34 Tech-Marken, die spektakulär Pleite gegangen sind oder aus der Existenz verschwunden sind

(Pocket-lint) - Im Laufe der Jahre sind Tech-Start-ups und -Giganten gekommen und gegangen. In der sich ständig wandelnden Welt der Technologie muss ein Unternehmen mehr tun, als nur mit der Zeit zu gehen, um zu bestehen.

Wir haben in den letzten Jahrzehnten gesehen, wie selbst große Unternehmen Pleite gegangen sind und selbst die vielversprechendsten Produkte können im Handumdrehen veraltet sein.

Wir haben die Geschichtsbücher durchforstet, um einige der interessantesten Unternehmen auszugraben, die untergegangen sind, obwohl sie in ihrer Blütezeit an der Spitze der Branche standen.

Betriebsjahre: 1985 - 2010

Schicksal: Die Konkurrenz von Netflix und anderen Video-on-Demand-Diensten führte schließlich zum Untergang von Blockbuster. 2010 musste das Unternehmen Insolvenz anmelden.

Am bekanntesten für: Heimkino- und Spieleverleih

Blockbuster war ein in den USA ansässiges Unternehmen, das den Verleih von Heimfilmen und Videospielen über stationäre Geschäfte anbot.

Es wurde in den 1990er Jahren weltweit bekannt, litt jedoch später unter der Konkurrenz von Netflix und anderen Video-on-Demand-Diensten.

Blockbuster lehnte im Jahr 2000 ein Verkaufsangebot von Netflix für 50 Millionen US-Dollar ab, musste jedoch 2010 Insolvenz anmelden, nachdem der Umsatz in den folgenden Jahren zurückgegangen war.

Betriebsjahre: 1982 - 2009

Schicksal: SyQuest hatte in den 1990er Jahren mit der Popularität von Zip-Laufwerken und beschreibbaren CDs zu kämpfen. Der Umsatz ging zurück und 1998 meldete SyQuest Ende 1998 Insolvenz an.

Am besten bekannt für: Datenspeicher mit herausnehmbaren Kassetten

SyQuest war ein früher Hersteller von Festplattenlaufwerken für PCs. Das Unternehmen produzierte auch Kassettenlaufwerke, die es zum beliebtesten Mittel für die Übertragung großer digitaler Dokumente an professionelle Drucker machten.

In den späten 1990er Jahren begann SyQuest in einem Markt zu kämpfen, in dem Zip-Laufwerke und beschreibbare CDs an Popularität und Kapazität gewannen. Auch der Online-Dateitransfer über FTP erwies sich für Firmenanwender als besseres System, und der Verkauf von SyQuest-Produkten ging zurück. Aufgrund zunehmender finanzieller Verluste musste SyQuest 1998 Insolvenz anmelden.

Betriebsjahre: 1980 - 2013

Schicksal: 2008 von EMC gekauft

Am bekanntesten für: das ZIP-Laufwerk (im Bild)

Damals, als physische Medien ein wichtiger Bestandteil der Computerwelt waren, war Iomega ein großer Name in der Branche.

Dieses Unternehmen stellte eine Reihe verschiedener Speicherlösungen her, um die bescheidene 3,5-Zoll-Diskette zu ersetzen.

Das bekannteste Produkt von Iomega war das Zip-Laufwerk - ein Festplattenspeichersystem mit hoher Kapazität, das mit einer Kapazität von 100 MB begann, später jedoch schwindelerregende Höhen von 750 MB erreichte. Wie viele andere Speichermedien litt auch das bescheidene Zip-Laufwerk später unter den Händen von CDs und DVDs, was dazu führte, dass es Anfang der 2000er Jahre in Ungnade fiel.

Iomega versuchte, sich mit verschiedenen neuen Produkten wie MP3-Playern, externen Festplatten und NAS-Geräten über Wasser zu halten, aber keines davon war erfolgreich genug.

Trotz der Probleme wurde Iomega 2008 von EMC für 213 Millionen US-Dollar aufgekauft und seine Produkte 2013 in LenovoEMC umbenannt.

Betriebsjahre: 1999 - 2001

Schicksal: 2001 gezwungen, wegen eines US-Urheberrechtsverletzungsurteils zu schließen

Napster wurde ursprünglich als bahnbrechender Peer-to-Peer-Filesharing-Dienst gegründet, der es Benutzern ermöglichte, digitale Dateien, normalerweise Lieder, über das Internet zu teilen.

Es war zu dieser Zeit ein bahnbrechender Dienst, aber das Unternehmen geriet bald in rechtliche Schwierigkeiten wegen Urheberrechtsverletzungen.

Napster musste den Betrieb einstellen und Insolvenz anmelden. Die Marke und das Logo von Napster wurden schließlich von Roxio übernommen, das die Marke als Napster 2.0 neu startete.

Später wurde das neue Napster für 121 Millionen US-Dollar von Best Buy gekauft und 2011 mit Rhapsody fusioniert. 2016 wurde der Marke Napster neues Leben eingehaucht und agiert heute als Spotify-Konkurrent.

Betriebsjahre: 1982 - 2013

Schicksal: Compaq wurde 2002 von HP für 25 Milliarden US-Dollar übernommen

Am besten bekannt für: PCs

Compaq wurde ursprünglich 1982 gegründet und konzentrierte sich hauptsächlich auf die Entwicklung und den Verkauf von Computern und verwandten Produkten.

