Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Es wird allgemein erwartet, dass Samsung in naher Zukunft seine nächste Generation von Smartwatches vorstellen wird. Die Galaxy Watch 5 wird wahrscheinlich auf der gleichen Veranstaltung wie die nächste Generation der faltbaren Telefone von Samsung vorgestellt werden.

Gerüchten zufolge wird es zwei Größen der "normalen" Galaxy Watch 5 sowie eine größere Galaxy Watch 5 Pro geben, aber ein aktueller Tweet verrät die Farben, die wir erwarten können.

Die Liste der Farbkombinationen wurde in einem Tweet von Evan Blass, einem historisch korrekten Leaker, enthüllt. Aus dieser Liste geht hervor, dass das Pro-Modell mit einem Titangehäuse in Schwarz oder Grau ausgeliefert wird. Während beide Größen des regulären Modells in Silber und Graphit erhältlich sein werden, wird nur die kleinste Version in Samsungs "Pink Gold" Farbe erhältlich sein:

Thought you guys might find this interesting. pic.twitter.com/VTPqOVhPwo- Ev (@evleaks) June 16, 2022

Beste Apple Watch-Apps 2022: 43 Apps zum Herunterladen, die tatsächlich etwas bewirken von Britta O'Boyle · 17 Juni 2022

Wie immer bei einem Leak fehlen viele Details, aber es scheint, dass jede Farbe der Uhr 3-4 Variationen hat, was in der Regel eine Vielzahl von verschiedenen Armbandmaterialien und -farben bedeutet.

Für die höherwertigen Uhren bedeutet das in der Regel Leder- und/oder Metallarmbänder, für die günstigeren Versionen die üblichen Gummi- oder Silikonarmbänder.

Die Uhren werden voraussichtlich im August zusammen mit dem Galaxy Z Fold 4 und Z Flip 4 auf den Markt kommen. Das genaue Datum ist noch nicht bestätigt, aber Gerüchten zufolge wird es am 10. August ein Launch-Event geben, und die Geräte sollen um den 26. August herum in den Handel kommen.

Je näher wir kommen, desto klarer wird das Bild und wir wären überrascht, wenn sich die Leaks in den nächsten Wochen und Monaten nicht häufen würden.

Schreiben von Cam Bunton.