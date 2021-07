Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Potenzielle Preisdetails für die Modelle Samsung Galaxy Watch und Galaxy Watch 4 Classic wurden in einem neuen Leak enthüllt.

Die Smartwatches , die voraussichtlich im Laufe dieses Sommers auf den Markt kommen werden, sind bereits umfangreich durchgesickert – mit zuverlässig aussehenden Renderings, Spezifikationen und Funktionen, die in den letzten Wochen alle aufgetaucht sind. Jetzt wurde möglicherweise auch der überaus wichtige Preis aufgedeckt.

Vor dem MySmartPrice-Bericht hatten wir keinen wirklich guten Indikator dafür, was Samsungs kommende Modelle tatsächlich kosten würden, obwohl erwartet wurde, dass Samsung der gleichen Preisstruktur wie die vorherige Generation folgen würde.

Beide Geräte sind laut Leak allerdings etwas teurer als wir es in den Jahren zuvor gesehen haben.

Die 40-mm-Samsung Galaxy Watch 4 kostet 350 - 370 € (was ungefähr 299 £ - 320 £ / 415 $ - 440 $ entspricht), während die 44-mm-Variante zwischen 380 - 400 € kostet (was am Ende etwa £ kosten sollte). 325 / 345 £ / 450 $ - 475 $.

Die Galaxy Watch 4 Classic könnte derweil noch teurer werden.

Das Leck deutet darauf hin, dass das 42-mm-Modell mit einem Preis von 470 bis 500 € auf den Markt kommen wird, was sich in etwa 400 bis 430 £ / 500 bis 590 $ umwandelt. Für den größeren 46-mm-Klassiker wird Samsung angeblich 500 bis 530 € verlangen, was etwa 400 bis 450 £ / 590 bis 625 $ entspricht.

Das ist auch nicht alles. Für Samsung-Fans, die die Galaxy Buds 2 abholen möchten, deutet das Preisleck darauf hin, dass der Preis bei der Markteinführung zwischen 180 und 200 € liegen wird, was einen Tag von £ 150 - £ 170 / $ 210 - 235 bedeuten sollte.

Obwohl einige dieser Preisangaben ein wenig überraschend sind – insbesondere für diejenigen, die ein Upgrade ihrer Samsung-Smartwatch planten – ist es natürlich wichtig zu betonen, dass diese Preisangaben nicht bestätigt sind.

Dafür müssen wir auf die offizielle Nachricht von Samsung warten, die wir beim Unpacked-Event am 11. August erwarten.

Schreiben von Conor Allison.