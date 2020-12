47 der lustigsten versehentlichen Bildsuchen, die Sie sehen werden

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie jemals ein Foto im Web finden mussten, wissen Sie, wie wunderbar und leistungsstark die Google Bildsuche sein kann. Eine schnelle Suche und Sie können im Grunde alles finden. Die Bildanalysealgorithmen von Google werden von Tag zu Tag intelligenter, sodass Bilder besser als je zuvor verstanden werden.

Ein Fehler in Ihrer Suche kann jedoch zu lustigen Ergebnissen führen. Wir haben einige der unterhaltsamsten Probleme bei der Bildsuche aufgespürt, die das Internet zu bieten hat.

Begleiten Sie uns auf eine Reise voller Kichern und guter Zeiten und bedanken Sie sich bei den Twitter-Nutzern, die so freundlich waren, ihre Fehler mit der Welt zu teilen.

Birkensocks

Birkenstocks sind eine Marke für Sandalen und jeder weiß, dass es eine Sünde ist, Sandalen und Socken zusammen zu tragen, aber vielleicht sind diese Sandalensocken akzeptabel? Julia war sicherlich nicht enttäuscht von ihrem Fund, aber vielleicht wäre sie es, wenn sie etwas in ihrem Weihnachtsstrumpf finden würde.

Nerd Stark

Ein weiteres zufälliges Game of Thrones-Bild hat seinen Weg in unsere Liste gefunden, indem Eddard Stark in einen massiven Nerd verwandelt wurde. Vielleicht hätte er seinen Kopf behalten, wenn er beim Lesen von Büchern geblieben wäre.

Bartagamenbabys

Bartagamen sind ziemlich großartige Kreaturen. Wir sind uns nicht sicher, ob wir sie Babes nennen würden, aber dieses ist zweifellos ein atemberaubendes Beispiel.

Katzen-Eulen

Seit den Tagen der ersten Katze, die nach "Ich kann Cheeseburger fragen" fragte, waren Katzen Gegenstand vieler lustiger Meme und Internetbilder. Katzeneulen sind für Glucksen weitaus nützlicher als für die Lagerung von Futter.

Krbisgewrzstuhl

Kürbisgewürz ist unglaublich beliebt und das Interesse daran wächst jedes Jahr. Die Leute scheinen zu wollen, dass es in jedem erdenklichen Lebensmittel verwendet wird, aber Kaffee und Tee sind definitiv ein fester Favorit. Auf ihrer Suche nach Chai stieß Chelsea Atkinson auf diesen wunderschön gekleideten Stuhl.

Drogenkuschler

Wenn Sie ein Drogenschmuggler sind, würden wir nicht empfehlen, zu versuchen, durch solche Bräuche zu kommen. Dieses Bild aus dem Stoner-Film Harold and Kumar erscheint komisch, wenn Sie versehentlich "Drogenschmuggler" in der Google-Bildersuche falsch eingeben.

Kriegsmops

Möpse. Gibt es etwas, was sie nicht können? Nun, es stellt sich heraus, dass sie in Kampfrüstungen nicht heftig aussehen können, das ist sicher. Trotzdem enttäuschen versehentliche Suchen nach "Kriegsmöpsen" nicht.

Lama Del Ray

Dieses Album ist etwas ganz Besonderes. Wir sind uns nicht sicher, ob sich der Bildersteller über Lana Del Reys " Born to Die " lustig gemacht hat oder nicht, aber es ist sicherlich ein glücklicher zufälliger Fund.

Entenschuhe

PETA hat ein oder zwei Dinge über Tierfelle zu sagen, die als Kleidung verwendet werden, aber wir fragen uns, was sie über diese imaginären Vogelschuhe zu sagen haben. Wasserdicht und die Höhe der Mode? Was willst du mehr?

Jimmy Falcon

Wenn der amerikanische Komiker, Schauspieler und Fernsehmoderator Jimmy Fallon Krallen hätte, würde er dann so großartig aussehen?

Hund mit einem Mann Penner

Die Leute suchen online nach ziemlich seltsamen Dingen. Wir sind uns nicht sicher, warum Sie überhaupt nach einem dieser Dinge suchen würden, aber es ist nicht zu leugnen, dass die Ergebnisse kichernd sind.

