Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Web-Comics sind das natürliche Fortschreiten von Comics in digitaler Form ins Web. Sie sind unglaublich beliebt und werden von einer Vielzahl großartiger Künstler aus der ganzen Welt hochgeladen.

Einige laufen schon seit zwei Jahrzehnten, aber es tauchen auch immer wieder neue auf.

Wir haben einige unserer Lieblings-Webcomics mit Beispielen für die potenzielle Heiterkeit zusammengestellt, die Sie genießen können.

Shen Comix

Shen Comix ist ein Webcomic mit besonders dunklem Humor. Es begann 2013 als Owl Turd Comix und ist im Vergleich zu einigen anderen auf dieser Liste relativ jung, aber nicht weniger amüsant.

Shen Comix wurde von Shenanigansen entwickelt und deckt auf amüsante Weise eine Vielzahl von Themen ab. Sie können auch seine Arbeit bei CollegeHumor, Naver Webtoon und Daily Dot sehen.

Adam Tots

Adam Ellis, alias Adamtots, ist ein amüsanter Künstler, dem Sie folgen sollten, wenn Sie gerne Disney-Figuren in einem neuen Licht sehen oder lustige Ansichten des modernen Lebens im Comic-Format haben.

Die Freude an der Technik

The Joy of Tech ist ein Webcomic der kanadischen Künstler Nitrozac und Snaggy (Liza Schmalcel und Bruce Evans). Es wird dreimal wöchentlich produziert und konzentriert sich auf technologieorientierte Japes, mit einem Schwerpunkt auf dem "Kult" von Apple-Produkten. Die beiden begannen 1999 mit der Erstellung von Web-Comics, also wissen Sie ein oder zwei Dinge über die Freuden der Technik.

Nate-Fälschungen

Keine Zeit, einen ganzen Comic zu lesen? Keine Sorge, Nate Fakes hat Sie abgedeckt.

Dieser Cartoonist erstellt Einzelbild-Cartoon-Panels, die immer zum Lachen einladen.

Frühstücksflocken am Samstagmorgen

Saturday Morning Breakfast Cereal (SMBC) ähnelt XKCD insofern, als es viele geekige Gags über Wissenschaft, Religion, Philosophie und mehr enthält. Der Comic von Zach Weinersmith ist oft urkomisch und selten enttäuschend.

Honig Dill

Honey Dill ist ein Web-Comic des kanadischen Autors und Illustrators Ryan Harby. Dies ist ein Comic, der oft neue Comic-Ideen sowie peinliche und absurde Albernheit enthält. Sie werden manchmal die gleichen Charaktere sehen, die auftauchen, aber meistens lieben wir diesen, weil er so zufällig und dumm sein kann.

Formelle Jogginghose

Formal Sweatpants ist ein wöchentlicher Webcomic, der von Josh Mecouch illustriert und erstellt wurde, der auch The Art of Pants erstellt und für das Mad Magazine arbeitet . Es bietet Themen für Erwachsene, schwarzen Humor und unglaubliche Details.

Künstler wird geladen

Loading Artist (Gregor Czaykowski) ist ein solider Favorit von uns und ein langjähriger Web-Comic-Schöpfer mit einem dunklen Sinn für Humor.

Diese Comics haben dank einfach gestalteter Charaktere, markanter Farben und wunderbar humorvoller Storyboard-Designs ein sofort erkennbares Styling. Seien Sie jedoch vorsichtig bei einigen unzüchtigen Szenen und vulgärer Sprache.

XKCD

Randall Munroe hat XKCD bereits 2005 erstellt, was es wahrscheinlich zu einem der ältesten Web-Comics im Internet macht. Es ist wahrscheinlich auch eines der geekigsten. XKCD ist unglaublich nerdig und bekannt für ein dezentes Styling und einen schneidenden Kommentar zu modernen Problemen, Politik und aktuellen Ereignissen.

