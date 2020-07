53 der schlechtesten Albumcover aller Zeiten

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sagen Sie den Kindern heute, dass wir unsere Musik in Form von großen runden schwarzen Plastikscheiben gekauft haben, die in der Sonne klebrig wurden und Ihnen nicht glauben werden. Sogar CDs hatten anscheinend ihren Tag, beiseite geschoben, um digitale Downloads und Streaming zu vereinfachen.

Ein Teil des Musikgeschäfts, den digitale Downloads nicht außer Acht gelassen haben, ist das bescheidene Cover. Es schmückt vielleicht nicht mehr die Vorderseite einer angeschlagenen Single oder LP, aber wir lieben es immer noch, wenn das Cover angezeigt wird, während unsere Tracks über jedes Mediengerät oder jeden Dienst abgespielt werden, den wir gerade verwenden. Und das heißt, es besteht immer noch die Möglichkeit eines Albumcover-Schockers.

Im Laufe der Zeit gab es einige ganz einfache, umwerfend schlechte Coverversionen von Alben, einige neue, die meisten nicht, und wir haben uns entschlossen, die witzigsten, verrücktesten oder einfach falschesten in einer Galerie oben zusammenzufassen, damit Sie sie durchblättern können . Dies sind die Bilder, die Sie auf keinen Fall auf Ihrem iPhone oder Android-Gerät sehen möchten, wenn Sie mit der Röhre unterwegs sind.

Wir warnen Sie auch, einige sind nicht ganz für die Arbeit geeignet. Alle sind jedoch für Freude geeignet.

Genießen.

Die Glaubenstöne - Jesus benutzt mich

Beverly Beecham, Marie Samuels und Vivian Wyler bildeten die amerikanische Folk- und Gospel-Gruppe, die dieses Album 1964 veröffentlichte. Wir sind uns nicht sicher, wofür Jesus sie verwenden würde, aber diese großen Frisuren sind auf jeden Fall erstaunlich.

Sherwood Singers - etwas Besonderes

Abgesehen von passenden Outfits und Smirks ist dies in der Tat "etwas Besonderes". Ein weiterer Klassiker aus England - diesmal von einer britischen Folk-Band, die (unglaublich) auf Spotify ist, wenn Sie ihre Köstlichkeiten genießen möchten.

Brainstorming - Lächle eine Weile

Die Prog Rog Band Brainstorm war nicht nur in ihrer Musik progressiv, wie es scheint. Die Bandmitglieder waren nicht zu schüchtern, um für ihr Debütalbum in Damenunterwäsche aufzutreten.

Swamp Dogg - Ratte an!

Dieses klassische Soul-Album von Swamp Dogg ist eine Vision davon, wie die Dinge 1971 vielleicht waren. Oder zumindest eine Vision davon, wie das Leben aussehen könnte, wenn Ratten riesig wären und man sie wie ein Pferd reiten könnte.

Knorkator - Hasenchartbreaker

Ein weiterer Klassiker aus Deutschland. Knorkator ist eine Hardcore-Metal-Band, die anscheinend etwas ganz Besonderes ist, um live auftreten zu können. Dies geht aus diesem beeindruckenden Album hervor, das 1999 veröffentlicht wurde.

Gary - Zur Sache kommen

Gary, jetzt Dr. Gary Solomon, veröffentlichte dieses Meisterwerk 1978. Die große Hose und die auffällige Pose reichten eindeutig nicht aus, um ihn in der Musikindustrie zu halten, obwohl er immer noch im Geschäft ist. Dieses Geschäft beinhaltet jetzt die medizinische Behandlung durch " Cinematherapy ", die Kunst, Filme aus therapeutischen Gründen anzusehen.

Deathkorps - Metallmeise

Was wäre, wenn Kriege nicht mit Landschiffen, sondern mit Metallbrüsten geführt würden? Das ist anscheinend die Frage, die sich Deathkorps gestellt hat, als sie das Artwork für ihr Album entworfen haben. Sicherlich ein guter Weg, um den Feind zu überraschen und zu schockieren.

