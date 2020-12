Warum sollten Sie ein VPN verwenden?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Virtuelle private Netzwerke (VPNs) werden immer wichtiger: Sie schützen Ihre Online-Privatsphäre, indem sie es schlechten Akteuren unmöglich machen, Ihre Daten abzufangen, indem sie verhindern, dass Websites wissen, wo Sie sich befinden, und indem sie sicherstellen, dass niemand Sie beschnüffeln kann, wenn Sie eine Öffentlichkeit nutzen Wi-Fi-Netzwerk.

Egal, ob Sie ein politischer Aktivist sind oder Netflix nur im Urlaub sehen möchten, ein VPN kann ein wirklich nützliches Werkzeug sein - und heutzutage ist die Verwendung eines VPN so einfach wie die Installation einer App.

Hier sind 6 Mal, wenn ein VPN wirklich praktisch ist.

Öffentliches WLAN ist nicht sicher. Sie haben keine Ahnung, wer das Netzwerk noch verwendet oder ob das Netzwerk selbst überhaupt legitim ist: Es ist nicht schwer, ein Wi-Fi-Netzwerk mit einer überzeugend aussehenden Netzwerk-ID einzurichten, um die Daten von Personen zu sammeln. Bei einem VPN spielt es keine Rolle, wie zwielichtig ein Netzwerk ist oder wie viele Kriminelle herumhängen: Ihr VPN erstellt einen sicheren, verschlüsselten Tunnel, damit Sie alles tun können - Online-Banking, Hochladen Ihrer Weltherrschaftspläne, Bekämpfung von Ungerechtigkeit - kann nicht von schlechten Schauspielern abgefangen werden.

Viele Unternehmen verwenden VPNs, um sicherzustellen, dass Remote-Mitarbeiter und Heimarbeiter sicher auf dieselben IT-Systeme des Unternehmens zugreifen können, die sie im Büro verwenden würden. Und es funktioniert auch umgekehrt: Sie können sicher auf Ihr Heimnetzwerk zugreifen, wenn Sie nicht da sind.

Die meisten von uns haben zu Hause Vorhänge. Wir haben sie nicht, weil wir etwas zweifelhaftes vorhaben; Wir haben sie, weil wir nicht wollen, dass Fremde in unsere Fenster starren, wenn wir The Great British Bake-Off sehen. VPNs dienen einem ähnlichen Zweck, wenn wir online sind: Sie ermöglichen es uns, unser Online-Geschäft zu betreiben, ohne von Werbenetzwerken verfolgt und protokolliert zu werden. Sie müssen kein Krimineller oder Superschurke sein, um Ihre Privatsphäre zu schützen.

Es geht nicht nur darum, Werbenetzwerken und anderen Eindringlingen in die Privatsphäre auszuweichen. In einigen Teilen der Welt kann das Online-Posten gefährlich sein: In Vietnam kann beispielsweise das Posten von Kritik an der Regierung Sie ins Gefängnis bringen. In Saudi-Arabien können Sie inhaftiert und dann abgeschoben werden, weil Sie LGBT + -Rechte unterstützen. In Ägypten nutzen die Behörden das Internet und Social-Media-Apps, um LGBT + -Personen zu identifizieren, einzuschließen und zu verhaften. Aktivisten im Land warnen LGBT + -Personen, keine Apps zu verwenden, die Geolokalisierung verwenden. Ein VPN kann ein entscheidender Bestandteil des Schutzes der Privatsphäre und der Redefreiheit von Menschen in Ländern sein, in denen dies auch nicht gewünscht wird.

Einige ISPs analysieren die Netzwerkaktivität der Kunden, um bestimmte Arten von Datenverkehr zu priorisieren. Dies kann bedeuten, dass datenhungrige Dienste teilweise oder ständig gedrosselt werden können. Ein VPN kann dabei helfen: Ihr gesamter Datenverkehr sieht identisch aus. Es ist erwähnenswert, dass ein VPN nicht alle Arten von ISP-Drosselung bewältigen kann: Wenn Ihr ISP zu bestimmten Zeiten lediglich die Bandbreite pro Kunde begrenzt, kann Ihr VPN dies nicht umgehen.

Wir werden zugeben, es ist momentan kein großes Problem mit so vielen Reisebeschränkungen. Aber in normaleren Zeiten haben Streaming- und herunterladbare Unterhaltungsdienste so manche langweilige Arbeitsreise belebt oder die Kinder amüsiert, wenn der Regen aufhört zu spielen. Viele dieser Dienste sind geoblockt und funktionieren nicht, wenn Ihre IP-Adresse angibt, dass Sie nicht in Ihrem Heimatland sind. Ein VPN löst dieses Problem und ermöglicht es Ihnen, Websites zu verwenden, die möglicherweise geoblockt sind, wenn Sie in repressivere Länder reisen (z. B. ist Facebook in China verboten).

Schreiben von Carrie Marshall. Bearbeiten von Dan Grabham.