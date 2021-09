Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Withings ist bekannt für seine Smartwatches, die nicht wie eine Smartwatch aussehen . Und die neueste ScanWatch Horizon des Unternehmens hebt dieses Konzept mit Withings erstem Luxustauchermodell auf eine ganz neue Ebene.

Es ist vollgepackt mit den gleichen Gesundheits-Tracking-Funktionen wie seine Geschwister - ScanWatch und Steel HR -, aber der Horizon ist ein sicherlich hochwertigeres Angebot mit einem entsprechenden High-End-Preis.

Heute in Großbritannien, Frankreich und Deutschland für 499 £ / 499 € und im vierten Quartal 2021 in den USA im Einzelhandel erhältlich, ist es fast doppelt so teuer wie die Standard-ScanWatch.

Denken Sie jedoch daran, dass die ScanWatch Horizon mit einer einzigen Ladung bis zu 30 Tage hält, und für diesen Preis erhalten Sie sowohl ein Edelstahlarmband als auch eines aus FKM-Kautschuk für einen besseren Sport- und Unterwassereinsatz.

Allerdings hat die normale ScanWatch eher einen büromodernen, schlanken Look. Im Gegensatz dazu ähnelt das neue Horizon-Modell, das heute auf den Markt kommt, eher einer Seamaster oder OMEGA Diver als einer Apple Watch oder einer anderen Smartwatch auf dem Markt.

Was die Gesundheitsmerkmale angeht, sind sie nichts zu verachten. Zumindest auf dem Papier geht Withings in fast allen wichtigen Gesundheits-Tracking-Kategorien Kopf-an-Kopf mit Apple, da der Horizon alles von EKG-Messungen , Blutsauerstoffwerten , Schlaf- und Fitness-Tracking bis hin zu Warnungen bei Atem- und Herzschlagunregelmäßigkeiten bietet.

Neben all den High-Tech-Gesundheits-Tracking-Funktionen ist die Horizon entweder in Blau oder Grün erhältlich und bietet einige zeitlose Klassiker, die jeder ernsthafte Taucher haben sollte, darunter eine drehbare Edelstahllünette und LumiNova-Indizes (sprich: im Dunkeln leuchten) das sollte das Lesen unter Wasser oder bei schlechten Lichtverhältnissen zum Kinderspiel machen. Und ja, trotz aller Technologie im Inneren ist es mit einer Wasserdichtigkeit von 10 ATM bewertet und kann bis zu 100 Meter tief eingetaucht werden.