Ist Obama Muse?

Barack Obama wurde in seiner Zeit ein paar Dinge genannt. Ist er ein Mann oder eine Maus? Die Antwort hängt davon ab, wen Sie fragen, und Google hat möglicherweise die Antworten. Die lustigen Antworten mit den großen Ohren.

Druck

Wenn Mike Tyson und Prince irgendwie ein Kind gehabt hätten, wäre dies möglicherweise das Ergebnis gewesen. In Wirklichkeit war dieses Bild eine Hommage an Prince, die Mike Tyson ursprünglich selbst auf Twitter geteilt hatte .

Es ist eine Plane

Admiral Ackbar war nie ein großer Fan von Planen. Er hat den Sinn in ihnen einfach nicht gesehen. Es sei denn, Sie haben sie natürlich als eine Art Falle benutzt.

Schwarze Geschichtsmotte

Bei vielen dieser behandelten und Photoshopping-Bilder fragen wir uns, was das ursprüngliche Denken hinter ihrer Kreation war, aber wir staunen stattdessen über ihre Schönheit.

Vladimir Poutine

Poutine ist ein bekanntes Candian-Gericht, das ursprünglich aus Pommes Frites, Käsequark und Soße hergestellt wurde. Es wird gleichzeitig lächerlich gemacht und gelobt. Warum der russische Präsident welche hat, wo seine Haare sein sollten, ist uns ein Rätsel.

Pokermon

Einige davon sind einfach genug. Wie dieses Bild von Pokemon, der Poker spielt. Eine großartige Neuauflage der klassischen Ölgemälde " Hunde spielen Poker " aus dem 19. Jahrhundert.

Jensen besttigt Bren

Jensen Ackles, Star der Horror-Fantasy-Show Supernatural, hat noch nie so fabelhaft ausgesehen. Wir sind uns nicht ganz sicher, warum er in einen Bären verwandelt wurde oder warum er ein Tutu trägt, aber wir lieben es genauso wie Taylor .

Barocker Obama

Noah Moyers Irrtum bringt uns die Freude von Ex-Präsident Barack Obama in voller königlicher Pracht wie ein Extra von Black Adder. Prächtig, herrlich, rätselhaft, genau wie der Mann selbst, nur mit mehr Schnickschnack.

Brgerrechte Cat

Als ob Barack Obama, der eine Perücke trägt, nicht genug wäre, könnte diese kleine Muschi den Look mit noch mehr Finesse abziehen. Tiddles sieht sicher so aus, als wüsste er alles über den langen Arm der Gerechtigkeit und er ist es wirklich leid, dieselbe alte Schluchzergeschichte zu hören.

Holographische Katze

Angesichts des technologischen Fortschritts wären wir nicht überrascht, wenn in den nächsten Jahren realistische Hologramme zum Mainstream werden. Wir wären auch nicht schockiert zu sehen, dass die ersten Verwendungen realistische Projektionen von Katzen sind.

Ryan Goosling

Herr Gosling war Gegenstand vieler Meme. Er ist auch Gegenstand vieler Frauenfantasien, aber wir wetten, sie hätten nie erwartet, dass er so herumwatschelt. Ryan Goosling, wie er fortan genannt wird, ist der Meister der gefiederten Welt und ein großartiges Tier, das es zu sehen gilt.

Tesla Cat

Elon Musk stellt einige ganz besondere Autos her und als Unternehmen ist Tesla führend in der automobilen Zukunft. Aber wie würde jemand diesen blitzschnellen Furball zähmen?

Kampfpantoffeln

Es wird wieder soweit. Die Luft ist kalt, die Heizung ist eingeschaltet, Sie haben kalte Zehen - warum nicht mit einem schönen Paar gestrickter deutscher Panzertanks aufwärmen? Wir vermuten, dass Ophelia Brown diese wahrscheinlich nicht als Alternative zu ihren Ballettschuhen in Betracht zieht, aber wir sind sicher, dass sie bequem sind und ja, wir möchten einige zu Weihnachten.

