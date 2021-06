Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsung veranstaltete Ende Juni eine virtuelle MWC-Veranstaltung, bei der nicht nur weitere Details zu seiner in Zusammenarbeit mit Google geschaffenen One UI Watch-Plattform bekannt gegeben , sondern auch offiziell seine nächsten Galaxy Watches vorgestellt wurden .

Obwohl in Bezug auf das zu erwartende Design kaum etwas verschenkt wurde, zeigte eine schnelle Drehung eines Uhrengehäuses etwas eckigere Kanten als die aktuellen Galaxy Watches und keine drehbare Lünette wie die Watch 3 bietet. Es ist jedoch nicht klar, ob dies nur ein Halteschuss oder vielleicht ein Designhinweis auf die Galaxy Watch Active 4 und nicht auf die Watch 4 ist, aber es stimmt mit durchgesickerten Renderings überein.

Was Samsung enthüllte, war, dass die nächsten Galaxy Watches - beachten Sie Plural - "diesen Sommer" während des Unpacked-Events enthüllt werden würden. Sowohl die Samsung Galaxy Watch 4 als auch die Watch Active 4 sind in den letzten Monaten in Gerüchten aufgetaucht, so dass sie das sind, was wir erwarten.

Leider wurde uns nicht gesagt, wann Unpacked stattfinden würde – obwohl bereits im August gemunkelt wurde – aber wir wissen, dass die nächsten Galaxy Watches die ersten Smartwatches sein werden, die auf der neuen One UI Watch-Plattform laufen.

Wir wissen auch, dass Samsung und Google genau darauf geachtet haben, genaue Gesundheitsmessungen wie Herzfrequenz, Akkulaufzeit und ein nahtloses Ökosystem zu liefern. Samsung kündigte auch an, dass diejenigen mit aktuellen Tizen OS- Smartwatches, wie die Galaxy Watch 3 und Galaxy Active 2 , drei Jahre lang Software-Updates ab dem Start der One UI Watch-Plattform erhalten werden.

Alles über die Gerüchte rund um die Galaxy Watch 4 und Watch Active 4 können Sie in unserem separaten Feature nachlesen.

