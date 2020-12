47 beste Tech Life Hacks aller Zeiten

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es gibt eine Vielzahl von technischen Tipps und Tricks, die Ihren Alltag vereinfachen und Ihr Leben erheblich erleichtern können.

Zum Beispiel neigen Apples Ladekabel für iOS-Geräte und Macs nach einigen Jahren zum Ausfransen, sodass Sie häufig Geld ausgeben müssen, um sie zu ersetzen (es sei denn, Sie kümmern sich nicht darum, dass sie Feuer fangen und alles ruinieren, was Sie besitzen und lieben). Nun, wir kennen einen raffinierten Hack, der verhindert, dass Ihre Apple-Kabel überhaupt ausfransen. Tatsächlich kennen wir Stapel verschiedener Hacks - und jeder wird Sie fragen lassen, wie Sie jemals so lange ohne sie überlebt haben.

Wenn Sie feststellen, dass Ihr WLAN zu Hause etwas unzuverlässig ist, kann dies daran liegen, dass das WLAN Ihres Nachbarn mit dem Ihres Nachbarn überlappt. Die Wi-Fi Analyzer-App ist möglicherweise die Antwort auf Ihre Probleme. Diese App scannt Frequenzen und gibt Empfehlungen zu den optimalen Kanälen für Ihr Netzwerk, um Überlappungen zu vermeiden. Das Ergebnis ist schnelleres WLAN mit weitaus weniger Aufwand.

Wollten Sie schon immer mehr über Ihre Nachbarschaft erfahren? Wikipedia verfügt über ein Tool in der Nähe, mit dem eine Vielzahl verschiedener Seiten zu Orten und Dingen in Ihrer Nähe angezeigt werden. Gehen Sie einfach auf diese Website und geben Sie Ihre Erlaubnis, auf Ihren Standort zuzugreifen. Anschließend wird eine Liste mit Wikipedia-Artikeln angezeigt, die darauf basieren, wo Sie sich befinden.

Das Durchsuchen von YouTube war noch nie einfacher als mit diesem Trick: Wenn Sie den Google Chrome-Browser verwenden, können Sie YouTube.com in Ihre Adressleiste eingeben, dann auf die Tabulatortaste klicken und YouTube direkt in Ihrer Adressleiste durchsuchen. Vorbei sind die Zeiten, in denen man tatsächlich zu YouTube gegangen ist, um etwas zu finden.

Dieser kleine Trick funktioniert auch mit anderen Websites. Sie können Amazon, Netflix und sogar Pocket-Lint direkt in Ihrer Adressleiste durchsuchen.

Wir denken, dass kleine Tricks auch Spaß machen. Wenn Sie beispielsweise beim Ansehen eines Videos auf YouTube K oder die Leertaste drücken, wird das Video angehalten oder abgespielt. Wie ordentlich ist das? Und es funktioniert unabhängig davon, wo Sie zuletzt auf der Seite geklickt haben.

Es gibt auch andere Tastenkombinationen:

Drücken Sie J, um 10 Sekunden zurückzuspulen

Drücken Sie L, um 10 Sekunden vorzuspulen

F versetzt Sie in den Vollbildmodus

Nach Hause gelangen Sie zum Start des Videos

M schaltet den Ton stumm

Aufwärts- und Abwärtspfeile drehen die Lautstärke auf und ab

Die Stummschaltfläche von Twitter ist ein wenig bekannter Trick, der stark unterschätzt wird. Sie können einem Konto weiterhin folgen, seine Tweets und Retweets jedoch vor Ihrer Timeline verbergen. Es ist eine einfache Möglichkeit, eine Person von Ihrem Twitter zu befreien, ohne sie zu entfolgen und sie damit zu beleidigen. Sie werden nie erfahren, wann Sie sie stumm schalten! Klicken Sie einfach auf das Einstellungsmenü rechts neben dem Profil einer Person und wählen Sie dann Stumm. Kinderleicht.

Datenschutz-Tipps sind immer eine Erwähnung wert, besonders wenn es um Facebook geht, wenn man bedenkt, dass jeder und seine Mutter das soziale Netzwerk nutzen. Haben Sie jemals Facebook auf einem fremden Gerät überprüft und dann festgestellt, dass Sie vergessen haben, sich abzumelden? Keine Angst - Sie können sich trotzdem aus der Ferne abmelden. Gehen Sie auf Ihrem Facebook zum Dropdown-Menü "Einstellungen", wählen Sie "Sicherheit" und navigieren Sie zu "Wenn Sie angemeldet sind". Von dort aus können Sie alle geöffneten Sitzungen anzeigen und schließen.

