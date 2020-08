Beste iPad-Apps: Der ultimative Leitfaden

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Viele intuitive und nützliche iOS-Apps sind speziell für das iPad verfügbar.

Während die meisten iOS-Apps das iPad unterstützen, gibt es im Apple App Store Tausende großartiger Apps, die auf größeren Bildschirmen (auch bekannt als iPad) ausgeführt werden sollen. Egal, ob Sie einen zum Illustrieren oder Schreiben von Aufsätzen oder zum Spielen benötigen, Sie haben eine Vielzahl von Optionen. Es gibt so viele, dass es schwierig sein kann, zu entscheiden, welche es wert sind, ausprobiert zu werden. Aber wir bei Pocket-lint verwenden das iPad seit 2010 treu.

Das heißt, wir wissen, welche Apps erstaunlich sind. Um Sie besser zu informieren, haben wir diesen ultimativen Leitfaden mit den besten iPad-Apps zusammengestellt. Wir haben auch alles nach Kategorien geordnet, sodass es einfach sein sollte, die perfekte App für Ihr Tablet zu finden.

Wenn Sie wissen möchten, wie Sie großartige Apps für das iPhone finden, finden Sie hier eine Anleitung dazu .

Mit IKEA Place können Sie virtuell maßstabsgetreue 3D-IKEA-Produkte in Ihrem Raum virtuell sehen. Es enthält den größten Teil des IKEA-Katalogs wie Sofas und Stühle und hilft Ihnen, die Größe, das Design und die Funktionalität der Möbel in Ihrem Zuhause besser zu verstehen.

Probieren Sie es jetzt aus: Ikea Place

AR kann Ihnen bei der Planung Ihres nächsten Tattoos helfen! Mit InkHunter können Sie eine Vorschau anzeigen, wie ein Tattoo auf Ihrer Haut aussehen könnte. Zeichnen Sie einfach einen Marker auf sich selbst und richten Sie Ihre Gerätekamera auf den Marker. Die App zeigt das Design in jedem Winkel.

Probieren Sie es jetzt aus: Ink Hunter

Mit dieser AR-basierten App können Sie GIFs in die reale Welt überlagern und Ihre Kreationen mit Freunden teilen. Stellen Sie sich vor, Sie zeichnen mit Katzen-GIFs in die Luft.

Probieren Sie es jetzt aus: Giphy World

Obwohl Apple jetzt eine Measure-App direkt in iOS anbietet, gibt es Alternativen wie MeasureKit mit neun AR-Tools: Lineal, Magnetometer, Trajektorie, Gesichtsnetz, Markierungsstift, Winkel, Personenhöhe, Würfel und Ebene.

Probieren Sie es jetzt aus: MeasureKit

Star Walk ist eine beliebte Stargazing-App. Es ist eine interaktive Anleitung zum Nachthimmel, die jede Bewegung in Echtzeit verfolgt und es Ihnen ermöglicht, über 200.000 Himmelskörper zu erkunden und Zugang zu Informationen über alles zu erhalten, was Sie finden.

Probieren Sie es jetzt aus: Star Walk

Vuforia Chalk kombiniert Live-Video, Audio und die Fähigkeit einer entfernten Person, ihre Live-Ansicht mit Anmerkungen zu versehen. Anmerkungen haften genau an realen Objekten, selbst wenn sich Menschen bewegen. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie würden dies als Außendiensttechniker verwenden.

Probieren Sie es jetzt aus: Vuforia Chalk

Dies ist Apples eigener Cloud-Speicherdienst. Dokumente, Medien und Ordner, die Sie in iCloud Drive speichern, bleiben auf allen Apple-Geräten auf dem neuesten Stand, sodass Sie von Ihrem iPhone, iPad, iPod touch, Mac oder PC und auf iCloud.com darauf zugreifen können. Sie erhalten 5 GB Speicherplatz kostenlos zum Starten.

Probieren Sie es jetzt aus: iCloud Drive

Mit Dropbox können Sie Dateien und Ordner in der Cloud speichern und freigeben, Dokumente scannen und mit anderen zusammenarbeiten. Dabei wird alles sicher auf allen Ihren Geräten synchronisiert, sodass Sie jederzeit und überall darauf zugreifen können. Sie erhalten 2 GB Speicherplatz kostenlos zum Starten.

Probieren Sie es jetzt aus: Dropbox

Google Drive ähnelt Dropbox, nur dass Sie 15 GB kostenlos starten können, und es unterstützt direkt das gesamte Produktportfolio von Google. Sie können beispielsweise Ihre Google Fotos- oder Google Text & Tabellen-Dateien anzeigen und andere zum Anzeigen, Bearbeiten oder Hinterlassen von Kommentaren einladen.

Probieren Sie es jetzt aus: Google Drive

Diejenigen unter Ihnen, die stärker an das Microsoft-Ökosystem gebunden sind (möglicherweise haben Sie einen Windows 10-PC oder verwenden Office-Apps), sollten OneDrive erhalten. Sie können von Ihrem iOS-Gerät und Computer (PC oder Mac) auf Ihre Dokumente, Fotos und anderen Dateien zugreifen und diese freigeben.

Probieren Sie es jetzt aus: Microsoft OneDrive

Bei OKCupid dreht sich alles um umfangreiche Profile, in denen Sie Ihre Persönlichkeit und Ihre Interessen unter Beweis stellen können. Sie können Tausende von Fragen über sich selbst oder nur einige wenige beantworten. Der Algorithmus hilft Ihnen dabei, sich mit Menschen zu verbinden, die Ihre Leidenschaften teilen.

Probieren Sie es jetzt aus: OKCupid

Grindr ist eine Social Networking- und Chat-App für schwule, bi, trans und queere Menschen. Es ist nicht so voll ausgestattet oder hübsch wie beispielsweise Tinder, aber es ist immer noch die Nummer 1 für die LGBTQ-Community.

Probieren Sie es jetzt aus: Grindr

YNAB behauptet, Ihnen dabei zu helfen, "den Zyklus von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck zu durchbrechen, Schulden abzubauen und mehr Geld zu sparen". Anscheinend sparen neue Benutzer in den ersten zwei Monaten durchschnittlich 600 US-Dollar und im ersten Jahr mehr als 6.000 US-Dollar. Die ersten 30 Tage sind kostenlos.