Norberto de Freitas - Trapalhadas do Balbino

Wenn dieses Albumcover Sie nicht ausreichend stört, ziehen Sie vielleicht eine Augenbraue hoch, wenn Sie erfahren, dass der Albumtitel "Trapalhadas do Balbino" wörtlich übersetzt als "Buggerdown" ins Englische übersetzt wird.

Paddy Roberts - Lieder für schwule Hunde

Paddy Roberts war ein britischer Songwriter und Sänger, der in den 1950er und 1960er Jahren mehrere Alben veröffentlichte. Dies ist eines der klassischen Juwelen, ein Album, das seiner Zeit, die 1963 veröffentlicht wurde, scheinbar weit voraus war. Das Albumcover mag urkomisch sein, aber der Mann selbst war interessant - zuvor Anwalt und Pilot der Royal Air Force während der Welt Krieg II. Wir fragen uns, was schwule Hunde aus ihm gemacht haben.

Camilo Sesto - Entre Amigos

Dieses Albumcover von Camilo Sesto lässt uns glauben, dass das gleiche Ergebnis erzielt werden würde, wenn jemand versuchen würde, das Homer Simpson-Mem nachzubilden, in dem er in seiner Hecke verschwunden ist.

Wayne Cochran - Geh zurück nach Miami

Tauchen Sie ein in die Schönheit von Wayne Cochran und sein prächtiges Haar. Dieses legendäre Albumcover stammt von einem amerikanischen Soulsänger, Songwriter und Produzenten, der auch für seine Bonkers-Outfits und seine auffälligen Frisuren bekannt war. Er begann in den 1950er Jahren Musik zu machen, bevor er sich in den 1970er Jahren zurückzog, um Evangelist zu werden. Leider ist Wayne Cochran 2017 verstorben, aber zumindest können wir seine Anwesenheit durch seine Melodien genießen.

Mija Aleksic - Seks I Keks

Mija Aleksic war eine beliebte serbische Schauspielerin, die sicherlich ein interessantes Leben hatte. Als junger Mann gelang es ihm, einer der schlimmsten Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs zu entkommen und sie zu überleben, als die deutsche Armee in seiner Heimatstadt fast 3.000 Menschen massakrierte. Nach dem Krieg verfolgte er eine erfolgreiche Schauspielkarriere mit mehreren Alben. Dieser hatte den Titel Sex and Biscuits, jedermanns Lieblingssachen.

Dragan Antonijević Arlekino - Srećko Odžačar

Ein sexy Album zum Thema Seemann, das Mitte der 90er Jahre aus Jugoslawien kam. Wir sind sprachlos mit diesem.

Die hübschen Tiere - 04

Dieses auffällige Album-Cover stammt von einer Heavy-Metal-Band aus Nuneaton, England, die ursprünglich 1972 gegründet wurde. Die Band hatte eine ziemlich berauschende Existenz und war zu dieser Zeit lokale Helden. Erst 32 Jahre später wurde dieses Album veröffentlicht, damit jeder es genießen konnte. Leider verstarb der Leadsänger Garry Dalloway ein Jahr nach Veröffentlichung dieses Albums , aber die Band blieb in seiner Erinnerung.

Argentinien Koralle - Cante Gitano

Bei der Präsentation dieses 1967 erschienenen Albums von Argentina Coral taten uns die Augen weh. Der spanische Künstler hatte ein Talent für die Produktion interessanter lateinamerikanischer Musik, aber anscheinend nicht das dazu passende Kunstwerk.

Kevin Rowland - Meine Schönheit

Sie sagen, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Passiert das, wenn ein Musiker sich wirklich liebt? Kevin Rowlands Album war sicherlich ein Augenöffner, wenn nichts anderes.

Wolf - Wolf

Dieses seltsame und wundervolle Albumcover stammt von einem Album, das im Jahr 2000 von einer schwedischen Heavy Metal-Gruppe veröffentlicht wurde. Wir sind uns nicht ganz sicher, was es darstellen soll, aber es zeigt anscheinend einen Werwolf mit wütenden Vögeln für die Finger.

