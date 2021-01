Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es ist nicht zu leugnen, dass Photoshop dabei helfen kann, ziemlich spektakuläre Bilder zu erstellen. Es kann jedoch häufig für Bildmanipulationen überbeansprucht werden, wodurch manchmal die natürliche Schönheit eines Fotos beeinträchtigt und die Talente eines Fotografen maskiert werden.

Die Welt ist voller wundervoller Sehenswürdigkeiten, die auch ohne den Einsatz von Bearbeitungssoftware atemberaubend sein können.

Wir haben eine Auswahl erstaunlicher Fotos von Ihnen gefunden, die Sie genießen können, und keines davon wurde manipuliert, um Elemente über Software hinzuzufügen oder zu entfernen.

Kontrast und Helligkeit wurden möglicherweise optimiert, aber alles in diesen Aufnahmen war zum Zeitpunkt der Aufnahme vorhanden.

Das Universum in Hochfrequenz

Im Oktober 2016 enthüllte das hochauflösende GLEAM-Projekt (Galact and Extragalactic All-Sky Murchison Widefield Array) dieses Bild der genauesten Funkvermessung des Universums. Durch die Mitte fällt die Milchstraße, die allein über 300.000 Sterne umfasst.

Sultan das Grubenpony

Sultan the Pit Pony ist ein 200 Meter langes skulpturales Erdwerk von Mick Petts in Caerphilly, Südwales. Dieses Luftbild wurde der Royal Geographical Society von Jonathan Webb für die Ausstellung " Britain from the Air " vorgelegt.

Die Skulptur selbst wurde als Hommage an die geliebten Grubenponys geschaffen, die im Laufe der Jahre Kohlebehälter aus den Minen holten. Jetzt fungiert es auch als Windjacke für Veranstaltungen in der nahe gelegenen Arena.

Heies Wasser in der Antarktis

Dank der Gesetze der Physik (und des sogenannten Mpemba-Effekts ) gefriert warmes Wasser schneller als kaltes Wasser. Dieser Effekt ist auf diesem in der Antarktis aufgenommenen Foto von jemandem zu sehen, der heißes Wasser in die Luft wirft und sieht, wie es sofort gefriert.

Sie können auch verschiedene Videos dieses Phänomens auf YouTube sehen.

Das berflieende Glory Hole am Berryessa-See

Der Berryessa-See hat einen künstlichen Abfluss mit einem Durchmesser von 72 Fuß, der hilft, überschüssiges Wasser herauszufiltern, wenn der Wasserstand des Sees zu hoch wird. Bekannt als das "Glory Hole", führt diese Struktur zu einem 200-Fuß-Gefälle in einem geraden Rohr. Es ist selten in Betrieb, wurde aber kürzlich von einer über uns fliegenden Drohne gefangen genommen.

Dies war das erste Mal seit 2006, dass es in Betrieb war.

Sdafrika in der Nacht

Dieses Foto von Florian Breuer , das 2013 bei den Sony World Photography Awards eingereicht wurde, hat es in die offene Shortlist geschafft und zeigt einen beeindruckenden Nachthimmel über dem südlichen Afrika.

Ein Spiegelbild von London

Dieses Foto von Fabricio Pretti ist ein weiterer Beitrag zu den Sony World Photography Awards und zeigt ein Spiegelbild Londons an den Gewässern der Themse.

Komplizierte Wabe

Eine köstliche, zarte und aufwendig konstruierte Wabenstruktur. Diese Vision von Schönheit wurde anscheinend dadurch verursacht, dass der Imker die Rahmen nicht in den Bienenstock steckte und die Bienen diese Wabenstruktur frei schaffen konnten. Natur vom Feinsten.

Lavendel und Weizen nebeneinander

Dieses Foto wurde auf den Feldern von Valensole in Südfrankreich aufgenommen und zeigt nebeneinander Felder mit Lavendel und Weizen.

Der für dieses Land verantwortliche Landwirt könnte seinen Fehler bereuen, die Gelegenheit verpasst zu haben, seinen Lavendel als glutenfrei zu verkaufen!

Die Magdeburger Wasserbrcke

Ihre Augen täuschen Sie nicht, dies ist keine optische Täuschung, es ist die Magedeburger Wasserbrücke in Deutschland. Die größte Kanalunterbrücke Europas überspannt den Fluss Eibe und verbindet Kanäle, sodass Schiffe problemlos zwischen Rheinland und Berlin fahren können.

