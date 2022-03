Xiaomi bringt mit S1 und S1 Active zwei neue Smartwatches auf den Markt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Xiaomi hat den Start seiner neuesten Smartphones, dem Xiaomi 12 und 12 Pro, genutzt, um auch seine neuesten Smartwatches in Form der S1-Serie vorzustellen, die eine sportliche Version und eine feinere Variante bietet.

Als erstes wurde die S1 Active vorgestellt, die sich an diejenigen richtet, die so viele Sportfunktionen wie möglich an ihrem Handgelenk haben möchten. Es hat ein 1,43-Zoll-AMOLED-Display und ist in drei Farben mit einer Reihe von Bändern erhältlich, mit denen Sie Ihren Look individuell gestalten können.

Es wird anscheinend satte 117 Fitness-Modi zur Auswahl geben, so dass wir davon ausgehen, dass die meisten Sportarten abgedeckt werden. Außerdem wird die Uhr eine Akkulaufzeit von 12 Tagen haben, so dass Sie sie nicht jede Nacht aufladen müssen.

Außerdem sind GPS und NFC für Zahlungen integriert. Dank der integrierten Mikrofone funktioniert es mit Sprachassistenten und ermöglicht Anrufe über Bluetooth, ohne dass Ohrhörer angeschlossen sein müssen. Der Einzelhandelspreis liegt bei 199 Dollar, ein beeindruckender Preis für die Funktionen.

Alle diese Funktionen sind auch im Flaggschiff-Modell, dem S1, vorhanden, das mit 269 $ etwas teurer ist. Es ist sowohl mit einem Lederband als auch mit einem Fluorkautschukband (ja, das ist Fluorkautschuk) erhältlich und bietet einen formelleren Look, ohne Abstriche bei den Fitnessfunktionen zu machen.

Es hat auch ein Saphirglas-Display, für eine verbesserte Haltbarkeit - anders als das, aber es sieht so aus, als ob welche Version Sie bevorzugen könnte bis zu Ihrem Geschmack sein.

Schreiben von Max Freeman-Mills.