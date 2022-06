Samsung Galaxy Watch 5: Preise ab 300 Euro bekannt

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Es wird erwartet, dass Samsung die Modelle Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4 und Galaxy Watch 5 noch in diesem Jahr ankündigt, und das neueste Leck rund um die Smartwatches verrät uns, wie viel sie kosten könnten.

Dank Roland Quandt - der eine gute Erfolgsbilanz hat - haben wir eine vollständige Liste der Galaxy Watch 5-Modelle und ihrer erwarteten Preise.

Laut Quandt wird das 40-mm-Modell der Galaxy Watch 5 mit Bluetooth ab 300 Euro kosten, was etwa 255 Pfund oder 315 Dollar entspricht. Das LTE-Modell soll 350 Euro kosten, etwa 300 Pfund oder 370 Dollar. Beide werden in den Farben Roségold, Grau und Silber erhältlich sein.

Das 44-mm-Modell der Watch 5 Bluetooth wird 350 Euro kosten, während das LTE-Modell 400 Euro kosten wird, was etwa 345 Pfund oder 425 Dollar entspricht. Beide Modelle sollen in den Farben Blau, Grau und Silber erhältlich sein.

Die Watch 5 Pro, die eine Gehäusegröße von 45 mm haben soll, soll bei 490 Euro für das Bluetooth-Modell beginnen, was etwa 420 Euro oder 520 Euro entspricht, während das LTE-Modell 540 Euro kosten soll, was etwa 465 Euro oder 570 Euro entspricht. Die Watch 5 Pro soll in den Farben Schwarz und Titanium erhältlich sein.

Natürlich ist noch nichts davon von Samsung bestätigt, aber Sie können alles über die Watch 5 und die Watch 5 Pro in unserer Gerüchteübersicht nach lesen, in der Sie erfahren, was Sie sonst noch erwarten können.

Schreiben von Britta O'Boyle.