Probieren Sie es jetzt aus: YNAB

Möchten Sie sehen, wie Sie Ihr Geld ausgeben? Mint ist die kostenlose App für Geldverwaltung und Finanzverfolgung, mit der Sie Ihre Bankkonten, Kreditkarten, Rechnungen und Investitionen zusammenführen und sehen können, was Sie ausgeben und wo Sie Geld sparen können.

Probieren Sie es jetzt aus: Mint

Mit Robinhood können Sie Aktien und börsengehandelte Fonds kaufen und verkaufen, ohne eine Provision zu zahlen. Sie können ein Portfolio aufbauen und in Ihre Lieblingsunternehmen investieren. Wie Acorns ist es für Anfänger gedacht, die kaufen und handeln möchten.

Probieren Sie es jetzt aus: Robinhood

Venmo ist wie Square Cash, aber mit einer sozialen Schicht. Sie können Ihren Zahlungen Notizen hinzufügen, damit andere die Geschichten von Freunden sehen und mögen oder kommentieren können.

Probieren Sie es jetzt aus: Venmo

Leos Fortune ist ein bezauberndes Plattformspiel mit wunderschönen Bühnen und Grafiken, intelligenten Rätseln, einer skurrilen Geschichte und einem kleinen Fluffball, den Sie schweben oder sinken lassen können, um Goldmünzen zu erreichen. Es ist eine erfrischende Pause von Side Scrollern.

Probieren Sie es jetzt aus: Leos Fortune

Invisible, Inc. ist ein rundenbasiertes Stealth-Spiel, das komplexe Level generiert, durch die Sie navigieren müssen, um Feinden auszuweichen und Ziele zu erreichen. Sie steuern 10 verschiedene Charaktere in verschiedenen Missionen mit zahlreichen Anpassungsoptionen.

Probieren Sie es jetzt aus: Invisible, Inc.

Microsofts äußerst beliebtes Minecraft-Spiel ist auf jeder Konsole und Plattform verfügbar, einschließlich dem iPad. Mit ihm können Sie in einer blockartigen 3D-Pixelumgebung erkunden, abbauen und basteln und Ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

Probieren Sie es jetzt aus: Minecraft

Dies ist ein Abenteuerspiel mit einer merkwürdigen, gruseligen Geschichte sowie einem großartigen Soundtrack. Es ist ein Spiel, in dem Sie ein mythisches kleines Reich durchqueren, kämpfen und Zauberei hervorrufen - während Sie mit Freunden über Twitter zusammenarbeiten. Ernsthaft.

Probieren Sie es jetzt aus: Superbrothers: Sword & Sworcery

Lieben Sie die Netflix Original-Serie? Wir auch. Jetzt können Sie mit dem Spiel durch Hawkins reisen und mit den Waffen der Charaktere Feinde bekämpfen, Quests durchführen und das neueste übernatürliche Rätsel in der Lieblingsstadt der 80er Jahre lösen.

Probieren Sie es jetzt aus: Fremde Dinge

Jetzt können Sie endlich die U-Bahn reparieren. Technisch gesehen können Sie mit Mini Metro versuchen, Ihr eigenes U-Bahn-System zu erstellen. Es ist ein minimalistisches, aber komplexes Spiel mit umwerfenden, kopfkratzenden Rätseln, die Sie herausfinden müssen.

Probieren Sie es jetzt aus: Mini Metro

Reds Kingdom ist ein Abenteuer-Puzzlespiel mit einer süßen Geschichte und einem wunderbaren Gameplay. Mad King Mac hat deinen Vater entführt und deine goldene Nuss gestohlen! Sie müssen Ihren Weg durch das Königreich erkunden und kämpfen.

Probieren Sie es jetzt aus: Reds Kingdom

In FTL steuern Sie ein Raumschiff und versuchen, die Galaxie zu retten, wobei jede Begegnung eine einzigartige Herausforderung mit mehreren Lösungen darstellt. Jedes Durchspielen enthält unterschiedliche Gegner, Ereignisse und Ergebnisse für Ihre Entscheidungen.

Probieren Sie es jetzt aus: FTL

Es ist Civ! Sie können die gesamte Erfahrung von Sid Meiers Civilization in Ihrer Tasche haben. Laden Sie jetzt herunter und spielen Sie Ihre ersten 60 Runden kostenlos.

Probieren Sie es jetzt aus: Sid Meiers Civilization VI

Darkest Dungeon ist ein herausforderndes rundenbasiertes Rollenspiel über die psychischen Belastungen. Sie müssen ein Team rekrutieren, trainieren und durch verdrehte Wälder, Krypten und darüber hinaus führen, während Sie gleichzeitig gegen Stress, Hunger, Krankheit und Dunkelheit kämpfen.

Probieren Sie es jetzt aus: Darkest Dungeon: Tablet Edition

Hier ist ein weiteres herausforderndes Puzzlespiel mit einer faszinierenden Geschichte: Das plötzliche Verschwinden eines Ingenieurs und seiner Frau provoziert die Suche nach einem kostbaren Artefakt, das zur Entdeckung eines alten, beunruhigenden Puppenhauses führt.

Probieren Sie es jetzt aus: The Room: Old Sins

Mit diesem Spiel rasen Sie in 80 Tagen oder weniger um den Globus und reisen mit Luftschiffen, U-Booten, mechanischen Kamelen, Dampfzügen und vielem mehr.

Probieren Sie es jetzt aus: 80 Tage

Hitman GO ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, in dem Sie durch feste Felder in einem Raster navigieren, um Feinden auszuweichen und Ihr Ziel auszuschalten.

Probieren Sie es jetzt aus: Hitman GO

NEO Scavenger ist ein Spiel, in dem du im Ödland überleben musst. Und mit jeder Minute schwächen Sie sich und müssen Ihre Startfähigkeiten sorgfältig auswählen, "weil sie und Ihr Witz die einzigen Werkzeuge sind, die Sie haben".

Probieren Sie es jetzt aus: NEO Scavenger

Haben Sie sich jemals gefragt, wie es wäre, alleine auf einer fremden Insel aufzuwachen? Jetzt können Sie, aber mit Rätseln, die Sie herausfordern und überraschen werden.