Wenn Sie ein digitales Dokument haben, das Sie signieren müssen, verwenden Sie einfach die Vorschau-App auf dem Mac. Anstatt die zu signierende Dokumentation auszudrucken, können Sie das Menü Extras in der Vorschau öffnen und dann Annotieren> Signatur> Signaturen verwalten auswählen. Ein Dialogfeld zur Signaturerfassung wird angezeigt.

Zeichnen Sie einfach mit der Maus eine Signatur, die Sie speichern / in ein beliebiges Dokument einfügen können.

Hier ist ein gutes Tutorial für weitere Details.

Mit diesem Trick müssen Sie nie wieder einen Taschenrechner verwenden - solange Sie einen Mac besitzen: Verwenden Sie den Befehl (⌘) + Leerzeichen, um Berechnungen in der Spotlight-Suche durchzuführen.

Wenn Sie dachten, Emoji sei auf mobile Geräte beschränkt, denken Sie noch einmal darüber nach. Sie können sie auch auf dem Desktop verwenden.

Für Mac: Drücken Sie Strg + Befehl + Leertaste, um das Emoji-Menü aufzurufen.

Für PC: Die neueste Version von Chrome verfügt über ein Emoji-Menü. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle und klicken Sie im Menü auf "Emoji", um auf Emojis zuzugreifen.

Lego Mini-Feigen sind perfekt geformt, um Ihre Apple Lightning-Kabel und andere Kabel zu halten. Kleben Sie einfach einen Legostein auf Ihren Schreibtisch, befestigen Sie eine Mini-Feige und führen Sie Ihre Schnüre durch die Hände. Ja, Sie können uns später danken.

Möchten Sie die letzte Nummer zurückrufen, von der Sie gewählt oder einen Anruf erhalten haben? Am schnellsten drücken Sie die Anruftaste Ihres Telefons. Es wird ihre Nummer zurückrufen.

Wer hätte gedacht, dass Sie auf einem Smartphone noch nie auf die Vollstopp-Taste getippt haben? Alles, was Sie tun müssen, ist zweimal die Leertaste zu drücken, um einen Punkt zu machen, und der nächste Buchstabe wird ebenfalls automatisch großgeschrieben. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Tastatur wie Swiftkey verwenden , können Sie sie so programmieren, dass sie andere clevere Dinge wie die Vorhersage Ihres Satzes ausführt .

Dieser Trick mag bekannt sein, aber wir dachten, es lohnt sich trotzdem: Verwenden Sie die Leertaste, um auf einer beliebigen Webseite nach unten zu scrollen. Sie können sogar gleichzeitig die Umschalttaste und die Leertaste gedrückt halten, um nach oben zu scrollen.

Macs haben eine praktische Verknüpfung, mit der Sie Wortdefinitionen in Sekundenbruchteilen nachschlagen können. Um eine Definition nachzuschlagen, markieren Sie ein beliebiges Wort, drücken Sie Befehl + Strg + D, und ein Dialogfeld mit den Informationen wird angezeigt.

Wenn Sie beim Online-Schreiben zusätzliche Hilfe benötigen, empfehlen wir Ihnen Grammatik . Dieses Tool gibt Ihnen Tipps und Vorschläge für Grammatik, Rechtschreibung und allgemeine Satzkonstruktion, was auch immer Sie im Web tun. Sie können sogar auf ein Wort doppelklicken, um es hervorzuheben, und andere Wörter vorschlagen, die stattdessen verwendet werden sollen. Es gibt ein Google Chrome-Plugin, mit dem Sie sicherstellen können, dass Sie Text auf jeder Website, die Sie besuchen, problemlos bearbeiten können. Und es ist kostenlos!

Benötigen Sie ein Mikrofon, möchten aber kein Geld dafür ausgeben? Einfach.

Nehmen Sie einen herumliegenden Kopfhörer, schließen Sie ihn an die Mikrofonbuchse an und beginnen Sie zu sprechen. Dies ist nicht gerade geheimes Wissen, aber wenn Sie nichts davon wissen, denken wir, dass es Sie umhauen wird. Natürlich ist die Qualität nicht erstaunlich, aber man kann nicht alles haben.

