PSA: Ein Galaxy Watch 4-Update macht die Wearables einiger Leute kaputt

(Pocket-lint) - Einige Besitzer der Samsung Galaxy Watch 4 und Galaxy Watch 4 Classic Smartwatches berichten, dass ein Software-Update ihre Wearables lahmlegt.

Interessanterweise scheint es nicht so zu sein, dass das Update die Uhren sofort nach der Installation kaputt macht. Stattdessen verursacht die Softwareversion R8xxXXU1GVI3 Probleme, wenn die Uhr das nächste Mal eingeschaltet werden muss - sei es nach einem geplanten Neustart oder wenn die Uhr keinen Strom mehr hat. In jedem Fall führt der Versuch, die Uhr wieder einzuschalten, zu Frustration - ein Problem, das Samsung beheben muss.

Im Moment sieht es nicht so aus, als gäbe es eine Lösung für das Problem, wenn man einmal damit konfrontiert wurde. Allerdings können diejenigen, die ihre Galaxy Watch 4 oder Galaxy Watch 4 Classic noch nicht neu gestartet haben, sie wahrscheinlich am Leben erhalten, bis eine aktualisierte Softwareversion veröffentlicht wird. Samsung gibt an, dass sich eine begrenzte Anzahl von Modellen der Galaxy Watch 4-Serie nach einem kürzlichen Software-Update nicht mehr einschalten lässt". Außerdem wurde die Installation des Updates auf allen anderen Geräten gestoppt.

Denjenigen, die das Update bereits installiert haben und feststellen, dass sich ihre Uhr nicht mehr einschalten lässt, rät Samsung, das Gerät zum nächstgelegenen Samsung Service Center zu bringen oder ein Kontaktzentrum anzurufen, um Anweisungen zum weiteren Vorgehen zu erhalten.

Glücklicherweise werden keine neuen Installationen der Softwareversion R8xxXXU1GVI3 durchgeführt, bis Samsung herausgefunden hat, was da los ist. Aber das ist sicher nur ein schwacher Trost für alle, die gerade versuchen, ihre kaputte Uhr wiederzubeleben.

Schreiben von Oliver Haslam.