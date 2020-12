Wie man unerwünschte Weihnachtsgeschenke loswird

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Weihnachtstag war und ist im Handumdrehen vorbei. Sie haben Ihre Geschenke ausgepackt, viel zu viel Zeit mit den Schwiegereltern verbracht und (wahrscheinlich) zu viel getrunken. Erst wenn der Kater beim Essen oder Trinken abgeklungen ist, stellen Sie fest, dass einige der Geschenke, die Sie erhalten haben, nicht ganz so aufregend oder erstaunlich sind, wie Sie zuerst gedacht haben.

Egal, ob es sich um ein Paar neuartige Socken, einen Smoothie-Hersteller oder eine Mamma Mia Blu-ray handelt, Sie haben lieber das Geld. Es mag eher wie ein Scrooge klingen und es liegt uns fern, den festlichen Geist zu dämpfen, aber in diesen schwierigen Zeiten könnten wir alle ein bisschen mehr Wonga gebrauchen. Ist es nicht besser, wenn jemand etwas aus unseren Geschenken herausholt, als wenn er auf einem Regal sitzt und Staub sammelt? Wir denken schon.

Vor diesem Hintergrund haben wir eine Liste der besten Orte zusammengestellt, an denen Sie Ihre unerwünschten Geschenke verkaufen und dabei alle wichtigen Gelder sammeln können. Bah, Humbug!

eBay sollte eigentlich keine Einführung brauchen. Die Online-Auktionsseite wird auf der ganzen Welt genutzt und ist der perfekte Ort, um unerwünschte Pressies loszuwerden.

Alles, was Sie tun müssen, um einen Eintrag einzurichten, ist, die sehr einfachen Schritte zu befolgen, die eBay bereitstellt. Sie können einige Fotos (Sie können 12 kostenlos hinzufügen) zusammen mit einer Beschreibung hinzufügen. Wir gehen davon aus, dass "unerwünschtes Geschenk" nach Weihnachten der am häufigsten verwendete Ausdruck ist. Wählen Sie dann eine "Reserve" oder einen Mindestpreis aus, den Ihr Artikel verkaufen soll zum. Sie können abwarten, wie sich die Auktion entwickelt, oder eine Option "Jetzt kaufen" für ungeduldige Schnäppchenjäger anbieten. In einigen Fällen können Sie mit einem Smartphone einfach den Artikel-Barcode scannen, und eBay gibt alle Details für Sie ein.



Wenn Sie ein neuer Benutzer sind, stellen Sie sicher, dass Sie eine entsprechend verdeckte Benutzer-ID haben. Andernfalls könnten Ihre Geldverdienungssysteme um Ihre Ohren zusammenbrechen, wenn ein geliebter Mensch das sorgfältig ausgewählte Geschenk sieht, das er für Sie gekauft hat Ebay. Du wurdest gewarnt.

Denken Sie daran, dass eBay nicht der einzige Ort ist, an dem Sie Ihre Artikel online verkaufen können. Viele Einzelhandels-Websites bieten einen Verkäuferbereich an. Das beste Beispiel ist der Amazon Marketplace .

Das Auflisten von Artikeln ist unkompliziert und Amazon kümmert sich um einen Großteil des Administrators für Sie. Alles, was Sie tun müssen, ist sicherzustellen, dass Sie den Artikel versenden, sobald jemand ihn gekauft hat. Seien Sie auch hier vorsichtig, was Sie als Ihren öffentlichen Ausweis wählen, da Sie nicht möchten, dass Verwandte mit Adleraugen Ihre armen, unerwünschten Pressies dort entdecken.

Gumtree wurde im Jahr 2000 gegründet und war zuvor ein Standort in London für Menschen, die gerade in die Stadt gezogen waren. Es ist heute eine der größten lokalen Kleinanzeigen-Websites in Großbritannien und wird auch in mehreren anderen Ländern betrieben. Dies ist nicht nur ein großartiger Ort, um nach Häusern zum Mieten und Kaufen oder nach Jobs und Dienstleistungen zu suchen, sondern auch, um unerwünschte Waren (kostenlos) zu verkaufen und vielleicht sogar selbst ein Schnäppchen zu machen.