Dies ist der Hack, den wir bereits erwähnt haben, um zu verhindern, dass Ihre Apple-Ladekabel und andere Kabel ausfransen: Nehmen Sie die Feder aus einem Kugelschreiber, dehnen Sie sie und wickeln Sie sie um den Teil des Kabels, der zum Biegen neigt es ist für immer gerade und verhindert so, dass es sich über Jahre hinweg abnutzt.

Hier ist ein gutes Video-Tutorial, das zeigt, was zu tun ist.

Wenn Sie gerade versehentlich einen wichtigen Tab in Ihrem Browser geschlossen haben, können Sie ihn einfach wieder öffnen, indem Sie auf einem Mac Befehl + Umschalt + t oder auf Windows PC + Umschalt + t drücken. Dies kann auch mehrmals verwendet werden. Drücken Sie also weiter, um alle Registerkarten zu öffnen, die Sie kürzlich geschlossen haben. Es funktioniert sogar, nachdem Sie Ihren Browser geschlossen haben.

So finden Sie einen direkten Download-Link für Musik:

Google-Suche: [Album- oder Songname] -inurl: (htm | html | php | pls | txt) intitle: index.of "zuletzt geändert" (mp3 | wma | aac | flac)

Dadurch wird Google angewiesen, Webseiten anzuzeigen, die direkte Download-Links zu der Musik bieten, die Sie suchen. Hier ein Beispiel - Google-Suche: gerade aus compton -inurl: (htm | html | php | pls | txt) intitle: index.of "zuletzt geändert" (mkv | mp4 | avi)

Dies ist, was Google dann auftauchen wird.

Klicken Sie auf einen der oberen Links, z. B. diesen , um direkte Download-Links für die Songs im Album zu erhalten.

Denken Sie daran, dass das Herunterladen von urheberrechtlich geschütztem Inhalt aus dem Internet illegal ist. Möglicherweise ist es besser, nur Spotify zu verwenden.

So finden Sie einen direkten Download-Link zu einem Film:

Google-Suche: [Filmname] -inurl: (htm | html | php | pls | txt) intitle: index.of "zuletzt geändert" (mkv | mp4 | avi)

Dadurch wird Google angewiesen, Webseiten anzuzeigen, die direkte Download-Links zu dem Film bieten, den Sie suchen. Hier ist ein Beispiel für A Clockwork Orange - Google-Suche: Ein Uhrwerk Orange -inurl: (htm | html | php | pls | txt) intitle: index.of "zuletzt geändert" (mkv | mp4 | avi)

Dies ist, was Google dann auftauchen wird.

Klicken Sie auf einen der oberen Links, z. B. diesen , um direkte Download-Links für den Film zu erhalten.

Denken Sie daran, dass das Herunterladen von urheberrechtlich geschütztem Inhalt aus dem Internet illegal ist. Möglicherweise ist es besser, Netflix, Prime oder andere Video-Streaming-Dienste zu verwenden.

Dieser ist einfach nur lustig ... Laden Sie die RunPee-App auf Ihr iOS-, Android- oder Windows-Gerät herunter und Sie erhalten die beste Zeit, um auf die Toilette zu gehen, während Sie sich einen Film ansehen , damit Sie keine erstaunliche Szene verpassen oder Handlungswechsel.

Für diejenigen unter Ihnen, die Kabelschneider sind, werden Sie diese Seite lieben: CanIStream. Hier erfahren Sie, wo ein Film zum Streamen verfügbar ist - und das zum niedrigsten Preis.

Wenn Ihre Internetverbindung unterbrochen wird und der Google Chrome-Browser eine Fehlerseite anzeigt, drücken Sie die Leertaste, um ein T-Rex-Spiel zu starten. Zumindest wird es Ihnen nicht langweilig, wenn Sie darauf warten, wieder online zu gehen. Wenn Sie feststellen, dass Ihr Internet zurückkehrt und Ihr Spiel ruiniert, brauchen Sie sich hier keine Sorgen zu machen.

Wann immer Sie für eine wichtige Prüfung im College oder in der High School studieren müssen, googeln Sie einfach "site: edu [subject] exam" und Sie erhalten Links zu Tonnen von Beispielprüfungen mit Lösungen und allem. Hier ist ein Beispiel:

Sie können jede Wikipedia-Seite elektronisch im PDF-, ZIM- oder OpenDocument-Format rendern oder als gedrucktes Buch bestellen. Diese Wikipedia-Seite zeigt Ihnen, wie Sie in vier Schritten ein Buch aus Wikipedia-Artikeln erstellen.

