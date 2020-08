So verwenden Sie ein VPN, um sich online zu schützen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Virtual Private Networks oder VPNs gibt es schon seit vielen Jahren. Traditionell wurden sie für sichere Verbindungen in Unternehmensnetzwerke verwendet, entweder für den Zugriff auf Dateisysteme oder für geschäftliche E-Mails.

Angesichts der zunehmenden Internetnutzung seit ihrer Gründung nutzen viele Benutzer sie jetzt, um ihre Präsenz im Cyberspace zu sichern, indem sie ihre IP-Adresse für andere Benutzer maskieren und ihre Aktivitäten unsichtbar machen.

Hier sehen wir uns eine Reihe von Anwendungen für VPNs an, die häufiger verwendet werden. Die Rechtmäßigkeit einiger dieser Aktivitäten kann als fraglich angesehen werden. Gehen Sie daher auf eigenes Risiko vor.

In letzter Zeit wurde in der Presse mehr über Regierungen und Hacker berichtet, die sich online mit den Aktivitäten einer Person befassen. Während der Großteil davon nur im Interesse der nationalen Sicherheit durchgeführt wird, möchten Sie möglicherweise Ihre Sichtbarkeit auf Organisationen und Einzelpersonen beschränken, indem Sie ein VPN verwenden, um Ihre Aktivitäten vor anderen zu schützen.

Stellen Sie für ultimativen Schutz sicher, dass der von Ihnen ausgewählte VPN-Anbieter keine Protokolle der Aktivitäten seiner Benutzer speichert. Einige tun dies, also stellen Sie sicher, dass Sie es überprüfen.

Viele Online-Dienste wie BBC iPlayer, Netflix und sogar der Apple Store sind an einen bestimmten geografischen Standort gebunden. Bei Streaming-Diensten ist dies normalerweise auf die Lizenzierung von Programmen zurückzuführen. Ein Sender zahlt häufig für das Recht, eine bestimmte Sendung in einer bestimmten Region zu senden, und der Zugang dazu ist daher auf die jeweilige Region beschränkt.

Durch die Verwendung eines VPN kann diese Einschränkung umgangen werden, indem beispielsweise über einen in den USA ansässigen VPN-Server von Großbritannien aus auf Netflix zugegriffen wird, wodurch der Zugriff auf Programme nur in den USA ermöglicht wird. Gleiches gilt für den Zugriff auf den BBC iPlayer von außerhalb Großbritanniens, jedoch über einen britischen VPN-Server.

Oft unterwegs? Möchten Sie über das WLAN in Ihrem örtlichen Café auf vertrauliche Geschäftsinformationen zugreifen? Wir empfehlen, in dieser Situation ein VPN zu verwenden, da normalerweise nicht bekannt ist, wer sich noch in diesem Netzwerk befindet.

Sie verfügen möglicherweise über die Hardware und das Wissen, um Daten zu ermitteln, die über das öffentlich geöffnete WLAN gemeinsam genutzt werden. Dies ist sicherlich der Fall, wenn Sie häufig unterwegs Online-Banking betreiben.

Wenn Sie auf der Arbeit oder im College sind und die wichtige eBay-Auktion überprüfen müssen, auf die Sie bieten, eBay jedoch von Ihrem Standort aus blockiert ist, können Sie ein VPN verwenden, um das Problem zu umgehen.

Manchmal können Sie mit einem VPN diese Einschränkung umgehen und sicherstellen, dass Sie diese Auktion für das fehlende Optimus Prime-Modell aus Ihrer Sammlung gewinnen.

Gespräche über VoIP-Dienste wie Skype können relativ leicht gehackt werden, wenn Sie sich in einem öffentlichen Wi-Fi-Netzwerk befinden. Die Verwendung eines VPN erschwert es denjenigen, die Ihre persönlichen Daten möglicherweise nicht kennen möchten, erheblich, zuzuhören.

