Xiaomi Watch S2 verspricht 12 Tage Akkulaufzeit und noch viel mehr

(Pocket-lint) - Xiaomi hat die Watch S2 mit einem AMOLED-Display, bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit, zwei verschiedenen Größen und vielem mehr angekündigt.

Xiaomi hat das aktualisierte Wearable zusammen mit der Xiaomi 13 Serie angekündigt und es gibt viel zu berichten, angefangen bei der Größe. Die Xiaomi Watch S2 gibt es in den Größen 42mm und 46mm, aber beide sind mit einem AMOLED-Display ausgestattet und halten mit einer einzigen Ladung bis zu 12 Tage durch, was beeindruckend ist. Beide sind mit Saphirglas ausgestattet, so dass sie nicht so leicht zerkratzen können, allerdings nur, wenn Sie die Lederoption wählen.

Die gute Nachricht ist, dass alle Modelle der Xiaomi Watch S2 über ein Always-on-Display verfügen und die Sensoren einen Blutsauerstoffsensor sowie einen Herzfrequenzsensor umfassen. Darüber hinaus gibt es noch einen Beschleunigungsmesser, ein Gyroskop, einen Luftdrucksensor und einen Temperatursensor, um nur einige zu nennen.

Wie die Sensoren bereits andeuten, verfügt die Xiaomi Watch S2 über Schlaf- und Fitness-Tracking, die beide zu diesem Zeitpunkt schon so gut wie sicher sind. Mehr als 100 Sportmodi werden unterstützt, und die Wasserdichtigkeit von 50 m sorgt dafür, dass viele Wassersportarten kein Problem darstellen.

Was die Farben angeht, können chinesische Kunden zwischen Schwarz, Weiß und Hellgold wählen. Für CNY999 erhält man das Standardmodell mit 42 mm Durchmesser, während die Lederversion CNY1.199 kostet. Ein Upgrade auf das 46-mm-Modell kostet CNY1.099 für das Standardmodell und CNY1.299 für die Ledervariante. Sie alle können ab sofort bestellt werden - vorausgesetzt, Sie befinden sich in China. Wir hoffen auf eine internationale Markteinführung, die aber erst in ein paar Monaten erfolgen wird, wenn man von früheren Veröffentlichungen ausgehen kann.