Zyanid und Glück

Cyanide and Happiness ist ein weiterer klassischer Web-Comic, der seit Jahren läuft. Es wurde 2005 von Rob DenBleyker, Kris Wilson, Dave McElfatrick und Matt Melvin erstellt. Seitdem wird es weitergeführt und hat sich zu einer wunderbaren Produktion entwickelt, die auch urkomische YouTube-Videos enthält .

Wie Sie vielleicht dem Namen entnehmen können, ist dies ein Web-Comic mit dunklem Humor und ebenso dunkler Sprache, Disposition und Thematik. Es macht aber durchaus Spaß.

Hey Bob Guy

Hey Bob Guys Comics drehen sich hauptsächlich um das Leben von "The Pudges". Dies sind süße, komische und manchmal unhöfliche kleine Kreaturen seiner eigenen Schöpfung. Diese Kerle machen sich mit allen möglichen Spielereien an, die Sie bestimmt zum Lachen bringen werden.

Die Perry Bible Fellowship

Die Perry Bible Fellowship, auch bekannt als PBF, ist ein Web-Comic, der in der Zeitung The Daily Orange der Syracuse University ins Leben gerufen wurde. Es ist ein ausgefallener Comic mit einer oft surrealen Atmosphäre und einer kräftigen Portion morbidem Humor. Erwarten Sie mit diesem Sex, Gewalt und Wahnsinn.

Schlecht gezeichnete Linien

Reza Farazmand ist verantwortlich für Poorly Drawn Lines - einen Web-Comic, der dreimal wöchentlich erscheint und einen amüsanten satirischen Ton hat. Dieser beinhaltet regelmäßige Auftritte von einer Vielzahl von Tieren, die sich mit allen Arten von Gurken beschäftigen oder über ihre Lebensprobleme nachdenken.

Penny-Arcade

Penny Arcade ist vielleicht einer der dienstältesten Web-Comics überhaupt, der bereits 1998 ins Leben gerufen wurde. Es wurde von Jerry Holkins geschrieben, von Mike Krahulik illustriert und konzentriert sich hauptsächlich auf Videospiele und Videospielkultur.

Strg+Alt+Entf

Strg+Alt+Entf ist ein spielbezogener Web-Comic, der liebevoll von Tim Buckley gestaltet wurde. Der Comic Strg+Alt+Entf, auch als CAD-Comic bezeichnet, wurde 2002 im Internet eingeführt. Dieser Comic bietet regelmäßige Themen, bekannte Charaktere und amüsante Kommentare zum aktuellen Stand der Spiele und neuen Spieleveröffentlichungen. Gamer lieben dieses.

Die Haferflocken

The Oatmeal ist neben XKCD vielleicht einer der bekanntesten Web-Comics, die jemals das Internet geschmückt haben. Es wurde 2009 von Matthew Boyd Inman kreiert und bringt all die Jahre später weiterhin die Gluckser.

Wie XKCD bietet es Comic-Panels mit einem urkomischen Blick auf den Alltag, einen augenzwinkernden Kommentar zur modernen Gesellschaft und einen Schuss persönlichen Einblick in das tägliche Leben des Schöpfers.

Zu unseren Favoriten aus The Oatmeal gehören Klassiker wie My dog: the paradox , How to tell if your cat toted and how to pet a kitty .

Webcomic-Name

Der Name Webcomic von Alex Norris hat ein ziemlich einfaches Design mit drei Rahmen, das der perfekte verdauliche Comic für die heutige schnelllebige Gesellschaft ist. Jeder Comic endet so, aber die Bedeutung ist immer anders und allein dadurch faszinierend. Es ist auch amüsant, bunt und bringt uns regelmäßig zum Schmunzeln.

Sicher gefährdet

Safely Endangered ist ein amüsanter Web-Comic des britischen Künstlers Chris McCoy. Es zeichnet sich durch einen klassisch dunklen britischen Humor mit einem einfachen, aber sofort erkennbaren Designstil aus, den wir lieben.

Herr Lovenstein

JL Westover ist der geniale Kopf hinter der Mr. Lovenstein Web-Comic-Serie. Er sagt, dass er "alberne Comics für coole Leute macht" und es gibt keinen Teil dieser Aussage zu leugnen. Folgen Sie ihm und besuchen Sie seine Website, um viel zu lachen.