Probieren Sie es jetzt aus: Der Zeuge

Der kommunistische Staat Arstotzka hat gerade einen sechsjährigen Krieg mit seinem Nachbarn beendet. Ihre Aufgabe als Einwanderungsinspektor ist es, den Zustrom von Personen zu kontrollieren und gleichzeitig zu entscheiden, wer abgewiesen oder verhaftet wird.

Probieren Sie es jetzt aus: Papiere bitte

Dies ist eine Fortsetzung von Odyssey Adventure. Sie spielen die Rolle eines Snowboarders und fliegen durch eine endlose, wunderschöne Landschaft. Während Adventure Spieler auf einem kalten Berg hatte, wirft Odyssey einige Weiden und Wüstenlandschaften ein.

Probieren Sie es jetzt aus: Altos Odyssee

Clash Royale ist ein Tower Rush-Spiel, in dem Sie Spieler aus der ganzen Welt in Echtzeit in 1v1- und 2v2-Schlachten duellieren können. Das Ziel (drei Minuten nach Spielbeginn) ist es, gegnerische Türme sowie den "Königsturm" zu zerstören.

Probieren Sie es jetzt aus: Clash Royale

Dies ist ein Battle Royale-Spiel, in dem du dich aufstellst und um das letzte Spiel im PvP mit 100 Spielern kämpfst. Du sollst Deckung bauen, gegen deine Gegner kämpfen und am längsten überleben, um deinen Sieg zu erringen.

Probieren Sie es jetzt aus: Fortnite

HQ Trivia ist eine beliebte Live-Spielshow, in der Sie echte Geldpreise gewinnen können. Jeden Tag schalten Sie die HQ-Live-Show ein, um wichtige Fragen zu beantworten, die von leicht bis schwer reichen, und um zu sehen, ob Sie Geld gewinnen können.

Probieren Sie es jetzt aus: HQ Trivia

Mit diesem Kartenkämpfer bist du der Held, der Karten verwendet, um "Zauber zu schleudern, Schergen zu beschwören und die Kontrolle über das Schlachtfeld zu übernehmen". Sie können direkt einspringen, Ihr Deck bauen, Ihre Fähigkeiten verbessern und in der Arena um Ruhm und Duellspieler kämpfen.

Probieren Sie es jetzt aus: Hearthstone



LEGO AR Studio ist eine AR-App, mit der Sie mit virtuellen LEGO Spielzeugen und Sets in Ihrer realen Umgebung spielen können. Sie können alles bewegen und positionieren, Details zu Ihrem Set erfahren und versuchen, Filme zu machen. Sie steuern die gesamte Erfahrung.

Probieren Sie es jetzt aus: LEGO AR Studio

Dies ist eine Fortsetzung des Monument Valley von 2014. Es ist ein Indie-Puzzlespiel, bei dem das Ziel darin besteht, Ro und ihr Kind durch Labyrinthe, optische Täuschungen und unmögliche Objekte zu führen, um das Puzzle zu vervollständigen.

Probieren Sie es jetzt aus: Monument Valley

Dieses Spiel hat mobile AR-Erlebnisse im Jahr 2016 auf die Karte gesetzt. Es ermöglicht Ihnen, ein Trainer zu sein, der in der realen Welt nach Pokémon suchen sowie fangen, schlüpfen, sich weiterentwickeln und vieles mehr kann. Sie können sogar an epischen Turnschlachten teilnehmen.

Probieren Sie es jetzt aus: Pokemon Go

Dies ist ein Fortnite-ähnliches Battle Royal-Spiel, bei dem 100 Spieler mit dem Fallschirm auf eine abgelegene Insel springen. Die Spieler müssen ihre eigenen Waffen, Fahrzeuge und Vorräte finden und auffangen und jeden Spieler besiegen, um der letzte zu sein, der noch steht.

Probieren Sie es jetzt aus: PUBG Mobile

Threes ist ein Indie-Puzzlespiel, bei dem der Spieler nummerierte Kacheln auf ein Gitter schiebt, um Addends und Vielfache von drei zu kombinieren. Das Spiel endet, wenn keine Züge mehr auf dem Gitter sind und die Kacheln für das Endergebnis gezählt werden.

Probieren Sie es jetzt aus: Drei

Hinweis auf dem iPhone ist unser Vorschlag Nr. 1, aber Glow ist eine gute Alternative auf dem iPad. Es verfügt über einen Menstruations- und Eisprungrechner, mit dem Frauen auch mehr über ihre Fruchtbarkeit erfahren können, unabhängig davon, ob sie eine Schwangerschaft vermeiden oder versuchen.

Probieren Sie es jetzt aus: Glühen

C25K ist ein weiteres Couch to 5K-Programm. Wie die anderen mischt es Laufen und Gehen und baut allmählich Kraft und Ausdauer auf.

Probieren Sie es jetzt aus: C25K

Fertility Friend ist ein weiterer Fruchtbarkeits-Tracker. Es verfügt über einen erweiterten Eisprungrechner, einen Menstruationskalender, eine Fruchtbarkeitstabelle und einen Perioden-Tracker. Ziel ist es, Ihnen mit personalisierten Tipps und Analysen zu helfen, schwanger zu werden.

Probieren Sie es jetzt aus: Fruchtbarkeitsfreund

Headspace ist eine geführte Meditations-App. Der Grundkurs ist völlig kostenlos und vermittelt Ihnen die grundlegenden Techniken der Meditation und Achtsamkeit. Danach können Sie mit einem Abonnement auf die vollständige Headspace-Meditationsbibliothek zugreifen.

Probieren Sie es jetzt aus: Headspace

Es verlieren! ist ein Gewichtsverlust-Programm. Sie laden einfach die App herunter, legen Ihr Ziel fest und verfolgen die Lebensmittel, um Gewicht zu verlieren.

Probieren Sie es jetzt aus: Verlieren Sie es!

MyFitnessPal, das in die Apps und Geräte von Under Armour integriert ist, hilft Ihnen dabei, Lebensmittel zu verfolgen, Ziele zu erstellen, Übungen zu protokollieren und Unterstützung zu erhalten.

Probieren Sie es jetzt aus: MyFitnessPal

Pocket Yoga führt Sie durch eine ganze Yoga-Sitzung. Es bietet verschiedene mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und hilft Ihnen, alle Posen zu lernen.

