Sie können auch auswählen, wer Ihren Beitrag anzeigen und Kommentare deaktivieren darf. Weitere Optionen auf dem Post-Bildschirm sind das Deaktivieren von Duett / Reagieren und Speichern. Klicken Sie auf Entwürfe, um Ihren TikTok in einem privaten Bereich Ihres Kontos zu speichern, zu dem Sie zurückkehren können, oder klicken Sie einfach auf Posten, um ihn zu teilen.

Verwenden Sie beim Erstellen eines TikTok den Schieberegler am unteren Rand des Kamerabildschirms, um mit einer Geschwindigkeit von 0,3x, 0,5x, 1x, 2x oder 3x aufzunehmen. Auf dem Vorschaubildschirm können Sie außerdem zu Effekte> Zeit> Zeitlupe wechseln, wenn Sie die Geschwindigkeit verlangsamen möchten.

Gehen Sie in der Menüleiste zu Video erstellen. Tippen Sie unten auf dem Kamerabildschirm auf eine Geschwindigkeit. Tippen und halten Sie die Aufnahmetaste, um mit dem Filmen zu beginnen. Klicken Sie nach Abschluss der Aufnahme auf das Häkchen. Sie werden zu einem Vorschaubildschirm weitergeleitet, auf dem Sie unter Effekte einen Zeitlupeneffekt hinzufügen können. Tippen Sie auf Weiter, wenn Sie mit der Bearbeitung Ihres TikTok fertig sind, um zum Post-Bildschirm zu gelangen.

Tippen Sie beim Erstellen eines TikTok auf die Schaltfläche Schönheit rechts auf dem Kamerabildschirm, um Ihre Selfies in Echtzeit zu verschönern.

Gehen Sie in der Menüleiste zu Video erstellen. Tippen Sie rechts auf dem Kamerabildschirm auf Schönheit. Tippen und halten Sie die Aufnahmetaste, um mit dem Filmen zu beginnen. Klicken Sie nach Abschluss der Aufnahme auf das Häkchen. Sie werden zu einem Vorschaubildschirm weitergeleitet, auf dem Sie Ihr Video noch weiter anpassen können. Tippen Sie auf Weiter, wenn Sie mit der Bearbeitung Ihres TikTok fertig sind, um zum Post-Bildschirm zu gelangen.

Tippen Sie beim Erstellen eines TikTok auf die Schaltfläche Filter rechts im Kamerabildschirm, um einen Filter hinzuzufügen, der das Aussehen Ihres Videos ändert. Auf dem Vorschaubildschirm können Sie außerdem zu Effekten und dann entweder zu Visual, Effects oder Transitions wechseln, um Ihrer Aufnahme noch mehr Filter hinzuzufügen.

Gehen Sie in der Menüleiste zu Video erstellen. Tippen Sie rechts auf dem Kamerabildschirm auf Filter. Tippen und halten Sie die Aufnahmetaste, um mit dem Filmen zu beginnen. Klicken Sie nach Abschluss der Aufnahme auf das Häkchen. Sie werden zu einem Vorschaubildschirm weitergeleitet, in dem Sie weitere Effekte und Filter hinzufügen können. Tippen Sie auf Weiter, wenn Sie mit der Bearbeitung Ihres TikTok fertig sind, um zum Post-Bildschirm zu gelangen.

Tippen Sie beim Erstellen eines TikTok auf die Timer-Schaltfläche rechts auf dem Kamerabildschirm, um sich einige Sekunden zu verzögern, bevor TikTok tatsächlich mit der Aufnahme beginnt. Die App zeichnet auch kontinuierlich für Sie auf.

Gehen Sie in der Menüleiste zu Video erstellen. Tippen Sie rechts auf dem Kamerabildschirm auf Timer. Markieren Sie den Stopppunkt, wählen Sie Ihre Verzögerung aus und klicken Sie auf Start Countdown. Nimm dein Video auf. Klicken Sie auf das Häkchen, wenn Sie fertig sind. Sie werden zu einem Vorschaubildschirm weitergeleitet, in dem Sie weitere Effekte und Filter hinzufügen können. Tippen Sie auf Weiter, wenn Sie mit der Bearbeitung Ihres TikTok fertig sind, um zum Post-Bildschirm zu gelangen.

Tippen Sie beim Erstellen eines TikTok auf die Schaltfläche Effekt rechts auf dem Kamerabildschirm. Sie können später auch weitere Effekte hinzufügen.

Gehen Sie in der Menüleiste zu Video erstellen. Tippen Sie in der Ecke auf Effekt. Suchen Sie einen anzuwendenden Effekt und wählen Sie ihn aus. Tippen Sie auf die Aufnahmetaste und nehmen Sie Ihr Video auf. Klicken Sie auf das Häkchen, wenn Sie fertig sind. Sie werden zu einem Vorschaubildschirm weitergeleitet, in dem Sie weitere Effekte und Filter hinzufügen können. Tippen Sie auf Weiter, wenn Sie mit der Bearbeitung Ihres TikTok fertig sind, um zum Post-Bildschirm zu gelangen.