Es ist wichtig zu entscheiden, was Sie am meisten von einem VPN erwarten, da dies entscheidet, welche Funktionen Sie am meisten schätzen. Wenn Sie einer der 37 Prozent sein möchten, die einen aus Datenschutzgründen verwenden - beispielsweise um Dienstanbieter daran zu hindern, Ihre Surfgewohnheiten zu verkaufen -, sollten Sie sich über die internen Richtlinien des Unternehmens informieren. Wenn Sie Ihre Daten nur vor Personen in Ihrem lokalen Netzwerk verbergen möchten, sind Sie möglicherweise mit einer breiteren Produktpalette zufrieden.

Während einige VPNs eine monatliche Gebühr erheben, bieten eine Handvoll eine kostenlose Stufe an. Lesen Sie unbedingt die Funktionsübersicht. Eine Testphase kann eine nützliche Methode sein, um zu entscheiden, ob ein Service für Sie geeignet ist. Wenn ein kostenloser Service jedoch zu gut klingt, um wahr zu sein, ist dies wahrscheinlich der Fall.

Stellen Sie sicher, dass Sie eine auswählen, der andere vertrauen. Sie können sich unsere Funktion " Beste VPNs" ansehen , in der die besten VPNs auf dem Markt aufgeführt sind. Wenn Sie nach einer alternativen Ansicht oder weiteren Details suchen, können Fans von Reddit im Subreddit VPNReviews nach praktischen Erfahrungen suchen .

Wenn Sie ein VPN verwenden, um zu verhindern, dass Dritte Daten in Ihrem Browserverlauf aufbauen, möchten Sie sicherstellen, dass Ihr Anbieter nicht dasselbe tut. Lesen Sie das Kleingedruckte, überprüfen Sie die Bewertungen und verwenden Sie Suchmaschinen, um zu sehen, was andere über die Protokollierungsrichtlinie des VPN sagen.

Befürworter des Datenschutzes sprechen sich gegen die Wahl eines VPN aus, das sich in der "14 Eyes" -Liste der nachrichtendienstlichen Nationen befindet. Die amerikanische Regierung könnte beispielsweise ein Unternehmen auffordern, seine Kundendaten im Rahmen von Untersuchungen zu übergeben. Denken Sie daran, wenn Sie sich wegen Snooping-Bedenken ein VPN ansehen.

Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wie Sie das VPN auf Ihrem Gerät einrichten. Einige Anbieter bieten Apps für iPhone und Android an. Wenn Ihr Hauptanliegen das mobile Surfen ist, überprüfen Sie die verfügbaren Apps. Wenn Sie eine Version hauptsächlich für Windows verwenden möchten, müssen Sie sich ebenfalls keine Gedanken über die mobilen Apps machen.

ThatOnePrivacySite bietet eine VPN-Vergleichstabelle , mit der Sie den von Ihnen ausgewählten Anbieter nachschlagen können. Wenn Ihr Hauptanliegen der Datenschutz ist, prüfen Sie, ob Sie sich über Probleme im Klaren sind.

Nur weil Sie in einem VPN sind, heißt das nicht, dass Sie sicher sind. Untersuchungen von High-Tech Bridge ergaben, dass einige VPNs veraltete oder unsichere Verschlüsselung verwenden. Das Unternehmen führt einen kostenlosen Online-Checker durch , um die Verbindung zu testen. Dies ist besonders ideal, wenn Sie eine kostenlose Testversion haben.

Wie bei jeder Sicherheitsmethode kann nur so viel helfen. Ein VPN hindert Sie nicht daran, Kreditkartendaten in einem E-Mail-Betrug weiterzugeben oder Ihre Festplatte in einem Flughafen zu verlieren. Befolgen Sie die gleichen grundlegenden Sicherheitsregeln wie ohne den Dienst.

Schreiben von Steve Dye. Bearbeiten von Dan Grabham.