Samsung gibt eine Vorschau auf das One UI Watch-Erlebnis auf seiner mit Google entwickelten Plattform platform

(Pocket-lint) - Samsung war nicht auf dem Mobile World Congress, aber es hat ein virtuelles Showcase veranstaltet, in dem es ein wenig mehr Licht auf seine bevorstehende Galaxy Watch und die darauf basierende One UI Watch-Oberfläche wirft.

Wie Sie sich erinnern werden, gab Google im Mai 2021 bekannt, dass es mit Samsung an einer neuen Uhrenplattform zusammengearbeitet hat , dem neuen Wear OS, das Tizen auf zukünftigen Samsung-Uhren ersetzt.

Wir haben seitdem nicht viel von dieser Partnerschaft gehört, aber wir wissen jetzt, dass sie auf der nächsten Galaxy Watch ihr Debüt geben wird – später im Sommer 2021 auf den Markt kommen und ja, dies wird das erste Gerät mit dem neuen Wear OS sein.

Samsung sagt, dass die Zusammenführung von Tizen und Wear OS zu Geräten führen wird, die reaktionsschneller sind, eine längere Akkulaufzeit haben, bessere Gesundheitssensoren und einen nahtlosen Zugriff auf mehr Apps und Dienste bieten.

Es ist ein klarer Ruf, den Kampf gegen Apple zu führen, indem die Leistung für Android-Geräte gesteigert wird. Google sagt, es sei 30 Prozent schneller, es wird eine breitere eSIM-Unterstützung geben, während die Unterstützung für native Google-Apps viel besser sein wird Galaxy-Uhr.

Ein großer Teil des Angebots ist eine nahtlosere Interaktion mit dem Google Play Store. Samsung sagt, dass Sie beim Herunterladen einer App auf Ihr Telefon die entsprechende App gleichzeitig auf Ihre Uhr herunterladen können.

Es wird eine Parität zwischen dem Einstellungsmenü auf Ihrer Uhr und Ihrem Telefon geben, sodass Sie nicht das Gefühl haben, eine neue Benutzeroberfläche zu erlernen, wenn Sie versuchen, etwas an Ihrem Wearable zu ändern, und es gibt einfache Dinge wie das Synchronisieren von Änderungen of Sie machen auf Ihrem Handy zu Ihrer Uhr - wie benutzerdefinierte Zeitzonen in der Uhr.

Interessant ist, dass sich dies sehr ähnlich anfühlt wie One UI auf Android, aber jetzt ein Samsung-Watch-Erlebnis auf dem neuen Wear OS.

Auch Entwickler spielen hier eine große Rolle, da sie es Android-Entwicklern einfacher machen, Apps in Wear OS zu integrieren und dank der Reichweite von Samsung den Vorteil einer großen Nutzerbasis zu haben.

Dies wird sich auch auf Zifferblätter erstrecken, wobei Entwickler Zugriff auf einen Zifferblatt-Designer erhalten, sodass Sie viel mehr benutzerdefinierte Grafiken auf Ihrer Galaxy Watch erwarten können.

Im Moment wird nicht viel mehr geteilt, aber Samsung hat Galaxy Unpacked später im Sommer bestätigt, wenn wir die neue Uhr, das neue Wear OS und, wie durchgesickert, das neue Z Fold 3 und Z Flip sehen werden 3 .

Für diejenigen mit bestehenden Galaxy Watch-Modellen, die auf Tizen sitzen, bietet Samsung 3 Jahre Support, aber wir glauben nicht, dass sie auf die neue Plattform aufrüstbar sind.

Schreiben von Chris Hall.