Google bietet einen Android-Geräte-Manager , mit dem Sie ein verlorenes oder gestohlenes Gerät finden können. Sie können aber auch "Mein Handy finden" von Google finden , um Ihr Android-Gerät zu finden. Denken Sie daran, dass Sie in dem mit Ihrem Android verknüpften Google-Konto angemeldet sein müssen.

Besitzen Sie kein Smartphone? Das ist komisch. Trotzdem können Sie Mobiltelefone von Ihrem Desktop aus per SMS senden.

Sie benötigen lediglich ein E-Mail-Konto sowie die Telefonnummer und die Trägerinformationen einer Person. Verwenden Sie von dort aus diese Website , um die mit dem Mobilfunkanbieter verknüpften E-Mails nachzuschlagen. Fügen Sie einfach ihre Telefonnummer zur Adresse hinzu, und Sie erhalten eine E-Mail-Adresse, an die Sie Texte von Ihrem Desktop aus senden können.

Laden Sie die Honey-Add-On-Erweiterung in Ihren Chrome-Browser herunter, um sofort Geld zu sparen. Beim Auschecken werden bei jedem Online-Händler automatisch Gutscheincodes angewendet. Woohoo! Rakuten ist eine weitere gute Option - es gibt Ihnen auch Cashback für die meisten Einkäufe.

Hier ist ein weiterer geldsparender Tipp: Wenn Sie Amazon häufig nutzen, sollten Sie die Website camelcamelcamel.com nutzen . Es verfolgt Produkte für Sie und benachrichtigt Sie, wenn die Preise fallen. Es ist auch eine gute Möglichkeit zu überprüfen, ob etwas, das zum Verkauf steht, tatsächlich ein guter Preis ist.

Möchten Sie ein YouTube-Video in ein GIF konvertieren? Fügen Sie einfach gif vor youtube in den URL-Link in Ihrer Adressleiste ein. Hier ist ein Beispiel:

Auch hier lieben wir Tipps zum Datenschutz. Wir sind sicher, dass Sie es auch tun. Es gibt eine brillante Website namens HaveIBeenPwned.com . Diese Website überwacht einfach Ihre E-Mail-Adresse, um Sie zu benachrichtigen, wenn eine Datenverletzung vorliegt. Dies funktioniert auch nachträglich. Jeder öffentlich bekannt gegebene Hack, der Ihre E-Mail-Adresse enthält, wird mit diesem Tool hervorgehoben. Wenn Sie es überprüfen und Ihre E-Mail in einer der Listen finden, empfehlen wir dringend, Ihre Passwörter zu ändern.

Sie können auch einen Passwort-Manager verwenden, um die Sicherheit in Zukunft zu gewährleisten .

Es ist manchmal sehr ärgerlich, Online-Konten zu schließen, da Dienste die Option unter Einstellungen und Hilfemenüs begraben. Begrüßen Sie eine Website namens AccountKiller.com . Es enthält schrittweise Anleitungen zum einfachen Löschen von Online-Konten von beliebten Websites.

Möchten Sie überprüfen, ob ein Benutzername verwendet wird oder auf beliebten Websites verfügbar ist? Verwenden Sie einfach Namechk.com . Es werden sogar Domainnamen überprüft.

Bevor Sie eine verdächtige Website besuchen, klicken Sie auf "Safebrowsing: [Name der Website]" und wählen Sie dann den Link zu dieser Website aus , um einen 90-Tage-Verlauf von Malware-Versuchen auf der Website anzuzeigen. Hier ist ein Beispiel:

Google-Suche genau diesen Ausdruck: safebrowsing: Pocket-Lint Google wird diese Ergebnisse dann anzeigen. Klicken Sie auf das Tool für das sichere Browsen von Google . Dies sollte angezeigt werden .

Wenn Sie an Schlaflosigkeit leiden , werden Sie eine Website namens sleepyti.me lieben . Es hilft Ihnen, die beste Zeit zu berechnen, um ins Bett zu gehen und für einen optimalen Schlaf aufzuwachen. Die Idee ist, dass Sie sich müde und benommen fühlen, wenn Sie mitten in einem Schlafzyklus aufwachen. Wenn Sie jedoch zwischen den Zyklen aufwachen, bleiben Sie erfrischt und wach.

Diese Seite erledigt alles für Sie - so können Sie zwischen den Zyklen aufwachen.

Es gibt eine Möglichkeit, altersbeschränkte YouTube-Videos anzusehen, ohne sich in Ihrem Konto anzumelden. Fügen Sie einfach "nsfw" vor "youtube" in die URL in Ihrer Adressleiste ein.