Probieren Sie es jetzt aus: Pocket Yoga

Sleep Cycle ist ein intelligenter Wecker, der Ihre Schlafmuster verfolgt und entscheidet, wann Sie im leichten Schlaf geweckt werden sollen - auf natürliche Weise.

Probieren Sie es jetzt aus: Schlafzyklus

Tägliches Yoga bietet über 500 Asanas, 200 geführte Yoga-, Pilates- und Meditationskurse, 50 Trainingspläne und sogar Coaching-Workshops.

Probieren Sie es jetzt aus: Tägliches Yoga

Dies ist Apples Musikabonnementdienst, der in seine Geräte integriert ist. Mit ihm können Sie praktisch jede Melodie streamen, die Sie jemals hören wollten.

Probieren Sie es jetzt aus: Apple Music

Apples GarageBand verwandelt Ihr iPad und iPad in ein Aufnahmestudio, sodass Sie unterwegs Musik erstellen und mischen oder sogar DJ werden können.

Probieren Sie es jetzt aus: GarageBand

Pandora ist eine klassische Musik-App, die im Grunde ein digitales Radio ist. Sie können damit Sender aus Ihren Lieblingsliedern, Künstlern oder Genres erstellen.

Probieren Sie es jetzt aus: Pandora

SoundCloud ist eine Musik- und Audio-Streaming-Plattform mit über 180 Millionen Titeln. Sie können Audio hochladen und neue Musik an einem Ort finden.

Probieren Sie es jetzt aus: SoundCloud

Spotify ist wie Apple Music, nur dass es nicht an Apple-Geräte gebunden ist, und es gibt eine Freemium-Ebene, mit der Sie Sender und Wiedergabelisten mit Anzeigen anhören können.

Probieren Sie es jetzt aus: Spotify

Dies ist ein Passwort-Manager. Es speichert alle Ihre Passwörter für Sie, lässt Sie Passwörter generieren und meldet Sie einfach bei Websites und Apps an.

Probieren Sie es jetzt aus: 1Password

Reisen in ein fremdes Land? Oder möchten Sie einfach nur in Ruhe zu Hause stöbern? Mit dieser App können Sie einen sicheren und privaten Internetzugang genießen und Ihre Wi-Fi-Verbindungen gegen verschiedene Cyber-Bedrohungen schützen. Es gibt eine kostenlose Testversion.

Probieren Sie es jetzt aus: NordVPN

Onion Browser ist der ursprüngliche kostenlose Open-Source-Webbrowser mit Tor-Unterstützung, mit dem Sie sicherer und privater auf das Internet zugreifen können.

Probieren Sie es jetzt aus: Zwiebelbrowser

Wir alle wissen, was Amazon ist - und mit dieser App können Sie sie ganz einfach von Ihrem mobilen Gerät aus einkaufen. Sie können sogar auf Alexa zugreifen und Produkte scannen.

Probieren Sie es jetzt aus: Amazon

Die ASOS-App beherbergt nach eigenen Angaben mehr als 850 Marken und über 85.000 Produkte (hauptsächlich Kleidung). Es bietet kostenlose Liefer- und Rückgabemöglichkeiten.

Probieren Sie es jetzt aus: ASOS

Möchten Sie handgefertigte, Vintage- und einzigartige Waren kaufen oder darin stöbern? Dann müssen Sie Etsy verwenden.

Probieren Sie es jetzt aus: Etsy

Houzz ist Ihr One-Stop-Shop für die Verbesserung und Gestaltung Ihres Hauses. Durchsuchen Sie inspirierende Fotos, sehen und kaufen Sie Produkte, mieten Sie und arbeiten Sie mit Fachleuten zusammen, lassen Sie sich beraten, lesen Sie Artikel und vieles mehr mit dieser praktischen App für Wohnkultur.

Probieren Sie es jetzt aus: Houzz

Möchten Sie den neuesten Produktkatalog von IKEA durchsuchen, ein Moodboard erstellen und IKEA-Möbel in Ihrem Raum testen? Suchen Sie nicht weiter.

Probieren Sie es jetzt aus: IKEA Katalog

Überbestände sind wie bei Amazon, aber es ist offensichtlich Überbestände. Kaufen Sie ein, probieren Sie Möbel in AR aus, checken Sie mit Apple Pay aus und vieles mehr.

Probieren Sie es jetzt aus: Überbestände

Mit ShopStyle können Sie Kleidung, Schuhe, Turnschuhe und ganze Outfits kaufen - von praktisch jedem Designer, von dem Sie jemals gehört haben.

Probieren Sie es jetzt aus: ShopStyle

Wenn Haushaltswaren Ihr Ding sind, behauptet Wayfair, die weltweit größte Auswahl an Haushaltswaren zu beherbergen - mit Preisen von billig bis wow. Es hat auch eine neue 3D-Ansicht im Raum-Funktion, mit der Sie virtuelle Objekte in Ihrem Raum sehen können.

Probieren Sie es jetzt aus: Wayfair

Lieben Sie eBay? Dann werden Sie die eBay-App lieben. Mit Ihrer Kamera können Sie nach Elementen suchen, Barcodes scannen und Ihr Konto verwalten.

Probieren Sie es jetzt aus: eBay

Besitzen Sie ein Alexa-Gerät? Dann benötigen Sie diese App, um sie einzurichten, Ihr Profil zu verwalten, Fähigkeiten zu finden und fast alles zu tun, was mit Alexa zu tun hat.

Probieren Sie es jetzt aus: Amazon Alexa

Was die Alexa-App für Alexa-Geräte ist, ist die Google Home-App für Google Home- und Chromecast-Geräte. Es ist ein Muss für Assistant-Benutzer.

Probieren Sie es jetzt aus: Google Home

Dies ist Apples Smart-Home-App, die direkt in iOS integriert ist. Verwenden Sie diese Option, um Ihr gesamtes Zubehör zu steuern, Ihr Smart House auf Autopilot zu schalten und vieles mehr.

Probieren Sie es jetzt aus: Apple Home

IFTTT ist jetzt weniger relevant, da Apple über die Shortcuts-App verfügt. Mit dieser App können Sie jedoch im Wesentlichen alle Ihre Onlinedienste verbinden und automatisieren.

