(Pocket-lint) - Auf seinem Unpacked-Event im Sommer 2022 hat Samsung eine ganze Reihe neuer Geräte angekündigt, darunter auch die neuesten Versionen der Galaxy Watch.

Abweichend von seinem üblichen Stil hat Samsung eine Galaxy Watch 5 und eine Galaxy Watch 5 Pro auf den Markt gebracht, wobei letztere die Classic-Modelle ersetzt und dabei die drehbare Lünette abschafft.

In Bezug auf die Kernfunktionen sind die beiden Modelle praktisch identisch und haben das, was an der Watch 4 gut war, übernommen und weiterentwickelt.

Das heißt, Sie erhalten Samsungs BioActive-Sensor auf der Unterseite für die ganztägige Überwachung der Herzfrequenz und die Schlafüberwachung. Für das Jahr 2022 hat Samsung jedoch die Benutzeroberfläche für den Schlaf verbessert, um Ihnen einen besseren Einblick in Ihre Schlafqualität zu geben.

Mit Samsung Health erhalten Sie Zugang zu personalisiertem Coaching und Tipps, wie Sie Ihren Schlaf verbessern können, sowie zu Berichten über Ihr Schnarchen.

Natürlich können Sie die Uhren auch zum Aufzeichnen von Trainingseinheiten und Aktivitäten verwenden. Durch die 2-3-minütige Aufzeichnung der Herzfrequenz nach dem Kardio-Training erhalten Sie einen besseren Überblick darüber, wie gut sich Ihr Körper von intensiven Trainingseinheiten erholt. Darüber hinaus wird Ihnen mitgeteilt, wie viel Flüssigkeit Sie nach dem Training benötigen.

Wie bereits erwähnt, gibt es zwei Modelle. Die reguläre Watch 5, die aus Aluminium besteht und in zwei Größen (40 mm und 44 mm) erhältlich ist, und die Watch 5 Pro (siehe Bild oben), die 45 mm groß ist und aus Titan und Saphirkristallglas besteht.

Sie ähneln sich im Design, sind aber nicht identisch. Alle Modelle sind rund und verfügen über Samsungs Zwei-Tasten-Bedienung an der Seite. Das Pro-Modell ist jedoch dicker, um einen größeren internen Akku zu integrieren.

Für diejenigen, die eine individuelle Gestaltung und persönlichen Ausdruck wünschen, ist die Watch 5 wahrscheinlich die beste Wahl, denn es stehen mehrere Metallgehäusefarben und eine Reihe von Armbandfarben und -materialien zur Auswahl.

Die Watch 5 Pro ist in Dunkelgrau oder Schwarz erhältlich und verfügt über ein neues D-Buckle-Sportarmband, mit dem sie sich ganz einfach am Handgelenk befestigen und abnehmen lässt.

Warum also der Name "Pro"? Das hat vor allem mit der Leistung zu tun. Während die Watch 5 mit einem 284-mAh-Akku ausgestattet ist (der 30 % größer ist als der der Watch 4), verfügt die Watch 5 Pro über eine viel größere 590-mAh-Zelle.

Das bedeutet, dass eine volle Ladung auf der Pro viel länger hält und dass sie auch für Outdoor-Aktivitäten besser geeignet ist.

Das weiß auch Samsung und hat das Pro-Modell mit zusätzlichen Funktionen für den Außenbereich ausgestattet. Sie können mit der Uhr Routen im Freien mit Abbiegehinweisen navigieren. Außerdem gibt es eine "Track Back"-Funktion, mit der man den Weg zurück zum Ausgangspunkt finden kann.

Ähnlich wie bei der Apple Watch legt Samsung in diesem Jahr großen Wert auf die individuelle Gestaltung der Uhr und bietet auf seiner Website ein "Watch Studio" an, in dem Sie Ihr Aussehen und Ihren Stil auswählen können, bevor Sie die Uhr kaufen.

Wie ihre Vorgänger sind alle Modelle wasserdicht und verfügen über eine magnetische, kabellose Ladescheibe, mit der die Uhr wieder aufgeladen werden kann, wenn sie leer ist.

Die Galaxy Watch 5 wird ab 269 Euro erhältlich sein, wenn sie am 26. August in den Handel kommt, während die Watch 5 Pro mit 429 Euro verständlicherweise teurer sein wird. Beide können ab dem 10. August vorbestellt werden.

Schreiben von Cam Bunton. Bearbeiten von Britta O'Boyle.