Tom Tanks

In Saving Private Ryan gibt es eine Kult-Szene, in der Tom Hanks einen Panzer mit einer Pistole tötet. Diese Bildsuche Fauxpas scheint die Frage zu stellen - was wäre, wenn Tom Hanks der Panzer wäre? Was auch immer die Gedanken hinter diesen Bildern sein mögen, Tom Tanks hat sicher eine unglaublich gute Zeit.

Lady und der Trumpf

US-Präsident Donald Trump ist der Hintern vieler Witze und die Quelle für großartigen Humor im Internet. Ein versehentlicher Irrtum bei der Suche nach dem Klassiker "Lady and the Tramp" führt zu zahlreichen amüsanten Bildern, die sich über ihn mit dem Thema aus dem Film lustig machen.

Katzen der Throne

Game of Thrones ist wahnsinnig beliebt, aber was ist, wenn die Besetzung ausschließlich aus Katzen besteht? Wäre der Kampf um den Eisenthron nicht etwas süßer und weit weniger blutig? Die Katzen-Lookalikes für die Besetzung von Game of Thrones sind fast zu puuuurfect.

Hundebrot

Doge kommt sicher herum. Bei der Suche nach "Hunderassen" war Berry überrascht, dass stattdessen dieses köstliche Laib Hundebrot zurückkehrte. Dieser Teig enttäuscht nicht.

Mangaroo

Was würde passieren, wenn Sie eine Mango und ein Känguru kombinieren würden? Eine köstlich saftige und farbenfrohe Kreatur mit einem starken Kick. Dieses Mangaroo erhalten Sie, wenn Sie bei der Suche in Google Bilder versehentlich die Tastatur zerdrücken.

Der letzte Pupper

Das letzte Abendmahl ist vielleicht eines der berühmtesten und bekanntesten Gemälde, die es je gegeben hat. Das Originalwerk von Leonardo Da Vinci zeigt das letzte Abendmahl Jesu Christi mit seinen Aposteln, bevor er ankündigte, dass einer von ihnen ihn verraten würde. Wenn seine Jünger alle Hündchen gewesen wären, wären die Dinge für den Sohn Gottes so schlecht gelaufen?

Wir lieben dieses Bild und finden es etwas komisch, dass Doge vorne und in der Mitte ist.

Jabascript

Jabba the Hutt schätzt es nicht, als "Dummy" bezeichnet zu werden, aber Wissen ist, wie man so sagt, Macht. Deshalb müssen wir den riesigen Nerd bewundern, der versucht, seinen Horizont zu erweitern. JabbaScript ist die neue Codierungssprache des Imperiums und Sie werden gehorchen.

Katzenhochzeitskleid

Wenn eine verrückte Katzendame es in ihren Kopf bekommen würde, eine Hochzeitszeremonie für ihre Lieblingskatze zu veranstalten, dann würden wir uns vorstellen, dass dies so aussehen würde. Wir sind uns nicht sicher, wie einfach es wäre, eine Katze in ein solches Outfit zu bringen oder zu verhindern, dass sie dich beim Anziehen zu Tode kratzt, aber es ist etwas "Besonderes".

Kimono Drache

Nicht zu viele Menschen können einen traditionellen japanischen Kimono abziehen, wenn jemand diesen herrlichen Komodo-Drachen kann. Wir lieben es, dass sich jemand die Zeit genommen hat, dieses farbenfrohe Meisterwerk zu schaffen.

Hundezug

Diese Suche ist eines der wenigen Bilder auf unserer Liste, bei denen es sich eher um eine echte Sache handelt als um ein Foto, das bearbeitet wurde, um es lustiger zu machen. Das Bild stammt aus einem Artikel mit dem Titel "Der Mensch baut einen Hundezug, um gerettete Welpen auf kleine Abenteuer mitzunehmen ", der für sich genommen etwas ganz Besonderes ist.

Hotler

Versehentliche Rechtschreibfehler des Namens des deutschen Diktators führen zu ziemlich interessanten und rassigen Ergebnissen bei der Google Bildsuche. Wenn Sie ein Glucksen wollen, können Sie auch nach Bildern von " sexy Hitler " suchen, um einige ziemlich spektakuläre Bilder zu sehen. Einmal gesehen, können sie nicht mehr gesehen werden. Du wurdest gewarnt.