Probieren Sie es jetzt aus: IFTTT

Shortcuts ist Apples integriertes iOS-Tool, mit dem Sie problemlos mehr Aufgaben mit Ihren Apps erledigen können. Zum Beispiel sagte Apple, dass Sie eine Verknüpfung "Surf Time" erstellen können, die den Surfbericht erfasst, dem Strand eine ETA gibt und Ihre Musikwiedergabeliste startet.

Probieren Sie es jetzt aus: Verknüpfungen

Seiten ein kostenloses Textverarbeitungsprogramm von Apple. Es ist auf allen Apple-Geräten verfügbar und wird mit iCloud synchronisiert, sodass Sie die Bearbeitung auf jedem Gerät fortsetzen können.

Probieren Sie es jetzt aus: Apple Pages

Word ist der Goldstandard von Textverarbeitungsprogrammen und wird häufig am Arbeitsplatz verwendet. Für das iPad ist jedoch ein Office 365-Abonnement erforderlich.

Probieren Sie es jetzt aus: Microsoft Word

Einfach ausgedrückt ist Docs eine Cloud-basierte Alternative zu Word. Verwenden Sie diese Option, um unterwegs Dokumente zu erstellen, zu bearbeiten, zu speichern und sogar zusammenzuarbeiten.

Probieren Sie es jetzt aus: Google Text & Tabellen

Evernote ist eine beliebte Notiz-App. Sie können getippte Notizen eingeben oder handschriftliche Notizen scannen. Sie können auch Aufgaben, Fotos, Bilder, Webseiten oder Audio hinzufügen, die auf Ihren Geräten synchronisiert werden, sodass Ihre Informationen immer bei Ihnen sind.

Probieren Sie es jetzt aus: Evernote

Bear ist eine fokussierte Schreib-App, die Werkzeuge aus dem Weg räumt. Besser noch, Sie können mit Ihrer Apple Watch aktuelle Notizen diktieren und an diese anhängen.

Probieren Sie es jetzt aus: Bär

iA ist ein weiterer ablenkungsfreier, minimalistischer Notizblock. Es zeigt nur Text im Klartext an und verfügt über nützliche Organisationstools wie Suchen und Sortieren.

Probieren Sie es jetzt aus: iA Writer

Vervollständigen, unterschreiben und teilen Sie Dokumente in Notability. Sie können Fotos, GIFs, Webseiten und mehr aus anderen Apps in Notability einfügen.

Probieren Sie es jetzt aus: Bemerkbarkeit

Dies ist Apples integrierte iOS-Podcast-App, mit der Sie Audio-Storys entdecken können. Es bietet über 550.000 Shows mit fast 19 Millionen Folgen.

Probieren Sie es jetzt aus: Apple Podcast

Audible, ein Unternehmen von Amazon, behauptet, die größte Auswahl an Hörbüchern zu sein. Sie können sie mit dieser App kaufen und anhören.

Probieren Sie es jetzt aus: Hörbar

Dies ist ein sauberer Comic-Leser. Es verspricht intelligentes Upscaling, damit auch Comics mit niedriger Auflösung großartig aussehen, einschließlich automatischer Kontrast- und Farbkorrekturen.

Probieren Sie es jetzt aus: Chunky Comic Reader

Möchten Sie über 100.000 digitale Comics und Graphic Novels entdecken? Diese App enthält Titel von Marvel, DC, Image und mehr.

Probieren Sie es jetzt aus: Comixology

Flipboard ist eine bekannte App, die Nachrichten auf leicht verdauliche, audiovisuelle Weise kuratiert und bereitstellt, die uns an eine Zeitschrift erinnert.

Probieren Sie es jetzt aus: Flipboard

Mit der Play Book-App von Google können Sie Millionen von Buchtiteln, von Hörbüchern bis hin zu E-Books, an einem zentralen Ort durchsuchen und genießen.

Probieren Sie es jetzt aus: Google Play Books

Mit dem Kindle Reader von Amazon können Sie Ihr iPad in einen Kindle verwandeln. Sie können alle Ihre E-Books herunterladen und überall hin mitnehmen.

Probieren Sie es jetzt aus: Kindle Reader

Kobo ist ein alternativer E-Book- und Hörbuchladen mit über sechs Millionen Titeln zur Auswahl. Sie können damit auch Bücher anhören und lesen.

Probieren Sie es jetzt aus: Kobo

Wussten Sie, dass Ihre lokale Bibliothek Tausende von E-Books und Hörbüchern enthält? Sie können sie sofort und kostenlos mit Libby ausleihen.

Probieren Sie es jetzt aus: Libby

Overcast ist ein "moderner Podcast-Player mit vollem Funktionsumfang", mit dem Sie Ihr Hörerlebnis mit benutzerdefinierten Wiedergabelisten, verkleinerter Stille, einer intuitiven Benutzeroberfläche und einzigartigeren Funktionen besser steuern können.

Probieren Sie es jetzt aus: Bedeckt

Wenn Sie ein Student sind, benötigen Sie diese App, wenn Sie Bibliografien für Artikel schreiben. Es ist im Grunde ein genauer Zitiergenerator.

Probieren Sie es jetzt aus: EasyBib

Wenn Sie nach einer App suchen, mit der Sie neue Sprachen lernen können, ist Duolingo eine großartige Option. Es gibt eine kostenlose Version sowie eine Duolingo Plus-Stufe für 9,99 US-Dollar, mit der die Anzeigen gekürzt und Lektionen für das Offline-Lernen heruntergeladen werden können.

Probieren Sie es jetzt aus: Duolingo

Dies ist eine weitere benutzerfreundliche Sprachlern-App mit einer Unterhaltungsschicht. Lerne alles von Französisch bis Norwegisch.

Probieren Sie es jetzt aus: Memrise

StudyBlue ist eine Crowdsourcing-Materialbibliothek, die Ihnen dabei helfen soll, Prüfungen zu bestehen. Es hat über 10 Millionen Studenten und über 500 Millionen Lernkarten.

Probieren Sie es jetzt aus: StudyBlue-Lernkarten

Diese App wurde entwickelt, um "Ihre Neugier zu stillen und Ihre Welt zu erweitern" und bietet über 3.000 kostenlose Videos der bemerkenswertesten Menschen der Welt.

