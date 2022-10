Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Der Luxusuhrenhersteller TAG Heuer hat heute nicht nur eine, sondern gleich zwei neue Uhren in limitierter Auflage angekündigt, in denen jedermanns Lieblingsklempner aus Italien eine Rolle spielt - kein Geringerer als Nintendos Mario selbst.

Die neuen Uhren sind beide Teil der TAG Heuer Formula 1-Linie, wobei eine Chronographen- (44 mm) und eine Tourbillon-Version (45 mm) der gleichen Uhr zum Verkauf angeboten werden. Beide sind mit Mario Kart-Referenzen versehen und sehen natürlich umwerfend aus. Und im Gegensatz zu anderen so genannten limitierten Auflagen sind diese wirklich limitiert - von der Chronographenversion sind nur 3.000 Stück erhältlich, während die Käufer der prächtigen Tourbillonversion nur 250 Stück erhalten.

Beide Uhren haben ein schwarzes Zifferblatt mit leicht unterschiedlichen Oberflächen und werden mit strukturierten schwarzen Kalbslederarmbändern am Handgelenk getragen, die sich ebenfalls in der Oberfläche unterscheiden.

"Wir freuen uns, die beiden neuesten Modelle aus unserer Zusammenarbeit mit Nintendo vorstellen zu können. Die TAG Heuer Formula 1 X Mario Kart Limited Editions (Chronograph und Chronograph Tourbillon) vereinen auf gekonnte Weise lustige Spielreferenzen, die Fans von Mario Kart auf der ganzen Welt begeistern werden, mit einer raffinierten und leistungsstarken Zeitmessung", sagte Frédéric Arnault, CEO von TAG Heuer, in einer Pressemitteilung. Der Geist der TAG Heuer Formula 1-Kollektion passte perfekt zu den mechanischen Mario Kart Limited Editions, dank ihrer modernen und verspielten Persönlichkeit, die von Geschwindigkeit und freundschaftlichem Wettbewerb angetrieben wird".

Sowohl die Chronographen- als auch die Tourbillon-Version der TAG Heuer Formula 1 x Mario Kart Limited Edition kommen am 20. Oktober 2022 in den Handel und können in TAG Heuer-Boutiquen und online erworben werden. Wie viel Sie zahlen werden, ist noch nicht bekannt. Aber wenn Sie danach fragen müssen, wollen Sie die Antwort wahrscheinlich nicht wissen. In den nächsten Tagen werden Sie auf der TAG Heuer-Website mehr erfahren.

Dies ist auch nicht das erste Mario-Crossover, das TAG Heuer verkauft hat. Die Connected Super Mario war auch viel schlauer als diese.

Schreiben von Oliver Haslam.