Compaq war insbesondere das erste Unternehmen, das den IBM Personal Computer legal zurückentwickelte und in den 1990er Jahren zum größten Computerlieferanten dieser Zeit wurde.

Compaq hatte Mühe, mit den Computergiganten HP und Dell zu konkurrieren, und litt besonders unter den Preiskämpfen der Zeit. Das Unternehmen wurde 2002 von HP für 25 Milliarden US-Dollar übernommen und die Marke wurde von HP für Low-End-Systeme verwendet, bis sie 2013 eingestellt wurde.

Betriebsjahre: 1999-2000

Schicksal: Das Unternehmen gab in nur 18 Monaten 135 Millionen US-Dollar Risikokapital aus und wurde am 18. Mai 2000 unter Konkursverwaltung gestellt und liquidiert

Am bekanntesten für: Online Fashion und als einer der ersten spektakulären Misserfolge des Dotcom-Booms

Boo.com war ein britisches Unternehmen, das 1999 gegründet wurde und Markenmodeprodukte über das Internet verkaufte. Dies war eines der ersten Unternehmen, das während der Dotcom-Pleite zu dieser Zeit spektakulär scheiterte.

Boo.com hat sein Geschäft eingestellt, während es von Geschichten über einen verschwenderischen Unternehmenslebensstil und das Fehlen eines angemessenen Managements überflutet wurde. Es wurde seitdem viele Male als "ein klassisches Beispiel für eine gescheiterte E-Commerce-Strategie" und eine Warnung an andere ähnliche Unternehmen, die folgten, zitiert.

Betriebsjahre: 1994 - 2002

Schicksal: 3dfx ging Ende der 1990er Jahre rapide zurück und wurde nach dem Konkurs im Jahr 2002 von Nvidia hauptsächlich für geistige Eigentumsrechte erworben.“

Am bekanntesten für: Grafikchips

3dfx Interactive war in den 1990er Jahren ein großer Name in der Spielewelt. Das Unternehmen stellte hauptsächlich 3D-Grafikprozessoren und dann Grafikkarten her, von denen die beliebtesten Voodoo und Voodoo2 waren.

3dfx Interactive litt in späteren Jahren und ging schließlich im Jahr 2002 in Konkurs, als es von Nvidia für die geistigen Eigentumsrechte erworben wurde.

Betriebsjahre: 1975-1982

Schicksal: 1982 in Konkurs und Konkurs geendet.

Am besten bekannt für: DMC-12-Auto (wie in Zurück in die Zukunft verwendet)

Die DeLorean Motor Company (DMC) war ein Automobilunternehmen, das vielleicht am bekanntesten für den Sportwagen DeLorean DMC-12 war, der in der Filmtrilogie Zurück in die Zukunft stark vertreten war.

Das Unternehmen wurde ursprünglich 1975 von John DeLorean gegründet. John DeLorean war in der Branche als fähiger Ingenieur und Geschäftsinnovator bekannt.

Er verließ sich auch bekanntermaßen stark auf die britische Regierung, um das Start-up in Höhe von rund 120 Millionen US-Dollar zu finanzieren, mit dem Versprechen, seine Produktionsstätten in Nordirland zu bauen. Die britische Regierung versuchte verzweifelt, Arbeitsplätze in Nordirland zu schaffen und die damalige Gewalt zu unterdrücken.

Trotz der Finanzierung und Unterstützung begannen mangelnde Nachfrage, Kostenüberschreitungen und ungünstige Wechselkurse dem Geschäft schließlich zu schaden. In einem verzweifelten Versuch, das Unternehmen am Leben zu erhalten, wurde John DeLorean sogar gefilmt, als er scheinbar Geld für die Teilnahme am Drogenhandel annahm und den Drogendeal mit verdeckten FBI-Agenten diskutierte. Später wurde er von allen Anklagen freigesprochen, aber sein Geschäft lag in Trümmern und DMC ging 1982 in Konkurs.

Betriebsjahre: 1951 - 2008

Schicksal: Wang Labs ist wahrscheinlich gescheitert, weil es sich auf Computer für die Textverarbeitung spezialisiert hat und sich in den 1980er Jahren nicht an die Ära der Allzweck-PCs angepasst hat.

Am bekanntesten für: Textverarbeitungsprogramme und PCs

Wang Laboratories wurde ursprünglich 1951 gegründet, erreichte jedoch in den 1980er Jahren seinen Höhepunkt, als es einen Jahresumsatz von über 3 Milliarden US-Dollar erzielte und über 33.000 Mitarbeiter beschäftigte.

Das Hauptaugenmerk von Wang Labs lag auf Computern für die Textverarbeitung und es war durchweg erfolgreich, als dies das war, was die Industrie brauchte.

Später jedoch brach der Markt für eigenständige Textverarbeitungssysteme zusammen, als der Personal Computer begann, sich durchzusetzen. Wang Laboratories versäumten es, sich der Zeit anzupassen und zu ändern, um die Bedrohung durch PCs mit Textverarbeitungssoftware zu erkennen. Daraufhin musste das Unternehmen 1992 Insolvenz anmelden.

