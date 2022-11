Samsungs Galaxy Watch 4 Anti-Bricking-Fix funktioniert nicht wirklich

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Samsung hat eine Korrektur für einen Fehler veröffentlicht, der dazu führte, dass einige Galaxy Watch 4 und Galaxy Watch 4 Classic Modelle nach einem Update nicht mehr funktionierten - aber sie funktioniert nicht.

Das ursprüngliche Problem sah einige Leute berichten, dass ihre Uhren aktualisiert gut, aber dann weigerte sich, wieder einschalten, ob der Neustart war geplant oder nachdem die Uhr lief aus Saft. Jetzt hat Samsung eine Korrektur veröffentlicht, die angeblich den Fehler behebt, der das Problem verursacht hat. Allerdings berichten einige Nutzer, dass das Problem immer noch auftritt.

Samsungs Changelog für das Update deutet darauf hin, dass die Stabilität und Zuverlässigkeit verbessert wurden, und weist darauf hin, dass der Sicherheitspatch vom November 2022 ebenfalls enthalten ist. Es wird erwähnt, dass mit demselben Update auch ein "Stabilisierungscode für den Stromverbrauch" eingespielt wird, aber selbst wenn dies verhindern soll, dass sich die Uhren selbst blockieren, sagen einige auf Reddit, dass dies nicht der Fall ist.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Was genau passiert ist, wissen wir noch nicht. Wir wissen auch nicht, was wir den Leuten als Nächstes empfehlen können. Wenn Sie noch nicht aktualisiert haben, sollten Sie dies besser nicht tun. Samsung hat bereits gesagt, dass Personen, deren Uhren gebrickt wurden, sich an den Support wenden sollten.

Was ist der Pocket-Lint Daily und wie bekommt man ihn kostenlos? von Stuart Miles · 2 February 2022 Pocket-lint daily ist ein täglicher Tech-Newsletter, der von Stuart Miles, dem Gründer von Pocket-lint, kuratiert wird. Finden Sie heraus, wie Sie

Auf Reddit haben die Dinge jetzt das Stadium des Teeblatt-Lesens erreicht - einige glauben, dass das Problem mit dem Zeitraum zusammenhängen könnte, in dem bestimmte Uhren hergestellt wurden, wobei diejenigen, die um August 2021 herum gebaut wurden, am wahrscheinlichsten ausfallen.

Wir haben uns mit Samsung in Verbindung gesetzt, um zu klären, was dieses Update beheben soll und was die Leute von jetzt an tun sollten.

Schreiben von Oliver Haslam.