Eine weitere beeindruckende Leistung deutscher Ingenieurskunst und ein Wunder der modernen Wasserstraßen.

Eine Nahaufnahme von Klettverschluss

Klettverschluss ist eines der beliebtesten Befestigungsmaterialien bei Kinderkleidungsherstellern und wird von Eltern auf der ganzen Welt geliebt. Aber wie sieht es aus der Nähe aus? Jetzt wissen wir.

Ein Spiegelbild des Himmels

Eine Einreichung von Mikhailov Andrey zum jährlichen Fotowettbewerb 35PHOTO im Jahr 2016 spiegelt den Himmel und die Wolken über einem stillen Wasser wider und vermittelt den Eindruck eines Portals in eine andere Welt.

Falcon 9 CRS-9

John Kraus machte diese Langzeitbelichtung des Starts von Falcon 9 CRS-9 im Jahr 2016 und hielt die Rakete fest, die hoch und durch die Wolken startete. Ein fantastisches Foto, das etwa 32 km vom Launchpad entfernt aufgenommen wurde.

Was darunter liegt

Dieses teilweise untergetauchte Foto von Ric Du Boisson zeigt, wie ein Eisberg unter Wasser aussieht. Das massive Stück Eis stellt ein 3.000 Tonnen schweres Schiff in der Nähe leicht in den Schatten.

Teufelsbrcke Deutschland

Die Rakotzbrücke in Kromlau ist eine Steinbrücke aus dem 19. Jahrhundert mit einem wunderschönen Bogen, der bei ruhigem Wasser einen perfekten Kreis bildet.

Es gibt viele brillante Fotos der Brücke, aber keine entspricht der fantastischen Geschichte, die bis ins Jahr 1860 zurückreicht, als die Brücke von einem örtlichen Ritter in Auftrag gegeben wurde. Leider ist das Überqueren der Brücke jetzt verboten, um ihre Struktur zu erhalten, aber zumindest können wir ihre Schönheit noch bewundern und ihre Konstruktion bestaunen.

Blitzeinschlge ber New York

Mutter Natur zaubert erneut, während dieses Foto mehrere Blitzeinschläge gleichzeitig über den Hudson River in New York einfängt. Einer der Auswirkungen soll einen sauberen Baum in zwei Hälften geteilt haben.

TOW-Rakete wird gestartet

Ein US Marine Fotowettbewerb hat dieses Foto von Cpl ausgewählt. Jacob Johnson von seinem Team feuerte 2012 während des Trainings in den Wüsten von Kuwait eine TOW-Rakete aus einem M-41 Sabre-Waffensystem ab. Das sind ungefähr 59.000 US-Dollar an abgefeuerten Raketen, die auf einem einzigen Foto festgehalten wurden.

Eine Nacht in Deadvlei

Beth McCarley hat dieses Foto 2016 beim National Geographic-Reisefotografen des Jahres eingereicht. Der Mond war hell genug, um die Sanddünen zu beleuchten, aber immer noch dunkel genug, um die Sterne der Milchstraße zu sehen. In der Mitte des Fotos steht stolz ein Kameldornbaum, der vermutlich 900 Jahre alt ist. Es ist schon lange tot, aber es wird nicht durch die raue Umgebung zersetzt.

Eine Frage der Perspektive

Obwohl dieses Foto so aussieht, als wäre es bearbeitet worden, handelt es sich tatsächlich um ein einzelnes Foto, das genau aus dem richtigen Winkel aufgenommen wurde. Ein gutes Foto zu zeigen ist alles nur eine Frage der Perspektive.

Die rebellische Sonnenblume

Diese einsame Sonnenblume, die nicht der Norm entspricht, weigert sich, in die gleiche Richtung wie ihre Kameraden zu blicken.

Der Baum mit leuchtenden Wurzeln

Obwohl es sich nicht um Photoshopping handelt, wurde in dieses Foto noch viel Mühe investiert, da Blätter mit unterschiedlichen Farbtönen akribisch an der Basis des Baumes angeordnet wurden, um die Illusion glühender Wurzeln zu erzeugen.

Ein Loch im Himmel

Ein anderes Bild, das nicht manipuliert wurde, könnte leicht Gottes Fußabdruck oder ein Loch zum Himmel sein, aber es ist nur eine seltene Wolkenformation und ein Regenbogen am Himmel über Victoria, Australien.

Die Unterseite einer Welle

Von den Ufern Hawaiis (wo sonst?) Kommt dieses Foto von der Unterseite einer prächtigen Welle, die am Strand bricht.

