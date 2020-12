Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Deepfake-Videos werden immer häufiger und unheimlicher.

Vielleicht haben Sie sie kürzlich in Nachrichten gesehen, in denen berühmte Politiker , Prominente , die Königin auf Kanal 4 im Jahr 2020 für die alternative Weihnachtsrede des Senders und sogar technische Führungskräfte involviert waren.

Wenn ja, dann fragen Sie sich wahrscheinlich, wie und von wem sie hergestellt werden und ob sie die Epidemie der gefälschten Nachrichten noch verschlimmern werden. Wir verstehen Ihr Anliegen.

Deepfakes können sehr störend sein, und Sie haben Recht, jetzt alles über sie zu lernen, was Sie können.

Wie aus einem Science-Fiction-Film beinhaltet die Deepfake-Technologie künstliche Intelligenz und Modelle für maschinelles Lernen, die Videos manipulieren können. In seiner einfachsten Form ist ein Deepfake ein Doktorvideo, das zeigt, wie jemand etwas tut oder sagt, was nie passiert ist. Diese Fähigkeit ist nicht auf Hollywood oder Geheimdienste beschränkt. Jeder kann Online-Software verwenden oder Apps herunterladen, mit denen er überzeugende Deepfake-Videos erstellen kann.

Eines der beliebtesten Ziele für Deepfakes war Donald Trump. Dies liegt zum Teil daran, dass er einen Schatz an Daten hat - Tausende von Audioclips, Videos und Fotos, in denen er auf die gleiche Weise spricht und gestikuliert. Jeder, der Zugriff auf Deepfake-Software hat, kann diese Daten verwenden, um hyperrealistische Videos zu erstellen, in denen er etwas tut oder sagt. Sie können sogar sein Gesicht auf ein anderes Thema wie Richard Nixon verwandeln.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um gefälschte Videos zu erstellen, aber alle erfordern Daten, um Modelle für maschinelles Lernen zu füttern, die Ihre gefälschten Inhalte generieren. Derzeit machen alle, von Forschern bis zu Personen mit böswilliger Absicht, Deepfakes. Die überzeugendsten erfordern leistungsstarke Computer-Rigs und Deep-Datasets mit viel Audio, Video oder Bildern für das Thema Ihrer Deepfake.

Social-Media-Apps wie Snapchat verwenden ebenfalls Face-Morphing-Technologie, die auf ähnliche Weise verwendet werden könnte. Es gibt sogar High -End-Tools wie FakeApp. Erstellt von einem anonymen Entwickler mit Open-Source-Software von Google, können Sie damit realistisch Face-Swaps generieren, ohne dass darauf hingewiesen wird, dass Ihr Video manipuliert wurde. FakeApp ist kostenlos und wenn Sie ein wenig geeky sind, ist es relativ einfach zu bedienen.

Es gibt Tonnen von hochwertigen Deepfakes online - sogar solche mit Gesichtern und Stimmen von Prominenten, die in Erwachsenenfilme umgewandelt wurden. Weitere familienfreundliche Beispiele finden Sie unten. Mach einfach eine schnelle Suche auf YouTube, wenn du mehr sehen willst.

Das folgende Video beginnt wie Dutzende anderer auf YouTube: Wir sehen, wie der ehemalige Saturday Night Live-Star Bill Hader seinen besten Promi-Eindruck vom ehemaligen Gouverneur von Kalifornien, Arnold Schwarzenegger, macht. Ungefähr 10 Sekunden nach Beginn des Videos verwandelt sich Haders Gesicht in Schwarzeneggers Gesicht. Dieses Beispiel mit über sechs Millionen Aufrufe ist zu einem der meistgesehenen Deepfake-Videos von YouTube geworden.

Ein weiteres Beispiel stammen von Forschern des Samsung AI Center , die eine Deepfake-Technologie entwickelt haben, mit der klassische Fotos und Kunstwerke zum Leben erweckt werden können. In ihrem Video können wir sehen, wie Albert Einstein und die Mona Lisa sich bewegen und sprechen. Um das Mona Lisa-Composite zu erstellen, verwendeten sie drei Quellvideos, von denen jedes unterschiedliche und manchmal merkwürdige Ergebnisse lieferte.

Ein neueres Beispiel zeigt, wie Facebook-Chef Mark Zuckerberg Spectre, der bösen Organisation aus dem James-Bond-Franchise, seine Treue verspricht. Diese besondere Deepfake manipuliert das Audio, um Zuckerberg wie einen Psychopathen klingen zu lassen. Die Künstler hinter dieser Deepfake, Bill Posters und Daniel Howe, haben in Zusammenarbeit mit der Werbefirma Canny auch eine Deepfake mit Reality-TV-Star Kim Kardashian West gemacht.

Obwohl die meisten Deepfakes lustig und unschuldig sind, haben sie das Potenzial, schändlich zu sein. Zum Beispiel könnte ein Deepfake-Video einen politischen Kandidaten zeigen, der etwas Schreckliches sagt oder tut - vielleicht etwas so Unverzeihliches, dass es bei richtiger Abstimmung eine Wahl beeinflussen könnte, bevor die Öffentlichkeit Zeit hat, die wahre Wahrheit zu erfahren. Jeder könnte in eine kompromittierende Situation überlagert werden.

Es gibt bereits Prominente, die nicht wollen, dass ihre Ähnlichkeit in gefälschter Pornografie auftaucht. Einige haben diese Situation mit Rachepornos verglichen. Schließlich benötigt ein Deepfake-Schöpfer nur eine Reihe von Fotos der Berühmtheit, die schnell aus ihren Social-Media-Feeds oder Audio- und Videofotos von ihnen entfernt werden können, von denen es reichlich geben sollte. Und sie müssen wissen, wie man Deepfake-Software verwendet.

Wenn Sie eine Minute lang suchen, werden Sie knietief in Tutorials darüber sein, wie Sie ein Deepfake-Schöpfer werden. Mit dieser Zugänglichkeit wird die Deepfake-Technologie nur noch weiter verbreitet und zweifellos für Mobbing und Belästigung eingesetzt.

Regulierungsbehörden und Gesetzgeber beginnen sich gerade erst mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Einige argumentieren , deepfakes sollte durch das First Amendment, oder geschützt sein , Redefreiheit . Andere, wie beispielsweise Rep. Adam Schiff, haben jedoch Warnungen herausgegeben. Während einer Anhörung des House Intelligence Committee über nationale und Wahlsicherheitsrisiken sagte Schiff, dass Deepfakes negative Auswirkungen auf die Wahlen 2020 haben könnten.

Das House Intelligence Committee hat eine Expertengruppe einberufen, die mit der Ausarbeitung einer tiefgreifenden Strategie und möglichen neuen Beschränkungen durch die Regierung oder die Plattformen beauftragt ist. Derzeit gibt es im Kongress jedoch Gesetze zur Bekämpfung der Bedrohung durch gefälschte Medien. Zum Beispiel schlug Senator Ben Sasse vor, es rechtswidrig zu machen, Deepfakes „böswillig“ zu erstellen und zu verbreiten.

Schreiben von Maggie Tillman. Bearbeiten von Stuart Miles.