Probieren Sie es jetzt aus: TED

Unabhängig davon, ob Sie mathematische Berechnungen auf hoher Ebene durchführen oder nach Fakten und Statistiken suchen müssen, WolframAlpha ist einen Versuch wert. Es ist im Wesentlichen ein leistungsstarkes Tool zum Auffinden von Informationen zu Mathematik, Naturwissenschaften und anderen Themen.

Probieren Sie es jetzt aus: Wolfram Alpha

Mit der Apple TV App können Sie Inhalte von über 100 Videodiensten durchsuchen. Hier finden Sie Filme und Shows, Live-Sport und Nachrichten. Es ist auf iPhone, iPad und Apple TV verfügbar, sodass Sie zu Hause oder unterwegs zuschauen können.

Probieren Sie es jetzt aus: TV-App

Mit HBO Now können Sie unsere Lieblingsfolgen der HBO-Serie (denken Sie an Game of Thrones und Westworld) gegen eine monatliche Abonnementgebühr ansehen.

Probieren Sie es jetzt aus: HBO Now

Hulu bietet eine ganze Bibliothek mit Filmen und Shows (einschließlich Seinfeld, South Park und Fear the Walking Dead) gegen eine monatliche Abonnementgebühr an. Gegen eine zusätzliche Gebühr erhalten Sie über 50 Live-Kanäle wie ABC, NBC, CBS und ESPN.

Probieren Sie es jetzt aus: Hulu

IMDb, ein Amazon-Unternehmen, ist eine maßgebliche Quelle für Hollywood. Entdecken Sie beliebte Filme und TV-Shows und deren Darsteller und erhalten Sie Zugang zu Trailern, Clips hinter den Kulissen und Spielzeiten (plus Tickets kaufen) in Ihrer Nähe.

Probieren Sie es jetzt aus: IMDb

Netflix ist der König der Streaming-Dienste. Gegen eine monatliche Abonnementgebühr erhalten Sie Zugriff auf Netflix Originals sowie viele weitere Filme und Shows.

Probieren Sie es jetzt aus: Netflix

Prime Video ist in einem Amazon Prime-Abonnement enthalten. Damit erhalten Sie Zugriff auf Amazon Originals sowie viele weitere Filme und Shows.

Probieren Sie es jetzt aus: Prime Video

Wie das Live-TV-Angebot von Hulu bietet YouTube TV kabelloses Live-TV, sodass Sie wichtige Sendungen und Netzwerke von ABC bis ESPN streamen können. Es verfügt auch über Cloud-Speicher und ist eine monatliche Pay-as-you-go-Mitgliedschaft, die Sie jederzeit kündigen können.

Probieren Sie es jetzt aus: YouTube TV

YouTube ist die Originalquelle für Online-Videos. Verwenden Sie es, um Beauty-Tutorials, Spiel-Streams, Musikvideos und mehr kostenlos mit Werbung anzusehen.

Probieren Sie es jetzt aus: YouTube

Grubhub ist wie Doordash, obwohl es verspricht, "die größte Auswahl an Restaurants" zu haben - von KFC bis zu Ihrem örtlichen Burger-Treffpunkt.

Probieren Sie es jetzt aus: Grubhub

Diese App hat mehr als 43.000 Restaurants auf der ganzen Welt. Es ist die perfekte Reise-App, um lokale Restaurants zu finden und eine Reservierung vorzunehmen.

Probieren Sie es jetzt aus: OpenTable

Wie bei Grubhub und Doordash können Sie mit Seamless schnell und einfach online auf lokale Menüs zugreifen. Aber es ist nur in New York City erhältlich.

Probieren Sie es jetzt aus: Nahtlos

Hungrig? Holen Sie sich das gewünschte Essen aus den Restaurants, die Sie lieben, und liefern Sie es von einem Uber. Sie können Ihre Bestellung sogar in Echtzeit verfolgen.

Probieren Sie es jetzt aus: Uber Eats

Wenn Sie Facebook verwenden, verwenden Sie definitiv Messenger. Es kann jedoch an Ihre Nummer gebunden sein, sodass Sie jedem in Ihrer Freundesliste oder Ihren Kontakten eine SMS senden können. Sie können auch Video-Chats mit Filtern durchführen, Spiele spielen, auf Business-Chatbots zugreifen und vieles mehr.

Probieren Sie es jetzt aus: Facebook Messenger

Slack ist eine Kommunikations- und Kollaborations-App. Es wurde hauptsächlich für Unternehmen entwickelt und ist ein Muss für Teams.

Probieren Sie es jetzt aus: Slack

Clips ist Apples App, mit der Sie ein poliertes Video ohne großen Aufwand einfach zusammenfügen können. Apple bietet bereits mehrere Tools zur Videoerstellung an, vom High-End-Produkt Final Cut Pro bis hin zu iMovies. Clips ist eine alternative, kostenlose Option.

Probieren Sie es jetzt aus: Apple Clips

Snapseed ist ein von Google entwickelter Bildbearbeitungsprogramm. Es ist nicht Photoshop, aber es ist immer noch reich an Funktionen mit Werkzeugen wie Heilen und Pinsel. Außerdem können Sie RAW-Dateien öffnen, Filter verwenden und Aspekte wie Kurven präzise steuern.

Probieren Sie es jetzt aus: Snapseed

Google Fotos ist eine App, mit der Sie alle Ihre Fotos und Videos speichern und anzeigen sowie benutzerdefinierte Animationen und GIFs erstellen können.

Probieren Sie es jetzt aus: Google Fotos

Adobe verfügt über mehrere Foto-bezogene Apps. Wir halten Photoshop Mix jedoch für interessant, da es einige der leistungsstärksten Tools von Photoshop enthält. Es spricht jedoch immer noch ein breites Spektrum von Nutzern an. Sie können einfache Collagen erstellen oder mehr Hardcore-Photoshopping durchführen, je nachdem, was Sie bevorzugen.

Probieren Sie es jetzt aus: Photoshop Mix

Dies ist die Antwort von Adobe auf Apple Clips. Sie können damit Online-Videos aufnehmen, bearbeiten und freigeben und sind für Kurzform-Clips im Vergleich zu längeren Clips konzipiert.

Probieren Sie es jetzt aus: Premiere Rush CC

Prisma ist eine Fotoeditor-App, die erstaunliche Fotoeffekte erzeugt, indem sie Ihre Fotos mithilfe sogenannter Kunstfilter in Gemälde verwandelt.