Die Idee ist, lokale Käufer von Angesicht zu Angesicht zu treffen, um die Portokosten zu senken. Diese Seite eignet sich gut für größere Gegenstände wie Möbel. Wenn Sie auf Gumtree verkaufen möchten, stellen Sie sicher, dass Sie sich an die Sicherheitstipps der Website halten, z. B. Geld und Waren gleichzeitig austauschen und einen Freund mitnehmen, um sich mit dem Käufer zu treffen.

Facebook ist das am häufigsten genutzte soziale Netzwerk der Welt. Daher ist es sinnvoll, auch einen eigenen Marktplatz zu haben, auf dem Sie Ihre Inhalte verkaufen können. Seien Sie nur vorsichtig, dass die Person, die Ihnen das unerwünschte Geschenk gegeben hat, nicht da ist oder Sie sich in heißem Wasser landen könnten. Und während Marketplace der offizielle Wiederverkaufsbereich von Facebook ist, gibt es in Ihrer Nähe zahlreiche Gruppenseiten für den Verkauf von Artikeln.

Wenn Sie sich schlecht fühlen, wenn Sie Ihre unerwünschten Pressies loswerden, aber ein wenig Selbstachtung bewahren möchten, warum spenden Sie dann nicht Ihre Geschenke an eine Wohltätigkeitsorganisation?

Ihr örtlicher Wohltätigkeitsladen akzeptiert gerne alles, was Sie nicht wollen, solange es in gutem Zustand ist (und es ist natürlich nichts zweifelhaftes oder illegales). Wenn Sie Ihre Waren einem Wohltätigkeitsgeschäft geben, profitieren Sie möglicherweise nicht finanziell, aber zumindest wissen Sie, dass jemand, dem es weniger gut geht als Ihnen, ein Schnäppchen macht und eine Wohltätigkeitsorganisation die Gewinne erzielt. Sie können Ihre lokalen Wohltätigkeitsläden sehen hier .

Regifting mag ein schreckliches Wort sein, sowohl im Sinne des herzlosen Verschenkens von Geschenken als auch im Sinne der Verwendung des Wortes "Geschenk" als Verb, aber es kann eine praktische Möglichkeit sein, diese unerwünschten Pressies auszuräumen. Dies befreit Ihr Zuhause nicht nur von Dingen, die Sie nicht wollen, sondern Sie sparen auch Geld beim Kauf neuer Geschenke für Menschen.

Es versteht sich von selbst, dass Sie sicherstellen sollten, dass Sie Ihren Gegenstand nicht an die Person weitergeben, die ihn Ihnen gegeben hat, oder an jemanden, mit dem sie regelmäßig zusammenleben oder den sie regelmäßig sehen. Stellen Sie außerdem sicher, dass sich das Geschenk noch in makellosem Zustand befindet und dass Sie es erneut einwickeln und ein neues Etikett verwenden.

Wir schlagen nicht vor, dass Sie alle Ihre Geschenke sofort auslagern, sobald Sie Ihren Weihnachtspud beendet haben. Hoffentlich werden die meisten Ihrer Geschenke mit guter Grazie und einem Lächeln auf Ihrem Gesicht angenommen, auch wenn es sich nicht genau um den 55-Zoll- 4K-OLED-Fernseher handelt , nach dem Sie gesucht haben.

Stellen Sie sicher, dass Sie sorgfältig überlegen, bevor Sie Ihre Pressies fallen lassen. Wenn Sie sie verkaufen oder tauschen möchten, sollten Sie diskret sein und die Gefühle Ihrer Nächsten und Liebsten berücksichtigen. Sie wollen doch nicht, dass Ihre Großtante Mabel die Rudolph-Socken entdeckt, für die sie jetzt die Hälfte ihrer Rente ausgegeben hat, durch das Schaufenster des örtlichen Wohltätigkeitsgeschäfts, oder?

Schreiben von Max Langridge. Bearbeiten von Britta O'Boyle.