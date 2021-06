Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Tag Heuer hat ein Update für die Sport- Smartwatch- App von Connected eingeführt, mit dem überarbeitet wird, wie Schwimmer und Läufer ihr Training verfolgen können.

Der Schweizer Uhrmacher hat das Update allen Besitzern der Connected- Reihe zur Verfügung gestellt. Die proprietäre Tracking-App baut auf der kürzlich eingeführten neuen Wellness-App und verbesserten Golffunktionen auf .

Das bedeutendere der beiden Updates befindet sich in der Schwimmabteilung - es ist eine völlig neue Erweiterung der App, die es Benutzern ermöglicht, ihre Sitzung auf einen Blick zu sehen.

Die Anzahl der Runden, die Gesamtdistanz und die Intervallausfälle können während des Schwimmens angezeigt werden, während Kalorienverbrauch und SWOLF - die Effizienzmetrik, die die Anzahl der Schläge in einer Poollänge und die Zeit zum Schwimmen addiert die Länge - finden Sie in der begleitenden Smartphone-App.

Natürlich gibt es auch eine automatische Rundenerkennung, wobei Tag sogar eine Möglichkeit bietet, zu erkennen, welche Art von Schlaganfall Sie ausführen - sei es Freestyle, Brustschwimmen, Schmetterling oder Rückenschwimmen.

Als Ergänzung zu diesen neuen Schwimm-Smarts wurde im Update auch das Indoor-Laufen verbessert.

Die App zeigt nun Laufbandbenutzern an, in welcher Herzfrequenzzone sie sich während eines Laufs befinden, und ermöglicht die Eingabe der Gesamtdistanz am Ende einer Sitzung. Auf diese Weise kann die App das Tempo automatisch berechnen. Eine vollständige Analyse nach dem Start ist in der Begleit-App verfügbar.

Alles in allem handelt es sich um ein ziemlich umfangreiches Upgrade für Tag-Benutzer sowie um ein Upgrade, das sich aus der jüngsten Fusion von Google und Samsung mit Wear OS und Tizen ergibt.

Es kann beim Aufladen automatisch über WLAN oder manuell über den Google Play Store heruntergeladen werden.

Schreiben von Conor Allison.