Wang Laboratories wurde von Getronics übernommen und dann 2007 an KPN und 2008 an CompuCom verkauft, bevor es nach dieser Zeit im Wesentlichen aufhörte, als eigenständige Marke oder Abteilung zu existieren.

Betriebsjahre: 1998 - 2001

Schicksal: Das Unternehmen verlor bei den meisten Verkäufen Geld und führte in der Folge eine kurze Existenz, um ein weiteres Opfer der Dotcom-Blase zu werden.

Am bekanntesten für: Online-Heimtierbedarf

Pets.com war ein Internetunternehmen, das während des Dotcom-Booms Heimtierbedarf online verkaufte. Das Unternehmen konnte sich anfangs aufgrund der anfänglichen Aufmerksamkeit gut verkaufen, aber dank schwacher Geschäftsgrundlagen verlor es bei den meisten dieser Verkäufe Geld. Dieses schlechte Finanzmanagement würde schließlich den Untergang des Unternehmens bedeuten.

Wie Boo.com wurde Pets.com zu einem der spektakulären Fehlschläge der Dotcom-Boom-Ära. Sein Untergang brachte auch über 300 Millionen US-Dollar an Investitionskapital mit sich, das das Unternehmen während der Startphase erworben hatte.

Betriebsjahr: 1996 - 2001

Schicksal: Das Unternehmen verlor über 800 Millionen US-Dollar und musste 2001 schließen, wobei 2.000 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verloren.

Am bekanntesten für: Online-Lebensmittelliefergeschäft

Webvan wurde 1996 während des Höhepunkts der Dotcom-Blase gegründet. Das Unternehmen war ein Online-Lebensmittelgeschäft, das Produkte direkt zu den Kunden nach Hause lieferte. Webvan versuchte einen aggressiven Expansionsplan, der auf ein schnelles Wachstum in 26 Städten abzielte, was zu massiven Ausgaben führte. Das Unternehmen erreichte im Jahr 2000 mit einem Umsatz von 178,5 Millionen US-Dollar seinen Höhepunkt, hatte aber auch enorme Ausgaben von 525,4 Millionen US-Dollar verbucht.

Der erzwungene Versuch eines schnellen Wachstums führte dazu, dass das Unternehmen weit über 800 Millionen US-Dollar verlor, was es 2001 zur Schließung und zur Insolvenz anmelden musste, wobei 2.000 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verloren. WebVan war möglicherweise seiner Zeit mit einem Service weit voraus, der heute von Amazon und anderen erfolgreich durchgeführt wird.

Betriebsjahre: 1998 - 2001

Schicksal: Kozmo, ein weiteres Unternehmen, das nach dem Platzen der Dotcom-Blase scheiterte, musste 2001 seine Türen schließen.

Bekannt für: Online-Lieferservice

Kozmo.com war ein mit Risikokapital finanziertes Online-Unternehmen, das kühne Versprechungen machte, eine Vielzahl von Produkten, darunter Videos, Spiele, DVDs, Musik und vieles mehr, innerhalb einer Stunde kostenlos zu liefern. Es war seiner Zeit im Wesentlichen weit voraus, scheiterte aber leider, als die Dotcom-Blase platzte.

Viele Mitarbeiter von Kozmo.com entdeckten das Versagen des Unternehmens erst, als sie zu ihrer Schicht kamen und die Haustüren verschlossen vorfanden.

Betriebsjahre: 1999 - 2016

Schicksal: Im Jahr 2008 gab die Site bekannt, dass sie in den letzten 12 Monaten 47% der einzelnen Benutzer verloren hatte. Im Jahr 2016 wurde Friends Reunited nach 16 Jahren Betrieb geschlossen.

Am bekanntesten für: Soziale Netzwerke

Die Friends Reunited-Site wurde ursprünglich von einem Ehepaar erstellt, das von zu Hause aus arbeitet, um eine Social-Networking-Site zu erstellen, die darauf abzielt, alte Freunde wieder zu vereinen und Menschen dabei zu helfen, Liebe und Beschäftigung zu finden. Die Benutzer mussten eine jährliche Gebühr zahlen, konnten dann jedoch Informationen über sich selbst veröffentlichen, die von anderen durchsucht werden konnten.

Bis 2005 war Friends Reunited so populär geworden, dass es über 15 Millionen Nutzer hatte und von der britischen Fernsehgesellschaft ITV plc für 120 Millionen Pfund gekauft wurde. Zwei Jahre später machte die Site einen Gewinn von 22 Millionen Pfund, aber ihre Bewertung begann in den folgenden Monaten und Jahren dramatisch zu sinken. Mit dem Aufstieg von Linkedin, Facebook und anderen kostenlosen Websites begann die Benutzerbasis von Friends Reunited zu sinken und im Jahr 2016 musste die Website geschlossen werden.

Betriebsjahre: 1994 - 2009 (Yahoo Geocities Japan existiert noch)

Schicksal: Im Jahr 2009, ungefähr zehn Jahre nach dem Kauf von GeoCities durch Yahoo! es wurde geschlossen, obwohl es immer noch 38 Millionen Benutzer hatte.