Dies ist eines aus einer Reihe von Fotos von Clark Little, der die Wellenfotografie zu einer meisterhaften Kunstform gemacht hat.

Ein Kunstwerk in einem Albumcover

Für das Albumcover " Terrain " von VLP wurde Bela Borsodi beauftragt, dieses Kunstwerk aus einem einzigen Bild zu erstellen. Mit viel Liebe zum Detail gelang es dem Fotografen, fast alle Regeln zur Vermeidung von Tangenten mit großartigen Ergebnissen zu brechen.

Das resultierende Foto ist schmerzhaft, verwirrend und wunderbar.

Stuttgarter Bibliothek

Die Stadtbibliothek Stuttgart ist ein nahezu perfekter Beweis für die Qualität deutscher Ingenieurskunst und Handwerkskunst. Es ist wahrscheinlich ein Albtraum, sauber zu bleiben.

Ein Frontgrill eines in Eis gegossenen Jeeps

Aus einem der kühleren Teile Amerikas stammt dieser übrig gebliebene Eisguss eines Lastwagens, der zuvor hier geparkt war. Beeindruckend intakt gelassen, nachdem das Fahrzeug abgefahren ist, wird Ihnen vergeben, dass das Foto auf irgendeine Weise manipuliert wurde.

Lunar Earthrise

2015 veröffentlichte die NASA dieses Foto von ihrem Luna Reconnaissance Orbiter, das die Erde zeigt, die sich über dem Horizont des Mondes erhebt.

Obwohl nicht im herkömmlichen Sinne Photoshopping, wurde es technisch aus einer Reihe von Fotos zusammengestellt, die mit der hochauflösenden Schmalwinkelkamera des Orbiters in 83 Meilen Höhe über dem Farside-Krater "Compton" des Mondes aufgenommen wurden.

Die perfekt getimte Welle

Dieses Foto wurde eindeutig erfunden. Sie können die Sandbank sehen, die sie hinter der Frau gebaut haben, um den Effekt zu erzielen, aber es ist immer noch eine beeindruckende Leistung und ein großartiger Schnappschuss.

Die riesigen Wrfel

Diese riesigen Würfel wurden am Ufer des Coeur dAlene-Sees in Nord-Idaho angespült und die Einheimischen verblüfft. Es war auf jeden Fall ein gutes Foto.

Asche bedeckter Tempel in Japan

Im Jahr 2014 brach der Mount Ontake aus und spuckte Asche und Schwefel in die Umgebung. Rettungskräfte wurden vor der Kamera gefangen genommen, als sie durch einen mit Asche bedeckten Tempel gingen, um Wanderer und Touristen zu retten, die auf dem Berg gefangen waren.

Obwohl es eine traurige Szene ist, weil mehrere Menschen gestorben sind, hat sie sicherlich ein interessantes Foto ergeben und den Eindruck eines kolorierten Schwarzweißbildes erweckt.

Laguna Colorada aus dem Weltraum

2015 veröffentlichte die NASA eine Reihe von Fotos, die von Astronauten aus Sicht der Internationalen Raumstation aufgenommen wurden. Eines dieser Fotos enthielt eines von Laguna Colorada, einem Teil der bolivianischen Anden.

Zu dieser Zeit hatte der See eine satte rotbraune Farbe, die durch Algen verursacht wurde, die in seinem salzigen Wasser gedeihen. Die Farbe soll sich jedoch je nach Salzgehalt und Temperatur des Wassers ändern.

Sieht so eine Welle am Roten Meer aus?

Dieses Bild wurde 2013 in Australien aufgenommen. Auf relativ ruhigen Gewässern droht eine hohe rote Welle, das Boot und den niederen Fotografen bald zu verschlingen. Die Oberfläche des ruhigen Wassers entspricht nicht der ankommenden Welle - das liegt daran, dass es sich um einen ankommenden Staubsturm handelt.

Ein kubanischer Smaragdkolibri

Jedes Jahr veranstaltet die British Ecological Society einen Fotowettbewerb . Wie Sie sich vorstellen können, ist die Qualität der Einsendungen sehr hoch und die Auswahl eines Gewinners ist zweifellos schwierig. Dieses Foto des ironisch benannten David J. Bird zeigt einen Kolibri in Bewegung und wurde als Gewinner 2016 ausgewählt.

