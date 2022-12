Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Weihnachten steht vor der Tür und das bedeutet, dass der große Mann unterwegs ist, um Geschenke zu verteilen. Sie können ihn dabei auch im Auge behalten.

Es gibt ein paar wirklich gute Möglichkeiten für Jung und Alt, sich online über die Bewegungen des Weihnachtsmanns zu informieren.

Plane Finder ist ein relativer Neuling in diesem Konzept. Es hat den Schlitten des Weihnachtsmanns zu seinem üblichen Flugzeugverfolgungssystem hinzugefügt, sowohl online als auch in seinen iOS- und Android- Apps, und es lohnt sich, es auszuprobieren. Außerdem hat Sky einen eigenen Santa Tracker auf Sky Q in Großbritannien – Sie können einfach Ihre Stimme verwenden, um zu fragen: "Wo ist der Weihnachtsmann?" oder "wo ist der Weihnachtsmann?" mit der Sky Q-Fernbedienung.

Sowohl NORAD als auch Google bieten jedoch seit vielen Jahren ähnliche Dienste an, und sie bieten viel mehr als nur Tracking – einschließlich Spiele und anderer großartiger Boni. Aber welche davon sollten Sie mit einem Lesezeichen versehen?

Wir haben NORAD Tracks Santa und Google Santa Tracker verglichen, um zu sehen, was sie zu bieten haben und was sich am besten für die Verfolgung des Weihnachtsmanns eignet.

Was ist NORAD Tracks Santa und was bietet es?

Das North American Aerospace Defense Command (NORAD) verfolgt den Weihnachtsmann seit über 60 Jahren. NORAD hat eine Website , auf der Sie den großen bärtigen Mann verfolgen können, während er weltweit Geschenke verteilt. Wenn Sie auf die Website gehen, können Sie Santa's Village betreten, um mehr über verschiedene Feiertagstraditionen sowie über NORAD und seine Mission zur Verfolgung des Weihnachtsmanns zu erfahren.

Die Website von NORAD sieht etwas veralteter aus und ist nicht so hell und lebendig oder modern wie die von Google. Wir freuen uns, dass es auf der Homepage süße Animationen gibt, aber gleichzeitig sieht alles etwas überladen aus. Das Highlight der Seite ist wohl der Musikplayer ganz unten. Uns gefällt auch der Let's Go-Button, der oben über der Erde platziert ist und Sie direkt zu Santa's Village bringt.

Es lohnt sich, Santa's Village zu erkunden, also besuchen Sie die verschiedenen Aspekte und hören Sie Weihnachtslieder. Wenn Sie die Site jedoch an Heiligabend besuchen, sehen Sie sofort einen Countdown, der über animierte Kunstwerke gelegt wird, die die Erde darstellen, die von Satelliten umkreist wird. Und ganz oben steht natürlich der Nordpol, die Heimat des Weihnachtsmanns und seiner kleinen Helfer.

NORAD-Website und -App

Sie können über die Website und Apps für Android und iOS auf NORAD zugreifen. Sie können kostenlos verwendet werden.

So verfolgt NORAD den Weihnachtsmann:

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass NORAD und Google den Weihnachtsmann normalerweise an verschiedenen Orten positionieren, und das liegt daran, dass sie unterschiedliche Methoden verwenden, um den Weihnachtsmann zu verfolgen. Es liegt auch daran, dass der Weihnachtsmann dazu neigt, sich so schnell zu bewegen, dass er schwer zu lokalisieren ist! Sobald Sie ihn an einem Ort entdecken, springt er sofort zum nächsten. Vom Webbrowser aus führt NORAD Sie automatisch zu einer 3D-Ansicht, wo der Weihnachtsmann fliegt.

Unten auf diesem Bildschirm sehen Sie eine Schätzung der Anzahl der gelieferten Geschenke. Sie können auch sehen, wo der Weihnachtsmann zuletzt gesehen wurde und wohin er als nächstes geht. Sie können mit der Maus klicken und ziehen, um die Ansicht zu drehen, sowie die Tastaturschaltflächen in der oberen rechten Ecke zum Vergrößern und Verkleinern verwenden. Außerdem können Sie die 2D/3D-Schaltfläche oben links verwenden, um eine 2D-Ansicht der Welt zu erhalten.