Am bekanntesten für: Früher Webhosting-Service

GeoCities war ein Webhosting-Dienst, der ursprünglich 1994 gegründet wurde. Bis 1999 war es die am dritthäufigsten besuchte Website der Welt. Ungefähr zu dieser Zeit wurde GeoCities von Yahoo! für 3,57 Milliarden Dollar. Zwei Jahre später erzielte GeoCities keinen Gewinn und meldete offiziell einen Verlust von 8 Millionen US-Dollar zum Jahresende.

Yahoo! versuchte, verschiedene Änderungen vorzunehmen, um die Gewinne zu verbessern, aber trotz seiner Popularität kämpfte GeoCities weiter. Im Jahr 2009 wurde GeoCities in die zunehmende Liste von Diensten aufgenommen, die von Yahoo! geschlossen wurden. und die Benutzer wurden ermutigt, stattdessen zum kostenpflichtigen Hosting-Service des Unternehmens zu wechseln.

Betriebsjahre: 1995 - 2002

Schicksal: 1999 hat Yahoo! erwarb Broadcast.com für 5,7 Milliarden US-Dollar und stellte den Dienst drei Jahre später ein.

Am bekanntesten für: Internetradio

Broadcast.com wurde 1995 als Internetradio-Unternehmen gegründet, das im Internet schnell an Popularität gewann, so dass es vier Jahre später von Yahoo! für 5,7 Milliarden Dollar.

Die Site und ihre Dienste wurden später Teil von Yahoo! Broadcast Services, die später im Jahr 2002 eingestellt wurden.

Betriebsjahre: 1937 - 2008

Schicksal: Die Polaroid Corporation wurde 2001 für bankrott erklärt und die "neue" Polaroid, die aus der Asche kam, wurde 2008 selbst für bankrott erklärt.

Am bekanntesten für: Sofortbildkameras

Polaroid war ein amerikanisches Unternehmen, das ursprünglich 1937 gegründet wurde und vor allem für seinen Sofortbildfilm und seine Kameras bekannt ist. Zu seiner Blütezeit beschäftigte das Unternehmen 21.000 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 3 Milliarden US-Dollar.

Während des Zweiten Weltkriegs entwarf das Unternehmen mehrere clevere Produkte für die alliierten Streitkräfte, darunter ein Infrarot-Nachtsichtgerät, aber es waren die Sofortbildkameras des Unternehmens, die ursprünglich in den 1950er und 1960er Jahren auf den Markt kamen, die sich wirklich einen Namen machten.

In späteren Jahren sollte das Aufkommen neuer Technologien die Welt der Fotografie verändern. Neue Entwicklungen wie die einstündige Filmentwicklung, Camcorder und vor allem Digitalkameras würden die Faszination für Sofortbildkameras schwinden lassen. Infolgedessen meldete das Unternehmen 2001 Insolvenz an. Ein neues Unternehmen sollte aus der Asche auferstehen, aber auch dieses meldete 2008 Insolvenz an.

Betriebsjahre: 1973 - Heute (jetzt Ein-Mann-Unternehmen)

Schicksal: Sinclair erlebte im Laufe der Jahre verschiedene Erfolge und Misserfolge. Aufgrund finanzieller Schwierigkeiten verlor das Unternehmen 1985 damit seine Rechte an Amstrad. Sinclair Research Ltd existiert noch immer als Ein-Mann-Unternehmen.

Am bekanntesten für: ZX Spectrum / C5 Elektrofahrzeug

Sinclair ist ein Unternehmen für Unterhaltungselektronik, das ursprünglich 1973 gegründet wurde. Das Unternehmen hatte im Laufe der Jahre viele verschiedene Namen, aber in den 1980er Jahren wurde das ZX Spectrum auf den Markt gebracht und machte Sinclair zu einem bekannten Namen. Der ZX Spectrum, Großbritanniens meistverkaufter Computer der damaligen Zeit, würde das Unternehmen zu schwindelerregenden Erfolgshöhen führen.

Trotzdem führten finanzielle Schwierigkeiten in den 1980er Jahren dazu, dass das Unternehmen seine gesamte Computerproduktpalette und den Markennamen "Sinclair" 1986 für 5 Millionen Pfund an Amstrad verkaufte.

Das Unternehmen existierte weiter, aber mit zunehmenden Verlusten sah die Zukunft ungewiss aus und 1997 war Clive Sinclair selbst der einzige Mitarbeiter. Im Laufe der Jahre folgten verschiedene Erfindungen und Geräte, darunter das Elektrofahrzeug C5 und der X-1 .

Betriebsjahre: 1888 - heute

Schicksal: Im Jahr 2012 meldete Kodak Insolvenz an und sollte die Herstellung von Digitalkameras, Pocket-Videokameras und digitalen Bilderrahmen einstellen und sich auf den Markt für digitale Bildgebung für Unternehmen konzentrieren. Später verkaufte Kodak viele seiner Patente an verschiedene Unternehmen, darunter Apple, Google, Facebook und mehr.

Am besten bekannt für: Film und Kameras

Kodak ist wahrscheinlich eines der bekanntesten und ältesten Unternehmen auf dieser Liste von Unternehmen, die scheitern. Es wurde ursprünglich 1888 gegründet und hat es im 20. Jahrhundert geschafft, sich zum dominierenden Namen in der Fotoindustrie zu entwickeln.