Elna Fredhey und Rigmor Odum - Hep 178

Für einfache Albumcover gibt es viel zu sagen, und dieses ist einfach furchterregend. Schauen Sie sich das störende Grinsen in ihren Gesichtern genauer an, wenn Sie uns nicht glauben.

Maddy Genets - und Sohnensemble

Dieses Wunderwerk von Maddy Genets ist eigentlich eher eine 7-Zoll-Single als ein ausgewachsenes Album und bietet einige ziemlich harmlose alte französische Melodien, die Sie hier genießen können. Das Cover von diesem passt eigentlich ganz gut zur Stimmung.

Aufstand - Feuer in Down Under

Es scheint, dass Heavy Metal Bands etwas für ungewöhnliche Albumcover haben. Dieser kommt von Riot - einer Hardrock-Band aus New York City, die Mitte der 1970er Jahre gegründet wurde. Wir sind uns nicht sicher, was es darstellen soll. Ist das eine Katze oder eine Ratte mit dem Körper eines Mannes? Wer kann das schon sagen. Fire Down Under war eines von vielen Alben, die zwischen 1977 und 2019 von der Band veröffentlicht wurden, und allein auf dieser Basis ist es beeindruckend.

Gerhard Polt - Leberkäs Hawaii

Gerhard Polt wird als "deutscher Schriftsteller, Filmemacher, Schauspieler und satirischer Kabarettist aus Bayern" beschrieben. Er ist jetzt über 77 Jahre alt, aber 1981 veröffentlichte er dieses Juwel - Leberkäs Hawaii . Ein Comedy-Album mit einem ebenso komischen Cover.

Quim Barreiros - Recebi Um Convite (À Casa Da Jóquina)

Quim Barreiros, ein portugiesischer Musiker, erschien regelmäßig auf seinen verschiedenen Album-Kunstwerken mit seinem Lieblingsinstrument, und das ist kein Euphemismus. Dies könnte einer seiner besten sein. Obwohl es viele Größen zur Auswahl gibt, die bis ins Jahr 1971 zurückreichen.

Skorpione - Lovedrive

Scorpions ist eine Hardrock-Band aus Hannover, die ursprünglich 1965 mit dem Bashing von Musik begann und dieses Juwel 1979 veröffentlichte . Vielleicht bleibt sie beim Anhören dieses Albums wie Klebstoff bei dir?

John Bult - Julies sechzehnter Geburtstag

Discogs erzählt die Geschichte dieses Albums am besten:

"Seine einzige LP, Julies sechzehnter Geburtstag, hätte seine Visitenkarte für Country-Musik sein sollen. Stattdessen wurde das Album als das Beste vom Schlimmsten ausgezeichnet - nicht wegen Bults Gesangsfähigkeiten, sondern wegen seiner unglücklichen Cover-Art."

Und falls Sie sich fragen:

"Julies sechzehnter Geburtstag erzählt die Geschichte von Jim, einem Mann, der in Bars rumhängt und ein oder zwei Drinks genießt, ein bisschen mehr als er sollte. Er erzählt seinem Freund Lou, dass er heute Nacht nicht lange an der Bar bleiben kann. weil seine Tochter Julie noch am selben Tag 16 wird und bei ihrem ersten Date ausgeht. Aber Jim verliert den Überblick über die Zeit (und die Anzahl der Biere, die er getrunken hat) und setzt sich ans Steuer seines Autos, wo er hofft Als er nach einer Flasche Alkohol unter dem Sitz greift, knallt er in ein entgegenkommendes Auto. Im Krankenhaus erfährt Jim, dass ein junger Mann verletzt wurde und ein junges Mädchen ist gestorben."

Devastatin Dave (Der Plattenspieler-Sklave) - Zip Zap Rap

Das klassische 12-Zoll-Cover von Devastatin Dave aus dem Jahr 1986 bedeutet ein ernstes Geschäft. Wie diese Schriftarten.

Christliche Kreuzfahrer

Mehr davon von den christlichen Kreuzfahrern. Die Anbetung des Herrn erfordert einen ernsthaften Kleidungssinn und ein ungeschicktes Posieren.