Wenn man bedenkt, dass der Kolibri seine Flügel zwischen 10 und 15 Mal pro Sekunde schlägt, muss es eine beeindruckende Verschlussarbeit gewesen sein, um diese Aufnahme zu machen.

Nahezu perfekte Dorfsymmetrie

Dieses Dorf in China weist eine nahezu perfekte Symmetrie zu den Grundstücken und der Aufteilung der Häuser auf. Sieht fast zu perfekt aus, um real zu sein, ist es aber.

Milchstrae ber dem Wolkenozean

Ein engerer Auswahl der Finalisten in der International Images für Wissenschaft Wettbewerb 2016 , das Foto der Milchstraße über dem Himalaya - Gebirge in Nepal wurde das Royal Photographic Society von Yevhen Samuchenko vorgelegt.

Eine riesige Weite von Sternen sitzt auf einem Ozean von Wolkendecken, die anscheinend die Erde darunter bedecken.

Der Feuertornado

Als ob es nicht schlimm genug wäre, Ihr Haus in Brand zu setzen, wird anscheinend auch ein Tornado beteiligt. Die anwesenden Feuerwehrleute geben ihr Bestes, aber von diesem armen Wohnsitz ist nicht mehr viel übrig.

Feuertornados sind ein natürlich vorkommendes Phänomen, das durch starke Winde verursacht wird, die das Feuer in Raserei versetzen.

Die Slow Mo Guys haben ein interessantes Video, das es in Aktion zeigt.

Eine zufriedenstellende Linie von Weinglsern

Jemand hat unglaubliche Arbeit geleistet, als er diese Weingläser in einer Reihe aufstellte. Studieren Sie das Foto zu lange und es sieht aus wie eine Art Anfang.

Die gemalten Bume

Im Jahr 2010 ereignete sich in Ungarn eine von Menschen verursachte Katastrophe, bei der 261 Millionen Gallonen Schlamm aus einem Reservoir austraten, in dem er als Nebenprodukt der Aluminiumgewinnung aufbewahrt wurde. Bei der so genannten " Rotschlammkatastrophe " starben 10 Menschen und 150 wurden verletzt. Es führte auch zu einem Fleck auf der Umgebung.

Die Stadt Devecser hat sich seitdem zu einer Oase nachhaltiger Energie entwickelt und setzt sich für Abfall-Energie-Systeme ein, um die Umgestaltung des Gebiets mit grüner Energie und Produktion zu unterstützen. Was zeigt, dass gute Dinge von schlechten kommen können.

Makroschneeflocken

Der russische Fotograf Alexey Kljatov nahm eine alte Kamera, ein Makroobjektiv und ein DIY-Kamera-Rig, um einige beeindruckende Makroaufnahmen von Schneeflocken zu machen . Die resultierenden Bilder scheinen fast zu perfekt, um real zu sein.

Motorrad auf dem Wasser

Im Jahr 2015 hat sich Robbie Maddison, mehrfacher Weltrekordhalter und Motocross-Athlet, mit DC Shoes zusammengetan , um einen unmöglichen Traum zu verwirklichen - sein Dirtbike über offenes Wasser zu fahren.

Das Endergebnis war eine Reihe beeindruckender Fotos und eine großartige Werbekampagne.

Der wtende Seeaffe

Es könnte Ihnen verziehen werden zu denken, dass jemand den Riesenaffen, der unter den Wellen wohnt, mit diesem Foto verärgert hat, aber es sind einfach die wütenden Wellen, die am Eriesee im Nordosten Amerikas gefangen wurden.

Dave Sandford, ein professioneller Sportfotograf von Beruf, hat dieses und eine Reihe anderer Fotos aufgenommen, nachdem er über einen Zeitraum von vier Wochen bis zu sechs Stunden am Tag die Wachen des Sees fotografiert hatte.

Das geschwollene Steinhaus

Obwohl dies wie etwas aussieht, das schlecht fotografiert wurde, ist dieses Haus tatsächlich ein echtes Zuhause in Nas montanhas de Fafe, Portugal. Bekannt als " Casa do Penendo ", ist es ein architektonisches Denkmal, das 1972 erbaut wurde.

Gottes USB-Kabel

Dieses gewaltige Durcheinander von USB-Kabeln ist ein Luftbild, das direkt aus Google Maps stammt und Waubra, Australien, und einen im Bau befindlichen Windpark zeigt. Die USB-Enden sind in der Tat die Anschlüsse, an denen die Windkraftanlagen bald angebracht werden.