Kodak konnte leider nicht mit der Zeit der digitalen Fotografie Schritt halten und begann in den 1990er Jahren finanziell zu kämpfen. Trotz verschiedener Versuche, das Geschäftsmodell zu ändern, litten die Gewinne weiter und das Unternehmen musste 2012 Insolvenz anmelden.

Kodak verkaufte daraufhin den Großteil seiner Patente an Apple, Google, Facebook und andere für 525.000.000 US-Dollar. Es entstand dann aus der Insolvenz, um das Geschäft in den Bereichen Verpackung, Druck, grafische Kommunikation und professionelle Dienstleistungen fortzusetzen.

Betriebsjahre: 1994 - 1999

Schicksal: Netscape wurde von AOL übernommen, veröffentlichte jedoch zuvor den gesamten Quellcode für seinen Browser und gründete die Mozilla-Organisation, die später Firefox herausbringen sollte. Netscape wurde 2008 als Browser eingestellt, aber die Marke existierte weiter und ist derzeit eine nicht operative Tochtergesellschaft von Facebook.

Am bekanntesten für: Internetbrowser

Netscape war einer der ersten und vielleicht beliebtesten Browser der frühen Tage des World Wide Web.

In seiner Blütezeit, Mitte der 90er Jahre, hatte der Browser einen Marktanteil von 90 Prozent, verlor aber später gegen Microsofts Internet Explorer. 2006 hatte Netscape nur noch ein Prozent Marktanteil.

Netscape wurde von AOL übernommen, wo die Entwicklung bis 2007 fortgesetzt wurde, dann aber aufhörte zu existieren. Die Marke Netscape existierte jedoch in der einen oder anderen Form weiter und ist derzeit eine nicht operative Tochtergesellschaft von Facebook.

Betriebsjahre: 1995 - 2013

Schicksal: AltaVista war in der Anfangszeit eine der beliebtesten Suchmaschinen, so dass sie von Yahoo! im Jahr 2003, würde aber im Jahr 2013 geschlossen werden.

Am besten bekannt für: Suchmaschine

AltaVista war eine 1995 gegründete Suchmaschine, die später zu einer der beliebtesten Suchmaschinen der Zeit wurde.

In späteren Jahren verlor es jedoch, wie andere Suchmaschinen, gegen Google und trotz der Übernahme durch Yahoo! 2003 musste es 2013 geschlossen werden.

Betriebsjahre: 1992 - 2011

Schicksal: 2010 wurde Palm von HP gekauft, aber 2011 führten schlechte Verkäufe dazu, dass HP die Produktion von Palm-Produkten und der Marke einstellte.

Am bekanntesten für: Handheld-Geräte

Palm, Inc. war ein Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Personal Digital Assistants (PDAs) und anderen elektronischen Geräten konzentrierte. Die Marke ist bekannt für die Entwicklung des ersten PDA und der ersten Versionen von webOS, einem Multitasking-Betriebssystem für Smartphones.

Eine kurze Geschichte von Palm

Im Jahr 2010 wurde Palm von HP für 1,2 Milliarden US-Dollar gekauft. HP würde weiterhin eine Reihe von WebOS-Produkten entwickeln, jedoch ohne den Namen Plam. Nach schwachen Verkäufen stellte HP 2011 die Produktion von Palm-Produkten und der Marke insgesamt ein und beendete damit die 19-jährige Geschichte.

Betriebsjahre: 2012 - 2016

Schicksal: Im Jahr 2016 musste Pebble aufgrund finanzieller Probleme schließen und erstattete Kickstarter-Unterstützer. Das geistige Eigentum von Pebble wurde später von Fitbit gekauft, das auch einige der Pebble-Mitarbeiter anstellte.

Am bekanntesten für: Smartwatches

Pebble sorgte erstmals 2012 online für Aufsehen, indem es die am meisten finanzierte Kickstarter-Kampagne seiner Zeit wurde. Das Unternehmen konnte 10,3 Millionen US-Dollar für sein erstes Smartwatch-Produkt aufbringen.

Es begann dann im Jahr 2013 ernsthaft zu verkaufen und war innerhalb weniger Tage ausverkauft. Bis 2014 hatte Pebble eine Million Produkte verkauft und 2015 zwei neue Smartwatches auf den Markt gebracht, die erneut Kickstarter-Rekorde brachen, indem sie 20,3 Millionen US-Dollar von über 75.000 Unterstützern sammelten.

Trotz dieses Erfolgs hatte Pebble finanzielle Probleme und war gezwungen, Geldgeber zurückzuzahlen. 2016 musste das Unternehmen komplett schließen. Sein geistiges Eigentum wurde später von Fitbit gekauft, Mitarbeiter wechselten ebenfalls, aber die Marke Pebble würde aufhören zu existieren.

Betriebsjahre: 1928 - 2006 (als der Verkauf von Kameras eingestellt wurde)

Schicksal: 2003 fusionierte Minolta mit der Konica Corporation zu Konica Minolta. 2006 verkaufte das Unternehmen einen Teil seines SLR-Kamerageschäfts an Sony und zog sich vollständig aus dem Kamera- und Fotofilmgeschäft zurück.