Johnny Guitar Watson - Eine echte Mutter

Wenn Sie Musiker waren, aber auch eine Leidenschaft für Rennseifenautos hatten, warum kombinieren Sie nicht Ihre beiden Lieben, um etwas wirklich Besonderes zu schaffen? Das war das Ethos von Johnny Guitar Watson. Er machte sogar genug Platz für seine Gitarre im Auto.

Freddie Gage - Alle meine Freunde sind tot

Freddie Gage war ein baptistischer Evangelistenprediger, Aufnahmekünstler und Schriftsteller. Dieses ziemlich traurige Albumcover erzählt eine traurige Geschichte des Verlustes. Wir fragen uns, ob es die Inspiration für das gleichnamige dunkle Comedy-Buch war .

Tozovac - Jeremija

Ist das eine Kanone zwischen deinen Beinen oder freust du dich nur, uns zu sehen? Es scheint, dass jugoslawische Künstler ein Faible für Uniformen haben.

Rudy Ray Moore - Dies ist keine weiße Weihnacht

Rudy Ray Moore war auch bekannt als Rudolph Frank Moore, ein berühmter Schauspieler und Musiker, der für Filme aus der Zeit der Dolomiten und der Blaxploitation bekannt war. Seine Albumcover enthielten oft Bilder von nackten Damen und verschiedene blöde Einstellungen, die sie sicherlich von der Masse abheben ließen, wenn nichts anderes.

Die Cooper-Familie - ich bin Gottes Kind

Gospel-Bands scheinen es zu lieben, ihre ganze Familie in ihre Bands einzubinden, und das Albumcover ähnelt daher oft schrecklichen und unangenehmen Familienporträts. Dies ist nur ein weiteres Beispiel in einer langen Reihe von Beispielen.

Svetlana Gruebbersolvik - Meine Lippen sind zum Blasen da

Stiefel sind vielleicht zum Laufen gemacht, aber diese Lippen sind zum Blasen gemacht. Svetlana Gruebbersolvik ist eine Meisterin der Blasinstrumente, aber vielleicht keine Albumcover.

Rolf Harris - Singt Marys Boy Child mit einigen ungewöhnlichen Liedern

Wir sind uns nicht sicher, ob wir Rolf Harris nicht mehr auf eine Liste setzen sollten, und nach den jüngsten Nachrichten ist dieses Album-Cover ebenso unangemessen wie schrecklich.

Die Freunde - Lieder, die Mama und Papa uns beigebracht haben

The Friends waren eine Gospel-Band aus den USA, die verschiedene Alben produzierte. Eines davon war eine schöne Hommage an ihre Eltern, die ein wundervolles Titelbild der alten Leute in ihrer vollen Pracht enthielt.

Foster Edwards Orchester - Wie geht es weiter?

Wir fragen uns ehrlich, was als nächstes kommt. Wir sind auch gespannt, wie sich eine Band aus Elefanten anhören würde. Vermutlich würde es viel Trompete geben?

WASP - Tier (F ** k wie ein Tier)

Es überrascht nicht, dass WASP eine Heavy-Metal-Band mit einer Einstellung ist, die in den 1980er Jahren aus der Glam-Metal-Szene von Los Angeles hervorgegangen ist und offensichtlich einige auffällige Album-Cover genießt, die Ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen werden.

Millie Jackson - Zurück zum S..t!

Millie Jackson ist eine amerikanische R & B- und Soul-Singer-Songwriterin, die seit den frühen 1960er Jahren Musik macht. Sie hat sich mit langen, humorvollen und explizit gesprochenen Abschnitten in ihrer Musik sowie einigen auffälligen Album-Covers wie diesem Juwel einen Namen gemacht.

Los Wanka - Dile Si!

Los Wanka ist eine Volks- und Ländergruppe aus Peru, die es eindeutig ernst meint. Das sind sicher einige wirklich schicke Outfits.

Onkel Les und Tante Nancy Wheeler - Kennen Sie Jesus?

Dieses verstörende Albumcover stammt aus den späten 1960ern und ist offensichtlich ein Gospel-Album, aber warum es sich um eine Bauchrednerpuppe handelt, ist uns ein Rätsel.

