RedMagic Watch wird für unter £ 90 zum Verkauf angeboten

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die RedMagic Watch von Nubia ist jetzt weltweit in Schwarz oder Weiß erhältlich.

Die Smartwatch wurde neben dem RedMagic 6 angekündigt, wurde aber einen Touch später veröffentlicht.

Es ist für nur £ 89 in Großbritannien, $ 99 in den USA und € 99 in Europa erhältlich.

Das ist überzeugend, wenn man bedenkt, dass es über ein 1,39-Zoll-AMOLED-Display mit einer Auflösung von 454 x 454 und mehrere Sensoren verfügt. Dazu gehören Herzfrequenz-, Blutsauerstoff- und Schlafüberwachung sowie ein GH3011-Sensor zur Aktivitäts- und Körperüberwachung.

Letzteres ist besonders nützlich, da die RedMagic Watch als Sportgerät eingesetzt wird. Es gibt 16 Sportmodi an Bord, einschließlich Fußball-Dynamic-Activity-Mapping.

Die Uhr ist mit der RedMagic Sports App verknüpft, die sowohl füriOS als auch für Android verfügbar ist . Sie benötigen kein RedMagic-Telefon, um die Uhr zu koppeln.

Weitere technische Daten sind die Möglichkeit, das Zifferblatt mit mehreren anderen Optionen zu ändern, eine Batterielebensdauer von 15 Tagen (50 Stunden im Outdoor-Sportmodus), Wasserdichtigkeit und integriertes GPS. Es wiegt 290 g.

Sie können die Gurte auch zwischen mehreren optionalen Designs wechseln.

Die RedMagic Watch ist exklusiv über die RedMagic-Website für den weltweiten Versand erhältlich. Weitere Details finden Sie hier .

Schreiben von Rik Henderson.