Probieren Sie es jetzt aus: Prisma

Apples iMovie-App ist für iOS und Mac verfügbar. Damit können Sie Ihre Videobibliothek durchsuchen und Filme schnell, unterhaltsam und einfach erstellen.

Probieren Sie es jetzt aus: iMovie

Dies ist Apples integrierte Mail-App. Es ist alles andere als perfekt, aber es ist immer noch eine der besten Optionen da draußen. Es schlägt unserer Meinung nach sogar die Google Mail-App.

Probieren Sie es jetzt aus: Apple Mail

Apples eigene Version von Microsoft Excel ist eine wunderschöne Tabellenkalkulations-App, die für mobile Geräte entwickelt wurde und kostenlos verwendet werden kann.

Probieren Sie es jetzt aus: Apple Numbers

Als nächstes kommt Apples Version von Microsoft PowerPoint. Es ist eine kostenlose App, die von Grund auf für das iPad entwickelt wurde. Und es macht das Erstellen einer professionellen Präsentation - komplett mit animierten Diagrammen und filmischen Übergängen - sehr einfach.

Probieren Sie es jetzt aus: Apple Keynote

Excel ist wahrscheinlich die beliebteste Tabellenkalkulations-App der Welt - sie wird in Unternehmen und Schulen weltweit verwendet. Es ist jedoch ein Office 365-Sub erforderlich.

Probieren Sie es jetzt aus: Microsoft Excel

Mit PowerPoint können Sie Präsentationen schnell erstellen, bearbeiten, anzeigen, präsentieren oder freigeben. Auch hier benötigen Sie ein Office 365-Abonnement.

Probieren Sie es jetzt aus: Microsoft PowerPoint

Sheets ist eine Cloud-basierte Alternative zu Excel. Verwenden Sie diese Option, um unterwegs Tabellenkalkulationen zu erstellen, zu bearbeiten, zu speichern und sogar zusammenzuarbeiten.

Probieren Sie es jetzt aus: Google Sheets

Slides ist eine Cloud-basierte Alternative zu Powerpoint. Verwenden Sie diese Option, um Präsentationen auf Ihrem iPad zu erstellen, zu bearbeiten und mit anderen zusammenzuarbeiten.

Probieren Sie es jetzt aus: Google Slides

Google ist ein Kraftpaket im Bereich Produktivität und Zusammenarbeit, und Kalender ist ein hervorragendes Beispiel. Sie können Ihren Zeitplan plattform- und geräteübergreifend anzeigen, bearbeiten und synchronisieren. Sie können auch einen Teamkalender erstellen, um ihn mit anderen zu teilen.

Probieren Sie es jetzt aus: Google Kalender

Wenn Sie Safari hassen, sollten Sie versuchen, Chrome zu verwenden, insbesondere wenn Sie die Desktop-App verwenden. Es ist ein leistungsstarker Browser, der auf allen Ihren Geräten synchronisiert wird.

Probieren Sie es jetzt aus: Google Chrome

Mit PDF Expert 6 können Sie PDFs auf einem iPad lesen, hervorheben, signieren und ausfüllen. Es unterstützt auch das Bearbeiten von vorhandenem PDF-Text, das Ersetzen von Bildern und vieles mehr.

Probieren Sie es jetzt aus: PDF Expert

Focus Keeper hilft Ihnen dabei, "Ihre Produktivität hoch zu halten und Burnout mit dem Timer zu vermeiden". Es geht darum, Ihnen zu helfen, mit der Zeit zu arbeiten - nicht dagegen!

Probieren Sie es jetzt aus: Focus Keeper

PCalc ist der leistungsstarke Taschenrechner - Stellplätze für Wissenschaftler, Ingenieure und Programmierer. Es enthält einen optionalen RPN-Modus und eine mehrzeilige Anzeige, eine Auswahl an Tastenlayouts, eine große Anzahl von Einheitenumrechnungen und Konstanten.

Probieren Sie es jetzt aus: PCalc

Wenn Sie Apple Mail nicht verwenden möchten, ziehen Sie Spark in Betracht. Sie können E-Mails privat mit Teams in einem Thread diskutieren, E-Mails planen, auf Integrationen wie Dropbox zugreifen, einen integrierten Kalender verwenden und Links zu einer bestimmten E-Mail oder einem bestimmten Thread erstellen.

Probieren Sie es jetzt aus: Spark

Timepage übersichtliche, atemberaubende Kalender-App von Moleskine. Wir mögen die intuitive Monats-Heatmap, die sofort anzeigt, wenn Sie beschäftigt sind.

Probieren Sie es jetzt aus: Timepage

Todoist ist wie eine Erinnerungs-App, mit der Sie überall und überall den Überblick behalten können. Auch wenn Sie offline sind. Es bietet auch Zugriff auf über 60 App-Integrationen, darunter Dropbox, Amazon Alexa, Zapier, IFTTT und Slack.

Probieren Sie es jetzt aus: Todoist

Wunderlist ist eine weitere To-Do-Liste und Task-Manager-App. Es macht es einfach, Aufgaben zu erfassen, zu teilen und zu erledigen, unabhängig davon, welches Gerät Sie verwenden.

Probieren Sie es jetzt aus: Wunderlist

Facebook braucht fast keine Einführung. Es ist wahrscheinlich das beliebteste soziale Netzwerk der Welt. Verwenden Sie es, um mit alten und neuen Freunden in Kontakt zu treten. Oder verwenden Sie es, um versteckte Anzeigen und Memes von Einmischern anzuzeigen, die Propaganda verbreiten.

Probieren Sie es jetzt aus: Facebook

LinkedIn ist das soziale Netzwerk für Profis. Es hilft Ihnen, einen Online-Lebenslauf zu erstellen, Jobs, ein Netzwerk und mehr zu finden. Es gehört auch Microsoft.

Probieren Sie es jetzt aus: LinkedIn

Dies ist das Mekka für Heimwerker. Möchten Sie ein Lippenpeeling machen? Prüfen. Brauchen Sie Halloween-Party-Ideen? Prüfen. Sie können über 100 Milliarden Pins für jeden Teil Ihres Lebens erkunden und Moodboards erstellen, auf die Sie zurückblicken können, um sich inspirieren zu lassen.

