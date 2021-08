So installieren Sie Fortnite auf Android

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Fortnites Position auf Android hat mehr Flip-Flops als ein Strandresort gesehen. Nach den Zügen von Epic Games wurde die Fortnite-App aus Google Play gebootet , was bedeutet, dass Sie das Spiel – oder Updates des Spiels – außerhalb von Google Play installieren müssen.

So ist die Situation, wo Epic Fortnite jetzt nur noch über eine eigene Epic Games Launcher-App anbietet. Glücklicherweise ist es einfach, den Battle Royale-Titel zu installieren und dies sicher zu tun.

Hier erfahren Sie, wie Sie es auf Ihrem Android-Gerät installieren.

Obwohl Fortnite nicht das grafisch intensivste Telefonspiel auf dem Markt ist, ist es immer noch ziemlich anstrengend, daher gibt es einige Mindestanforderungen, die Ihr Telefon zum Spielen benötigt. Wenn Ihr Telefon diesen entspricht oder überschreitet, sollte es weiterhin Fortnite ausführen können:

Betriebssystem: Empfohlenes Android 8.0 oder höher, 64 Bit

Arbeitsspeicher: 4GB oder höher

GPU: Adreno 530 oder höher, Mali-G71 MP20, Mali-G72 MP12 oder höher

Da Fortnite nicht mehr über Google Play verfügbar ist, müssen Sie die App direkt von Epic beziehen, wenn Sie die App möchten. Das ist ein einfacher Prozess - und Sie müssen keine App-Dienste von Drittanbietern verwenden, Sie erhalten es direkt von der Quelle. Zuerst müssen Sie die Epic Games-App installieren, mit der Sie Fortnite herunterladen können.

Hier ist der Prozess:

Öffnen Sie den Browser Ihres Telefons und gehen Sie zu fortnite.com . Auf der rechten Seite sehen Sie einen Download-Tab Tippen Sie auf „Herunterladen“ und wählen Sie „In der Epic Games-App herunterladen“. Ihr Browser fragt, ob Sie die APK für die Epic Games-App herunterladen möchten. Bestätigen Sie dies. Als nächstes erhalten Sie wahrscheinlich eine beängstigende Warnung, die besagt, dass Ihr Browser (dh Chrome) die Installation unbekannter Apps nicht zulässt und Sie auffordert, die Erlaubnis zu erteilen. Erteilen Sie Chrome/Ihrem Browser die Erlaubnis – Sie können einfach auf die Benachrichtigung tippen, um die Änderung vorzunehmen. Sie können dann das heruntergeladene APK installieren, um die Epic Games-App zu installieren.

Wenn Sie ein Samsung-Telefon haben, ist dies ein viel einfacherer Vorgang. Sie können die Epic Games-App direkt aus dem Galaxy Store herunterladen, die auf Ihrem Telefon vorinstalliert ist.

Sobald Sie die Epic Games-App haben, können Sie die App öffnen, um Fortnite zu finden. Es wird wahrscheinlich das Erste sein, was Ihnen angezeigt wird.

Öffnen Sie die Epic Games-App, tippen Sie auf Fortnite. Sie werden die App erneut herunterladen. Diesmal müssen Sie Epic Games die Erlaubnis erteilen, diese Art von App herunterzuladen, wie Sie es bei Chrome getan haben. Nach dem Download können Sie die App installieren. Sobald Sie die App öffnen – und weitere Berechtigungen erteilen – können Sie sich bei Ihrem Epic Games-Konto anmelden.

Das wars - es ist ein etwas langwieriger Prozess im Vergleich zur Installation von Google Play, aber das ist 2020 für Sie. Was Sie tun können, nachdem Sie die Epic Games-App installiert haben, ist, in die Voreinstellungen für Chrome (oder Ihren Browser) zurückzukehren und die Option zum Herunterladen von Apps aus unbekannten Quellen wieder auszuschalten, um die Sicherheit in Zukunft zu gewährleisten.