Möchten Sie nicht aufzeichnen, wie Sie gerade aussehen? Erstellen Sie dann einen TikTok mit älterem Filmmaterial von sich selbst, das auf Ihrem Gerät gespeichert ist.

Gehen Sie in der Menüleiste zu Video erstellen. Tippen Sie auf dem Kamerabildschirm auf die Schaltfläche Video erstellen, um die Galerie Ihres Geräts zu durchsuchen. Wählen Sie Ihre Medien aus. Sie haben dann die Möglichkeit, es zu trimmen, seine Länge anzupassen, es zu drehen usw. Klicken Sie auf Weiter, wenn Sie fertig sind. Sie werden zu einem Vorschaubildschirm weitergeleitet, auf dem Sie Sounds, weitere Effekte, Text und Aufkleber hinzufügen können. Tippen Sie auf Weiter, wenn Sie mit der Bearbeitung Ihres TikTok fertig sind, um zum Post-Bildschirm zu gelangen.

Wenn Sie mehrere Videos und Fotos hochladen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

Gehen Sie in der Menüleiste zu Video erstellen. Tippen Sie auf dem Kamerabildschirm auf die Schaltfläche Video erstellen, um die Galerie Ihres Geräts zu durchsuchen. Klicken Sie unten auf die Option Mehrere. Wählen Sie alle Ihre Medien aus und tippen Sie auf Weiter. Sie haben dann die Möglichkeit, Sounds über das Medium zu synchronisieren und anzupassen. Klicken Sie auf Weiter, wenn Sie fertig sind. Sie werden zu einem Vorschaubildschirm weitergeleitet, auf dem Sie Sounds, weitere Effekte, Text und Aufkleber hinzufügen können. Tippen Sie auf Weiter, wenn Sie mit der Bearbeitung Ihres TikTok fertig sind, um zum Post-Bildschirm zu gelangen.

Wenn Sie einen TikTok filmen, tippen Sie oben auf dem Kamerabildschirm auf den Link Sounds. Sie können auf der Popup-Seite nach Sounds suchen und diese hinzufügen.

Gehen Sie in der Menüleiste zu Video erstellen. Tippen Sie oben auf Sounds. Suchen Sie einen Sound und wählen Sie ihn aus.

Auf dem Vorschaubildschirm können Sie auch Sounds zum Hinzufügen finden. Wenn Sie also Fotos und Videos hochladen, fügen Sie ihnen im Vorschaubildschirm Sounds hinzu.

Sie können der Beschreibung Ihres TikTok-Videos auf dem Post-Bildschirm Hashtags hinzufügen. Tippen Sie auf die Hashtag-Schaltfläche, um schnell Trend-Tags einzufügen.

Sie können Benutzer in der Beschreibung Ihres TikTok-Videos auf dem Post-Bildschirm markieren. Tippen Sie auf die Schaltfläche @Freunde, um schnell Freunde zum Markieren zu finden.

Sie können die Privatsphäre Ihres TikTok-Videos auf dem Post-Bildschirm ändern. Tippen Sie auf Wer kann dieses Video anzeigen und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Öffentlich: Für alle sichtbar

Freunde: Nur für Freunde sichtbar

Privat: Nur für Sie sichtbar

Sie können Kommentare zu einem TikTok-Video auf dem Post-Bildschirm deaktivieren. Tippen Sie einfach auf Kommentare aus. Einfach!

Sie können Duet / React für ein TikTok-Video auf dem Post-Bildschirm deaktivieren. Dies hindert andere daran, sich zu duettieren und darauf zu reagieren. Tippen Sie einfach auf Duett / Reagieren aus.

Sie können Downloads für alle Ihre TikTok-Videos deaktivieren. Dies verhindert, dass andere Benutzer sie für die Offline-Anzeige speichern.

Gehen Sie von der Menüleiste zu mir. Tippen Sie in der Ecke auf die Schaltfläche Mehr [...]. Gehen Sie zu Datenschutz und Sicherheit. Scrollen Sie zu Download zulassen und deaktivieren Sie es.

Klicken Sie im Post-Bildschirm unten auf Entwürfe, um Ihren TikTok in einem privaten Bereich Ihres Kontos zu speichern, damit Sie ihn später erneut aufrufen können.

Klicken Sie im Post-Bildschirm unten auf Post, um Ihr TikTok-Video zu teilen.

Möchten Sie alle Ihre gespeicherten, unfertigen TikToks erneut besuchen?

Gehen Sie von der Menüleiste zu mir. Wählen Sie in Ihrem Profil den Ordner Entwürfe.

Sie können sehen, wem Ihre TikTok-Videos gefallen haben, TikTok Ihre Videos kommentiert haben und wer Sie alle aus einem Bereich in TikTok erwähnt hat.

Gehen Sie in der Menüleiste zum Posteingang. Hier sehen Sie alle Ihre Aktivitätsbenachrichtigungen. Führen Sie einen weiteren Drilldown durch, indem Sie oben auf Alle Aktivitäten gehen und Likes, Kommentare, Erwähnungen usw. auswählen.