Probieren Sie es jetzt aus: Pinterest

Entdecken Sie mit der offiziellen Reddit-App Top-Trendthemen, aktuelle Nachrichten, virale Videoclips, lustige Witze und heiße Memes.

Probieren Sie es jetzt aus: Reddit

Die Grundfunktion von TikTok besteht darin, dass Benutzer Videos von sich selbst filmen können, die ihre Lippen synchronisieren oder Skizzen spielen. Ihre Videos können bis zu 15 Sekunden lang sein und sie können aus einer Bibliothek mit Songs, Effekten und Soundbits auswählen, um sie ihren Videos hinzuzufügen.

Probieren Sie es jetzt aus: TikTok

Ah, die giftige Achselhöhle des Internets. Möchten Sie sehen, was der US-Präsident twittert? Wie wäre es mit Kim K oder Ihrem Lieblings-CNN-Anker? Es ist alles hier in Echtzeit, ohne dass Filter vorhanden sind. Bring die Alt-Rechts-Trolle mit!

Probieren Sie es jetzt aus: Twitter

Vergessen Sie Hotels. Sie sind teuer und preislich manipuliert. Verwenden Sie stattdessen Airbnb, um eine günstige Ferienwohnung zu finden, oder verdienen Sie als Gastgeber Geld.

Probieren Sie es jetzt aus: Airbnb

Google Maps ist die einzige Karten-App, die Sie benötigen. Mit über 220 kartierten Ländern und Gebieten und Hunderten von Millionen von Unternehmen und Orten auf der Karte können Sie GPS-Navigation, Verkehr und genaue Transitinformationen in Echtzeit abrufen.

Probieren Sie es jetzt aus: Google Maps

Benötigen Sie einen Aufzug? Versuchen Sie Uber für eine Fahrt. Es ist ein Taxiservice oder eine Fahrgemeinschaft, bei der die Fahrer jeder sein können, vom Anwalt bis zum Polizisten, der versucht, nebenbei extra zu verdienen.

Probieren Sie es jetzt aus: Uber

Wenn Sie auf Reisen sind, müssen Sie TripAdvisor verwenden, um Bewertungen, Fotos und Karten zu Zielen zu finden. Es hat über 500 Millionen Bewertungen und Meinungen.

Probieren Sie es jetzt aus: TripAdviser

Waze von Google informiert Sie dank seiner coolen Crowdsourcing-Technologie sofort über Verkehr, Bauarbeiten, Polizei, Abstürze und mehr.

Probieren Sie es jetzt aus: Waze

Mit Yelp finden Sie lokale Lebensmittel, Unternehmen und Dienstleistungen. Über 135 Millionen Bewertungen stehen zur Verfügung, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.

Probieren Sie es jetzt aus: Yelp

Diese App verwendet die äußerst genauen Wetterdaten von Dark Sky, verleiht jedoch eine zusätzliche Persönlichkeitsebene. Die Dialoge, Charaktere und Szenenwechsel von Carrot bieten eine unterhaltsame Möglichkeit, aktuelle, stündliche und tägliche Vorhersagen zu erhalten.

Probieren Sie es jetzt aus: Karottenwetter

Apropos dunkler Himmel, es behauptet, "die genaueste Quelle für hyperlokale Wetterinformationen" zu sein, mit minutengenauen Vorhersagen und wunderschönen Wetteranimationen und tatsächlicher Sturmverfolgung.

Probieren Sie es jetzt aus: Dark Sky

Papier ist eine beliebte Skizzier-App, die auch handschriftliche Notizen, Zeichnen, Diagramme usw. unterstützt.

Probieren Sie es jetzt aus: Papier

Mit Astropad Studio können Sie mit Ihrem iPad direkt in Photoshop zeichnen. So wird Ihr iPad zu einem High-End-Grafiktablett.

Probieren Sie es jetzt aus: AstroPad Studio

Dies ist eine weitere leistungsstarke App zum Skizzieren, Malen und Illustrieren mit über 136 Pinseln, einem Schichtsystem und hochauflösenden Leinwänden.

Probieren Sie es jetzt aus: Procreate

Wenn Sie eine Skizzier-App mit einer minimalen Benutzeroberfläche, einer großen Farbpalette, Ebenen, einer ZipLine, Rastern und Vorlagen sowie einem flexiblen Export wünschen, sind Sie hier genau richtig.

Probieren Sie es jetzt aus: Linea Sketch

Diejenigen unter Ihnen, die Malbücher für Erwachsene lieben, werden diese digitale Version davon verwenden wollen. Nur 5 bis 10 Minuten Färben können angeblich die gleichen Vorteile wie Meditation bieten und Ihnen helfen, Achtsamkeit zu üben.

Probieren Sie es jetzt aus: Pigment

Dies ist der nächstgelegene Punkt, den Sie in Photoshop erreichen können. Es unterstützt unter anderem unbegrenzt viele Ebenen und sogar 360-Grad-Bilder.

Probieren Sie es jetzt aus: Affinity Photo

Wenn Sie ein Vektorkünstler sind, ist dies Ihre Go-to-App mit anpassbaren Pinseln zum Zeichnen und Entwerfen. Sie können auf veränderbaren Leinwänden bis zu einem wunderbar druckbaren 8K erstellen. Alle Ihre geschichteten Dateien können direkt an Illustrator CC gesendet werden.

Probieren Sie es jetzt aus: Adobe Illustrator Draw

Hier ist eine weitere Option zum Kritzeln und Erstellen von Kunst. Es bietet kreative Skizzierwerkzeuge und ist lächerlich einfach zu erlernen und zu verwenden.

Probieren Sie es jetzt aus: Autodesk SketchBook

Shapr3D ist eine mobile CAD-App, mit der Sie 3D-Modelle erstellen können. Es wird von derselben geometrischen Modellierungs-Engine wie Solidworks angetrieben.

Probieren Sie es jetzt aus: Shapr: 3D-Modellierung CAD

Und hier ist Affinitys Version von Illustrator. Es ist eine präzise Vektorgrafik-Design-Software, mit der Sie Grafiken für Marketingmaterialien, Websites, Symbole, UI-Design, coole Konzeptzeichnungen und mehr erstellen können.

Probieren Sie es jetzt aus: Affinity Designer

Schreiben von Maggie Tillman. Bearbeiten von Max Freeman-Mills.