Kamerasymbole zeigen Orte, an denen er auf NORADs Santa Cam gesichtet wurde, und wenn Sie darauf klicken, sehen Sie ein Video, in dem der Weihnachtsmann um verschiedene Sehenswürdigkeiten und Großstädte der Welt fliegt. Um alle aufgezeichneten Clips anzuzeigen, klicken Sie in der NORAD-Karte auf ein Symbol auf der Tracker-Karte, um eine Wiedergabeliste anzuzeigen. Viele dieser Funktionen sind auch über die mobilen NORAD-Apps verfügbar.

Was ist der Google Santa Tracker und welche Funktionen bietet er?

Google verfolgt den Weihnachtsmann seit 2004 und aktualisiert seinen jährlichen Santa Tracker, weil es möchte, dass Kinder in der Vorweihnachtszeit jeden Tag nachsehen. Wie NORAD dient das aktualisierte Tool auch als Drehscheibe für Aktivitäten. Google auch ein Gebiet namens Santa's Village, und seit Anfang Dezember können die Leute das Dorf besuchen, um Spiele zu spielen und sich über die Weihnachtstraditionen auf der ganzen Welt zu informieren.

Google hat seinen Tracker in den letzten Jahren aktualisiert, um die Navigation zu erleichtern. Früher war nicht klar, was neu war, aber jetzt gibt es für jeden Tag im Dezember einen klaren Zeitplan, der Sie auf den Weg zum Heiligabend führt. Sie können auch oben links auf der Seite auf die Menüschaltfläche klicken, um zu sehen, welche Inhalte heute neu sind. Das Content-Angebot von Google ist wirklich sehr gut. Die Spiele machen Spaß und die Möglichkeit, Code zu lernen, ist cool.

Sie können sogar zusehen, wie sich der Weihnachtsmann an Heiligabend auf den Abflug vorbereitet. Aber wir mögen die Santa-Selfie-Aktivität , bei der Sie den Bart des Weihnachtsmanns rasieren und föhnen können. Sie können sogar die Farbe in Gelb oder Pink oder was auch immer ändern, um dem Weihnachtsmann zu helfen, sich auf die große Nacht vorzubereiten. Der Elf Maker macht auch Spaß. An Heiligabend zeigen sowohl die Website als auch die App einen Countdown an.

Kinder, die jetzt besonders weihnachtshungrig sind, werden wahrscheinlich das Angebot von Google bevorzugen (ho ho).

Webseite und App

Sie können über die Website , die Android-App und die Erweiterung für Chrome auf Googles Santa Tracker zugreifen. Sie können kostenlos verwendet werden.

So verfolgt Google den Weihnachtsmann:

Ähnlich wie die Tracker-Karte von NORAD zeigt die Karte von Google den aktuellen Standort des Weihnachtsmanns zusammen mit Details zu seinem nächsten Halt, einer Schätzung der gelieferten Geschenke und seiner Entfernung zu Ihnen. Die Karte von Google zeigt standardmäßig Orte an, die der Weihnachtsmann besucht. Sie können also auf diesen Ort klicken, um mehr darüber zu erfahren und animierte Videos anzuzeigen. Sie können auch gelegentlich Statusaktualisierungen vom Weihnachtsmann sehen (eine Art Newsfeed).

Die App funktioniert auch mit Wear OS-Uhren, sodass Sie ein Santa Tracker-Zifferblatt herunterladen können, mit dem Sie für die Nacht von Ihrem Telefon oder Computer Abstand nehmen und die Zeit mit der Familie wirklich genießen können. Wenn es Ihnen jedoch nichts ausmacht, an einen Schreibtisch gebunden zu sein, bietet Google auch eine Chrome-Browsererweiterung an. Es fügt ein Symbol oben rechts in Ihrem Browser ein, um den Standort des Weihnachtsmanns auf einen Blick anzuzeigen.

Die Android-App kann auch die Position des Weihnachtsmanns laden und den Standort des Weihnachtsmanns über Chromecast abrufen. Am einfachsten finden Sie jedoch den Standort des Weihnachtsmanns, indem Sie einfach auf Google.com gehen. Von dort aus müssen Sie nur noch nach "Santa" suchen, um seinen aktuellen Standort zu erhalten.

Schreiben von Maggie Tillman und Elyse Betters. Bearbeiten von Britta O'Boyle.