Wenn Sie die Konten sehen möchten, denen Sie folgen, gehen Sie einfach in der Menüleiste zu "Ich" und tippen Sie in Ihrem Profil auf "Folgen".

Wenn Sie die Konten sehen möchten, die Ihnen folgen, gehen Sie einfach in der Menüleiste zu Mir und tippen Sie in Ihrem Profil auf Follower.

Wie bei den meisten Dingen auf TikTok gibt es verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun:

Gehen Sie von der Menüleiste zu mir. Tippen Sie auf Ihr Profilfoto und wählen Sie Foto ändern. Fügen Sie ein neues Profilfoto hinzu oder machen Sie eines. Einfach.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, in Ihrem Profil auf Profil bearbeiten zu tippen. Von dort aus können Sie Ihr Profilfoto ändern und sogar ein Profilvideo hinzufügen.

Wenn Sie die Anzahl der Likes in all Ihren Videos sehen möchten, gehen Sie einfach in der Menüleiste zu "Ich" und sehen Sie sich die Likes-Nummer in Ihrem Profil an.

Wenn Sie Videos sehen möchten, die Sie gespeichert haben, um sie später anzusehen, gehen Sie einfach in der Menüleiste zu "Ich" und klicken Sie auf das Lesezeichensymbol.

Wenn Sie alle Videos sehen möchten, die Ihnen in der Vergangenheit gefallen haben, gehen Sie einfach in der Menüleiste zu "Ich" und zu dem Abschnitt, der mit einem Herzsymbol gekennzeichnet ist.

Um Ihr Profilfoto, Ihren Namen, Ihren Benutzernamen, Ihre Biografie usw. zu ändern, gehen Sie einfach in der Menüleiste zu Mir und klicken Sie auf die Schaltfläche Profil bearbeiten.

Möchten Sie Ihre anderen Social-Media-Konten mit Ihrem Profil verknüpfen?

Gehen Sie von der Menüleiste zu mir. Tippen Sie in Ihrem Profil auf Profil bearbeiten. Scrollen Sie nach unten zu Instagram oder YouTube und wählen Sie sie aus, um mit dem Verknüpfen des Kontos zu beginnen.

Wenn Sie Ihren Namen oder Benutzernamen in TikTok ändern möchten, ist dies ganz einfach.

Gehen Sie von der Menüleiste zu mir. Tippen Sie in Ihrem Profil auf Profil bearbeiten. Scrollen Sie nach unten zu Name oder Benutzername und wählen Sie einen aus, um den Änderungsprozess zu starten.

TikTok bietet eine Vielzahl von Optionen, mit denen Sie Ihre Konto-E-Mail-Adresse und Ihr Passwort verwalten, Ihre Einstellungen für das digitale Wohlbefinden anpassen, Ihren Cache leeren, Ihr Konto privat machen, andere blockieren und so weiter. Gehen Sie einfach zum Bildschirm Einstellungen.

Gehen Sie von der Menüleiste zu mir. Tippen Sie auf die Schaltfläche Mehr [...]. Voila! Ihr Einstellungsbildschirm ist hier. Tippen Sie auf Mein Konto verwalten, um beispielsweise Ihr Passwort zu ändern. Fühlen Sie sich frei, um herumzulaufen. Es gibt viele versteckte Optionen, z. B. die Möglichkeit, den Empfang personalisierter Anzeigen zu deaktivieren. Sie können sogar über den Bereich Einstellungen ein TikTok-Betatester werden.

Mit TikTok können Sie Analysen zu Ihren Posts anzeigen! Sie müssen nur zuerst auf ein kostenloses Pro-Konto aktualisieren.

Gehen Sie von der Menüleiste zu mir. Tippen Sie auf die Schaltfläche Mehr [...]. Tippen Sie auf Mein Konto verwalten. Tippen Sie auf Zu Pro-Konto wechseln.

Wenn Sie jetzt in den Bereich "Einstellungen" wechseln, wird eine neue Analytics-Option angezeigt. Tippen Sie darauf, um Ihre Metriken und Diagramme anzuzeigen.

TikTok-Münzen sind eine In-App-Währung, die Sie mit echtem Geld kaufen. Sie können Emojis und Diamanten mit Münzen kaufen, um jemandem eine Anerkennung für seine Bemühungen zu geben. Sobald Sie Ihre TikTok-Münzen gekauft haben, werden sie in Ihrer Brieftasche gespeichert. Sie sind nicht erstattungsfähig.

Gehen Sie von der Menüleiste zu mir. Tippen Sie auf die Schaltfläche Mehr [...]. Wählen Sie Balance. Drücken Sie auf Aufladen. Wählen Sie eine Option für die Anzahl der Münzen, die Sie kaufen möchten. Bestätigen Sie Ihren Kauf auf der nächsten Seite.

Schauen Sie sich hier unseren Erklärer auf TikTok an .

Schreiben von Maggie Tillman.