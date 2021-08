Samsung Galaxy Watch 4 zeigt die Zukunft von Wear OS

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Samsung Galaxy Watch 4-Serie bietet eine Reihe von Neuheiten: Es ist das erste Wearable mit dem Exynos W920-Prozessor des Unternehmens, der einen Leistungsschub bietet, um sicherzustellen, dass die brandneue Wear OS-Software besonders reibungslos läuft, und präsentiert Samsungs aktualisierte One UI Watch-Benutzeroberfläche für das erste Mal.

Erhältlich im Watch 4-Format für einen sportlicheren Look oder im Classic-Format - komplett mit drehbarer Lünettensteuerung - für einen traditionelleren Look, kombiniert die Galaxy Watch 4-Serie Smartwatch- und Fitness-Tracking-Funktionen in einem.

Es gibt eine Reihe von Tracking-Funktionen im Gepäck – die gleichen für Watch 4 und Classic – mit dem Drei-in-Eins-BioActive-Sensor von Samsung, der entwickelt wurde, um die Herzfrequenz (optisch und elektrisch) und die Impedanz zu messen, um Informationen zur Körperzusammensetzung zu präsentieren.

Pocket-lint : Im Bild: Galaxy Watch 4 ClassicIm Bild: Galaxy Watch 4 Classic

Egal, ob Sie nach den Grundlagen suchen – Schritte, Aktivitätstracking (es gibt über 100 Optionen) – oder komplexere Ziele für die Körperzusammensetzung, Schlaftracking, Stressmessung und mehr, die Watch 4-Serie kann Ihren Bedürfnissen gerecht werden.

Es gibt auch Benachrichtigungen, Samsung Pay, SmartThings und Bixby-Steuerelemente für das vollständige Smartwatch-Erlebnis, während der Google Store Ihre App-Installationen von Drittanbietern verwaltet, einschließlich Google Maps, Spotify und viele weitere wichtige Optionen.

Die Uhren sind in zwei Größenoptionen erhältlich, wobei die Watch 4 jeweils die kleinere ist (40 mm und 42 mm), die Watch 4 Classic größer (42 mm und 46 mm) aufgrund ihrer Lünettensteuerung, wobei nur Bluetooth und 4G eSIM-Optionen verfügbar sind. In Großbritannien gelten ab dem Verkaufstermin am 27. August folgende Einführungspreise:

Auch mit einem schärferen Rundum-Bildschirm als sein Vorgänger - 1,2 Zoll (396 x 396 Pixel) und 1,4 Zoll (450 x 450 Pixel) je nach Gehäusegröße - scheint die Watch 4-Serie ihre Position als die zu rechnende Wear OS-Kraft.