Beste Amazon US Prime Day 2021 Deals: Ausgewählte Deals noch live von Maggie Tillman · 23 Juni 2021 Prime Day 2021 steht an!

Mondbart

James Squires ist ein fantastisch talentierter und amüsanter Illustrator aus Neuseeland. Er bezeichnet sich selbst als "wahnhaften Komiker, Kaffeetrinker und Katzenbesitzer".

Er ist der brillante Kopf hinter dem Webcomic Moonbeard. Eine surreale Web-Comic-Serie, die oft überraschende Wendungen, dummen Humor und unauffällige Designs bietet.

Extra fabelhafte Comics

Extra Fabulous Comics wird von einem Künstler betrieben, der nur als Zach bekannt ist. Die Streifen sind oft mit schwarzem Humor und NSFW-Themen. Extra Fabulous Comics ist interessant, wenn Sie Abwechslung in Ihren Comics mögen, da Zach verschiedene Stile verwendet und alle möglichen Beiträge von vollfarbigen Beiträgen bis hin zu groben Skizzen verwendet, die über ein Smartphone aufgenommen und hochgeladen wurden.

Sheldon-Comics

Dave Kellett ist ein Karikaturist, der zwei Comics betreibt – Sheldon und Drive . Sheldon ist besonders gut, da es einer fiktiven Figur (namens Sheldon) folgt, die mit seiner Haustierente Arthur ein amüsantes Leben führt. Es gibt viel Charakter in diesem Comic und brillanten Humor.

Garfield minus Garfield

Garfield Minus Garfield ist ein Werk von Dan Walsh, das dem bereits brillanten Jim Davis-Comic-Strip eine interessante Wendung hinzufügt, indem Garfield einfach aus den Rahmen entfernt wird.

Die Seite erklärt es am besten:

"Garfield Minus Garfield ist eine Site, die sich dem Entfernen von Garfield aus den Garfield-Comics widmet, um die existenzielle Angst eines bestimmten jungen Mr. Jon Arbuckle zu enthüllen. Es ist eine Reise tief in die Gedanken eines isolierten jungen Jedermanns, der gegen eine Niederlage kämpft." Kampf gegen Einsamkeit und Depression in einem ruhigen amerikanischen Vorort."

Genialerweise stimmt Jim Davis sogar der Arbeit zu und wir auch.

Krieg und Erbsen

War and Peas ist ein amüsanter und alberner Webcomic der deutschen Künstler Elizabeth Pich und Jonathan Kunz. Es gibt jede Menge Humor für Erwachsene und Gekicher.

Sie können sprechen

Jimmy Craigs Comic They Can Talk gibt einfach allen möglichen Tieren eine Stimme mit urkomischen Konsequenzen. Einfache Gags und jede Menge unterhaltsamer Spaß.

Absichtlich vergrabene Comics

Bewusst verbirgt Buried die Glöckner mit kurzen, druckvollen und amüsanten Comics zu den unterschiedlichsten Themen. Wir hatten ein gutes Glucksen bei diesem.

Comic-Dux

Wenn Sie Ihre Comics mit etwas mehr schwarzem Humor und gelegentlicher Unhöflichkeit mögen, dann sind Sie bei Comic Dux genau richtig. Folgen Sie diesem Künstler und Heiterkeit wird folgen.

Dave Contra

Comics mit dem gewissen Etwas. Wenn Sie einen dunklen Sinn für Humor haben und nicht anders können, als über Dinge zu lachen, die Sie nicht sollten, dann ist Dave Contra Ihr Mann. Folgen Sie seinem Instagram und genießen Sie die Lacher.

Nathan Olsen

Nathan Olsen ist Karikaturist und Schöpfer von Sundae Comics. Nerdige Comics mit viel Heiterkeit in allen Forts mit Monstern, Superhelden, Aliens und sogar nutzlosen Katzen. Perfekt.