Sonnenschein Heiligenschein

Dieses brillant getimte und unglaublich gut gerahmte Foto fängt einen erstaunlichen Lichtstrahl ein, der durch die Wolken fällt.

Ein Elefant im Wasser

Sie müssen sich diesen zweimal ansehen, aber wenn Sie dies tun, werden Sie eine wirklich beeindruckend zeitgesteuerte Vision sehen. Während sich über diesem badenden Elefanten Wassereimer durch die Luft lösen, erscheint ein weiterer im Wasser in der Luft.

Ein rollender Sonnenuntergang

Eine weitere erstaunliche Aussicht, die von der Natur selbst liebevoll gestaltet wurde. Ein fantastischer Sonnenuntergang scheint über die Bucht zu rollen und bedeckt sowohl das Wasser als auch den Himmel in einem orange / roten Farbton.

Eine gefrorene Landschaft

Dieses Bild zeigt ein Winterwunderland mit einem Himmel, der von dicken, ungebrochenen Wolken verdeckt wird. Es sieht fast aus wie eine Decke aus Watte.

Ein Hndchen in Flammen

Dieser Hund wurde mit buntem Pulver bedeckt und in einem Park losgelassen. Das Ergebnis ist ein Foto, das einen brennenden Hund zu zeigen scheint, aber eigentlich nur ein fröhliches Hündchen ist, das etwas Spielzeit bekommt.

Eine wssrige Frage

Ein weiterer Moment des perfekten Timings als Wasserstrahl aus einem Trinkbrunnen bildet ein nahezu perfektes Fragezeichen in der Luft. Wir lieben es, dass die Beleuchtung auch hier einen strahlenden Schatten auf die dahinterliegende Wand wirft.

Herbstzeit

Dieses Bild einer Uhr, die von der Wand fällt und die umgebende Tapete mitnimmt, ist fast zu perfekt. Es sieht so aus, als ob es sich schon seit einiger Zeit die Wand hinuntergearbeitet hat und dennoch dort festgehalten wird, um durch eine schöne Tasse Papier nicht zu Boden zu schlagen.

Ein Sturm zerstrte die Landschaft

Diese Luftaufnahme aus Deutschland zeigt die Folgen eines Sturms. Bäume wurden am Straßenrand abgeholzt. Zum Glück sind sie nicht auf den Asphalt gefallen, aber das Ergebnis ist ziemlich beeindruckend.

Ein verbrannter Strommast

Die Folgen der Waldbrände im pazifischen Nordwesten der USA im Jahr 2020 wurden hier vor der Kamera festgehalten.

Ein Strommast scheint mit Photoshop aus dem Bild geklont worden zu sein, aber in Wirklichkeit wurde er in diese Position gebrannt, die der Schwerkraft trotzt.

Eisig

Hier in England beschweren wir uns gerne über das Wetter und genießen es dennoch, wenn wir weiße Weihnachten haben.

In Michigan sieht es etwas anders aus, und wenn die Temperaturen auf minus 46 Grad Celsius sinken können, wird es etwas frostig. Dies ist ein echtes Foto der Ergebnisse. Ein Blick auf den Pier am Michigansee, bedeckt mit Eis, eine ziemliche Aussicht.

Eiswolle

Dieses seltsame und wunderbar aussehende Material sieht aus wie etwas, das in einer Computersimulation hergestellt wurde.

Es ist eigentlich Eiswolle, auch als Haareis bekannt. Es ist ein dünnes, feines und seidig aussehendes Eis, das sich an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt um totes Holz bildet.

Buschig

Haben Sie sich jemals gefragt, wie das Innere eines Busches aussieht? Nun, wundern Sie sich nicht mehr, denn dieses durchgeschnittene Bild zeigt Ihnen, wie sie aussehen. Auf den ersten Blick sieht es nicht echt aus, aber es ist wunderbar.

Eine seltsam schneebedeckte Telefonzelle

Aus den Straßen von Hokkaido im Norden Japans kommt dieses fantastische Foto einer Telefonzelle, die teilweise von einem Schneesturm bedeckt ist, bis zu dem Punkt, dass sie wie ein Schneehut aussieht.

Geisterpfau

Dieser sieht sicherlich wie eine clevere Photoshop-Arbeit aus. Hier gelang es unserem glücklichen Fotografen, ein Bild eines Albino-Pfaus aufzunehmen, der über einen Standardpfau fliegt. Das resultierende Bild scheint zu zeigen, wie der Geist des Pfaus seinen Körper verlässt.

Schreiben von Adrian Willings.