Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Es wird erwartet, dass Samsung noch in diesem Jahr das Samsung Galaxy Z Fold 4 und das Z Flip 4 ankündigt, und es gibt viele Gerüchte, die darauf hindeuten, dass das Unternehmen auch Pläne hat, seine Smartwatch-Reihe zu erneuern.

Samsung hat die Samsung Galaxy Watch 4 und die Galaxy Watch 4 Classic im Jahr 2021 auf den Markt gebracht, aber Gerüchte deuten auf eine Galaxy Watch 5 und Watch 5 Pro im Jahr 2022 hin.

Dies ist alles, was wir bisher über Samsungs nächste Galaxy-Smartwatch - oder Smartwatches, die Galaxy Watch 5 und Galaxy Watch 5 Pro - gehört haben.

10. August 2022?

26. August im Handel?

Ursprünglich hieß es, dass die Samsung Galaxy Watch 5 irgendwann in der zweiten Jahreshälfte 2022 auf den Markt kommen würde, was durchaus Sinn machen würde, da dies dem Veröffentlichungszyklus der Galaxy Watch 4-Modelle und der Galaxy Watch 3 folgen würde, die im August des jeweiligen Jahres erschienen sind.

Gerüchten zufolge soll die Galaxy Watch 5 am 10. August 2022 erscheinen und am 26. August 2022 in den Handel kommen. Dies wurde von Samsung jedoch noch nicht bestätigt.

Es gibt noch keine Hinweise auf den Preis der Samsung Galaxy Watch 5, aber es würde uns nicht überraschen, wenn er ähnlich hoch wäre wie bei der Galaxy Watch 4, die in Großbritannien bei 249 Pfund und in den USA bei 249,99 Dollar beginnt. Sollte es ein Pro-Modell geben, dürfte es teurer sein.

Watch 5: 40 mm und 44 mm

Watch 5 Pro: 46 mm

Es gibt eine Reihe von Berichten, die darauf hindeuten, dass es zwei Modelle der Samsung Galaxy Watch 5 geben wird. Es soll ein Standardmodell und ein Pro-Modell geben, wobei das Pro-Modell dem Standardmodell vom Design her ähnelt, aber schlanker und sportlicher ist.

Angeblich soll die Galaxy Watch 5 Pro auch weniger mechanisch sein und auf die drehbare Lünette verzichten - was wir sehr bedauern werden -, obwohl sie weiterhin eine kapazitive Lünette bieten könnte. Andere Gerüchte besagen, dass wir bei der Watch 5 Pro Materialien wie Titan und Saphir erwarten können.

Wir haben auch gehört, dass es zwei Modelle der Galaxy Watch 5 geben wird. Es heißt, dass es ein 40-mm-Standardmodell in den Farben Phantom Black, Silver und Pink Gold und ein 44-mm-Standardmodell in den Farben Phantom Black, Silver und Sapphire geben wird. Derselbe Leaker behauptete, dass es ein Modell der Galaxy Watch 5 Pro mit einem 46-mm-Gehäuse und in den Farben Phantom Black und Silver geben wird.

Die Größe des Displays ist noch nicht bekannt, aber wir erwarten ein rundes und ein AMOLED-Display.

Watch 5: 276 mAh (40 mm), 397 mAh (44 mm)

Watch 5 Pro: 572 mAh

Die meisten der aktuellen Gerüchte über die Hardware der Samsung Galaxy Watch 5 konzentrieren sich auf die Akkulaufzeit. Ersten Berichten zufolge könnte die Galaxy Watch 5 mit einem 276mAh-Akku im Vergleich zum 247mAh-Akku der Galaxy Watch 4 ausgestattet sein, während die Watch 5 Classic mit einem 397mAh-Akku im Vergleich zur 361mAh-Kapazität der Watch 4 Classic kommen könnte. Es ist möglich, dass der Akku der Watch 5 Classic einfach das größere Standardmodell der Galaxy Watch 5 ist.

Es gab auch Berichte über eine Watch 5 Pro mit einem 572-mAh-Akku, und es wurde behauptet, dass die Geschwindigkeit des kabellosen Aufladens auf 10 W statt auf 5 W erhöht wird.

Viel mehr wurde an der Hardwarefront noch nicht behauptet, aber wir werden diesen Beitrag aktualisieren, sobald wir mehr hören.

Überwachung der Herzfrequenz

Schlafüberwachung mit REM

Mehrere Sportmodi

EKG

Wir haben noch nicht viel darüber gehört, welche Funktionen wir von den Samsung Galaxy Watch 5-Modellen erwarten können. Wir gehen jedoch davon aus, dass die neuen Geräte auf Wear OS 3 laufen und die gleichen Funktionen wie die Watch 4 und Watch 4 Classic sowie einige Extras bieten.

Wir erwarten daher, dass die Watch 5-Modelle Herzfrequenzmessung, Schlafüberwachung mit REM-Phasen, Sturzerkennung, mehrere Sportmodi, EKG, Blutdruck, Blutsauerstoff und Körperzusammensetzung bieten. Es ist jedoch noch nicht klar, welche Extras es geben wird.

Das ist alles, was wir bisher über die Samsung Galaxy Watch 5 gehört haben.

Sammobile berichtet, dass die Galaxy Watch 5-Modelle kabellose Ladegeschwindigkeiten von 10 Watt statt 5 Watt bieten könnten.

Einem Bericht zufolge könnte die Samsung Galaxy Watch 5 am 10. August auf den Markt kommen und in drei Modellen erhältlich sein.

Durchgesickerte Details in der Samsung-App deuten darauf hin, dass es eine Galaxy Watch 5 und eine Watch 5 Pro geben könnte, nicht aber eine Watch 5 Classic.

Eine von Sammobile entdeckteZertifizierungsliste unterstützt die Idee, dass die Galaxy Watch 5-Modelle größere Akkus haben werden.

Sammobile berichtet, dass die Samsung Galaxy Watch 5 und Watch 5 Classic größere Akkus als ihre Vorgänger erhalten könnten.

Diekoreanische Website The Elec berichtet, dass die Samsung Galaxy Watch 5 irgendwann in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 erscheinen wird.

Schreiben von Britta O'Boyle.