Die hübschen Tiere - Tierlichkeit

Ein weiteres klassisches, übertriebenes Albumcover von The Handsome Beasts. Ein Mann, ein Schwein und ein höchst unangemessener Albumname.

Kjell Kraghe Och Ricke Löws Orkester - Vind I Seglen

Stellen Sie sich vor, Sie wären ein so großartiger Musiker, dass Sie wie ein riesiges Seemonster aus dem Horizont aus dem Meer auftauchen könnten.

Die singende Richey-Familie - Ich gehe nach Hause, um die Blumen blühen zu sehen

Eine ganze Familie von Gospelsängern, die elegant gekleidet sind und glücklich für ein Familienfoto posieren, arbeitet anscheinend auch für ein Albumcover.

Das Ministerquartett - Lassen Sie mich ihn berühren

Beruhige dich, wir sind ziemlich sicher, dass sie über Gott sprechen.

Dick Black und seine Band - Ein Vorgeschmack auf Dick Black

Wir können nicht anders, als zu glauben, dass dieser Albumname kein Zufall war. Dick Black und seine Band stammen aus West Lothian, Schottland und bestehen aus nicht weniger als zwei Akkordeonspielern. Sie können sich also vorstellen, welche Tracks diese Jungs herauskurbeln.

Landkirche - Landkirche

Es scheint, dass Gospelmusik das Geschenk ist, das immer wieder gegeben wird, wenn es um schreckliche Albumcover geht. Das Lob des Herrn braucht keine erstaunlichen Kunstwerke, nehmen wir an.

Orion - Wiedergeboren

Orion, auch bekannt als James Hughes Bell, war ein amerikanischer Sänger, der in den 1970er Jahren Musik produzierte. Er hatte eine Stimme, die Elvis Presleys unglaublich ähnlich war, bis zu dem Punkt, dass viele Leute ihn für den King of Rock and Roll hielten.

Tino - Por Primera Vez

Sie werden wahrscheinlich nicht überrascht sein zu erfahren, dass dieses Album in den 1980er Jahren veröffentlicht wurde. Eine sexy Pose und ein Aufstehen, die bei einem ungezwungenen Tennismatch nicht fehl am Platz aussehen würden. Schön.

Manowar - Anthologie

Während christliche Bands mit ihren Familien liebevoll Albumcover basteln, nimmt die schwere Band von Manowar Gefangene mit sexy Aufnahmen von ihnen in ihren Kleinen. Eine Heavy / Epic Metal-Band, die am besten für ihre Fantasy-Texte bekannt ist, die auf nordischer Mythologie und mehr basieren. Das erklärt in gewisser Weise das Aufstehen.

Heino - Liebe Mutter ...

Der Titel dieses Albums bedeutet wörtlich übersetzt "Liebe Mutter, ein Blumenstrauß verwischt nie" - wir sind uns nicht sicher, was das bedeutet, aber wir wissen, dass Heino in den 1960er Jahren eine große Sache in Deutschland war. Er war in der Tat einer der bekanntesten Künstler im deutschen Schlager. Und seine Alben sprangen dank seiner auffälligen blonden Haare und der dunkel umrandeten Brille aus den Regalen.

Ken - Nur auf Anfrage

Ken würde wahrscheinlich darum bitten, dass wir dieses Bild seines großartigen Porno-Schnurrbartes aus den 70ern und seines ebenso großartigen Outfits nicht zeigen.

Mike Adkins - Danke für die Taube

Wir sind uns nicht sicher, ob "die Taube" eine versteckte doppelte Bedeutung hat oder Mike Adkins geflügelte Kreaturen wirklich liebt. Wir werden es wahrscheinlich nie herausfinden.

Die McKeithens

Die McKeithens bestanden aus Angelina McKeithen, Tim McKeithen, Dixie McKeithen und Robert McKeithen. Sie werden wahrscheinlich nicht überrascht sein zu hören, dass sie eine Gospel-Band waren - sie in der Familie zu behalten und den Herrn so zu preisen, wie sie es wussten.

Boned - Oben am Riss

Wir würden nicht empfehlen, eine Gitarre in Ihrer Hose zu behalten. Das ist bestimmt unangenehm.

