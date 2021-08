So senden Sie eine LinkedIn-Sprachnachricht

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - LinkedIn im Besitz von Microsoft versucht, neue Wege zu finden, um Sie dazu zu bringen, den Dienst tatsächlich zu nutzen.

Ein solches Beispiel dafür ist Sprachnachrichten. Es ist eine beliebte Funktion in einer Reihe von Messaging-Apps wie WhatsApp und Telegram, daher dachte LinkedIn offensichtlich, dass es auch in seinem stärker auf Unternehmen / Beschäftigung ausgerichteten Netzwerk sinnvoll ist.

In einem Blogbeitrag, in dem die Funktion angekündigt wurde , fragte LinkedIn seine Benutzer: "Haben Sie jemals eine lange Nachricht getippt und darüber nachgedacht, wie viel schneller und einfacher es wäre, sie laut auszusprechen?" Es fügte dann hinzu: "Um Ihnen mehr Möglichkeiten zu bieten, Konversationen zu führen, haben wir jetzt die Möglichkeit hinzugefügt, Sprachnachrichten bis zu einer Minute in LinkedIn Messaging aufzuzeichnen und zu senden."

In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie sie verwenden, für den Fall, dass Sie die LinkedIn-App jemals verwenden und plötzlich den Juckreiz bekommen, Ihren Verbindungen eine Sprachnachricht zu senden.

LinkedIn hat zum ersten Mal seit Jahren einen komplett neuen Look

LinkedIn lässt Sie endlich blockieren: So gehts

Öffnen Sie zunächst die LinkedIn-App auf Ihrem Smartphone. Befolgen Sie dann diese vier einfachen Schritte:

Öffnen Sie Ihre Nachrichten, indem Sie auf das Nachrichtensymbol in der oberen rechten Ecke tippen Tippen Sie auf das Mikrofonsymbol in der mobilen Messaging-Tastatur. Tippen und halten Sie das Mikrofon im Kreis, um Ihre Sprachnachricht aufzunehmen. Lassen Sie Ihren Finger los, um die Sprachnachricht zu senden.

Um eine Sprachnachricht vor dem Senden abzubrechen, ziehen Sie Ihren Finger vom Mikrofonsymbol weg, während Sie es gedrückt halten.

Gehen Sie zu Ihrem LinkedIn-Posteingang, öffnen Sie alle neuen Nachrichten, und wenn Sie eine Sprachnachricht sehen, klicken Sie auf die Wiedergabeschaltfläche. Voila!

Es ist seit Sommer 2018 verfügbar, als es erstmals für beide großen mobilen Plattformen auf den Markt kam.

Laut LinkedIn eignen sich Sprachnachrichten hervorragend, um „längere oder komplexere Ideen zu erklären, ohne die Zeit und den Aufwand für das Eingeben und Bearbeiten einer Nachricht“. Außerdem fügte es hinzu: "Wenn Sie mit Ihrer eigenen Stimme sprechen, können Sie eine persönlichere Verbindung aufbauen und effektiv kommunizieren."

Cool.

Beste Android Apps 2021: Der ultimative Leitfaden von Maggie Tillman · 25 August 2021

Sprachnachrichten sind in der LinkedIn-App für iOS und Android verfügbar. Sie können Sprachnachrichten auf dem Handy und im Web empfangen.

Oh, und Ihre Nachrichten können bis zu einer Minute lang sein.