Sind VPNs sicher?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) kann einen großen Unterschied für Ihre Online-Privatsphäre und -Sicherheit bedeuten. Dies kann dazu beitragen, dass Websites nicht wissen, wo Sie sich befinden, und Ihre Online-Aktivitäten verfolgen können. Es kann Sie vor Kriminellen schützen und der staatlichen Zensur entgehen.

Und es kann den geografischen Blöcken ausweichen, mit denen Sie auf YouTube nichts Lustiges sehen können. Aber kann ein VPN trotzdem unsicher sein? Können Sie einem VPN wirklich vertrauen, um Ihre Privatsphäre zu schützen? Lass es uns herausfinden.

Ein VPN sichert und verschlüsselt Ihre Online-Aktivitäten, sodass sie nicht von Dritten, einschließlich Ihres eigenen ISP, abgefangen, gelesen oder manipuliert werden können. Das bedeutet, dass Ihr ISP Ihre Netzwerkaktivität nicht analysieren und diese Informationen nicht zur Drosselung bestimmter Dienste verwenden kann und Ihre Browserdaten nicht an Drittanbieter verkaufen kann.

Ein VPN leitet Ihren Internetverkehr auch über ein eigenes Netzwerk von Servern weiter und verschleiert so Ihre echte IP-Adresse. Mit dieser Adresse können Websites ermitteln, wo Sie sich auf der Welt befinden und welchen ISP Sie verwenden. Sie surfen möglicherweise von einem Bolton-Schlafzimmer aus, aber die Site, die Sie besuchen, glaubt möglicherweise, dass Sie eine Verbindung von Bulgarien oder Burundi aus herstellen.

Bei einigen VPNs können Sie auch den Datenverkehr filtern. Zum Beispiel haben wir ein VPN eingerichtet, das auch einen Proxyserver enthält, mit dem wir verhindern können, dass wirklich irritierende, alterswidrige Anzeigen an das Tablet der Kinder gesendet werden.

Angenommen, Sie möchten über ein öffentliches Wi-Fi-Netzwerk surfen. Woher wissen Sie, dass es legitim ist oder dass der Datenverkehr nicht abgefangen wird? Wenn ein VPN aktiviert ist, sind Ihre Daten vor Snooping geschützt.

VPNs können Ihnen auch dabei helfen, der Verfolgung durch Werbenetzwerke und soziale Netzwerke zu entgehen (mehr davon in einem Moment). Und sie können sicherstellen, dass ein wichtiges Dokument, wenn Sie es an eine andere Person senden, nicht in die falschen Hände geraten kann. Dies ist besonders wichtig in Teilen der Welt, in denen es wirklich strenge politische Zensur gibt: In einigen Ländern kann Online-Datenschutz buchstäblich eine Frage von Leben und Tod sein.

Es macht keinen Sinn, ein VPN zu verwenden, um Dritte daran zu hindern, Ihre Online-Aktivitäten zu protokollieren, wenn Ihr VPN protokolliert, was Sie stattdessen tun, insbesondere wenn sich dieses VPN in einem Land befindet, in dem Gerichte oder Sicherheitsdienste die Übergabe von Benutzerdaten verlangen können. Suchen Sie nach einer Richtlinie ohne Protokollierung und stellen Sie sicher, dass dies keinerlei Protokollierung bedeutet: Ein VPN, das Ihre Aktivitätsdaten nicht protokolliert, aber Ihre IP-Adresse protokolliert, führt keine Richtlinie ohne Protokollierung aus.

Ein verwandtes Problem ist die Gerichtsbarkeit: Wo sich ein Anbieter befindet, bestimmt, welchen Gesetzen er unterliegt und welche Strafverfolgungsanforderungen er erfüllen muss. Achten Sie besonders auf die Fünf-Augen-Länder - die USA, Großbritannien, Australien, Kanada und Neuseeland -, die eine Sicherheitsallianz zum Austausch von Überwachungsdaten gebildet haben und die offenbar sehr daran interessiert sind, Hintertüren in Netzwerken zu finden und zu teilen. Sicherheit.

Ein VPN-Anbieter mit einer Richtlinie ohne Protokollierung hat keine Daten zur Übergabe, aber insbesondere in Ländern mit fünf Augen können Sie davon ausgehen, dass die dort ansässigen Anbieter möglicherweise von den Sicherheitsdiensten angesprochen werden. In einer idealen Welt zielen die Sicherheitsdienste nicht auf die falschen Leute ab oder missbrauchen ihre Kräfte, aber dies ist natürlich keine ideale Welt.

Ein VPN kann nur so viel. Wenn Sie Software aus Dodgy Daves Download Dungeon und nicht aus seriösen Quellen herunterladen, kann es vorkommen, dass Sie Malware erhalten, die die Privatsphäre Ihres VPNs beeinträchtigt. Wenn Sie sich mit Ihrem Facebook- oder Google-Konto bei einer Reihe von Websites anmelden, erstellen Sie immer noch einen Datenpfad. Website-Cookies und E-Mail-Tracking-Pixel können auch identifizieren, wo Sie sich befinden und was Sie tun.

Wenn Datenschutz Ihr Hauptanliegen ist, muss Ihr VPN Teil eines umfassenderen Datenschutzpakets sein, das das Sperren Ihres Webbrowsers und aller anderen von Ihnen verwendeten Online-Apps umfasst.

Wenn Sie mehrere Geräte verwenden, sollten Sie sich ein VPN ansehen, das Sie sowohl auf Ihrem Router als auch auf einzelnen Geräten installieren können. Dies ist aus zwei Gründen praktisch: Sie können alles in Ihrem Heim- oder Arbeitsnetzwerk schützen, ohne einen VPN-Client auf allen installieren zu müssen (denken Sie jedoch daran, dass sie eine VPN-App benötigen, wenn sie dann in anderen Netzwerken oder in anderen Netzwerken verwendet werden das Telefonnetz) und ermöglicht es Ihnen, Geräte zu schützen, für die Sie keine VPN-App erhalten können.

Schreiben von Carrie Marshall. Bearbeiten von Dan Grabham.