Am bekanntesten für: Kameras

Minolta war ein japanischer Hersteller von Kameras und zugehörigem Zubehör. Das Unternehmen wurde ursprünglich 1928 gegründet und ist vor allem für die Herstellung der ersten 35-mm-Spiegelreflexkamera mit integriertem Autofokus bekannt. In seiner Blütezeit galt Minolta als einer der innovativsten Kamerahersteller der Welt. Vor allem in der Zeit zwischen den 1950er und 1980er Jahren. In späteren Jahren würde das Unternehmen jedoch Schwierigkeiten haben.

Im Jahr 1991 wurde festgestellt, dass das Autofokus-SLR-Design von Minolta die Patente von Honeywell verletzte, und ein Rechtsstreit kostete dem Unternehmen 127,6 Millionen US-Dollar an Schadensersatz und Rechtskosten. Einige Jahre später, im Jahr 2003, fusionierte Minolta mit Konica zu Konica Minolta Ltd. Das neue Unternehmen brauchte zu lange, um in den digitalen SLR-Markt einzusteigen und mit der Zeit Schritt zu halten. Infolgedessen litt das Geschäft und im Jahr 2006 gab Konica Minolta bekannt, dass es das Kamera- und Fotogeschäft verlassen wird und einen Teil seines SLR-Kamerageschäfts an Sony verkauft. Das Unternehmen setzt sich in anderen Gestalten fort, aber sein Name ist die Kameraindustrie größtenteils Geschichte.

Betriebsjahre: 1994 - 2008

Schicksal: 1999 forderte die Dotcom-Blase ein neues Opfer und der Aktienkurs von theGlobe.com litt stark. Im Jahr 2000 hatte das Unternehmen keinen Gewinn erwirtschaftet und war gezwungen, seinen Flaggschiff-Standort zu schließen und die meisten seiner Mitarbeiter zu entlassen.

Am bekanntesten für: Frühe soziale Netzwerke

TheGlobe.com war ein Social-Networking-Dienst, der 1994 gegründet wurde. Das Unternehmen machte Schlagzeilen, indem es an die Börse ging und die größten Gewinne am ersten Tag aller Börsengänge in der Geschichte bis zu diesem Datum veröffentlichte.

Während der Blütezeit der Dotcom-Blase schnitt theGlobe.com außerordentlich gut ab und expandierte mit dem Kauf von Computer Games Magazine, Chips and Bits und mehr. Das Unternehmen wurde auch bekannt, als einer der Gründer bei einer verrückten Nacht in der Stadt erwischt wurde – abgebildet in glänzenden Lederhosen, die auf einem Nachtclubtisch tanzten. Später wurde er "der CEO in der Plastikhose" genannt und verwendet, um die Exzesse der damaligen Dotcom-Millionäre hervorzuheben. Kurz darauf begann sich der Markt zu verändern und die Aktienkurse fielen rapide.

Das Unternehmen war von einer Reihe von Klagen betroffen, darunter Klagen wegen des Versands unerwünschter Spam-E-Mails, sechs mutmaßliche Sammelklagen von Aktionären, eine Patentverletzungsklage und mehr. Das Ergebnis dieser Maßnahmen war das Ende von theGlobe.com im Jahr 2008.

Betriebsjahre: 2005 - 2006

Schicksal: Vor seiner Einführung hatte der Gizmondo hohe Erwartungen und galt als fähig, gegen Nintendo und Sony zu konkurrieren. Am Ende war es ein totaler Misserfolg. Mit weniger als 25.000 verkauften Einheiten wurde sie von GamePro als die am schlechtesten verkaufte Handheld-Konsole der Geschichte bezeichnet. 2006 meldete das Unternehmen Insolvenz an. Während seiner Zeit hatte es über 300 Millionen Dollar Schulden angehäuft.

Am besten bekannt für: Handheld-Spielekonsole

Die Gizmondo war eine Handheld-Spielekonsole, die ursprünglich für 2005 geplant war. Von dieser Spielekonsole wurde erwartet, dass sie extrem gut abschneidet und verfügt über viele Funktionen, die sie für die damalige Zeit zu High-End-Produkten machten. Es wurde erwartet, dass es in einer Zeit, in der diese Unternehmen den Markt dominierten, mit Sony und Nintendo konkurrieren kann.

Vor der Einführung gab das Unternehmen extravagant Millionen für Werbung und Marketing aus, aber das Gerät wurde mit nur 25.000 verkauften Einheiten nur sehr selten verkauft. Das Ergebnis war ein massiver Flop, wobei der Gizmondo als "die meistverkaufte Handheld-Konsole der Geschichte" bezeichnet wurde.

Den Direktoren und Führungskräften wurden auch Verbindungen zur schwedischen Mafia oder eine kriminelle Vergangenheit nachgewiesen. Diese Ergebnisse trübten den Firmennamen weiter und das Unternehmen musste Insolvenz anmelden, nachdem es über 300 Millionen US-Dollar Schulden angehäuft hatte.

Betriebsjahre: 1997 - 2009

Schicksal: Das Unternehmen ging 2001 in Konkurs, aber die Domain etoys.com lebte weiter und ist jetzt im Besitz von Toys "R" Us.

Am bekanntesten für: Online-Spielzeugverkäufer

eToys.com war ein Einzelhandelsunternehmen, das Spielzeug online verkaufte. Das 1997 gegründete Unternehmen ging 1999 an die Börse und stieg in der Folgezeit dank seiner Beteiligung am Dotcom-Wahnsinn an Wert.