Lammbruder

Wenn Sie nach Inspiration für Ihr Abendessen suchen, aber versehentlich diese Niedlichkeit falsch eingeben und entdecken, könnten Sie in Betracht ziehen, Vegetarier zu werden. Nur zwei Lammbrüder, die sich entspannen und eine friedliche Zeit miteinander verbringen.

Ein Arschloch stricken

Wir würden uns vorstellen, dass Strickmuster für solche Dinge ein hübscher Nischenmarkt und ein echter Augenöffner sind, wenn Sie nach Knopflöchern suchen. Trotz des Themas muss man die Handwerkskunst dieser beiden bewundern.

Corgi Shorts

Hier entwickelt sich plötzlich ein Corgi-basiertes Thema, das wir nicht erwartet hatten. Wir nehmen an, Sie waren es auch nicht? Wenn Sie Ihren Hund in menschliche Kleidung kleiden wollen, können Sie es genauso gut richtig machen. Danny Phantom hat sicherlich mehr bekommen, als er erwartet hatte, als er nach Inspiration für Mode suchte.

Ariana Gandi

Mahatma Gandhi war kaum für seine weiblichen List bekannt. Er war der Architekt des gewaltfreien zivilen Ungehorsams und ein friedliebender Mann, der auf der ganzen Welt für seine großartigen Werke bekannt ist. Wir sind uns nicht sicher, ob wir uns daran erinnern, dass er berühmt dafür ist, großartige Haare zu haben. Diese Entdeckung bei Google Images war allerdings ziemlich fabelhaft.

Corgo Schiff

Wenn wir Briten jemals beschlossen haben, das britische Empire zu reformieren, dann könnten wir es so machen. Die Königin ist schließlich ein bekannter Fan von Corgis. Laden wir die Invasion Corgis auf und machen Sie sich bereit, Tee und Kekse in alle vier Ecken der Welt zu bringen.

Badewanne Mpse

Lindsay bekam viel mehr, als sie erwartet hatte, als sie nach Ersatzsteckern für ihre Badewanne suchte. Wir sind ziemlich sicher, dass diese Seifenhunde das Abfließen von Wasser nicht verhindern würden, aber sie haben sicherlich unsere Herzen erwärmt. Sehen Möpse jemals nicht dumm aus?

CPU-Kuchen

Ein Fingerabdruck ist der Unterschied zwischen einem Cupcake und einer Zentraleinheit. Sie müssen die Handarbeit auf dem Sahnehäubchen hier bewundern, obwohl wir nicht sicher sind, ob die Verarbeitungsleistung zu hoch sein würde. Trotzdem ein köstlicher Fehler.

Christus Prat

Chris Pratt war der Hirte der Raubvögel in der Jurrasischen Welt, so wie Jesus es für seine Jünger war. Hier kümmert sich Christ Pratt um seine Herde. Emily McCaslin war von ihrem zufälligen Fund nicht enttäuscht und wir auch nicht.

Schwammhund

Wenn Sie sowohl Hunde als auch SpongeBob Schwammkopf lieben, werden Sie diese wunderbare Arbeit mit seltsamen Internetbildern zu schätzen wissen. Ein Hund, der als Ihre Lieblingszeichentrickfigur verkleidet ist.

Stark Trek

Stellen Sie sich vor, Sie suchen nach Star Trek-Fotos und stoßen stattdessen darauf? Wir mögen die Idee, dass Robert Downey Jr. einen Star Trek-Kapitän spielt. Es ist durchaus vernünftig zu glauben, dass Tony Stark sich auch sein eigenes Raumschiff leisten könnte.

Steven Seagull

Einige Leute haben es schwierig, Namen zu buchstabieren. Manchmal führt dies zumindest zu amüsanten Google Bildsuchen, wenn nichts anderes.

Battlehsheep

Dieses Schaf ist ein harter Keks. Wenn Sie ein Schaf in die Schlacht schicken, müssen Sie sicherstellen, dass es einsatzbereit ist.

Schreiben von Adrian Willings.