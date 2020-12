Wird ein VPN Ihre IP-Adresse ändern?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Eine der am häufigsten gestellten Fragen zu VPN-Diensten (Virtual Private Networking) ist, ob sie Ihre IP-Adresse ändern - und wenn ja, was dies tatsächlich bedeutet. Schauen wir uns beide an.

Aber zuerst wollen wir herausfinden, was eine IP-Adresse ist und warum sie wichtig ist.

Alles, was Sie mit einem Netzwerk verbinden, muss eine eindeutige Adresse haben, damit es Daten über dieses Netzwerk senden und empfangen kann. Im Internet ist diese Adresse eine IP-Adresse. Die IP steht für Internet Protocol. Jede Website, jeder angeschlossene Computer, jede Smartphone-App benötigt eine IP-Adresse, um funktionieren zu können.

Für Privatanwender und Privatanwender wird Ihnen Ihre IP-Adresse automatisch von Ihrem Internetdienstanbieter (ISP) mitgeteilt. Wenn Sie einen Router haben, gibt der ISP ihm seine eigene IP-Adresse, die für alle Geräte freigegeben wird, mit denen er verbunden ist (Ihr Router gibt dann jedem dieser Geräte seine eigene IP-Adresse und leitet jedes Datenpaket an das entsprechende Gerät weiter , weshalb es als Router bezeichnet wird). Wenn es sich um ein eigenständiges Gerät wie ein Smartphone handelt, ist es für dieses Gerät eindeutig.

Ihre IP-Adresse kann verwendet werden, um zu identifizieren, wer Ihr Internetdienstanbieter ist und wo Sie sich befinden. Dieser Standort ist von Internetanbieter zu Internetanbieter unterschiedlich. Unsere IP-Adresse sagt Ihnen beispielsweise nur, dass wir uns irgendwo in Großbritannien befinden. Andere ISPs haben bestimmte IP-Adressblöcke für bestimmte Teile des Landes, sodass Ihre IP-Adresse möglicherweise angibt, in welcher Stadt Sie sich befinden.

Das Auffinden anhand Ihrer IP-Adresse wird häufig verwendet, um den Inhalt einzuschränken. Diese "Dieser Inhalt ist in diesem Gebiet nicht verfügbar" -Nachrichten auf YouTube oder die "Diese Seite ist für Benutzer in der Europäischen Union nicht verfügbar" -Seiten auf Websites? Sie identifizieren Ihren Standort anhand Ihrer IP-Adresse und fahren Sie herunter.

IP-Adressen werden auch von Werbenetzwerken gesammelt und zusammen mit anderen Kennungen wie Tracking-Cookies verwendet, um ein Bild Ihrer Surfgewohnheiten zu erstellen.

Und IP-Adressen können in Vorladungen verwendet werden, die Internetdienstanbieter dazu zwingen, die Identität ihrer Kunden preiszugeben. Das ist ein echtes Problem in repressiven Regimen, in denen eine bloße Kritik an den Behörden Sie ins Gefängnis bringen kann.

Es gibt dir eine andere. Wenn Sie über ein VPN verbunden sind, werden Ihre Internetdaten nicht direkt an die Site oder den Dienst weitergeleitet, den Sie besuchen. Es wird an den VPN-Server gesendet und dieser Server stellt dann eine Verbindung zur Site oder zum Dienst her (manchmal über mehrere andere Server, um noch mehr Datenschutz zu gewährleisten). Die Site oder der Dienst sieht die IP des Servers, nicht Sie. Während Sie also von Birmingham, Belfast oder Boston aus surfen, glaubt die Site, dass Sie sich in Bangalore, Bulgarien oder Belgien befinden.

Sie sind schwerer zu verfolgen, schwerer zu verfolgen und können auf Inhalte zugreifen, die nur für Personen verfügbar sind, die von dem Ort aus, von dem aus Sie eine Verbindung herstellen, eine Verbindung herstellen.

Ja, aber nur als Teil einer umfassenderen Sicherheitsstrategie: Wenn Sie in einem VPN im Internet zoomen, aber bei Facebook angemeldet sind oder mit Malware gefüllte Software aus dunklen Ecken des Webs herunterladen, machen Sie die beste Arbeit des VPN rückgängig . Wenn Datenschutz wichtig ist, bedeutet dies browserbasierte Sicherheit und die Vermeidung sozialer Netzwerke.

Sie werden Ihre echte IP-Adresse wieder mit den von Ihnen besuchten Websites oder Diensten teilen.

Nicht gewöhnlich. Wenn Sie den besten VPN-Dienst ausgewählt haben, gilt eine Richtlinie ohne Protokollierung. Dies bedeutet, dass keine Aufzeichnungen über irgendetwas geführt werden, einschließlich der IP-Adressen der Kunden. Sobald Sie die Verbindung trennen, vergisst der VPN-Dienst, dass Sie jemals dort waren.

Schreiben von Carrie Marshall. Bearbeiten von Dan Grabham.