Wie andere Unternehmen dieser Zeit litt auch etoys.com unter dem Platzen der Blase und musste 2001 in Konkurs gehen. Danach erwarb KB Toys den Rest des Unternehmensvermögens für 5 Millionen US-Dollar.

Die Domain hat seitdem mehrmals den Besitzer gewechselt und ist jetzt im Besitz von Toys "R" Us.

Betriebsjahre: 1998 - 2017

Schicksal: Im Jahr 2017 brach das Unternehmen zusammen und ließ seinen Restbestand von 200 unbezahlt und arbeitslos zurück.

Am besten bekannt für: Ultra-Luxus-Handys

Vertu wurde 1998 auf den Markt gebracht und war ein britischer Hersteller von handgefertigten Luxushandys. Es wurde ursprünglich von Nokia gegründet, hat seinen Hauptsitz jedoch in Hampshire, England. Die Idee war, Telefone gezielt als Modeaccessoires zu vermarkten, wobei der Schwerpunkt eher auf Handwerk und Stil als auf Funktionalität liegt.

Vertu brachte sein Flaggschiffmodell im Jahr 2003 mit einem Telefon auf den Markt, das eine Tastatur mit 5 Karat Rubinlagern hatte. Später im Jahr 2010 brachte das Unternehmen sein erstes Smartphone mit saphirförmigen Tasten auf den Markt, das je nach benutzerdefinierten Optionen zwischen 5.000 und 17.300 GBP kostete.

Die Geräte wurden oft als technisch mangelhaft und nicht viel mehr als Bling angesehen. Trotzdem konnte das Unternehmen bis 2013 rund 350.000 Kunden gewinnen und seine Geräte wurden in Hunderten von Verkaufsstellen verkauft. Später ging das Unternehmen aus dem Geschäft, nachdem Pläne zur Rettung gescheitert waren, und schloss 2017 seine Türen, sodass 200 Mitarbeiter unbezahlt und arbeitslos blieben.

Betriebsjahre: 2008 - 2018

Schicksal: Die Social-Media-Influence-Plattform hörte 2018 auf zu existieren, nachdem sie 2014 von Lithium übernommen wurde. Dieses Unternehmen startete seinen eigenen Dienst und sah keine Notwendigkeit mehr, Klout am Laufen zu halten.

Am bekanntesten für: Ein Tool zur Messung Ihrer Reichweite/Ihrem Einfluss in sozialen Medien.

Klout wurde ursprünglich im Jahr 2008 gegründet, nachdem rund 40 Millionen US-Dollar an Investorengeldern gesammelt wurden. Es wurde entwickelt, um ein soziales Ranking-System anzubieten, mit dem Menschen ihre Online-Reputation und ihre potenzielle Reichweite auf Social-Media-Sites einschätzen können.

Ein Dienst, der oft kritisiert, aber auch in den folgenden Jahren viel genutzt wurde. Es war auch der Vorläufer der „Influencer“-Welt, in der wir heute leben.

Klout wurde 2014 von Lithium übernommen und dieses Unternehmen startete kurz darauf seinen eigenen Service, bevor es Klout 2018 schloss.

Betriebsjahre: 2001 - 2018

Schicksal: Das Unternehmen hinter StumbleUpon begann mit der Entwicklung eines neuen Tools namens Mix.com und hielt es für richtig, StumbleUpon-Konten und -Daten auf diese neuen Dienste umzustellen.

Am besten bekannt für: Als "Entdeckungs- und Werbe-Engine", die es Benutzern ermöglicht, mit einem Klick neue Teile des Webs zu entdecken.

StumbleUpon wurde 2001 in den Anfangsjahren des Internets gegründet, als der Dotcom-Boom/Bust in vollem Gange war. Es war eine der ersten Social-Media-Plattformen und ermöglichte es Benutzern, neue Teile des Webs zu entdecken, indem sie auf eine Schaltfläche klicken, anstatt auf herkömmliche Weise zu suchen.

Es funktionierte im Wesentlichen als Empfehlungsmaschine, die Benutzern neue Websites basierend auf ihrem Feedback und den ähnlichen Interessen anderer Benutzer anzeigte.

Im Jahr 2007 wurde StumbleUpon von eBay für 75 Millionen US-Dollar gekauft, zwei Jahre später kaufte es sich dann selbst zurück . Fast ein Jahrzehnt später gab einer der Gründer, Garrett Camp, bekannt, dass StumbleUpon in den neuen Dienst Mix.com des Unternehmens fusioniert wird.

Betriebsjahre: 1998 - 2001

Schicksal: Die Akzeptanz und Attraktivität von Flooz durch die Kunden erwies sich als begrenzt und die Schließung im Jahr 2001 wurde als Frühindikator für die Dotcom-Pleite angesehen.

Am bekanntesten für: Online-Währung

Flooz.com hat sich das bescheidene Ziel gesetzt, eine für Internethändler einzigartige Währung als Belohnung für treue Kunden zu etablieren, ähnlich wie Vielfliegermeilen oder Treueprämien. Diese "Flooz"-Credits können bei Händlern erworben oder direkt bei Flooz gekauft werden.

