(Pocket-lint) - Samsung wird sein nächstes Galaxy Unpacked Event am 10. August abhalten und es wird erwartet, dass das Unternehmen das Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Watch 5 und Galaxy Watch 5 Pro während der Präsentation ankündigen wird.

Während wir noch einige Details zu den Spezifikationen und Funktionen der Geräte vermissen, wird es keine Überraschungen geben, wenn es um ihr Design geht.

Evan Blass - einer der produktivsten Leaker der Branche - hat bereits einige Bilder der Galaxy Watch 5 und der Galaxy Watch 5 Pro veröffentlicht, aber er hat noch ein paar mehr auf 91Mobiles veröffentlicht, die den Smartwatches die gleiche Behandlung wie den Galaxy Z Fold 4 und Z Flip 4 geben.

Blass verrät in seinem Posting keine weiteren Informationen über die Smartwatches, aber frühere Berichte besagen, dass die Galaxy Watch 5 in den Größen 40 mm und 44 mm erhältlich sein wird, während die Watch 5 Pro mit einem 45- oder 46-mm-Gehäuse kommen wird.

Die Pro soll in den Farben Phantom Black und Silver erhältlich sein, während die 40-mm-Watch 5 in den Farben Phantom Black, Silver und Pink Gold erhältlich sein soll, während das 44-mm-Modell in den Farben Phantom Black, Silver und Sapphire erhältlich sein soll.

Sowohl die Samsung Galaxy Watch 5 als auch die Watch 5 Pro werden voraussichtlich mit Wear OS 3.5 laufen. Sie können alles über die Gerüchte zu den beiden Geräten in unserem separaten Beitrag lesen.