Hier ist ein Beispiel:

Wenn Sie Google Chrome gebeten haben, Ihre Kennwörter zu einem beliebigen Zeitpunkt zu speichern, können Sie über die Einstellungen des Browsers auf dieses Kennwort zugreifen. Der einfachste Weg, um zu der Einstellung zu gelangen, besteht darin, diese in die Adressleiste Ihres Browsers einzugeben - chrome: // settings / passwords. Anschließend können Sie das Kennwort für jede Site angeben, die an anderer Stelle verwendet werden soll.

WhatsApp ist nicht auf Ihr Mobiltelefon beschränkt.

Es gibt eine Web-App, die alles von Ihrem Telefon synchronisiert. Wenn Sie den Chrome-Browser auf Ihrem Computer installiert haben, rufen Sie die WhatsApp-Webseite auf , scannen Sie den QR-Code und befolgen Sie die Anweisungen für Ihr Telefon.

Wenn Sie den Timer im Auge behalten müssen oder nach einer Weile ein Alarm ausgelöst wird, um Sie daran zu erinnern, etwas zu tun, hilft Ihnen Google. Geben Sie einfach "Timer starten" in die Suchmaschine ein, um genau das zu tun.

Wenn Sie ein Bild in Farbe bearbeiten möchten, können Sie es kopieren oder aus dem Internet speichern. Aber wussten Sie, dass Sie die Bild-URL einfach kopieren und in Paint "öffnen" können, indem Sie die URL direkt in das Dateinamenfeld im geöffneten Fenster einfügen? Dies spart sicher einige Sekunden beim Optimieren.

Wenn die Lautsprecher Ihres Smartphones nicht auf dem neuesten Stand sind oder Sie etwas mehr Lautstärke für Ihren Morgenalarm benötigen, um aus dem Bett zu kommen, finden Sie hier eine einfache Lösung. Stecken Sie Ihr Telefon in eine Tasse, um den Klang zu verbessern und den Eindruck von mehr Lautstärke zu erwecken.

Wenn Sie ein altes Telefon haben, das nur herumliegt und Staub sammelt, können Sie es besser nutzen, indem Sie es als Dashcam verwenden. Mit einem guten Ladekabel, einer Bildschirmhalterung und einer speziellen Dashcam-App können Sie ein brillantes Dashcam-Gerät für sehr wenig Geld erstellen. Sehen Sie hier eine großartige Anleitung .

Wenn Sie ein ausgefranstes Stromkabel haben, das etwas Liebe und Pflege benötigt, dann ist Sugru die Antwort. Dieser formbare Kleber im Play-Doh-Stil kann für eine Vielzahl von Befestigungen verwendet werden, einschließlich zum Abdecken von Drähten. Es gibt auch viele andere Verwendungszwecke für Sugru, ob zum Reparieren oder Verbessern von Haushaltsgegenständen.

Wir empfehlen dringend, sich die Liste der Ideen anzusehen .

Ähnlich wie beim Hack, nicht mehr verwendete Telefone in Dashcams zu verwandeln, können Sie auch ein altes Telefon als Alternative für eine Smart-Home-Kamera verwenden . Mit einer einfachen App namens Manything können Sie das alte Gerät neu verwenden. CNET bietet ein ausführliches Tutorial dazu.

Dieser Hack ist ein zweistufiger Prozess, aber es lohnt sich. Am Ende müssen Sie nie wieder Ihr WLAN-Passwort eingeben. Besuchen Sie zunächst diese Site und erstellen Sie damit einen eindeutigen QR-Code basierend auf Ihren Netzwerkdetails. Dann besuchen Sie Etsy für einen QR-Code-Kreuzstich , um dem Ganzen einen Hauch von Klasse zu verleihen.

In einem Rahmen montiert, wird es mit Sicherheit etwas Besonderes sein.

Jeder Technikbegeisterte hat irgendwo im Haus eine Schublade, eine Schachtel oder eine Tasche voller Kabel. Aber wie oft werden diese Kabel einfach zusammengezogen und zu einem unerträglichen Durcheinander? Instructables enthält eine Anleitung zur Verwendung leerer Toilettenpapierrollen, um Ihre Kabel zu halten und getrennt zu halten.

Wenn Ihre Tastatur schmutzig, voller Staub und Flusen ist, sollten ein paar Haftnotizen Sie in Ordnung bringen. Reiben Sie das klebrige Ende durch die Lücken, um es schnell zu reinigen.