Leider erwies sich die Akzeptanz der Währung durch Händler als äußerst begrenzt und zerstörte schnell die Attraktivität. Flooz.com fiel bald dem Platzen der Dotcom-Blase zum Opfer und musste schließen. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, wurden die vor dem Ausfall erworbenen oder verdienten Flooz-Credits wertlos und nicht erstattungsfähig.

Betriebsjahre: 1976 - 2018?

Schicksal: Wie viele High Street-Einzelhändler zuvor begann Maplin die Prise im Jahr 2018 zu spüren und ging Anfang des Jahres in die Verwaltung.

Bekannt für: Verkauf einer Reihe von Elektronik, aber auch Spezialausrüstung für Bastler

Maplin (alias Maplin Electronics) ist seit den 1970er Jahren ein High-Street-Name in Großbritannien. Das Unternehmen verkaufte zahlreiche Elektronikartikel über Geschäfte im ganzen Land, wurde jedoch 2018 in die Verwaltung gezwungen, nachdem es keinen Käufer gefunden hatte.

Als Ursache des Scheiterns machte Firmenchef Graham Harris unter anderem die Konjunktur und die Brexit-Unsicherheit verantwortlich. Die unbestreitbare Dominanz von Amazon hat zweifellos auch starke Auswirkungen auf das Geschäft sowie auf viele andere Einzelhändler, die vom E-Commerce-Riesen untergraben wurden.

Im Jahr 2018 schloss Maplin mehr als 200 Geschäfte und über 2.500 Menschen verloren ihren Arbeitsplatz. Der Maplin, den jeder kannte, hörte auf zu existieren. Im Jahr 2019 startete Maplin jedoch mit einer Website neu und wird weiterhin unter dieser Marke gehandelt.

Betriebsjahre: 1999 - 2017

Schicksal: Jawbone kämpfte mit dem Wettbewerb auf dem harten Markt der Wearables und ging 2017 in Liquidation

Am bekanntesten für: Entwicklung von Bluetooth-Ohrhörern, kabellosen Lautsprechern und Fitness-Trackern

Jawbone war ein Unternehmen für Unterhaltungselektronik, das 1999 als Aliph gegründet und später in Jawbone umbenannt wurde.

Das Unternehmen konzentrierte sich auf die Entwicklung von Bluetooth-Ohrhörern, drahtlosen Lautsprechern und Fitness-Trackern sowie tragbaren Produkten. Im Laufe der Jahre erhielt das Unternehmen verschiedene Finanzierungsrunden von verschiedenen Seiten und es schien eine ganze Weile gut zu laufen. Jawbone wurde 2012 sogar mit geschätzten 1,5 Milliarden US-Dollar bewertet.

Aber Jawbone arbeitete in einem sehr Nischenmarkt, der später von Fitbit, Garmin und Apple dominiert wurde, und begann zu leiden und ging schließlich 2017 in Liquidation.

Betriebsjahre: 1933 - 2012

Schicksal: Comet ist wahrscheinlich einer der größten Verluste bei elektronischen Einzelhandelsgeschäften in Großbritannien

Am bekanntesten für: Verkauf von Produkten als "Außerstadt-Discountlager" im Vereinigten Königreich

Comet war eine in Großbritannien ansässige Elektronik-Einzelhandelskette. Es wurde ursprünglich 1933 gegründet und florierte in späteren Jahren, wobei es in den 1960er und 70er Jahren stark expandierte.

Das Unternehmen begann während der Wirtschaftskrise zwischen 2007 und 2012 zu kämpfen. Ein Preiskampf mit anderen großen Elektronikgeschäften wie Currys und Online-E-Commerce-Händlern wie Amazon würde Comet zum Verhängnis werden und es ging 2012 in die Verwaltung ein.

Betriebsjahre: 2010 - 2018

Schicksal: Nach der Übernahme durch das südkoreanische Messaging-Unternehmen Daum Kakao im Jahr 2015 schloss Path 2018 seine Türen für die Öffentlichkeit.

Am bekanntesten für: Eine Social-Media-Site zu sein, die Facebook mit einem starken Fokus auf mobile Benutzererfahrung und kleine Gruppen von Freunden konkurrieren soll.

Path wurde ursprünglich im Jahr 2010 gegründet und von einem ehemaligen Facebook-Manager und dem Schöpfer von Napster erstellt. Es hatte über 70 Millionen US-Dollar an Investitionsmitteln aufgebracht und hatte sich zum Ziel gesetzt, einen Dienst zu schaffen, der es mit Facebook aufnehmen konnte.

Path konzentrierte sich stark auf mobile Geräte und versuchte, sich von den anderen sozialen Netzwerken der Zeit zu unterscheiden, indem er die Benutzer auf 50 Kontakte beschränkte, obwohl diese Zahl schließlich auf 500 stieg.

Im Jahr 2012 sah sich das Unternehmen einigen Kontroversen und Kritik ausgesetzt, als festgestellt wurde, dass die App ohne Erlaubnis des Benutzers auf die Telefonkontakte von Benutzern zugreift und diese speichert. Ein Jahr später wurde es auch mit einer Geldstrafe von 800.000 US-Dollar belegt, weil es Daten von minderjährigen Benutzern gespeichert hatte.

Trotzdem wurde Path im Jahr 2015 vom südkoreanischen Messaging-Unternehmen Daum Kakao für eine nicht genannte Summe übernommen, dann wurde der Dienst 2018 geschlossen.